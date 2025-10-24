Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Κάβαλιερ Κινγκ Τσαρλς Σπάνιελ – Ο αριστοκρατικός σκύλος με τη χρυσή καρδιά
Pet Stories 24 Οκτωβρίου 2025 | 10:00

Κάβαλιερ Κινγκ Τσαρλς Σπάνιελ – Ο αριστοκρατικός σκύλος με τη χρυσή καρδιά

Έχει γλυκιά συμπεριφορά και αισθαντικότητα, αλλά και κομψή εμφάνιση. Ας γνωρίσουμε τον σκύλο της φυλής Κάβαλιερ Κινγκ Τσαρλς Σπάνιελ

Τζούλη Τούντα
ΡεπορτάζΤζούλη Τούντα
A
A
Vita.gr
Εγκέφαλος: Τα πρώτα 30 λεπτά μετά το ξύπνημα είναι καθοριστικά

Εγκέφαλος: Τα πρώτα 30 λεπτά μετά το ξύπνημα είναι καθοριστικά

Spotlight

Μην έχετε την εντύπωση ότι το Κάβαλιερ Κινγκ Τσαρλς Σπάνιελ θέλει μόνο αγκαλίτσες καθώς χαρακτηρίζεται για το θάρρος του, είναι αθλητικός «τύπος» και έχει το ένστικτο του κυνηγού.
Τρυφερός σύντροφος, πράος χαρακτήρας, προσαρμόζεται σε κάθε περιβάλλον, αλλά δεν αντέχει τη μοναξιά.

«Το Κάβαλιερ Κινγκ Τσαρλς Σπάνιελ είναι μια από τις πιο γοητευτικές, αγαπητές και δημοφιλής φυλές σκύλων. Με το χαρακτηριστικό γλυκό, εκφραστικό βλέμμα και την ήρεμη, στοργική του φύση, το Κάβαλιερ κατακτά την καρδιά όσων τον συναντήσουν», λέει χαρακτηριστικά η πρόεδρος του Ομίλου Κάβαλιερ Ελλάδος και εκτροφέας της φυλής, Ελένη Κόλλια.

Χαρακτήρας – Προσωπικότητα

Το Κάβαλιερ Κινγκ Τσαρλς Σπάνιελ, περιγράφει η κα Κόλλια, είναι από τα πιο φιλικά, τρυφερά και κοινωνικά σκυλιά. Πρόκειται για έναν μικρό σκύλο με μεγάλη καρδιά, χαρούμενο και ευγενικό.
Αν και πολλοί το θεωρούν «σκυλί αγκαλιάς», στην πραγματικότητα είναι αθλητικό και θαρραλέο. Έχει ένστικτο κυνηγού και λατρεύει τις βόλτες, το παιχνίδι και την κίνηση. Είναι γεμάτο ζωή χωρίς όμως, να γίνεται υπερκινητικό ή νευρικό. Προσαρμόζεται εύκολα σε κάθε τρόπο ζωής, είτε ζει σε διαμέρισμα είτε σε σπίτι που διαθέτει αυλή.

Το βάρος του Κάβαλιερ κυμαίνεται, συνήθως, από 5,4 έως 8 κιλά

Το τρίχωμα του Κάβαλιερ είναι μακρύ, απαλό και μεταξένιο στην υφή

Ο χαρακτήρας του είναι ήπιος και ισορροπημένος, σπάνια θα δείξει επιθετικότητα. Έχει έμφυτη ηρεμία και κατανόηση, γι’ αυτό θεωρείται εξαιρετική επιλογή για οικογένειες με παιδιά, ηλικιωμένους, αλλά και για όσους αναζητούν έναν πιστό, ήρεμο και γεμάτο αγάπη σύντροφο.
Το Κάβαλιερ ως εξαιρετικά κοινωνικό δεν αγαπά τη μοναξιά, έχει ανάγκη τη συντροφιά και τη συμμετοχή στην καθημερινότητα της οικογένειας. Γι’ αυτό και δεν ενδείκνυται για ανθρώπους που λείπουν πολλές ώρες από το σπίτι.

Εμφάνιση και χαρακτηριστικά

Το Κάβαλιερ είναι ένα μικρό, κομψό και ισορροπημένο σκυλί, ενημερώνει η κα Κόλλια, το βάρος του οποίου κυμαίνεται, συνήθως, από 5,4 έως 8 κιλά. Δεν υφίσταται κατηγοριοποίηση της φυλής όσον αφορά στο μέγεθος -δεν υπάρχουν δηλαδή, toy ή μίνι Κάβαλιερ-, το μέγεθος είναι ένα.

Το τρίχωμα του Κάβαλιερ είναι μακρύ, απαλό και μεταξένιο στην υφή. Μπορεί να είναι ελαφρά κυματιστό, ποτέ όμως, κατσαρό.
Ιδανικά το τρίχωμα του Κάβαλιερ δεν πρέπει να ψαλιδίζεται καθώς η φυσική του ανάπτυξη και ροή, αποτελούν βασικό στοιχείο της φυλής.

Τα μάτια του είναι μεγάλα, σκούρα και στρογγυλά, σε αρμονική απόσταση μεταξύ τους, προσδίδοντας τη χαρακτηριστική «ευγενική» και γλυκιά έκφραση της φυλής.

Τα αυτιά είναι μακριά, ψηλά τοποθετημένα και φέρουν πλούσιο τρίχωμα.

Η φυλή διαθέτει τέσσερις επίσημους χρωματισμούς:

● Blenheim (Λευκό – Καστανό),

● Tricolour (μαύρο- λευκό, με πύρινα σημάδια),

● Ruby (ενιαίο καστανοκόκκινο), και

● Black και Tan (μαύρο με πύρινα σημάδια).

Φροντίδα και υγεία

Σύμφωνα με την κα Κόλλια, το Κάβαλιερ χρειάζεται μέτρια άσκηση, σωστή διατροφή και τακτικό καλλωπισμό.
Το τρίχωμά του απαιτεί συχνό βούρτσισμα ενώ τα αυτιά του λόγω του μήκους και της πυκνότητας πρέπει να ελέγχονται τακτικά.

Το προσδόκιμο ζωής του Κάβαλιερ κυμαίνεται, συνήθως, από 10 έως 14 χρόνια.

Η φυλή παρουσιάζει προδιάθεση σε ορισμένα νοσήματα, όπως η εκφύλιση της μιτροειδούς βαλβίδας (καρδιοπάθεια), η δυσπλασία τύπου Chiari, η συριγγομυελία και η πρωτοπαθής εκκριτική μέση ωτίτιδα (PSOM).

Η υπεύθυνη εκτροφή, οι τακτικοί κτηνιατρικοί έλεγχοι και η σωστή ενημέρωση των ιδιοκτητών είναι καθοριστικοί παράγοντες για τη μακροζωία και την ευεξία των σκύλων της φυλής.

Ιστορία και προέλευση

Σε ό,τι αφορά στην ιστορία της φυλής η κα Κόλλια ενημερώνει:
«Η ιστορία του Κάβαλιερ ξεκινά από τον 16ο αιώνα. Πιστεύεται ότι προέρχονται από κυνηγετικά Σπάνιελ που εκτράφηκαν σε μικρότερο μέγεθος ώστε να γίνουν σκύλοι συντροφιάς για τους ευγενείς.
Ήταν ιδιαίτερα αγαπητά στις βασιλικές αυλές της Αγγλίας. Συχνά απεικονίζονται σε πίνακες ζωγραφικής της εποχής, στο πλευρό μελών βασιλικών οικογενειών και αριστοκρατών.

Η φυλή συνδέθηκε άρρηκτα με τον βασιλιά Κάρολο Β΄ της Αγγλίας, από όπου πήρε και το όνομά της ο οποίος ήταν γνωστός για την αγάπη του στα μικρά αυτά σκυλιά. Μάλιστα, λέγεται πως δεν αποχωριζόταν ποτέ τα αγαπημένα του Κάβαλιερ, ακόμα και μέσα στα βασιλικά συμβούλια.

Στις αρχές του 20ού αιώνα, τα χαρακτηριστικά της φυλής είχαν αλλάξει αρκετά καθώς η διασταύρωση με άλλες μικρόσωμες φυλές, όπως το Παγκ ή το Ιαπωνικό Τσιν, έδωσε σκυλιά με πιο κοντό ρύγχος και πιο στρογγυλό κεφάλι – τα γνωστά σήμερα English Toy Spaniel ή Κινγκ Τσαρλς Σπάνιελ.

Ο Αμερικανός επιχειρηματίας Roswell Eldridge, βλέποντας πως τα προγενέστερα, εκείνα μικρά Σπάνιελ με το μακρύτερο ρύγχος και το πιο επίπεδο κρανίο είχαν, σχεδόν, εξαφανιστεί, αποφάσισε να ενθαρρύνει την επιστροφή σε αυτόν τον τύπο.

Το 1926, στην έκθεση Crufts, προσέφερε χρηματικό έπαθλο στους εκτροφείς που θα παρουσίαζαν σκύλους πλησιέστερους στα χαρακτηριστικά των Σπάνιελ της εποχής του βασιλιά Καρόλου Β΄.
Η πρωτοβουλία του Eldridge αποτέλεσε την αφετηρία για την αναβίωση της φυλής και τη δημιουργία του Κάβαλιερ Κινγκ Τσαρλς Σπάνιελ, όπως το γνωρίζουμε σήμερα. Στη συνέχεια, το 1928 ιδρύθηκε στην Αγγλία ο Βρετανικός Όμιλος Κάβαλιερ Κινγκ Τσαρλς Σπάνιελ.

Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος «πληγή» για τη φυλή

Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, η φυλή βρέθηκε στα πρόθυρα της εξαφάνισης και απώλειας, σχεδόν όλου του πληθυσμού που εκτρέφονταν.
Όταν ο πόλεμος τελείωσε, είχαν απομείνει μόλις έξι σκύλοι οι οποίοι αποτέλεσαν τη βάση για την ανασύσταση της φυλής. Είναι οι πρόγονοι όλων των σημερινών Κάβαλιερ Κινγκ Τσαρλς Σπάνιελ.

Το 1945 η φυλή αναγνωρίστηκε επίσημα από τον Αγγλικό Κυνολογικό Όμιλο σηματοδοτώντας την αποκατάσταση του αρχικού τύπου και τη δημιουργία του επίσημου προτύπου της φυλής.

Κάτι που, συχνά, προκαλεί σύγχυση, και αξίζει να επισημανθεί, είναι ότι το Κάβαλιερ Κινγκ Τσαρλς Σπάνιελ αποτελεί ξεχωριστή φυλή από το Κινγκ Τσαρλς Σπάνιελ, παρά τις κοινές ιστορικές τους ρίζες».

Η πρόεδρος του Ομίλου Κάβαλιερ Ελλάδος και εκτροφέας της φυλής, Ελένη Κόλλια

● Η Δρ. Ελένη Κόλλια είναι χημικός MSc, PhD, φαρμακοποιός, εκτροφέας της φυλής Κάβαλιερ Κινγκ Τσαρλς Σπάνιελ και πρόεδρος του Ομίλου Κάβαλιερ Ελλάδος (ΟΚΑΕ).

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Κι επίσημα σε Chevron – Helleniq Energy τα 4 blocks Κρήτης και Πελοποννήσου

Υδρογονάνθρακες: Κι επίσημα σε Chevron – Helleniq Energy τα 4 blocks Κρήτης και Πελοποννήσου

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Εγκέφαλος: Τα πρώτα 30 λεπτά μετά το ξύπνημα είναι καθοριστικά

Εγκέφαλος: Τα πρώτα 30 λεπτά μετά το ξύπνημα είναι καθοριστικά

World
ΕΕ- ΗΠΑ: «Κλείνουν το ρωσικό πολεμικό ΑΤΜ»

ΕΕ- ΗΠΑ: «Κλείνουν το ρωσικό πολεμικό ΑΤΜ»

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Pet Stories
Προβολή μεσοσπονδύλιου δίσκου στον σκύλο – Συμπτώματα και αντιμετώπιση
Ο καθοριστικός ρόλος των σπονδύλων 17.10.25

Πώς θα καταλάβουμε εάν ο σκύλος μας μπορεί να έχει την πάθηση προβολής μεσοσπονδύλιου δίσκου

Ακόμα και η ακράτεια, μπορεί να είναι ένδειξη ότι ο σκύλος πάσχει από προβολή μεσοσπονδύλιου δίσκου. Οι φυλές που είναι πιο επιρρεπής.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Άσχημα νέα για τα κατοικίδια σε πτήσεις: Αντιμετωπίζονται νομικά σαν αποσκευές
InShorts 16.10.25

Άσχημα νέα για τα κατοικίδια σε πτήσεις: Αντιμετωπίζονται νομικά σαν αποσκευές

Η απόφαση αυτή θέτει δεδικασμένο για παρόμοιες περιπτώσεις επιβατών που ταξιδεύουν με κατοικίδια χωρίς ειδική δήλωση μεταφοράς, περιορίζοντας σημαντικά το εύρος των αποζημιώσεων σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς.

Σύνταξη
Πόσο καλά γνωρίζετε το κουτάβι σας; – Οι συμπεριφορές που δεν πρέπει να παρεξηγήσετε
Παρεξηγημένος «μπόμπιρας» 07.10.25

Κουτάβι στο σπίτι – Οι ανάγκες, τα καμώματά του και συμπεριφορές που ερμηνεύουμε λανθασμένα

Γιατί ένα κουτάβι δεν σταματά να δαγκώνει; Μήπως είναι ένδειξη επιθετικότητας, ή φανερώνει κάτι άλλο; Ας μάθουμε τον κουταβίσιο κόσμο

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων: Σπάνια είδη της χώρας μας – Οι κίνδυνοι και οι απειλές που αντιμετωπίζουν
Πολύτιμοι «συγκάτοικοι» 04.10.25

Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων: Σπάνια είδη της χώρας μας - Οι κίνδυνοι και οι απειλές που αντιμετωπίζουν

Τα τελευταία χρόνια, ολοένα και μειώνεται ο πληθυσμός των ζώων που ζουν στη φύση. Γεγονός που ανησυχεί έντονα επιστήμονες και περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Σκύλος: Το περιλαίμιο και τα κρεμαστά «αξεσουάρ» – Τι σχέση μπορεί να έχουν με την υγεία και την ψυχολογία του
Προς αποφυγήν 02.10.25

Είναι καλή ιδέα να φοράτε στον σκύλο περιλαίμιο και κουδουνάκια μέσα στο σπίτι; – Μήπως να το ξανασκεφτείτε;

Ίσως να μην έχετε σκεφτεί ότι το περιλαίμιο και τα «εξαρτήματα αμφίεσης», μπορεί να βλάψουν τον σκύλο όταν τα φορά μέσα στο σπίτι.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μεσολόγγι: Στο νοσοκομείο υπάλληλος του δήμου – Ξυλοκοπήθηκε άγρια ενώ επιχειρούσε στις πλημμύρες
Καταγγελία αντιδημάρχου 24.10.25

Στο νοσοκομείο υπάλληλος του Δήμου Μεσολογγίου που ξυλοκοπήθηκε άγρια ενώ επιχειρούσε στις πλημμύρες

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο αντιδήμαρχος Χρήστος Βούρβαχης εκφράζει τον αποτροπιασμό του για τον ξυλοδαρμό χειριστή μηχανήματος από 10 άτομα την ώρα που «πάλευε μέσα στα νερά»

Σύνταξη
«Τρελαμένος» ο Τζόκοβιτς: Τραγούδησε σύνθημα του Ολυμπιακού σε ματς του Ερυθρού Αστέρα (vid)
Άλλα Αθλήματα 24.10.25

«Τρελαμένος» ο Τζόκοβιτς: Τραγούδησε σύνθημα του Ολυμπιακού σε ματς του Ερυθρού Αστέρα (vid)

Ο εμβληματικός τενίστας, Νόβακ Τζόκοβιτς παρακολούθησε την εντός έδρας αναμέτρηση του Ερυθρού Αστέρα απέναντι στην Μπασκόνια και «ενώθηκε» με τους φιλάθλους, καθώς τραγούδησε μαζί τους, σύνθημα του Ολυμπιακού.

Σύνταξη
Το Μπρόντγουεϊ ξαναβρίσκει τη φωνή του: Δεύτερη νίκη για τους (παραλίγο απεργούς) μουσικούς της Νέας Υόρκης
Culture Live 24.10.25

Το Μπρόντγουεϊ ξαναβρίσκει τη φωνή του: Δεύτερη νίκη για τους (παραλίγο απεργούς) μουσικούς της Νέας Υόρκης

Μετά από μήνες αβεβαιότητας, οι μουσικοί του Μπρόντγουεϊ πέτυχαν μια ιστορική συμφωνία που εγγυάται καλύτερες αποδοχές και υγειονομική κάλυψη – μια νίκη για την τέχνη και την αξιοπρέπεια της εργασίας.

Σύνταξη
Οι κυρώσεις Τραμπ στη Ρωσία: Καμία σχέση με τις άλλες
Αρκούν όμως; 24.10.25

Οι κυρώσεις Τραμπ στη Ρωσία: Καμία σχέση με τις άλλες

Οι νέες αμερικανικές κυρώσεις φιλοδοξείται να στραγγαλίσουν τη «χήνα με τα χρυσά αυγά» της Ρωσίας ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο. Τι το διαφορετικό έχουν και πόσο εύκολο είναι να αλλάξουν τη ροή των εξελίξεων.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ιαπωνία: Η Σανάε Τακαΐτσι αντιμέτωπη με την πρώτη συνάντηση με τον Τραμπ – Τα εμπόδια και οι στόχοι της θητείας της
Κόσμος 24.10.25

Η Σανάε Τακαΐτσι αντιμέτωπη με την πρώτη συνάντηση με τον Τραμπ - Τα εμπόδια και οι στόχοι της θητείας της

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, αναμένεται να έχει την πρώτη της συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, όπου θα κληθεί να διαπραγματευτεί ζητήματα άμυνας και στρατηγικής

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Αιγοπρόβατα: Κυκλοφορεί στην ΕΕ νόμιμο εμβόλιο για την ευλογιά – Γιατί δεν διατίθεται στη χώρα μας
«Ασφαλές και αποτελεσματικό» 24.10.25

Κυκλοφορεί στην ΕΕ νόμιμο εμβόλιο για την ευλογιά των προβάτων - Γιατί δεν διατίθεται στη χώρα μας

Η Κομισιόν δίνει άδεια για τα εμβόλια στα αιγοπρόβατα αν της ζητηθεί, «αλλά το υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης δεν έκανε ποτέ αίτηση», λέει ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας

Σύνταξη
«Έχω στείλει ήδη στον Τσέφεριν» – Το βίντεο με τον πρόεδρο της Λιλ να τα βάζει στη φυσούνα με τον Νταμπάνοβιτς (vid)
Europa League 24.10.25

«Έχω στείλει ήδη στον Τσέφεριν» – Το βίντεο με τον πρόεδρο της Λιλ να τα βάζει στη φυσούνα με τον Νταμπάνοβιτς (vid)

Έξαλλος μετά την απόφασή του να μην καταλογίσει πέναλτι υπέρ της Λιλ και κατά του ΠΑΟΚ, ο Ολιβιέ Λετάνγκ τα έβαλε με τη διαιτησία και τον Νταμπάνοβιτς

Σύνταξη
Λευτέρης Πετρούνιας: Η μεγάλη ώρα για τον «άρχοντα» των κρίκων – Πάει για ακόμη ένα μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα
Γυμναστική 24.10.25

Η μεγάλη ώρα για τον Πετρούνια - Πάει για ακόμη ένα μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα

Για έβδομη φορά στην καριέρα του, ο Λευτέρης Πετρούνιας θα λάβει μέρος στον τελικό των κρίκων σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα (13:12, ΕΡΤ2 Σπορ), θέλοντας στη Τζακάρτα να διεκδικήσει ακόμη ένα μετάλλιο…

Σύνταξη
Δήμαρχος κάνει λόγο για: «Προκλητική και αιφνιδιαστική αφαίρεση πόρων από τους Δήμους»
Σχέδιο νόμου 24.10.25

Δήμαρχος κάνει λόγο για: «Προκλητική και αιφνιδιαστική αφαίρεση πόρων από τους Δήμους»

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, εξέφρασε σοβαρές αντιρρήσεις σχετικά με την μη είσπραξη προστίμων για οδικές παραβάσεις από τους Δήμους, αφαιρώντας έτσι ένα σημαντικό έσοδο για τους ΟΤΑ.

Σύνταξη
Έκθεση για τη Φτώχεια στην Ελλάδα 2025: Πού απέτυχε η Εθνική Στρατηγική για την καταπολέμησή της
Αntipoverty Network 24.10.25

Έκθεση για τη Φτώχεια στην Ελλάδα 2025: Πού απέτυχε η Εθνική Στρατηγική για την καταπολέμησή της

Το 2022 δημοσιοποιήθηκε η Έθνικη Στρατηγική για τη Μείωση της Φτώχειας. Έκτοτε ο πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας αντί να μειωθεί αυξήθηκε. Η Έκθεση για τη Φτώχεια στην Ελλάδα, φωτίζει τι πήγε λάθος.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κίνηση: Ουρές οχημάτων σε βασικές αρτηρίες της Αθήνας – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Της υπομονής 24.10.25

Αυξημένη κίνηση με ουρές οχημάτων σε βασικές αρτηρίες της Αθήνας - Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Κυκλοφοριακή συμφόρηση στη Μεσογείων, κυρίως στη συμβολή με την Κατεχάκη - Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα καθόδου του Κηφισού - Καθυστερήσεις έως 30' στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο

Σύνταξη
Γκάζι: Ερωτήματα για τον θάνατο της 16χρονης έξω από κλαμπ – Εν αναμονή των τοξικολογικών εξετάσεων
Στο Γκάζι 24.10.25

Ερωτήματα για τον θάνατο της 16χρονης έξω από κλαμπ - Εν αναμονή των τοξικολογικών εξετάσεων

«Πνευμονική εμβολή μπορούμε να έχουμε από μέθη, ουσίες ή και τα δύο μαζί. Ο θάνατος είναι ακαριαίος», είπε η Ματίνα Παγώνη για τον τραγικό θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι.

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο