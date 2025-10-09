Άγρια κόντρα στη Βουλή για το ταξίδι στη Γάζα: Για «κρουαζιέρα» κάνει λόγο ο Γεωργιάδης – «Τα χάπια σου τα πήρες;»

Την οργισμένη αντίδραση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη προκάλεσαν οι αναφορές της βουλευτή της ΝΕΑΡ, Πέττυς Πέρκα στο ταξίδι της στη Γάζα στο πλαίσιο του Global Sumud Flotilla για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στον Παλαιστινιακό λαό.

Ο κ. Γεωργιάδης ενοχλήθηκε από τις αναφορές και τις επιθέσεις στο Ισραήλ το οποίο και υποστήριξε με μανία.

Ωστόσο, για ακόμα μια φορά, η συζήτηση με ευθύνη του υπουργού ξέφυγε με αποτέλεσμα να ακούσει “γαλλικά” από τα έδρανα που κάθονταν οι βουλευτές της Αριστεράς.

Συγκεκριμένα, η κυρία Πέρκα μίλησε για το Ισραήλ, το οποίο και χαρακτήρισε στρατηγικό σύμμαχο της κυβέρνησης.

«Όχι μόνο δεν είναι Δυτικό Κράτος στη Μ. Ανατολή, αλλά κράτος Απαρτχάιντ – έχει πάρει διαζύγιο από κάθε έννοια δικαίου – απήγαγε 500 πολίτες σε διεθνή ύδατα που εκτελούσαν εντολές ΟΗΕ”, είπε χαρακτηριστικά με τον κ. Γεωργιάδη να απαντά: «γιατί κλαίγεστε και λέτε ότι σας απήγαγε το Ισραήλ; Είχατε προειδοποιηθεί από ένα κυρίαρχο κράτος ότι εκεί είναι εμπόλεμη ζώνη. Για τις selfies πήγατε, για τα βιντεάκια στο tiktok. Δεν είχε να προσφέρει τίποτα αυτό το καράβι πλην ενός εποικοινωνιακού θορύβου για τη Νέα Αριστερά».

Ο κ. Γεωργιάδης συνέχισε στο ίδιο μήκος κύματος λέγοντας πως οι συλλήψεις έγιναν σε σημείο ναυτικού αποκλεισμού του Ισραήλ και δεν υπήρξε καμία απαγωγή. «Κανέναν ηρωισμό δεν είχε η πράξη, μια γελοιότητα της Αριστεράς ήταν», είπε.

«Είχα την ελπίδα ότι λίγο θα κάνετε πίσω σε αυτά τα ακραία και αυτόν τον ακροδεξιό λόγο που διακινδυνεύει τα πάντα. Ξέρετε τι σημαίνει να υπερισχύσει το δίκαιο του ισχυρού; Πως θα λυθεί το κυπριακό; Το πιστεύω και θα ξαναπάω στην ΓΑΖΑ. Αν περιμέναμε από τις κυβερνήσεις δεν θα τελείωνε ποτέ ο πόλεμος. Εσάς σας τοποθετώ ευθέως στην ακροδεξιά», αντίτεινε η κ. Πέρκα με τον υπουργό να επανέρχεται: «Να πάτε όσες φορές θέλετε, όπου θέλετε, απλά αν αυτό χρεώνει τον Έλληνα φορολογούμενο να το πληρώσετε μόνοι σας. Δεν είπατε τίποτα για το σχέδιο του Τραμπ. Είχατε μόνο να μας πείτε τις εμπειρίες σας από την κρουαζιέρα σας».

Μετά τις επίμαχες αναφορές το κλίμα στην αίθουσα βάρυνε επικίνδυνα με βουλευτές να φωνάζουν από τις θέσεις τους στον υπουργό και την Κυριακή Μάλαμα να φωνάζει στον κ. Γεωργιάδη «τα πήρες τα χάπια σου;».