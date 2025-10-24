newspaper
Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025
Νέα κόντρα Γεωργιάδη- Πολάκη στη Βουλή: «Μόνο ο ΄΄Φραπές΄΄ έγινε πλουσιότερος επί Μητσοτάκη»
Πολιτική Γραμματεία 24 Οκτωβρίου 2025 | 13:56

Νέα κόντρα Γεωργιάδη- Πολάκη στη Βουλή: «Μόνο ο ΄΄Φραπές΄΄ έγινε πλουσιότερος επί Μητσοτάκη»

Η νέα ένταση εκτυλίχθηκε κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής κοινωνικών υποθέσεων της Βουλής με τις αναφορές να ξεφεύγουν και να φτάνουν ως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τον περιβόητο Φραπέ

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ένα ακόμα σκηνικό έντασης με αλληλοκατηγορίες και καρφιά έστησαν στην Βουλή, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης.

Αυτή τη φορά η ένταση εκτυλίχθηκε κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής κοινωνικών υποθέσεων της Βουλής με τις αναφορές να ξεφεύγουν και να φτάνουν ως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τον περιβόητο Φραπέ.

Ο κ. Γεωργιάδης δικαιολόγησε την διόγκωση των δαπανών που δίνονται από τους πολίτες για την υγεία στην αύξηση του ΑΕΠ λέγοντας : “Τι να κάνουμε που οι Έλληνες έγιναν πλουσιότεροι επί Μητσοτάκη. Ψήφισαν Μητσοτάκη έγιναν πλουσιότεροι, αυξήθηκε το ΑΕΠ και θα τον ξαναψηφίσουν για να γίνουν ακόμα πιο πλούσιοι;».

Ο διάλογος Πολακη – Γεωργιάδη

Η επίμαχη αναφορά προκάλεσε την αντίδραση του κ. Πολάκη που φώναξε “ πλουσιότερος έγινε μόνο ο φραπές”.

Γεωργιάδης: Ο «φραπές» είναι Κρητικός. Εγώ είμαι Μακεδόνας.

Πολάκης: Κολλητός του Αυγενάκη είναι ο «φραπές». Του Αυγενάκη

Γεωργιάδης: Όχι μόνο. Και του Ανδρουλάκη. Και η υπόθεση της Κάρλας από τον συνεργάτη του Ανδρουλάκη έγινε. Δεν τα ξέρουμε;

Πολάκης: Που τον βρήκες τον πίνακα της Eurostat που λες για την ιδιωτική δαπάνη υγείας; Εγώ εδώ βλέπω άλλα
Γεωργιάδης: Κύριε Πρόεδρε δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο

Πολάκης: Λες ψέματα.

Γεωργιάδης: Τα ίδια έλεγες και για το δικαστήριο . Πάει ο δικηγόρος του ζητάει αναβολή

Πολάκης: Δεν μπορείς να απαντήσεις στο ότι το είπες ψέμα και γυρνάς στα δικαστήρια

Γεωργιάδης : Είπες ψέματα ότι δεν ζήτησες αναβολή, και σου κότσαρα το δικαστικό έγγραφο

Πολάκης: Λες ψέματα:

Γεωργιάδης : Πίνακας της Eurostat. Ένα απλό google search. Είναι προφανές ότι ο κ. Πολάκης δεν έχει καλή σχέση με το google search
Νωρίτερα πάντως οι δυο τους αντάλλαξαν “επιχειρήαμτα” και για τις προσωπικές τους δικαστικές συγκρούσεις με τον Γεωργιάδη να καλεί τον συνάδελφό του να παραστεί στο δικαστήριο και να μη ζητήσει αναβολή.

Γεωργιάδης: Μην πάρετε πάλι αναβολή στο δικαστήριο\ να εμφανιστείτε. Να πάμε ήρεμα, πολιτισμένα στο δικαστήριο, να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας, να πείτε ό,τι θέλετε.
Πολάκης: Αν ο δικηγόρος μου έχει άλλη υπόθεση και δεν καταφέρει να την αναβάλει θα πάρω πάλι αναβολή και θα το κάνω σε ενάμιση μήνα. Δεν φοβάμα

Γεωργιάδης: Πάλι δεν μπορεί ο δικηγόρος σας; Και στο δικαστήριο με τον Πουλή πάλι είχε δουλειά.

Πολάκης: Τι να κάνουμε; Έχει πολλές υποθέσεις.

Γεωργιάδης: Ε τότε να τον αλλάξετε

Πολάκης: Όχι δεν τον αλλάζω. Αυτόν θέλω

Γεωργιάδης: Εμένα πάλι όλο αυτό σαν προαναγγελία αναβολής μου φαίνεται

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Ομόλογα
Commerzbank: Προτιμά ομόλογα από Ελλάδα, Πορτογαλία και Ιρλανδία λόγω της δημοσιονομικής πειθαρχίας

Commerzbank: Προτιμά ομόλογα από Ελλάδα, Πορτογαλία και Ιρλανδία λόγω της δημοσιονομικής πειθαρχίας

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Κι επίσημα σε Chevron – Helleniq Energy τα 4 blocks Κρήτης και Πελοποννήσου

Υδρογονάνθρακες: Κι επίσημα σε Chevron – Helleniq Energy τα 4 blocks Κρήτης και Πελοποννήσου

newspaper
Το παρασκήνιο των συναντήσεων Δένδια αναδεικνύει το ρήγμα με Μητσοτάκη – Εικόνα σύγχυσης αρμοδιοτήτων με το καλημέρα της τροπολογίας του Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 24.10.25

Το παρασκήνιο των συναντήσεων Δένδια αναδεικνύει το ρήγμα με Μητσοτάκη – Εικόνα σύγχυσης αρμοδιοτήτων με το καλημέρα της τροπολογίας του Μαξίμου

Όσα διημείφθησαν στις συναντήσεις Δένδια με Δούκα και Χρυσοχοϊδη αποτυπώνουν το χάσμα του πρωθυπουργού και του υπουργού Άμυνας με φόντο την ανάθεση από το Μαξίμου, της ευθύνης καθαρισμού του μνημείου. Μπούμερανγκ για Μαξίμου η τροπολογία. Πριν καν στεγνώσει το μελάνι της ψηφίσής της εγέρθηκαν σοβαρά ζητήματα ερμηνείας.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Μαρινάκης: Επιμένει στο δόγμα νόμος και τάξη – «Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να διακινδυνεύσει τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου»
Πολιτική Γραμματεία 24.10.25

Επιμένει στο δόγμα «νόμος και τάξη» ο Π. Μαρινάκης: «Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να διακινδυνεύσει τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου»

Η κυβέρνηση δεν θα ανεχθεί διαμαρτυρίες κατά την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, διαμήνυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης

Σύνταξη
Επανήλθε το υπ. Άμυνας για Άγνωστο Στρατιώτη – «Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε την υποβάθμιση του Μνημείου»
Πόλεμος ανακοινώσεων 24.10.25

Επανήλθε το υπ. Άμυνας για Άγνωστο Στρατιώτη - «Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε την υποβάθμιση του Μνημείου»

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι το υπουργείο θα πράξει ό,τι απαιτείται και δεν πρόκειται να επανέλθει σε αυτή τη συζήτηση - Νωρίτερα ο Χρήστος Δούκας ανακοίνωσε ότι ο δήμος προσφεύγει στα δικαστήρια

Σύνταξη
Δούκας: Προσφεύγει στα δικαστήρια για την ανάθεση καθαριότητας του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη σε ιδιώτη
Πολιτική Γραμματεία 24.10.25

Στα δικαστήρια προσφεύγει ο Δούκας για την ανάθεση καθαριότητας του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη σε ιδιώτη

Μετά τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας έκανε γνωστό ότι θα προσφύγει στα δικαστήρια για την ανάθεση της καθαριότητας του μνημείου σε ιδιώτη

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Πολιτικός τραγέλαφος η αντιπαράθεση Μητσοτάκη – Δένδια για Άγνωστο Στρατιώτη
Πολιτική 24.10.25

Νέα Αριστερά: Πολιτικός τραγέλαφος η αντιπαράθεση Μητσοτάκη – Δένδια για Άγνωστο Στρατιώτη

Με φόντο τις εξελίξεις μετά την ψήφιση της τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη και τις διαδοχικές ανακοινώσεις του υπ. Άμυνας. «Καρφιά» Νέας Αριστεράς για την ηγεσία του υπουργείου Άμυνας

Σύνταξη
Η διπλή «επίθεση» Ανδρουλάκη σε Μητσοτάκη και Τσίπρα και οι παρεμβάσεις των «πρώην» Προέδρων
Πολιτική Γραμματεία 24.10.25

Η διπλή «επίθεση» Ανδρουλάκη σε Μητσοτάκη και Τσίπρα και οι παρεμβάσεις των «πρώην» Προέδρων

Διαχωριστικές γραμμές τόσο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και τον Αλέξη Τσίπρα τράβηξε εκ νέου ο Νίκος Ανδρουλάκης-Πως διαβάζουν στη Χαριλάου Τρικούπη τις παρεμβάσεις των πρώην προέδρων του ΠΑΣΟΚ

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Μπαίνουν τα ελληνοτουρκικά και το Κυπριακό στην ατζέντα των ΗΠΑ και με τι κόστος;
Ο παράγοντας Τραμπ 24.10.25

Μπαίνουν τα ελληνοτουρκικά και το Κυπριακό στην ατζέντα των ΗΠΑ και με τι κόστος;

Ερωτήματα για το νέο διπλωματικό σκηνικό που διαμορφώνεται και τις επιπτώσεις ή τις ευκαιρίες που θα μπορούσε να δημιουργήσει και στα ελληνοτουρκικά θέτουν διπλωμάτες και ακαδημαϊκοί.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Πώς να κρυφτείς από τα παιδιά… όταν ζητάνε δασκάλους και τρώνε χημικά
in Confidential 24.10.25

Πώς να κρυφτείς από τα παιδιά… όταν ζητάνε δασκάλους και τρώνε χημικά

Όποιος διαμαρτύρεται για τα κενά στα σχολεία θα ψεκάζεται από τους πραιτοριανούς της κυβέρνησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να συμπορευτεί με τον Αλέξη Τσίπρα μπας και γλιτώσει την εξαΰλωση. Η, προς παρόν, ανακωχή Μητσοτάκη-Δένδια.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Δούκας: Ο απαιτούμενος σεβασμός στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ακόμα αναζητείται
«Δυστυχώς» 23.10.25

Δούκας: Ο απαιτούμενος σεβασμός στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ακόμα αναζητείται

Ο κ. Δούκας καυτηριάζει το ότι, ενώ εκ της τροπολογίας που πέρασε η κυβέρνηση προβλέπεται ανάθεση της φροντίδας του χώρο του Αγνώστου Στρατιώτη στο ΥΠΕΘΑ, το υπουργείο είπε ότι αυτή ανήκει στον Δήμο.

Σύνταξη
Οι μεγάλοι απόντες της δίκης των υποκλοπών: Ποιοι Υπουργοί δεν κόπτονται και τόσο για την προάσπιση της Δημοκρατίας
Πολιτική 23.10.25

Οι μεγάλοι απόντες της δίκης των υποκλοπών: Ποιοι Υπουργοί δεν κόπτονται και τόσο για την προάσπιση της Δημοκρατίας

Η δίκη των υποκλοπών ξεκίνησε με μεγάλους απόντες υπουργούς της κυβέρνησης Μητσοτάκη, την προηγούμενη ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων κι έτερους στόχους οι οποίοι φαίνεται πως δεν έχουν καμία διάθεση ν' ανακαλύψουν ποιοι επιχείρησαν να τους παγιδέψουν.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Βενιζέλος: Η κανονικότητα δεν επήλθε όπως θα έπρεπε – Θέλουμε άλλο επίπεδο πολιτικού πολιτισμού
Κύκλος Ιδεών 23.10.25

Βενιζέλος: Η κανονικότητα δεν επήλθε όπως θα έπρεπε – Θέλουμε άλλο επίπεδο πολιτικού πολιτισμού

«Ζούμε σε μια περίοδο δημοκρατικής κόπωσης», τόνισε ο Ευάγγελος Βενιζέλος στην εκδήλωση του Κύκλου Ιδεών - Η απάντηση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο και οι αναφορές για την οικονομία και τα ελληνοτουρκικά

Σύνταξη
Κόντρα Δένδια – Δούκα για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Το ΥΠΕΘΑ θα αναθέσει την καθαριότητα σε εργολάβο
Πολιτική 23.10.25

Κόντρα Δένδια – Δούκα για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Το ΥΠΕΘΑ θα αναθέσει την καθαριότητα σε εργολάβο

Στην ανακοίνωση Δένδια αναφέρεται ότι η κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος και κατά τον νόμο αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ανήκει στον Δήμο Αθηναίων.

Σύνταξη
Έρευνα: Κυρίαρχο το αίτημα για «πολιτική αλλαγή» – Κρίση νομιμοποίησης στους θεσμούς
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Έρευνα: Κυρίαρχο το αίτημα για «πολιτική αλλαγή» – Κρίση νομιμοποίησης στους θεσμούς

Μεγαλύτερη εμπιστοσύνη δείχνουν οι πολίτες στην ευρωπαϊκή δικαιοσύνη από την ελληνική, σύμφωνα με τις τάσεις που παρουσίασε ο Στράτος Φαναράς - Μεγάλη ποσοστιαία πτώση της κυβέρνησης στις αξιολογήσεις των πολιτών

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Θύματα σύγχρονης δουλείας μεταξύ των προσφύγων που απελάθηκαν από το Ηνωμένο Βασίλειο στη Γαλλία
«one in, one out» 24.10.25

Θύματα σύγχρονης δουλείας μεταξύ των προσφύγων που απελάθηκαν από το Ηνωμένο Βασίλειο στη Γαλλία

Το Humans for Rights Network αναφέρει επίσης ότι ορισμένοι από τους απελαθέντες στη Γαλλία στο πλαίσιο του προγράμματος «one in, one out» είχαν οικογένεια στο Ηνωμένο Βασίλειο

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός μπροστά στην Ιστορία: Οι «ερυθρόλευκοι» επισκέφθηκαν το θρυλικό Μουσείο του συλλόγου (vids)
Ποδόσφαιρο 24.10.25

Ο Ολυμπιακός μπροστά στην Ιστορία: Οι «ερυθρόλευκοι» επισκέφθηκαν το θρυλικό Μουσείο του συλλόγου (vids)

Ο Ολυμπιακός μετά την προπόνηση στο Καραϊσκάκη, επισκέφθηκε σύσσωμος το θρυλικό Μουσείο και παίκτες και τεχνικό τιμ έπαθαν… πλάκα – Η συγκίνηση για την ταινία της ιστορικής κατάκτησης του Conference.

Σύνταξη
ΚΕΔΕ: «Τα έσοδα από τα πρόστιμα του Κ.Ο.Κ. δεν μπορούν να αφαιρεθούν από τους Δήμους»
Σφοδρές αντιδράσες 24.10.25

ΚΕΔΕ: «Τα έσοδα από τα πρόστιμα του Κ.Ο.Κ. δεν μπορούν να αφαιρεθούν από τους Δήμους»

«Την απόσυρση του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου, το οποίο με τη σημερινή του μορφή προσβάλλει κατάφωρα και υποβαθμίζει την αυτοδιοίκηση», ζητάει με ανακοίνωση της η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας.

Σύνταξη
«Όταν οι γονείς μου βρέθηκαν μαζί, ήταν παντρεμένοι με άλλους» – H Ιζαμπέλα Ροσελίνι για το οικογενειακό σκάνδαλο
Δεσμοί αίματος 24.10.25

«Όταν οι γονείς μου βρέθηκαν μαζί, ήταν παντρεμένοι με άλλους» - H Ιζαμπέλα Ροσελίνι για το οικογενειακό σκάνδαλο

Η καριέρα του Ιταλού σκηνοθέτη, Ρομπέρτο Ροσελίνι, εκτροχιάστηκε για λίγο όταν η «σκανδαλώδης» σχέση του με την ηθοποιό του Χόλιγουντ Ίνγκριντ Μπέργκμαν έγινε πρωτοσέλιδο στις εφημερίδες τη δεκαετία του 1950. Η κόρη τους Ιζαμπέλα θυμάται έναν αφοσιωμένο γονιό και έναν λαμπρό σκηνοθέτη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Νέα προσφυγή στο ΣτΕ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια – Ζητείται ανάκληση αδειών λόγω έλλειψης προγραμμάτων σπουδών
Ελλάδα 24.10.25

Νέα προσφυγή στο ΣτΕ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια – Ζητείται ανάκληση αδειών λόγω έλλειψης προγραμμάτων σπουδών

Προσφυγή στο ΣτΕ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια κατέθεσε ο καθηγητής Διοικητικού Δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών, Παναγιώτης Λαζαράτος

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Τριετής αποκλεισμός για τη Ρουθ Τσεπνγκετίτς – Θετικό δείγμα για απαγορευμένη ουσία
Άλλα Αθλήματα 24.10.25

Τριετής αποκλεισμός για τη Ρουθ Τσεπνγκετίτς – Θετικό δείγμα για απαγορευμένη ουσία

Η κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ στον μαραθώνιο τιμωρήθηκε από την Παγκόσμια Μονάδα Ακεραιότητας του Στίβου μετά τον εντοπισμό υδροχλωροθειαζίδης σε έλεγχο ντόπινγκ

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
 «Νεαρά» ανοσοκύτταρα ανέστρεψαν τα σημάδια της γήρανσης και της Αλτσχάιμερ στον εγκέφαλο
Επιστήμες 24.10.25

Aνοσοκύτταρα εργαστηρίου ανέστρεψαν τα σημάδια της γήρανσης και της Αλτσχάιμερ στον εγκέφαλο

Τα ανοσοκύτταρα παρήχθησαν από ανθρώπινα βλαστοκύτταρα και εγχύθηκαν σε ποντίκια που παρουσίασαν βελτίωση της μνήμης και των γνωστικών ικανοτήτων.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Ο πρίγκιπας Άντριου παρακαλούσε φίλους και συνεργάτες να του βρουν γυναίκες για σεξ – «Ήθελε ξανθιές και χορεύτριες»
«Δεν είμαι νταβατζής» 24.10.25

Ο πρίγκιπας Άντριου παρακαλούσε φίλους και συνεργάτες να του βρουν γυναίκες για σεξ – «Ήθελε ξανθιές και χορεύτριες»

Ένα νέο βιβλίο βγάζει στη φόρα λεπτομέρειες από τις σεξουαλικές εμμονές του πρίγκιπα Άντριου, ρίχνοντας κι άλλο λάδι στη φωτιά που ήδη «καίει» τη βασιλική οικογένεια και το παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Το παρασκήνιο των συναντήσεων Δένδια αναδεικνύει το ρήγμα με Μητσοτάκη – Εικόνα σύγχυσης αρμοδιοτήτων με το καλημέρα της τροπολογίας του Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 24.10.25

Το παρασκήνιο των συναντήσεων Δένδια αναδεικνύει το ρήγμα με Μητσοτάκη – Εικόνα σύγχυσης αρμοδιοτήτων με το καλημέρα της τροπολογίας του Μαξίμου

Όσα διημείφθησαν στις συναντήσεις Δένδια με Δούκα και Χρυσοχοϊδη αποτυπώνουν το χάσμα του πρωθυπουργού και του υπουργού Άμυνας με φόντο την ανάθεση από το Μαξίμου, της ευθύνης καθαρισμού του μνημείου. Μπούμερανγκ για Μαξίμου η τροπολογία. Πριν καν στεγνώσει το μελάνι της ψηφίσής της εγέρθηκαν σοβαρά ζητήματα ερμηνείας.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Καστοριά: Ηλικιωμένος βγήκε στον δρόμο, φώναζε και πετούσε 50ευρα στους περαστικούς
Στην Καστοριά 24.10.25

Ηλικιωμένος βγήκε στον δρόμο και άρχισε να πετάει 50ευρα στους περαστικούς

Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Άργους Ορεστικού στην Καστοριά και από εκεί κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του σε ψυχιατρική κλινική της Κοζάνης, όπου νοσηλεύεται

Σύνταξη
Εκτός βάθρου αλλά… εντός μύθου ο Λευτέρης Πετρούνιας
Ενόργανη γυμναστική 24.10.25

Εκτός βάθρου αλλά… εντός μύθου ο Λευτέρης Πετρούνιας

Ο θρύλος των κρίκων Λευτέρης Πετρούνιας δεν πήρε μετάλλιο (5ος) στο 10η παρουσία του σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής, αλλά μόνο η παρουσία του στον τελικό -στα 34 του- συντηρεί τον μύθο του ως ένας εκ των κορυφαίων αθλητών στην Ιστορία.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Μαρινάκης: Επιμένει στο δόγμα νόμος και τάξη – «Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να διακινδυνεύσει τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου»
Πολιτική Γραμματεία 24.10.25

Επιμένει στο δόγμα «νόμος και τάξη» ο Π. Μαρινάκης: «Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να διακινδυνεύσει τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου»

Η κυβέρνηση δεν θα ανεχθεί διαμαρτυρίες κατά την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, διαμήνυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης

Σύνταξη
Δήμος της περιφέρειας χορηγεί επίδομα στέγασης στους νεοδιορισθέντες ιατρούς
Καλή πρακτική 24.10.25

Δήμος της περιφέρειας χορηγεί επίδομα στέγασης στους νεοδιορισθέντες ιατρούς

Στην μάχη για την αντιμετώπιση της πανάκριβης στέγασης στην Ελλάδα ρίχνεται ο δήμος Ξάνθης με την χορήγηση επιδόματος στους νεοδιορισθέντες ιατρούς του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης.

Σύνταξη
Εχθρός λαός
«Γιατί διαμαρτύρεστε;» 24.10.25

Εχθρός λαός

H κυβέρνηση αντιμετωπίζει ως εξ ορισμού προβληματική κάθε διαμαρτυρία

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025
