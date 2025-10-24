Σε έξαρση τα κρούσματα κοκκύτη – Αυξημένες οι νοσηλείες βρεφών

Ανησυχία προκαλεί η αύξηση κρουσμάτων κοκκύτη στην Ελλάδα, μια λοίμωξη που παρότι θεωρείται ξεχασμένη, απειλεί τους περισσότερο ευάλωτους πολίτες.

Το 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία των ειδικών, καταγράφηκε έξαρση του κοκκύτη στην Αθήνα και τη Θεσσαλία, προκαλώντας ανησυχία στους επιστήμονες της Δημόσιας Υγείας.

Απειλή αποτελούν τα αυξημένα κρούσματα κοκκύτη

«Ο κοκκύτης, μια εξαιρετικά μεταδοτική λοίμωξη του αναπνευστικού, παραμένει απειλή για όλες τις ηλικίες, ιδιαίτερα όμως για τα βρέφη, εκ των οποίων το 1 στα 3 χρειάζεται νοσηλεία», επισήμανε η Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας του ΕΚΠΑ και Διευθύντρια της Γ’ Παιδιατρικής Κλινικής του «Αττικόν», κα Βάνα Παπαευαγγέλου, στο webinar του Πανελλήνιου Συλλόγου Επισκεπτών Υγείας (ΠΣΕΥ/ΝΠΔΔ).

«Το 2024 παρατηρήθηκε έξαρση της νόσου κυρίως στην Αθήνα και τη Θεσσαλία και κυρίως σε κοινότητες Ρομά», επισήμανε και υπογράμμισε ότι «η υψηλή εμβολιαστική κάλυψη είναι ζωτικής σημασίας, καθώς ο εμβολιασμός της εγκύου αποτελεί το μοναδικό μέτρο πρόληψης για τα βρέφη».

Μεγάλη η σημασία της πρόληψης

Το μήνυμα του συνεδρίου ήταν σαφές: η πρόληψη μέσω του εμβολιασμού παραμένει το πιο αποτελεσματικό όπλο κατά των λοιμώξεων, μειώνοντας δραματικά την πιθανότητα για νόσηση και τη θνησιμότητα στις ευάλωτες ομάδες.

Όπως τόνισε ο Αναπληρωτής Καθηγητής Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ, Γκίκας Μαγιορκίνης, τα επιδημικά κύματα της γρίπης προσβάλλουν εκατομμύρια ανθρώπους κάθε χρόνο, πιέζουν το ΕΣΥ και οδηγούν πολλούς ασθενείς ακόμη και σε ΜΕΘ.

«Τα επιδημικά κύματα της γρίπης προσβάλλουν εκατομμύρια κόσμο κάθε χρόνο προκαλώντας σημαντική πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, απώλεια εργατοωρών και οικονομική επιβάρυνση. Η νόσος οδηγεί πολλούς ασθενείς ακόμη και σε εισαγωγή στην ΜΕΘ με κορύφωση των περιστατικών τους μήνες Δεκέμβριο και Ιανουάριο».

Η πρόληψη, είπε, εξαρτάται όχι μόνο από τα εμβόλια, αλλά και από τον συγχρωτισμό, της πληθυσμιακή πυκνότητα και τις συνήθειες υγιεινής.

RSV και πνευμονιόκοκκος

Ο Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος του 424 ΓΣΝΕ, Γιώργος Σπυρόπουλος, υπενθύμισε ότι η πνευμονιοκοκκική νόσος προκαλεί περίπου 300.000 θανάτους παιδιών κάτω των πέντε ετών κάθε χρόνο παγκοσμίως.

«Η πνευμονιοκοκκική νόσος εντοπίζεται στο ρινοφάρυγγα σε ποσοστό 5-90% των υγιών ατόμων ανάλογα με τον πληθυσμό και η διάρκεια της φορείας είναι μεγαλύτερη σε παιδιά», επισήμανε.

Αντίστοιχα, η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Καρολίνα Ακινόσογλου, αναφέρθηκε στον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV), που μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές σε βρέφη και ηλικιωμένους.

Ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV) παραμένει μια υποεκτιμημένη διαγνωστικά λοίμωξη, παρότι μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές για τους ενήλικες άνω των 65 ετών και τα νεογνά έως 6 μηνών, τόνισε η καθηγήτρια και πρόσθεσε ότι ότι ο εμβολιασμός αποτελεί κρίσιμο εργαλείο στην πρόληψη.

Πρόβλημα αποτελεί η διστακτικότητα στα εμβόλια

Ο Καθηγητής Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής του ΕΚΠΑ και μέλος του Δ.Σ. του ΕΟΔΥ, Δημήτρης Παρασκευής, έθεσε στο επίκεντρο την ανάγκη για συλλογή και δημοσιοποίηση δεδομένων σχετικά με την εμβολιαστική κάλυψη και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων.

«Η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής προώθησης του εμβολιασμού στην Ελλάδα αποτελεί κρίσιμη ανάγκη για τη δημόσια υγεία. Είναι σημαντική η συλλογή και δημοσιοποίηση δεδομένων για την εμβολιαστική κάλυψη, η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των εμβολίων και η παρακολούθηση πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών μέσω των μηχανισμών φαρμακοεπαγρύπνησης του ΕΟΦ», επισήμανε.

Τόνισε ότι η διστακτικότητα απέναντι στα εμβόλια εξακολουθεί να αποτελεί το μεγαλύτερο εμπόδιο για τη Δημόσια Υγεία, υπογραμμίζοντας πως «η ενεργή προτροπή για εμβολιασμό από τους επαγγελματίες υγείας είναι καθοριστικής σημασίας».

Όπως υπενθύμισαν όλοι οι ομιλητές, κάθε δόση εμβολίου δεν είναι απλώς μια ιατρική πράξη, είναι μια επένδυση στη συλλογική ασφάλεια και στη ζωή.