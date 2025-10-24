Μην έχετε την εντύπωση ότι το Κάβαλιερ Κινγκ Τσαρλς Σπάνιελ θέλει μόνο αγκαλίτσες καθώς χαρακτηρίζεται για το θάρρος του, είναι αθλητικός «τύπος» και έχει το ένστικτο του κυνηγού.

Τρυφερός σύντροφος, πράος χαρακτήρας, προσαρμόζεται σε κάθε περιβάλλον, αλλά δεν αντέχει τη μοναξιά.

«Το Κάβαλιερ Κινγκ Τσαρλς Σπάνιελ είναι μια από τις πιο γοητευτικές, αγαπητές και δημοφιλής φυλές σκύλων. Με το χαρακτηριστικό γλυκό, εκφραστικό βλέμμα και την ήρεμη, στοργική του φύση, το Κάβαλιερ κατακτά την καρδιά όσων τον συναντήσουν», λέει χαρακτηριστικά η πρόεδρος του Ομίλου Κάβαλιερ Ελλάδος και εκτροφέας της φυλής, Ελένη Κόλλια.

Χαρακτήρας – Προσωπικότητα

Το Κάβαλιερ Κινγκ Τσαρλς Σπάνιελ, περιγράφει η κα Κόλλια, είναι από τα πιο φιλικά, τρυφερά και κοινωνικά σκυλιά. Πρόκειται για έναν μικρό σκύλο με μεγάλη καρδιά, χαρούμενο και ευγενικό.

Αν και πολλοί το θεωρούν «σκυλί αγκαλιάς», στην πραγματικότητα είναι αθλητικό και θαρραλέο. Έχει ένστικτο κυνηγού και λατρεύει τις βόλτες, το παιχνίδι και την κίνηση. Είναι γεμάτο ζωή χωρίς όμως, να γίνεται υπερκινητικό ή νευρικό. Προσαρμόζεται εύκολα σε κάθε τρόπο ζωής, είτε ζει σε διαμέρισμα είτε σε σπίτι που διαθέτει αυλή.

Το βάρος του Κάβαλιερ κυμαίνεται, συνήθως, από 5,4 έως 8 κιλά

Ο χαρακτήρας του είναι ήπιος και ισορροπημένος, σπάνια θα δείξει επιθετικότητα. Έχει έμφυτη ηρεμία και κατανόηση, γι’ αυτό θεωρείται εξαιρετική επιλογή για οικογένειες με παιδιά, ηλικιωμένους, αλλά και για όσους αναζητούν έναν πιστό, ήρεμο και γεμάτο αγάπη σύντροφο.

Το Κάβαλιερ ως εξαιρετικά κοινωνικό δεν αγαπά τη μοναξιά, έχει ανάγκη τη συντροφιά και τη συμμετοχή στην καθημερινότητα της οικογένειας. Γι’ αυτό και δεν ενδείκνυται για ανθρώπους που λείπουν πολλές ώρες από το σπίτι.

Εμφάνιση και χαρακτηριστικά

Το Κάβαλιερ είναι ένα μικρό, κομψό και ισορροπημένο σκυλί, ενημερώνει η κα Κόλλια, το βάρος του οποίου κυμαίνεται, συνήθως, από 5,4 έως 8 κιλά. Δεν υφίσταται κατηγοριοποίηση της φυλής όσον αφορά στο μέγεθος -δεν υπάρχουν δηλαδή, toy ή μίνι Κάβαλιερ-, το μέγεθος είναι ένα.

Το τρίχωμα του Κάβαλιερ είναι μακρύ, απαλό και μεταξένιο στην υφή. Μπορεί να είναι ελαφρά κυματιστό, ποτέ όμως, κατσαρό.

Ιδανικά το τρίχωμα του Κάβαλιερ δεν πρέπει να ψαλιδίζεται καθώς η φυσική του ανάπτυξη και ροή, αποτελούν βασικό στοιχείο της φυλής.

Τα μάτια του είναι μεγάλα, σκούρα και στρογγυλά, σε αρμονική απόσταση μεταξύ τους, προσδίδοντας τη χαρακτηριστική «ευγενική» και γλυκιά έκφραση της φυλής.

Τα αυτιά είναι μακριά, ψηλά τοποθετημένα και φέρουν πλούσιο τρίχωμα.

Η φυλή διαθέτει τέσσερις επίσημους χρωματισμούς:

● Blenheim (Λευκό – Καστανό),

● Tricolour (μαύρο- λευκό, με πύρινα σημάδια),

● Ruby (ενιαίο καστανοκόκκινο), και

● Black και Tan (μαύρο με πύρινα σημάδια).

Φροντίδα και υγεία

Σύμφωνα με την κα Κόλλια, το Κάβαλιερ χρειάζεται μέτρια άσκηση, σωστή διατροφή και τακτικό καλλωπισμό.

Το τρίχωμά του απαιτεί συχνό βούρτσισμα ενώ τα αυτιά του λόγω του μήκους και της πυκνότητας πρέπει να ελέγχονται τακτικά.

Το προσδόκιμο ζωής του Κάβαλιερ κυμαίνεται, συνήθως, από 10 έως 14 χρόνια.

Η φυλή παρουσιάζει προδιάθεση σε ορισμένα νοσήματα, όπως η εκφύλιση της μιτροειδούς βαλβίδας (καρδιοπάθεια), η δυσπλασία τύπου Chiari, η συριγγομυελία και η πρωτοπαθής εκκριτική μέση ωτίτιδα (PSOM).

Η υπεύθυνη εκτροφή, οι τακτικοί κτηνιατρικοί έλεγχοι και η σωστή ενημέρωση των ιδιοκτητών είναι καθοριστικοί παράγοντες για τη μακροζωία και την ευεξία των σκύλων της φυλής.

Ιστορία και προέλευση

Σε ό,τι αφορά στην ιστορία της φυλής η κα Κόλλια ενημερώνει:

«Η ιστορία του Κάβαλιερ ξεκινά από τον 16ο αιώνα. Πιστεύεται ότι προέρχονται από κυνηγετικά Σπάνιελ που εκτράφηκαν σε μικρότερο μέγεθος ώστε να γίνουν σκύλοι συντροφιάς για τους ευγενείς.

Ήταν ιδιαίτερα αγαπητά στις βασιλικές αυλές της Αγγλίας. Συχνά απεικονίζονται σε πίνακες ζωγραφικής της εποχής, στο πλευρό μελών βασιλικών οικογενειών και αριστοκρατών.

Η φυλή συνδέθηκε άρρηκτα με τον βασιλιά Κάρολο Β΄ της Αγγλίας, από όπου πήρε και το όνομά της ο οποίος ήταν γνωστός για την αγάπη του στα μικρά αυτά σκυλιά. Μάλιστα, λέγεται πως δεν αποχωριζόταν ποτέ τα αγαπημένα του Κάβαλιερ, ακόμα και μέσα στα βασιλικά συμβούλια.

Στις αρχές του 20ού αιώνα, τα χαρακτηριστικά της φυλής είχαν αλλάξει αρκετά καθώς η διασταύρωση με άλλες μικρόσωμες φυλές, όπως το Παγκ ή το Ιαπωνικό Τσιν, έδωσε σκυλιά με πιο κοντό ρύγχος και πιο στρογγυλό κεφάλι – τα γνωστά σήμερα English Toy Spaniel ή Κινγκ Τσαρλς Σπάνιελ.

Ο Αμερικανός επιχειρηματίας Roswell Eldridge, βλέποντας πως τα προγενέστερα, εκείνα μικρά Σπάνιελ με το μακρύτερο ρύγχος και το πιο επίπεδο κρανίο είχαν, σχεδόν, εξαφανιστεί, αποφάσισε να ενθαρρύνει την επιστροφή σε αυτόν τον τύπο.

Το 1926, στην έκθεση Crufts, προσέφερε χρηματικό έπαθλο στους εκτροφείς που θα παρουσίαζαν σκύλους πλησιέστερους στα χαρακτηριστικά των Σπάνιελ της εποχής του βασιλιά Καρόλου Β΄.

Η πρωτοβουλία του Eldridge αποτέλεσε την αφετηρία για την αναβίωση της φυλής και τη δημιουργία του Κάβαλιερ Κινγκ Τσαρλς Σπάνιελ, όπως το γνωρίζουμε σήμερα. Στη συνέχεια, το 1928 ιδρύθηκε στην Αγγλία ο Βρετανικός Όμιλος Κάβαλιερ Κινγκ Τσαρλς Σπάνιελ.

Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος «πληγή» για τη φυλή

Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, η φυλή βρέθηκε στα πρόθυρα της εξαφάνισης και απώλειας, σχεδόν όλου του πληθυσμού που εκτρέφονταν.

Όταν ο πόλεμος τελείωσε, είχαν απομείνει μόλις έξι σκύλοι οι οποίοι αποτέλεσαν τη βάση για την ανασύσταση της φυλής. Είναι οι πρόγονοι όλων των σημερινών Κάβαλιερ Κινγκ Τσαρλς Σπάνιελ.

Το 1945 η φυλή αναγνωρίστηκε επίσημα από τον Αγγλικό Κυνολογικό Όμιλο σηματοδοτώντας την αποκατάσταση του αρχικού τύπου και τη δημιουργία του επίσημου προτύπου της φυλής.

Κάτι που, συχνά, προκαλεί σύγχυση, και αξίζει να επισημανθεί, είναι ότι το Κάβαλιερ Κινγκ Τσαρλς Σπάνιελ αποτελεί ξεχωριστή φυλή από το Κινγκ Τσαρλς Σπάνιελ, παρά τις κοινές ιστορικές τους ρίζες».

● Η Δρ. Ελένη Κόλλια είναι χημικός MSc, PhD, φαρμακοποιός, εκτροφέας της φυλής Κάβαλιερ Κινγκ Τσαρλς Σπάνιελ και πρόεδρος του Ομίλου Κάβαλιερ Ελλάδος (ΟΚΑΕ).