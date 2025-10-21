Πολάκης κατά Καρανικά: «Νομιμοποιείς το ρεσάλτο του Άδωνι» με το 1566
Βολές του σφακιανού βουλευτή Παύλου Πολάκης στον πρώην σύντροφό του και φίλο του υπουργού υγείας, του "χαϊδεύει το κεφαλάκι" για έργο 27εκατ. €
Την οργισμένη αντίδραση του Παύλου Πολάκη προκάλεσε η ανάρτηση του Νίκου Καρανίκα, ο οποίος απένειμε τα εύσημα στον υπουργό Υγείας, Αδωνι Γεωργιάδη για τον τετραψήφιο δωρεάν αριθμό 1566 για τα ραντεβού των ασφαλισμένων στα νοσοκομεία και με γιατρούς.
Ο Παύλος Πολάκης, στην ανάρτησή του επιτέθηκε με σφοδρότητα εναντίον του πρώην συντρόφου του, αλλά και κατά του κ. Γεωργιάδη. «ΠΡΟΣ ΑΔΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ και ΝΙΚΟ ΚΑΡΑΝΙΚΑ. Όταν αποφασίζεις να κατέβεις τη σκάλα της αυτογελοιοποίησης, φτάνεις στο τελευταίο σκαλοπάτι, πάντα και γίνεσαι η μαριονέττα και ο κλόουν του κάποτε εχθρού».
Μάλιστα, ανέβασε και 12 φωτογραφίες, υπονοώντας σχέσεις «διαπλοκής» στην εν λόγω σύμβαση για τα δωρεά τηλεφωνικά ραντεβού.
«Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, έχει κόστος 27.000.000 ευρώ για έναν χρόνο και μέσα εκεί υπάρχει και το 1566», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι «η δουλειά θα συνεχίσει να γίνεται από την ΗΔΙΚΑ», όπως – κατά τον ίδιο – προέβλεπε ο αρχικός σχεδιασμός του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας έκανε λόγο για «φαγοπότι» με ευρωπαϊκά κονδύλια και πρόσθεσε: «Έτσι γίνεται το έργο τους – τρώνε τα λεφτά του ΤΑΑ χωρίς να μείνει τίποτα. Κατάλαβες, Καρανίκα; Γι’ αυτό σου χαϊδεύει το κεφαλάκι ο Άδωνις. Γιατί του νομιμοποιείς το ρεσάλτο».
Η ανάρτηση Γεωργιάδη
Την πρόσφατη έναρξη λειτουργίας του 1566, της δωρεάν τηλεφωνικής υπηρεσίας για ραντεβού και εξυπηρέτηση στον τομέα της Υγείας, είχε αποθεώσει στις 3 Οκτωβρίου μέσω ανάρτησής του στο Facebook, ο πρώην συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, Νίκος Καρανίκας,
Η ανάρτηση Καρανίκα έγινε μόλις σήμερα αντιληπτή από τον υπουργό Υγείας Αδωνι Γεωργιάδη ο οποίος την προώθησε στα κοινωνικά του δίκτυα με σχόλια εξίσου κολακευτικά για τον νυν φίλο του και «ιδεολογικό αντίπαλο» – όπως αποκάλεσε τον Καρανικά.
Ανάρτηση για το 1566 από τον φίλο μου τον κ. Νίκο Καρανίκα. Έχω πει εδώ και χρόνια, ότι για τον άνθρωπο αυτό είχα πέσει εντελώς έξω. Τελικά ήταν μάλλον από τους πιο ικανούς και έντιμους συνεργάτες του @atsipras απολαμβάνω πάντα τις συζητήσεις μαζί του και τις ιδεολογικές μας…
— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 21, 2025
