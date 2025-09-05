newspaper
Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025
Γκρίζα σύννεφα στην οικοδομή
Οικονομία 05 Σεπτεμβρίου 2025

Γκρίζα σύννεφα στην οικοδομή

Υψηλό το κόστος για τα νεόδμητα ακίνητα – Τι δείχνουν τα στοιχεία για την οικοδομή

Ανδρομάχη Παύλου
ΡεπορτάζΑνδρομάχη Παύλου
Χαμένη χρονιά κινδυνεύει να είναι για την οικοδομή το 2025 μετά την απόφαση του ΣτΕ για τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (ΝΟΚ).

Εντός του φθινοπώρου αναμένεται να επιστρέψει από το ΣτΕ στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος (ΠΔ) που αποσαφηνίζει το τί σημαίνει έναρξη οικοδομικών εργασιών και τις λεπτομέρειες για το περιβαλλοντικό ισοδύναμο που απαιτείται για τις άδειες που σώζονται.

Το ΠΔ είχε αποσταλεί για προδικαστικό έλεγχο από τους ανώτατους δικαστές στις 2 Ιουνίου 2025.

Τα στοιχεία για την οικοδομή

Τα στοιχεία του πενταμήνου της ΕΛΣΤΑΤ αποτυπώνουν ωστόσο μεγάλη κάμψη με φόντο τις εξελίξεις γύρω από τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό.

Είναι ενδεικτικό ότι την περίοδο Ιανουαρίου- Μαΐου 2025, η συνολική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της χώρας, μείωση κατά 17,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 30,8% στην επιφάνεια και μείωση κατά 24,7% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο πεντάμηνο του 2024.

Κατά την ίδια περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2025, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα, εμφανίζει μείωση κατά 17,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 30,9% στην επιφάνεια και μείωση κατά 24,4% στον όγκο, σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2024.

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του ΙΟΒΕ (Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών), για τις κατασκευές από τις αρχές του 2020 το κόστος κατασκευής έχει αυξηθεί σημαντικά, με αποτέλεσμα η αγορά μιας νεόδμητης κατοικίας ή διαμερίσματος να καθίσταται αδύνατη για μικρά αλλά και μεσαία εισοδήματα.

Αυτή η αυξητική μεταβολή οφείλεται κυρίως στις αναπροσαρμογές προς τα πάνω του κόστους υλικών, αρχικά λόγω προβλημάτων στις αλυσίδες εφοδιασμού διεθνώς και στη συνέχεια ως αποτέλεσμα της ενεργειακής κρίσης, η οποία οδήγησε σε κατακόρυφη αύξηση των τιμών αρκετών πρώτων υλών και δομικών προϊόντων.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών και Οικοδομικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΟΜΚΟΕΕ), Δημήτρης Καψιμάλης, προειδοποιεί μιλώντας στον ΟΤ για αυξήσεις των τιμών πώλησης νεόδμητων κατοικιών κατά τουλάχιστον 25% – 30%, λόγω ΝΟΚ ενώ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τους επόμενους μήνες.

Παράλληλα, ο κ. Καψιμάλης σημείωσε ότι η αγορά αναμένει και την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος από το φθινόπωρο όπου θα ξεκαθαρίσει το τοπίο για τις οικοδομικές άδειες.

Πηγή: ΟΤ

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ: Τι φέρνει το φορολογικό καλάθι για νοικοκυριά και οικογένειες

89η ΔΕΘ: Τι φέρνει το φορολογικό καλάθι για νοικοκυριά και οικογένειες

Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025
