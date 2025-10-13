newspaper
Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΓΑΛΛΙΑ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Γεωργιάδης: Χυδαία επίθεση στο ΚΚΕ: «Κλάψτε τη Χαμάς που χάσατε»
Πολιτική Γραμματεία 13 Οκτωβρίου 2025 | 20:05

Γεωργιάδης: Χυδαία επίθεση στο ΚΚΕ: «Κλάψτε τη Χαμάς που χάσατε»

Με ένα κρεσέντο κατά του ΚΚΕ, την ώρα της επίσκεψης Τραμπ στο Ισραήλ, εμφανίστηκε στη Βουλή ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η άσκηση που μπορεί να βελτιώσει τον ύπνο σας – Τι λέει η επιστήμη;

Η άσκηση που μπορεί να βελτιώσει τον ύπνο σας – Τι λέει η επιστήμη;

Spotlight

Αυτόκλητος- έστω και ετεροχρονισμένα- υπερασπιστής του κράτους του Ισραήλ εμφανίστηκε στη Βουλή, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης ο οποίος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στο ΚΚΕ, λέγοντας πως δεν χαίρεται για τη συμφωνία Ισραήλ-Παλαιστίνης αλλά λυπάται γιατί δεν συμπαθεί τους Εβραίους.

Στο στόχαστρο του Γεωργιάδη το ΚΚΕ με φόντο το σχέδιο ειρήνης του Τραμπ για τη Γάζα

Συγκεκριμένα, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της βουλευτή του ΚΚΕ, Βιβής Δάγκα, ο κ. Γεωργιάδης εξέφρασε την χαρά και ικανοποίησή του για την επιστροφή των ομήρων από την «τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς» και εξήρε τις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ για την εξεύρεση λύσης.

«Το Ισραήλ νίκησε σε όλα τα μέτωπα»

«Ξημερώνει μια καινούργια ημέρα για τους παλαιστίνιους, ένα καλύτερο αύριο, μακριά από ακραίους τρομοκράτες. Το Ισραήλ νίκησε σε όλα τα μέτωπα, Συρία, Χούθι και Χαμάς που ξεδόντιασε. Είναι ημέρα πολύ μεγάλης χαράς για κάθε λογική άνθρωπο που ήθελε ειρήνη στην περιοχή», είπε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, όταν η κ. Δάγκα έκανε λόγο για «κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ», ο υπουργός απασφάλισε και με παραληρηματικού τύπου αναφορές είπε: «Είστε απλά αντισημίτες, δεν συμπαθείτε τους Εβραίους , δεν ξέρετε ούτε τα στοιχειώδη». Και συνέχισε: «Η Ελλάδα λέει λύση δύο κρατών, προσφέρθηκε και η Παλαιστίνη την απέρριψε την πρόταση. Είναι το μόνο δημοκρατικό στην περιοχή, εκλέγονται Άραβες βουλευτές – άρα αφήστε σε μένα τα περί κράτους δολοφόνου».

«Όχι μόνον δεν χαίρεστε αλλά στεναχωριέστε»

Ο κυβερνητικός αξιωματούχος συνέχισε την επίθεσή του: «Κατεβαίνατε στους δρόμους και δήθεν κλαίγατε για τα παιδιά και ταλαιπωρούσατε τους οδηγούς. Όχι μόνον δεν χαίρεστε αλλά στεναχωριέστε με το σχέδιο γι’ αυτό και υβρίζετε τον Τραμπ. Όλα τα αραβικά κράτη θέλουν το σχέδιο Τραμπ, όπως και οι Παλαιστίνιοι αλλά στο ΚΚΕ, δεν σας ένοιαξε για κανένα παιδάκι νεκρό και άμαχο, απλά μίσος έχετε», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «κλάψτε για τη Χαμάς που χάνεται που την εξαφάνισαν από τον χάρτη».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Βραβεία Νόμπελ: Πώς ο Σουηδός βιομήχανος και εφευρέτης εξασφάλισε εσαεί το χρηματικό έπαθλο

Βραβεία Νόμπελ: Πώς ο Σουηδός βιομήχανος και εφευρέτης εξασφάλισε εσαεί το χρηματικό έπαθλο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η άσκηση που μπορεί να βελτιώσει τον ύπνο σας – Τι λέει η επιστήμη;

Η άσκηση που μπορεί να βελτιώσει τον ύπνο σας – Τι λέει η επιστήμη;

Κόσμος
Γάζα: Σε εξέλιξη η σύνοδος για την ειρήνη στην Αίγυπτο – Υπεγράφη η συμφωνία για εκεχειρία

Γάζα: Σε εξέλιξη η σύνοδος για την ειρήνη στην Αίγυπτο – Υπεγράφη η συμφωνία για εκεχειρία

inWellness
inTown
Stream newspaper
Δημοσκοπήσεις: Εικόνα δυσαρέσκειας για την κυβέρνηση – Σταθερά «νούμερο ένα» πρόβλημα η ακρίβεια
Πρόθεση & εκτίμηση ψήφου 13.10.25

Εικόνα δυσαρέσκειας για την κυβέρνηση - Σταθερά «νούμερο ένα» πρόβλημα η ακρίβεια

Σταθερά μπροστά στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία σε δύο νέες δημοσκοπήσεις αλλά η κυβέρνηση δεν λέει να ξεκολλήσει από το κλίμα έντονης αμφισβήτησης. Αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού εάν Τσίπρας και Σαμαράς αποφασίσουν τη δημιουργία κομμάτων. «Βραχνάς» η ακρίβεια για τα νοικοκυριά.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Κινητικότητα σε ένα ασταθές πολιτικό σκηνικό – Συναντήσεις Ανδρουλάκη (και) με Βενιζέλο – Παπανδρέου
Εξελίξεις 13.10.25

Κινητικότητα στο ΠΑΣΟΚ σε ένα ασταθές πολιτικό σκηνικό - Συναντήσεις Ανδρουλάκη (και) με Βενιζέλο - Παπανδρέου

«Τρέχουν» οι εξελίξεις στην πολιτική σκηνή με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, να ανεβάζει στροφές. Μπαράζ επαφών με κορυφαία στελέχη και πλούσια ατζέντα. Ποια πρόσωπα «κλειδώνουν» για την επιτροπή διεύρυνσης και την επιτροπή ψηφοδελτίου.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ζαχαριάδης: Τοξικός και ακροδεξιός λόγος Μητσοτάκη, δίνει εξετάσεις στη Λατινοπούλου
ΣΥΡΙΖΑ 13.10.25

Ζαχαριάδης: Τοξικός και ακροδεξιός λόγος Μητσοτάκη, δίνει εξετάσεις στη Λατινοπούλου

«Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι ιερό για να το εμπλέκει ο κ. Μητσοτάκης στον μικροπολιτικό του σχεδιασμό», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Στην υπόθεση Ρούτσι, ο Μητσοτάκης ταυτίστηκε με Γεωργιάδη και Φλωρίδη και δεν του βγήκε
Τέμπη 13.10.25

Τσουκαλάς: Στην υπόθεση Ρούτσι, ο Μητσοτάκης ταυτίστηκε με Γεωργιάδη και Φλωρίδη και δεν του βγήκε

«Πιθανόν τον κ. Μητσοτάκη να τον ενόχλησε πολύ η απεργία πείνας του κ. Ρούτσι αλλά ακόμη περισσότερο η τελική έκβαση», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Αλλαγή κυβέρνησης θέλει το 71,6% – Πώς αλλάζουν το σκηνικό οι κινήσεις Τσίπρα και Σαμαρά
Πολιτική Γραμματεία 13.10.25

Δημοσκόπηση: Αλλαγή κυβέρνησης θέλει το 71,6% – Πώς αλλάζουν το σκηνικό οι κινήσεις Τσίπρα και Σαμαρά

Οι φημολογούμενες κινήσεις Τσίπρα και Σαμαρά αναδιατάσσουν το σκηνικό δημιουργώντας νέα δεδομένα - Εικόνα δυσαρέσκειας για την κυβέρνηση - Τι δείχνουν τα ποσοστά για την πρόθεση ψήφου το αντιπολιτευτικό κενό και τις συνεργασίες

Σύνταξη
Η συνάντηση Ανδρουλάκη με τους έξι «σοφούς» του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 13.10.25

Η συνάντηση Ανδρουλάκη με τους έξι «σοφούς» του ΠΑΣΟΚ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης συναντήθηκε με τα ιστορικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ - μεταξύ αυτών ο Κώστας Λαλιώτης, Κώστας Σκανδαλίδης και Μιχάλης Καρχιμάκης - Η «συστράτευση» και τα «βέλη» κατά Τσίπρα

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Δούκας: Πρότεινα συμμαχίες και ενότητα, προτάσεις που δεν έγιναν αποδεκτές – «Κάποια από όσα είπαμε ενόχλησαν»
Πολιτική Γραμματεία 13.10.25

Δούκας: Πρότεινα συμμαχίες και ενότητα, προτάσεις που δεν έγιναν αποδεκτές – «Κάποια από όσα είπαμε ενόχλησαν»

Σε ανάρτησή του ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας υποστηρίζει μεταξύ άλλων ότι «πιστεύω στην ανάγκη του διαλόγου και της κοινής δράσης με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις. Στη Βουλή και στην κοινωνία» λέγοντας ταυτόχρονα ότι «η αυτόνομη πορεία δεν είναι απομόνωση»

Σύνταξη
Ο Τασούλας «μαζεύει» Μητσοτάκη για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Ο διάλογος του πρωθυπουργού με τον ΠτΔ
Πολιτική Γραμματεία 13.10.25

Ο Τασούλας «μαζεύει» Μητσοτάκη για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Ο διάλογος του πρωθυπουργού με τον ΠτΔ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπεραμύνθηκε της απόφασής του για το μνημείο, κατηγορώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι έσπευσαν να επενδύσουν σε επαναστατική γυμναστική - Μάζεμα από Τασούλα που ζήτησε να δοθεί χρόνος για διάλογο αντί να ψηφιστεί άμεσα η σχετική ρύθμιση

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: Τραμπικό πυροτέχνημα Μητσοτάκη, σε βέρτιγκο η κυβέρνηση – Επίθεση σε Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 13.10.25

Ανδρουλάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: Τραμπικό πυροτέχνημα Μητσοτάκη, σε βέρτιγκο η κυβέρνηση – Επίθεση σε Τσίπρα

Δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι διχάζει το λαό, ενώ πυρά εξαπέλυσε και εναντίον του Αλέξη Τσίπρα, σηματοδοτώντας αλλαγή στάσης - Πώς σχολίασε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Σύνταξη
Ο Μητσοτάκης θεωρεί προσβολή για το μνημείο τη λαϊκή οργή, ο λαός πάλι την αλαζονεία και την πολιτική ύβρη τιμωρεί
in Confidential 13.10.25

Ο Μητσοτάκης θεωρεί προσβολή για το μνημείο τη λαϊκή οργή, ο λαός πάλι την αλαζονεία και την πολιτική ύβρη τιμωρεί

Τα είχε λύσει όλα τα θέματα η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός και το μόνο που της απέμεινε ήταν η διαχείριση του χώρου του Αγνωστου Στρατιώτη. Αν δεν ήταν αυτό καρφωτή στον Δένδια, τότε τι άλλο θα μπορούσε να είναι;

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Με ένα σμπάρο… τρία τρυγόνια – Η αναφορά Μητσοτάκη στο μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη και τον Ρούτσι
Πολιτική Γραμματεία 13.10.25

Με ένα σμπάρο… τρία τρυγόνια – Η αναφορά Μητσοτάκη στο μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη και τον Ρούτσι

Ο στόχος του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος με την αναφορά στο μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη και στην απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι ήταν τριπλός

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Μια εμφύλια διαμάχη και οι συνέπειές της για την κυβέρνηση
Πολιτική 13.10.25

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Μια εμφύλια διαμάχη και οι συνέπειές της για την κυβέρνηση

Η διαμάχη Βάρρα-Βορίδη δίνει άλλη διάσταση στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ρόλος του Μυλωνάκη, οι νέες αποκαλύψεις και το αφήγημα του Μαξίμου που δεν περπατάει με τίποτα. Άγνωστη έννοια στον ΟΠΕΚΕΠΕ η σύγκρουση συμφερόντων.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Μαραντζίδης: Σπουδαία ηθική και πολιτική κίνηση η παραίτηση Τσίπρα, θα αντιληφθούμε στο μέλλον το βάθος της
«Εξελίξεις Τώρα» 12.10.25

Μαραντζίδης: Σπουδαία ηθική και πολιτική κίνηση η παραίτηση Τσίπρα, θα αντιληφθούμε στο μέλλον το βάθος της

Σάρκα και οστά στο «δεν είμαστε όλοι ίδιοι είναι» δίνει η παραίτηση Τσίπρα, για τον πολιτικό επιστήμονα Νίκο Μαραντζίδη. Συγκαταλέγει τον πρώην πρωθυπουργό στους χαρισματικούς ηγέτες που δημιουργούν μεγάλα κινήματα αλλαγής και διαμορφώνουν νέους όρους για το μέλλον, και τονίζει ότι το βιβλίο Τσίπρα θα είναι σταθμός από ιστορικής και πολιτικής πλευράς.

Σύνταξη
Χαρίτσης: Υπάρχει αναγκη για ισχυρή, ενωτική, πληθυντική Αριστερά
Πολιτική Γραμματεία 12.10.25

Χαρίτσης: Υπάρχει αναγκη για ισχυρή, ενωτική, πληθυντική Αριστερά

«Οι πολίτες δεν θα εμπιστευτούν όσους προσπαθούν να τους πείσουν ότι οι ίδιοι είναι η απάντηση στις ανάγκες τους, ούτε όσους διακατέχονται από τον ναρκισσισμό της απόλυτης αλήθειας», επισημαίνει ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
ΚΚΕ για Άγνωστο Στρατιώτη: Προσβολή είναι η εργαλειοποίηση του μνημείου από την κυβέρνηση με στόχο την καταστολή
Πολιτική Γραμματεία 12.10.25

ΚΚΕ για Άγνωστο Στρατιώτη: Προσβολή είναι η εργαλειοποίηση του μνημείου από την κυβέρνηση με στόχο την καταστολή

«Το πραγματικό πρόβλημα της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού δεν είναι η δήθεν διαφύλαξη του χαρακτήρα του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη αλλά η λαϊκή διαμαρτυρία» τονίζει το ΚΚΕ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Όχι μούσα, όχι sex symbol: Η Τζέιν Μπίρκιν πίσω από την παγίδα του It Girl μύθου
Νέα βιογραφία 13.10.25

Όχι μούσα, όχι sex symbol: Η Τζέιν Μπίρκιν πίσω από την παγίδα του It Girl μύθου

Η Τζέιν Μπίρκιν ήταν πολλά περισσότερα από τη γυναίκα που επινόησε την τσάντα Hermès ή τη μούσα του Σερζ Γκενζμπούρ και μια νέα βιογραφία θέλει να ξαναγράψει την ιστορία της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Δημοσκοπήσεις: Εικόνα δυσαρέσκειας για την κυβέρνηση – Σταθερά «νούμερο ένα» πρόβλημα η ακρίβεια
Πρόθεση & εκτίμηση ψήφου 13.10.25

Εικόνα δυσαρέσκειας για την κυβέρνηση - Σταθερά «νούμερο ένα» πρόβλημα η ακρίβεια

Σταθερά μπροστά στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία σε δύο νέες δημοσκοπήσεις αλλά η κυβέρνηση δεν λέει να ξεκολλήσει από το κλίμα έντονης αμφισβήτησης. Αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού εάν Τσίπρας και Σαμαράς αποφασίσουν τη δημιουργία κομμάτων. «Βραχνάς» η ακρίβεια για τα νοικοκυριά.

Σύνταξη
LIVE: Ισλανδία – Γαλλία
Ποδόσφαιρο 13.10.25

LIVE: Ισλανδία – Γαλλία

LIVE: Ισλανδία – Γαλλία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Ισλανδία – Γαλλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Βόρεια Ιρλανδία – Γερμανία
Ποδόσφαιρο 13.10.25

LIVE: Βόρεια Ιρλανδία – Γερμανία

LIVE: Βόρεια Ιρλανδία – Γερμανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Βόρεια Ιρλανδία – Γερμανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Εκτός τόπου και χρόνου: Στις ΗΠΑ της ICE η Κάιλι Τζένερ λανσάρει συλλογή με τίτλο King Kylie στην οποία συλλαμβάνεται
«No Kings» 13.10.25

Εκτός τόπου και χρόνου: Στις ΗΠΑ της ICE η Κάιλι Τζένερ λανσάρει συλλογή με τίτλο King Kylie στην οποία συλλαμβάνεται

Πολλοί χρήστες κατηγόρησαν την Κάιλι Τζένερ για έλλειψη ενσυναίσθησης. «Την ώρα που άνθρωποι συλλαμβάνονται στις ΗΠΑ, η Κάιλι Τζένερ χρησιμοποιεί χειροπέδες για να πουλήσει κραγιόν», σχολίασε ένας χρήστης στο Reddit

Σύνταξη
MEGA News: Το μόνο κανάλι που μετέδωσε ζωντανά όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Media 13.10.25

MEGA News: Το μόνο κανάλι που μετέδωσε ζωντανά όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Το 4ωρο ενημερωτικό κανάλι της Alter Ego Media, το MEGA News, ήταν το μοναδικό τηλεοπτικό Μέσο στην Ελλάδα που μετέδωσε σήμερα, λεπτό προς λεπτό, όλες τις καταιγιστικές εξελίξεις της ιστορικής ημέρας για τη Μέση Ανατολή.

Σύνταξη
Η Ολίβια Κόλμαν πρωταγωνιστεί στην ταινία μικρού μήκους της Burberry – Από το Λονδίνο, με αγάπη
Παγωτό; 13.10.25

Η Ολίβια Κόλμαν πρωταγωνιστεί στην ταινία μικρού μήκους της Burberry – Από το Λονδίνο, με αγάπη

«Κάθε ταινία τιμά μερικούς από τους πολλούς χαρακτήρες που θα συναντήσετε στο Λονδίνο», εξηγεί ο Ντάνιελ Λι, διευθυντής δημιουργικού περιεχομένου της Burberry αναφορικά με το νέο πρότζεκτ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Πογέτ φωνάζει για τη διαιτησία στη Νότια Κορέα
Ποδόσφαιρο 13.10.25

Ο Πογέτ φωνάζει για τη διαιτησία στη Νότια Κορέα

Ο Γκουστάβο Πογέτ και ο γιός του είναι ένα βήμα πριν από την κατάκτηση του πρωταθλήματος, όμως αντιμετωπίζουν πειθαρχική δίωξη επειδή διαμαρτυρήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για πέναλτι

Βάιος Μπαλάφας
Στο 2,4% ο ρυθμός ανάπτυξης, 2,2% ο πληθωρισμός το 2026 – Τι είπε ο Πιερρακάκης για τη δημοσιονομική σταθερότητα και το χρέος
Οικονομικές Ειδήσεις 13.10.25

Στο 2,4% ο ρυθμός ανάπτυξης, 2,2% ο πληθωρισμός το 2026 – Τι είπε ο Πιερρακάκης για τη δημοσιονομική σταθερότητα και το χρέος

Τι είπε ο Κυριάκος Πιερρακάκης για τον προϋπολογισμό του 2026 στην ομιλία του στην επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής

Σύνταξη
Διάχυτη οργή στους αγρότες από το μπλόκο στις πληρωμές – Ετοιμάζουν κινητοποιήσεις
Στα «κόκκινα» 13.10.25

Διάχυτη οργή στους αγρότες από το μπλόκο στις πληρωμές – Ετοιμάζουν κινητοποιήσεις

Με τον κίνδυνο να «χαθεί» και ο Οκτώβριος για τις πληρωμές, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της χώρας, προγραμματίζουν εν μέσω σποράς κινητοποιήσεις, βάζοντας στο τραπέζι των συζητήσεων κάθε μορφή αντίδρασης

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
Eurovision: Κανένα θέμα για τη συμμετοχή του Ισραήλ μετά τις εξελίξεις στη Γάζα λέει η EBU
Ξεκαθάρισμα 13.10.25

Eurovision: Κανένα θέμα για τη συμμετοχή του Ισραήλ μετά τις εξελίξεις στη Γάζα λέει η EBU

Οι διοργανωτές του μουσικού διαγωνισμού της Eurovision δεν θα συνεδριάσουν διαδικτυακά τον Νοέμβριο προκειμένου να ψηφίσουν για τη συμμετοχή του Ισραήλ, μετά τις «εξελίξεις» στη Μέση Ανατολή,

Σύνταξη
«Με ενδιέφερε μόνο η δική της γνώμη»: Η Νταϊάν Κίτον μέσα από τα μάτια του Γούντι Άλεν
Play It Again 13.10.25

«Με ενδιέφερε μόνο η δική της γνώμη»: Η Νταϊάν Κίτον μέσα από τα μάτια του Γούντι Άλεν

«Ήταν ένα άτομο όπως κανένα στον πλανήτη — και ίσως ποτέ ξανά να μην υπάρξει τέτοιο. Ο κόσμος έγινε πιο μουντός», γράφει ο Γούντι Άλεν για τη θρυλική εκλιπούσα ηθοποιό

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Αλμπάτρο Σιρακούσα
Χάντμπολ 13.10.25

LIVE: Ολυμπιακός – Αλμπάτρο Σιρακούσα

LIVE: Ολυμπιακός – Αλμπάτρο Σιρακούσα. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Αλμπάτρο Σιρακούσα για τον δεύτερο μεταξύ τους αγώνα στη φάση των «64» του EHF European Cup. Τηλεοπτικά από Mega News.

Σύνταξη
Η Κίρα Νάιτλι δεν γνώριζε για το μποϊκοτάζ εναντίον της Ρόουλινγκ πριν δώσει τη φωνή της στον «Χάρι Πότερ»
«Απόψεις» 13.10.25

Η Κίρα Νάιτλι δεν γνώριζε για το μποϊκοτάζ εναντίον της Ρόουλινγκ πριν δώσει τη φωνή της στον «Χάρι Πότερ»

Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ πυροδότησε αντιδράσεις το 2020, αφού δημοσίευσε διάφορα tweets και ένα κείμενο που πολλοί χαρακτήρισαν ως τρανσφοβικό - με τους θαυμαστές να καλούν σε μποϊκοτάζ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο