Πιέσεις στην οικοδομή ασκούν οι ανατιμήσεις στα οικοδομικά υλικά και η άνοδος του κόστους κατασκευής.

Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι όλα τα οικοδομικά υλικά, οι αμοιβές εργασίας και διάφοροι άλλοι συντελεστές κόστους έχουν αυξηθεί σημαντικά. Η ελληνική αγορά θα συνεχίσει να κινείται ανοδικά, με αυξήσεις στις τιμές των ακινήτων.

Αποκαλυπτικά είναι και τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) σύμφωνα με τα οποία οι τιμές κατοικιών αυξάνονται συνεχώς και έχουν ξεπεράσει τα προ κρίσης (2008) επίπεδα.

Η ΤτΕ χτυπάει «καμπανάκι» για τις τιμές ακινήτων επισημαίνοντας ότι το ράλι των τιμών θα συνεχιστεί στο ελληνικό real estate.

Η ανοδική τάση στα ακίνητα συνεχίστηκε το β΄ τρίμηνο του 2025 και αυτή η τάση παρατηρείται τόσο στα νεόδμητα διαμερίσματα όσο και στα παλαιότερα ενώ διαφοροποιήσεις καταγράφονται κατά γεωγραφική περιοχή, όπως σημειώνει η Τράπεζα της Ελλάδος στην Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Η οικοδομή

Περαιτέρω ανατιμήσεις της τάξης του 2,2% σημειώθηκαν τον Σεπτέμβριο εφέτος στα οικοδομικά υλικά συνολικά, καθώς οι τιμές κινήθηκαν καθοδικά μόνο σε ηλεκτρική ενέργεια και σίδηρο οπλισμού.

Ειδικότερα, ανατιμήσεις καταγράφηκαν σε: Θερμαντικά σώματα (5,8%), πλαστικούς σωλήνες (5,4%), αγωγούς χάλκινους (4,6%), κουφώματα αλουμινίου (4,2%), έτοιμο σκυρόδεμα (3,5%), τούβλα (3,5%), πλαστικό, ακρυλικό, νερού (2,9%), πλακίδια γενικά – δαπέδου, τοίχου (2,9%), ενισχυτικά κονιαμάτων και έτοιμου σκυροδέματος (2,9%), τσιμέντο (2,7%), σωλήνες πλαστικούς, συνθετικούς, ινοτσιμέντου (2,7%), μαρμαρόπλακες (2,4%) και παρκέτα (2,1%).

Στον αντίποδα, οι τιμές μειώθηκαν σε ηλεκτρική ενέργεια (3,7%) και σίδηρο οπλισμού (1,6%).

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών παρουσίασε αύξηση 2,2% τον Σεπτέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2024, έναντι αύξησης 5,5% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 2024 με το 2023.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε οριακή αύξηση 0,01% τον Σεπτέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον δείκτη του Αυγούστου 2025, έναντι αύξησης 0,3% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων μηνών το 2024.

Την ίδια στιγμή, αύξηση 2,1% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών κατηγοριών έργων κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών το γ’ τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του γ’ τριμήνου 2024, έναντι αύξησης 2,9% που σημειώθηκε κατά την σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 2024 με το 2023.

Ο γενικός δείκτης, το γ’ τρίμηνο 2025 σε σύγκριση με τον δείκτη του β’ τριμήνου 2025, παρουσίασε αύξηση 0,5%, έναντι αύξησης 0,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2024.

Πηγή: ot.gr