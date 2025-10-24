Αυξημένη καταγράφεται η κίνηση σε βασικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας το πρωί της Παρασκευής. Τα σημαντικότερα προβλήματα παρατηρούνται στον Κηφισό, στο ρεύμα καθόδου, από το ύψος των ΚΤΕΛ έως την Ιερά Οδό, με τα αυτοκίνητα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και να σχηματίζουν ουρές.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στη Λεωφόρο Αθηνών, με καθυστερήσεις να παρατηρούνται στην άνοδο από τον Σκαραμαγκά έως το Χαϊδάρι, ενώ προβλήματα παρατηρούνται και στο ρεύμα προς το Κέντρο.

Σε μεγάλο κομμάτι του Κηφισού τα αυτοκίνητα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και σχηματίζουν ουρές

Στην Κηφισίας, η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία, κυρίως στο ύψος του Ψυχικού, ενώ αυξημένος είναι ο φόρτος στη Μεσογείων (ιδίως στη συμβολή με την Κατεχάκη) και στην περιοχή του Καρέα. Προβλήματα στην κυκλοφορία παρουσιάζουν επίσης δρόμοι του Πειραιά και του Καλαμακίου.

Κίνηση: Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Στην Αττική Οδό, καταγράφονται καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα:

Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, η καθυστέρηση φτάνει τα 25 με 30 λεπτά, από τον κόμβο Δημοκρατίας έως τον κόμβο Κηφισίας. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα (Περιφερειακή Υμηττού), οι καθυστερήσεις είναι της τάξης των 10′-15′ από τον κόμβο Πλακεντίας έως τον κόμβο Κηφισίας.

Μικρές καθυστερήσεις 5′-10′ σημειώνονται στις εξόδους προς Λαμία.

Οι οδηγοί καλούνται να επιδείξουν υπομονή και να προτιμήσουν, όπου είναι δυνατόν, εναλλακτικές διαδρομές ή μέσα μαζικής μεταφοράς.