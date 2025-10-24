newspaper
Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025
24.10.2025 | 17:31
Τρίκαλα: Προφυλακιστέος ο 18χρονος που δολοφόνησε τη μητέρα του
24.10.2025 | 15:50
Σε έξαρση τα κρούσματα κοκκύτη - Αυξημένες οι νοσηλείες βρεφών
24.10.2025 | 15:04
Φόβοι για νέα κρίση γρίπης των πτηνών στην Ευρώπη
Βάσω Γκιόκα: Έφυγε από τη ζωή η αδελφή του βουλευτή του ΚΚΕ, Γιάννη Γκιόκα
24 Οκτωβρίου 2025 | 18:18

Βάσω Γκιόκα: Έφυγε από τη ζωή η αδελφή του βουλευτή του ΚΚΕ, Γιάννη Γκιόκα

Η Βάσω Γκιόκα οργανώθηκε στα μαθητικά της χρόνια στην ΚΝΕ, ενώ τα τελευταία χρόνια ήταν μέλος της Οικονομικής Επιτροπής της Κομματικής Οργάνωσης Αθηνών του ΚΚΕ

Έφυγε από τη ζωή του στέλεχος του ΚΚΕ, Βάσω Γκιόκα, σε ηλικία 44 ετών.

Η Βάσω Γκιόκα οργανώθηκε στα μαθητικά της χρόνια στην ΚΝΕ, ενώ τα τελευταία χρόνια ήταν μέλος της Οικονομικής Επιτροπής της Κομματικής Οργάνωσης Αθηνών του ΚΚΕ.

Εργάστηκε ως λογίστρια, ενώ ήταν μέλος του ΔΣ του Σωματείου Ιδιωτικής Υγείας στον Πειραιά. Ήταν αδερφή του βουλευτή και υπεύθυνου του γραφείου Τύπου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Γιάννη Γκιόκα.

Η πολιτική κηδεία της θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου, στις 12:00, στο κοιμητήριο Μαραθώνα.

Η ανακοίνωση του ΚΚΕ:

«Αποχαιρετάμε τη συντρόφισσα Βάσω Γκιόκα, που έφυγε σήμερα, πολύ πρόωρα, από τη ζωή, μετά από σκληρή μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η συντρόφισσα Βάσω γεννήθηκε το 1981 και μεγάλωσε στο Μαραθώνα, όπου στα μαθητικά της χρόνια οργανώθηκε στην ΚΝΕ. Φοίτησε στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και ανέλαβε ευθύνες στο Νομαρχιακό Γραφείο Χίου της ΚΝΕ.

Με την επιστροφή της στην Αθήνα χρεώθηκε στο Τομεακό Γραφείο των Μεσογείων και στο Γραφείο του Υπόλοιπου Αττικής της ΚΝΕ. Το 2003 οργανώθηκε στο ΚΚΕ και με το πέρασμά της στη δουλειά του Κόμματος χρεώθηκε στην ΚΟΒ της Νέας Μάκρης, στην οποία υπήρξε Γραμματέας, και τα επόμενα χρόνια στην ΤΟ Υγείας και την ΤΟ των Νοτιοδυτικών Συνοικιών της ΚΟΑ. Τα τελευταία χρόνια ήταν μέλος της Οικονομικής Επιτροπής της ΚΟΑ.

Εργάστηκε ως λογίστρια και ανέπτυξε πλούσια δράση στο συνδικαλιστικό κίνημα, ως μέλος του ΔΣ του Σωματείου Ιδιωτικής Υγείας στον Πειραιά.

Η Κεντρική Επιτροπή εκφράζει τα βαθιά της συλλυπητήρια στον αδελφό της, σύντροφο Γιάννη Γκιόκα, μέλος της ΚΕ, βουλευτή και υπεύθυνο του Γραφείου Τύπου της ΚΕ, καθώς και στον σύζυγό της Πέτρο, στα παιδιά τους Σπύρο και Κωσταντή, στον πατέρα της Χρήστο και σε όλους τους οικείους της».

