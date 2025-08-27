newspaper
Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025
Ακίνητα: Παράταση του μηδενικού ΦΠΑ στις νέες οικοδομές έως το τέλος του 2026
Οικονομικές Ειδήσεις 27 Αυγούστου 2025 | 08:43

Ακίνητα: Παράταση του μηδενικού ΦΠΑ στις νέες οικοδομές έως το τέλος του 2026

Η παράταση της αναστολής του συντελεστή 24% ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα θα περιλαμβάνεται στο καλάθι της ΔΕΘ - Από το 2019 έως την πρώτη αναστολή του το 2020 προκάλεσε πολλές στρεβλώσεις στην αγορά

Spotlight

Πιο κοντά φαίνεται να έρχεται η οριστική κατάργηση του μέτρου της επιβολής ΦΠΑ 24% στα νεόδμητα ακίνητα, με την εκ νέου αναστολή της επιβολής του μέχρι και το 2026.

Μέχρι το τέλος του 2026 οι αγοραπωλησίες ακινήτων θα συνεχίζουν να επιβαρύνονται μόνο με φόρο μεταβίβασης 3%

Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης προβαίνει στις τελικές ρυθμίσεις των μέτρων που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Ο μηδενικός ΦΠΑ στις νέες οικοδομές πρόκειται να ενσωματωθεί στο καλάθι της ΔΕΘ καθώς σε συνδυασμό με το πάγωμα της αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων και του φόρου υπεραξίας έως το τέλος του 2026 εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει ως καταλύτης για την κατασκευή περισσότερων κατοικιών.

ΦΠΑ και παράταση

Με την παράταση της αναστολής του ΦΠΑ 24% στην οικοδομή όλες οι αγοραπωλησίες ακινήτων θα συνεχίζουν να επιβαρύνονται μόνο με φόρο μεταβίβασης 3%.

Το «πάγωμα» του ΦΠΑ θα ισχύσει για όλα τα αδιάθετα ακίνητα του κατασκευαστή, από όλες τις άδειες οικοδομής που έχουν εκδοθεί και αφορούν είτε ιδιόκτητα ακίνητά του είτε ακίνητα τα οποία ανεγείρει ο ίδιος με το σύστημα της αντιπαροχής, μέχρι την αίτηση αναστολής.

Παράγοντες της αγοράς αναφέρουν ότι η αναστολή του ΦΠΑ στις νέες οικοδομές αποτελεί βασικό σύμμαχο και κίνητρο για τον εκάστοτε κατασκευαστή και επενδυτή, που επιθυμεί να επενδύσει στην ελληνική κτηματαγορά.

Για παράδειγμα, για μία κατοικία αξίας 200.000 ευρώ το κόστος αγοράς με ΦΠΑ 24% διαμορφώνεται στα 248.000 ευρώ. Με την αναστολή του ΦΠΑ η τιμή του ίδιου ακινήτου πέφτει στα 206.000 ευρώ, αφού επιβάλλεται μόνο φόρος μεταβίβασης 3%, και έτσι ο αγοραστής πληρώνει 42.000 ευρώ λιγότερα.

Ο ΦΠΑ το 2006

Ο ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα εφαρμόστηκε για πρώτη φορά την 1η Ιανουαρίου 2006 (νόμος 3427/2005) με εξαίρεση την πρώτη κατοικία. Μέχρι τότε, οι αγοραπωλησίες ακινήτων επιβαρύνονταν μόνο με φόρο μεταβίβασης. Τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του μέτρου ο συντελεστής ΦΠΑ ήταν 19% για να εκτοξευθεί στο 24% στα χρόνια των Μνημονίων.

Ο ΦΠΑ στις νέες οικοδομές παρέμεινε για 13 χρόνια προκαλώντας πολλές στρεβλώσεις στην αγορά. Η κυβέρνηση το 2019 αποφάσισε την τριετή αναστολή του ΦΠΑ από την 1η Ιανουαρίου 2020 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2022 με στόχο να τονωθεί η οικοδομή και η αγορά ακινήτων η οποία είχε γκρεμιστεί την περίοδο της κρίσης. Οι παρατάσεις του μηδενικού ΦΠΑ συνεχίστηκαν με την τελευταία να εκπνέει στο τέλος του 2025. Η αναστολή περιλαμβάνει περιπτώσεις νέων αδειών όσο και παλιές άδειες που είχαν εκδοθεί από 1η Ιανουαρίου 2006.

Βιομηχανία
Βιομηχανία: Στο τραπέζι το ιταλικό μοντέλο για τη μείωση του ενεργειακού κόστους

Βιομηχανία: Στο τραπέζι το ιταλικό μοντέλο για τη μείωση του ενεργειακού κόστους

Τράπεζες
Τράπεζες: Σηκώνουν μανίκια για δυνατό φίνις το 2025 στα δάνεια

Τράπεζες: Σηκώνουν μανίκια για δυνατό φίνις το 2025 στα δάνεια

inWellness
Για αυτό η σοκολάτα έχει τόσο ωραία γεύση
Έρευνα 27.08.25

Για αυτό η σοκολάτα έχει τόσο ωραία γεύση

Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Νότινγχαμ υποστηρίζουν η γεύση της υψηλής ποιότητας σοκολάτας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα μικρόβια που συμμετέχουν στη ζύμωση των κόκκων κακάο.

Σύνταξη
Τέλος εποχής για τις αεροπορικές χαμηλού κόστους;
Σημαντικές αναταράξεις 27.08.25

Τέλος εποχής για τις αεροπορικές χαμηλού κόστους;

Οι low cost αεροπορικές χάνουν ύψος σε σχέση με τις παραδοσιακές εταιρείες καθώς πιέζονται από ακριβά καύσιμα, μισθολογικό βάρος και κουρασμένους επιβάτες

Γιώργος Κανελλόπουλος
Εργασία: Πριν τη «σιωπηλή παραίτηση» έρχεται η «σιωπηλή ρωγμή» – Νέες γενιές εργαζομένων, νέες τάσεις
quiet cracking 27.08.25

Πριν τη «σιωπηλή παραίτηση» έρχεται η «σιωπηλή ρωγμή» - Νέες γενιές εργαζομένων, νέες τάσεις

Πριν οι εργαζόμενοι βρεθούν σε κατάσταση «σιωπηλής παραίτησης», έρχονται τα πρώτα σημάδια της «σιωπηλής ρωγμής». Η εργασία υπερεντατικοποιείται και όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι αισθάνονται βαθιά δυσαρέσκεια για τη δουλειά τους.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Εργασιακό νομοσχέδιο: Πυρ ομαδόν για το 13ωρο εντός και εκτός διαβούλευσης
Οικονομία 26.08.25

Πυρ ομαδόν για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο... και στο οpengov

Αρνητικά είναι τα περισσότερα σχόλια στη διαβούλευση για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, με πολίτες και σωματεία, να χαρακτηρίζουν οπισθοδρόμηση το 13ωρο. Νέες αντιδράσεις από σωματεία.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Οι Βρυξέλλες απαντούν στις απειλές Τραμπ: «Η ρύθμιση των οικονομικών κανόνων είναι κυριαρχικό δικαίωμα»
«Αβάσιμες κατηγορίες» 26.08.25

Οι Βρυξέλλες απαντούν στις απειλές Τραμπ: «Η ρύθμιση των οικονομικών κανόνων είναι κυριαρχικό δικαίωμα»

Σφοδρή ήταν η αντίδραση της Κομισιόν στις απειλές που εξαπέλυσε ο Τραμπ ότι θα επιβάλει κυρώσεις για την εφαρμογή κανόνων ανταγωνισμού και προστασίας προσωπικών δεδομένων στις εταιρείες τεχνολογίας.

Σύνταξη
Γάζα: Το κρατικό ταμείο επενδύσεων της Νορβηγίας αποσύρεται από την Caterpillar και 5 ισραηλινές τράπεζες
«Παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων» 26.08.25

Το ταμείο επενδύσεων της Νορβηγίας αποσύρεται από την Caterpillar και ισραηλινές τράπεζες με αιχμές για τη Γάζα

«Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι προϊόντα της Caterpillar χρησιμοποιήθηκαν για τη διάπραξη γενικευμένων και συστηματικών παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου» στη Γάζα, αναφέρει το ταμείο

Σύνταξη
Συνταξιοδότηση: Σταδιακή αύξηση ορίων ηλικίας στους σημερινούς 55άρηδες
Συνταξιοδότηση 26.08.25

Σταδιακή αύξηση ορίων ηλικίας στους σημερινούς 55άρηδες

Οι αλλαγές θα γίνουν με βάση τη μελέτη της Αναλογιστικής Αρχής, η οποία εκπονείται κάθε τρία χρόνια n Το 2030 τα νομοθετημένα όρια ηλικίας των 62 και 67 ετών θα αυξηθούν κατά ενάμισι έτος

Ηλίας Γεωργάκης
Το Eurobasket ξεκινά: Ο πλήρης οδηγός της Ελλάδας, οι στόχοι, το ρόστερ και όλες οι ημερομηνίες
Μπάσκετ 27.08.25

Το Eurobasket ξεκινά: Ο πλήρης οδηγός της Ελλάδας, οι στόχοι, το ρόστερ και όλες οι ημερομηνίες

Η Ελλάδα μετρά αντίστροφα για το Eurobasket, δίνοντας το «παρών» σε ακόμη μία μεγάλη διοργάνωση με στόχο τη διάκριση μετά από πολλά χρόνια. - Όλο το πρόγραμμα, οι ημερομηνίες και το σύστημα διεξαγωγής.

Σύνταξη
Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Δεν υπάρχει το κομμάτι της ενσυναίσθησης στον δράστη» – Νέα στοιχεία στο φως
«Χωρίς ηθικούς φραγμούς» 27.08.25

Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Δεν υπάρχει το κομμάτι της ενσυναίσθησης στον δράστη» – Νέα στοιχεία στο φως

Ο 40χρονος δράστης της γυναικοκτονίας στον Βόλο, κρίθηκε προφυλακιστέος με την σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή -«Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ηθικούς φραγμούς», τονίζει ψυχολόγος

Σύνταξη
Σάμος: Εκσυγχρονίζεται το Αρχαιολογικό Μουσείο στο Βαθύ
Culture Live 27.08.25

Σάμος: Εκσυγχρονίζεται το Αρχαιολογικό Μουσείο στο Βαθύ

Το Μουσείο διαθέτει συλλογή με σημαντικά ευρήματα, που προέρχονται από τις ανασκαφές του Ηραίου, ενός εξαιρετικά σημαντικού ιερού της Ήρας, στον τόπο της γέννησής της και του γάμου της με τον Δία.

Σύνταξη
Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας: Παράνομη κηρύχθηκε η στάση εργασίας για τις 28 Αυγούστου
«Μας θέλουν σιωπηλούς» 27.08.25

Παράνομη η στάση εργασίας των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας στις 28 Αυγούστου

Οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας είχαν ανακοινώσει τη συμμετοχή τους με στάση εργασίας στην απεργία της ΑΔΕΔΥ που διαμαρτύρεται για την ψήφιση του νέου «πειθαρχικού δικαίου των δημοσίων υπαλλήλων»

Σύνταξη
Ινδία: Τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από κατολίσθηση λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων
Μεγάλες καταστροφές 27.08.25

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ινδία από κατολίσθηση λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων

Στους 21 ανήλθαν οι τραυματίες - Η κατολίσθηση σημειώθηκε σε γνωστή διαδρομή ινδουιστικού προσκυνήματος στο Τζαμού - Αναμένονται περισσότερες βροχές και καταιγίδες με θυελλώδεις ανέμους

Σύνταξη
Μετανάστες: Το HRW επικρίνει τις συμφωνίες που έκλεισε η ΕΕ με τη Μαυριτανία παραβλέποντας τις παραβιάσεις δικαιωμάτων
Κόσμος 27.08.25

Μετανάστες: Το HRW επικρίνει τις συμφωνίες που έκλεισε η ΕΕ με τη Μαυριτανία παραβλέποντας τις παραβιάσεις δικαιωμάτων

Δεκάδες μετανάστες που πέρασαν από κέντρα κράτησης στη Μαυριτανία περιέγραψαν στο Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «απάνθρωπες συνθήκες και απάνθρωπη μεταχείριση».

Σύνταξη
Μαθαίνει τους τελευταίους πιθανούς αντιπάλους ο Ολυμπιακός – Φινάλε με ματσάρα στα play-offs
Champions League 27.08.25

Μαθαίνει τους τελευταίους πιθανούς αντιπάλους ο Ολυμπιακός – Φινάλε με ματσάρα στα play-offs

Τελευταία στροφή στα play-offs του Champions League την Τετάρτη, όταν ο Ολυμπιακός θα μάθει τους τελευταίους πιθανούς αντιπάλους του στη League Phase. Σούπερ ματς στη Λισαβόνα για τη Μπενφίκα του Παυλίδη κόντρα στη Φενέρ, με μετάδοση από το MEGA.

Σύνταξη
Economist: Ξανά σε μπελάδες η Γαλλία – «Η χώρα μας βρίσκεται σε κίνδυνο»
Economist 27.08.25

Ξανά σε μπελάδες η Γαλλία - «Η χώρα μας βρίσκεται σε κίνδυνο»

Σύμφωνα με το Economist, ο 74χρονος Φρανσουά Μπαϊρού θα χρειαστεί ασυνήθιστη πολιτική δεξιοτεχνία για να παραμείνει πρωθυπουργός στη Γαλλία, με το περιοδικό να συμμερίζεται τις ανησυχίες του για τη λιτότητα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βροχή τα στοιχήματα: Οι «μπούκηδες» στην Αγγλία ξέρουν ποιον θέλουν για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ
Έκπληξη 27.08.25

Βροχή τα στοιχήματα: Οι «μπούκηδες» στην Αγγλία ξέρουν ποιον θέλουν για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ

Τι κι αν στην Amazon MGM δεν έχουν κατασταλάξει ακόμα στον ηθοποιό που θα υποδυθεί τον επόμενο Τζέιμς Μποντ; Τα στοιχηματικά γραφεία της Αγγλίας έχουν αποφασίσει.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Greece Plans Major Grid Upgrades to Protect Forests
English edition 27.08.25

Greece Plans Major Grid Upgrades to Protect Forests

Greek energy operator DEDDHE unveils a €4.79B plan for 2026–2030, including smart meters and relocating power lines from forests to boost network resilience and digital transformation

Σύνταξη
Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου: Fake news τα δημοσιεύματα για «λουκέτο»
Culture Live 27.08.25

Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου: Θα βάλει λουκέτο;

Η ανακοίνωση από το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου μετά τα δημοσιεύματα που το ήθελαν να κλείνει. Η ανάρτηση από τον Νίκο Μαστοράκη μετά τις φήμες που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ώρες.

Σύνταξη
Μαγνησία – Καταγγελία: Ιατρείο χωρίς γάζες και ιώδιο στο Κεραμίδι – Έδεσαν τραυματία με τραπεζομάντηλα
Τραγικές ελλείψεις 27.08.25

Σοβαρή καταγγελία: Ιατρείο χωρίς γάζες και ιώδιο στο Κεραμίδι Μαγνησίας - Έδεσαν τραυματία με τραπεζομάντηλα

Τις τραγικές ελλείψεις στον τομέα της υγείας, επαναβεβαιώνει η καταγγελία για το ιατρείο στο Κεραμίδι - Τις πρώτες βοήθειες παρείχαν στον τραυματία... ναυαγοσώστες που έτυχε να βρεθούν στο σημείο

Σύνταξη
Χωρίς προβλήματα ο Παναθηναϊκός ενόψει Σαμσουνσπόρ
Ποδόσφαιρο 27.08.25

Χωρίς προβλήματα ο Παναθηναϊκός ενόψει Σαμσουνσπόρ

Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε την τελευταία του προπόνηση επί ελληνικού εδάφους πριν αναχωρήσει για Τουρκία ενόψει της ρεβάνς με την Σαμσουνσπόρ, με τους πράσινους να μην αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Σύνταξη
Για αυτό η σοκολάτα έχει τόσο ωραία γεύση
Έρευνα 27.08.25

Για αυτό η σοκολάτα έχει τόσο ωραία γεύση

Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Νότινγχαμ υποστηρίζουν η γεύση της υψηλής ποιότητας σοκολάτας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα μικρόβια που συμμετέχουν στη ζύμωση των κόκκων κακάο.

Σύνταξη
