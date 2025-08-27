Πιο κοντά φαίνεται να έρχεται η οριστική κατάργηση του μέτρου της επιβολής ΦΠΑ 24% στα νεόδμητα ακίνητα, με την εκ νέου αναστολή της επιβολής του μέχρι και το 2026.

Μέχρι το τέλος του 2026 οι αγοραπωλησίες ακινήτων θα συνεχίζουν να επιβαρύνονται μόνο με φόρο μεταβίβασης 3%

Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης προβαίνει στις τελικές ρυθμίσεις των μέτρων που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Ο μηδενικός ΦΠΑ στις νέες οικοδομές πρόκειται να ενσωματωθεί στο καλάθι της ΔΕΘ καθώς σε συνδυασμό με το πάγωμα της αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων και του φόρου υπεραξίας έως το τέλος του 2026 εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει ως καταλύτης για την κατασκευή περισσότερων κατοικιών.

ΦΠΑ και παράταση

Με την παράταση της αναστολής του ΦΠΑ 24% στην οικοδομή όλες οι αγοραπωλησίες ακινήτων θα συνεχίζουν να επιβαρύνονται μόνο με φόρο μεταβίβασης 3%.

Το «πάγωμα» του ΦΠΑ θα ισχύσει για όλα τα αδιάθετα ακίνητα του κατασκευαστή, από όλες τις άδειες οικοδομής που έχουν εκδοθεί και αφορούν είτε ιδιόκτητα ακίνητά του είτε ακίνητα τα οποία ανεγείρει ο ίδιος με το σύστημα της αντιπαροχής, μέχρι την αίτηση αναστολής.

Παράγοντες της αγοράς αναφέρουν ότι η αναστολή του ΦΠΑ στις νέες οικοδομές αποτελεί βασικό σύμμαχο και κίνητρο για τον εκάστοτε κατασκευαστή και επενδυτή, που επιθυμεί να επενδύσει στην ελληνική κτηματαγορά.

Για παράδειγμα, για μία κατοικία αξίας 200.000 ευρώ το κόστος αγοράς με ΦΠΑ 24% διαμορφώνεται στα 248.000 ευρώ. Με την αναστολή του ΦΠΑ η τιμή του ίδιου ακινήτου πέφτει στα 206.000 ευρώ, αφού επιβάλλεται μόνο φόρος μεταβίβασης 3%, και έτσι ο αγοραστής πληρώνει 42.000 ευρώ λιγότερα.

Ο ΦΠΑ το 2006

Ο ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα εφαρμόστηκε για πρώτη φορά την 1η Ιανουαρίου 2006 (νόμος 3427/2005) με εξαίρεση την πρώτη κατοικία. Μέχρι τότε, οι αγοραπωλησίες ακινήτων επιβαρύνονταν μόνο με φόρο μεταβίβασης. Τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του μέτρου ο συντελεστής ΦΠΑ ήταν 19% για να εκτοξευθεί στο 24% στα χρόνια των Μνημονίων.

Ο ΦΠΑ στις νέες οικοδομές παρέμεινε για 13 χρόνια προκαλώντας πολλές στρεβλώσεις στην αγορά. Η κυβέρνηση το 2019 αποφάσισε την τριετή αναστολή του ΦΠΑ από την 1η Ιανουαρίου 2020 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2022 με στόχο να τονωθεί η οικοδομή και η αγορά ακινήτων η οποία είχε γκρεμιστεί την περίοδο της κρίσης. Οι παρατάσεις του μηδενικού ΦΠΑ συνεχίστηκαν με την τελευταία να εκπνέει στο τέλος του 2025. Η αναστολή περιλαμβάνει περιπτώσεις νέων αδειών όσο και παλιές άδειες που είχαν εκδοθεί από 1η Ιανουαρίου 2006.