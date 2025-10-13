Αυτόκλητος- έστω και ετεροχρονισμένα- υπερασπιστής του κράτους του Ισραήλ εμφανίστηκε στη Βουλή, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης ο οποίος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στο ΚΚΕ, λέγοντας πως δεν χαίρεται για τη συμφωνία Ισραήλ-Παλαιστίνης αλλά λυπάται γιατί δεν συμπαθεί τους Εβραίους.

Στο στόχαστρο του Γεωργιάδη το ΚΚΕ με φόντο το σχέδιο ειρήνης του Τραμπ για τη Γάζα

Συγκεκριμένα, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της βουλευτή του ΚΚΕ, Βιβής Δάγκα, ο κ. Γεωργιάδης εξέφρασε την χαρά και ικανοποίησή του για την επιστροφή των ομήρων από την «τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς» και εξήρε τις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ για την εξεύρεση λύσης.

«Το Ισραήλ νίκησε σε όλα τα μέτωπα»

«Ξημερώνει μια καινούργια ημέρα για τους παλαιστίνιους, ένα καλύτερο αύριο, μακριά από ακραίους τρομοκράτες. Το Ισραήλ νίκησε σε όλα τα μέτωπα, Συρία, Χούθι και Χαμάς που ξεδόντιασε. Είναι ημέρα πολύ μεγάλης χαράς για κάθε λογική άνθρωπο που ήθελε ειρήνη στην περιοχή», είπε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, όταν η κ. Δάγκα έκανε λόγο για «κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ», ο υπουργός απασφάλισε και με παραληρηματικού τύπου αναφορές είπε: «Είστε απλά αντισημίτες, δεν συμπαθείτε τους Εβραίους , δεν ξέρετε ούτε τα στοιχειώδη». Και συνέχισε: «Η Ελλάδα λέει λύση δύο κρατών, προσφέρθηκε και η Παλαιστίνη την απέρριψε την πρόταση. Είναι το μόνο δημοκρατικό στην περιοχή, εκλέγονται Άραβες βουλευτές – άρα αφήστε σε μένα τα περί κράτους δολοφόνου».

«Όχι μόνον δεν χαίρεστε αλλά στεναχωριέστε»

Ο κυβερνητικός αξιωματούχος συνέχισε την επίθεσή του: «Κατεβαίνατε στους δρόμους και δήθεν κλαίγατε για τα παιδιά και ταλαιπωρούσατε τους οδηγούς. Όχι μόνον δεν χαίρεστε αλλά στεναχωριέστε με το σχέδιο γι’ αυτό και υβρίζετε τον Τραμπ. Όλα τα αραβικά κράτη θέλουν το σχέδιο Τραμπ, όπως και οι Παλαιστίνιοι αλλά στο ΚΚΕ, δεν σας ένοιαξε για κανένα παιδάκι νεκρό και άμαχο, απλά μίσος έχετε», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «κλάψτε για τη Χαμάς που χάνεται που την εξαφάνισαν από τον χάρτη».