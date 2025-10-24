Νέα κόντρα Γεωργιάδη- Πολάκη στη Βουλή: «Μόνο ο ΄΄Φραπές΄΄ έγινε πλουσιότερος επί Μητσοτάκη»

Ένα ακόμα σκηνικό έντασης με αλληλοκατηγορίες και καρφιά έστησαν στην Βουλή, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης.

Αυτή τη φορά η ένταση εκτυλίχθηκε κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής κοινωνικών υποθέσεων της Βουλής με τις αναφορές να ξεφεύγουν και να φτάνουν ως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τον περιβόητο Φραπέ.

Ο κ. Γεωργιάδης δικαιολόγησε την διόγκωση των δαπανών που δίνονται από τους πολίτες για την υγεία στην αύξηση του ΑΕΠ λέγοντας : “Τι να κάνουμε που οι Έλληνες έγιναν πλουσιότεροι επί Μητσοτάκη. Ψήφισαν Μητσοτάκη έγιναν πλουσιότεροι, αυξήθηκε το ΑΕΠ και θα τον ξαναψηφίσουν για να γίνουν ακόμα πιο πλούσιοι;».

Ο διάλογος Πολακη – Γεωργιάδη

Η επίμαχη αναφορά προκάλεσε την αντίδραση του κ. Πολάκη που φώναξε “ πλουσιότερος έγινε μόνο ο φραπές”.

Γεωργιάδης: Ο «φραπές» είναι Κρητικός. Εγώ είμαι Μακεδόνας.

Πολάκης: Κολλητός του Αυγενάκη είναι ο «φραπές». Του Αυγενάκη

Γεωργιάδης: Όχι μόνο. Και του Ανδρουλάκη. Και η υπόθεση της Κάρλας από τον συνεργάτη του Ανδρουλάκη έγινε. Δεν τα ξέρουμε;

Πολάκης: Που τον βρήκες τον πίνακα της Eurostat που λες για την ιδιωτική δαπάνη υγείας; Εγώ εδώ βλέπω άλλα

Γεωργιάδης: Κύριε Πρόεδρε δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο

Πολάκης: Λες ψέματα.

Γεωργιάδης: Τα ίδια έλεγες και για το δικαστήριο . Πάει ο δικηγόρος του ζητάει αναβολή

Πολάκης: Δεν μπορείς να απαντήσεις στο ότι το είπες ψέμα και γυρνάς στα δικαστήρια

Γεωργιάδης : Είπες ψέματα ότι δεν ζήτησες αναβολή, και σου κότσαρα το δικαστικό έγγραφο

Πολάκης: Λες ψέματα:

Γεωργιάδης : Πίνακας της Eurostat. Ένα απλό google search. Είναι προφανές ότι ο κ. Πολάκης δεν έχει καλή σχέση με το google search

Νωρίτερα πάντως οι δυο τους αντάλλαξαν “επιχειρήαμτα” και για τις προσωπικές τους δικαστικές συγκρούσεις με τον Γεωργιάδη να καλεί τον συνάδελφό του να παραστεί στο δικαστήριο και να μη ζητήσει αναβολή.

Γεωργιάδης: Μην πάρετε πάλι αναβολή στο δικαστήριο\ να εμφανιστείτε. Να πάμε ήρεμα, πολιτισμένα στο δικαστήριο, να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας, να πείτε ό,τι θέλετε.

Πολάκης: Αν ο δικηγόρος μου έχει άλλη υπόθεση και δεν καταφέρει να την αναβάλει θα πάρω πάλι αναβολή και θα το κάνω σε ενάμιση μήνα. Δεν φοβάμα

Γεωργιάδης: Πάλι δεν μπορεί ο δικηγόρος σας; Και στο δικαστήριο με τον Πουλή πάλι είχε δουλειά.

Πολάκης: Τι να κάνουμε; Έχει πολλές υποθέσεις.

Γεωργιάδης: Ε τότε να τον αλλάξετε

Πολάκης: Όχι δεν τον αλλάζω. Αυτόν θέλω

Γεωργιάδης: Εμένα πάλι όλο αυτό σαν προαναγγελία αναβολής μου φαίνεται