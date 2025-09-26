Χωρίς φρένο συνεχίζουν τα αυξάνονται οι τιμές των υλικών με αποτέλεσμα η οικοδομή – η πάλαι πότε «ατμομηχανή» της οικονομίας – να γίνεται απλησίαστη.

Η κατασκευή νέων οικοδομών έχει μετατραπεί σε ένα δύσκολο σπορ με το κύμα ανατιμήσεων να συνεχίζεται ακάθεκτο. Μελέτες του ΙΟΒΕ καταγράφουν ότι από τις αρχές του 2020 το κόστος κατασκευής έχει αυξηθεί σημαντικά.

Οικοδομή και ανατιμήσεις

Οι ανατιμήσεις οφείλονται αρχικά σε προβλήματα στις διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού και στη συνέχεια στην ενεργειακή κρίση, που εκτόξευσε τις τιμές πρώτων υλών και δομικών προϊόντων, αυξάνοντας το κόστος των κατασκευών σε επίπεδα που περιορίζουν την πρόσβαση στη νεόδμητη κατοικία για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας (7,7%), στα θερμαντικά σώματα (6,2%), στους πλαστικούς σωλήνες (5,8%), στους αγωγούς χάλκινους (4,9%), στα κουφώματα αλουμινίου (4,5%) και στα τούβλα (4,1%).

Στον αντίποδα, οι τιμές μειώθηκαν κατά 1,8% στο σίδηρο οπλισμού.

Οι εκτιμήσεις αναλυτών δείχνουν ότι οι τιμές πρώτων υλών, όπως σίδηρος, τσιμέντο και δομικά υλικά, παραμένουν υψηλότερες κατά 40% έως 50% σε σχέση με τα επίπεδα πριν από την ενεργειακή κρίση, ενώ η διατήρηση αυτών των τιμών δημιουργεί πρόσθετη πίεση στους κατασκευαστές και στους τελικούς αγοραστές.

Άλμα 500 ευρώ το τ.μ. σε ένα χρόνο!

Το καθαρό κατασκευαστικό κόστος εκτιμάται ότι έχει αγγίξει τα 1.700 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο κατά μέσο όρο από 1.200 ευρώ πέρυσι. Με αποτέλεσμα η τελική τιμή, αυτή στην οποία θα πουληθεί ένα νεόδμητο διαμέρισμα θα πρέπει να συμπεριλάβει το αυξημένο αυτό κόστος και άρα να είναι αρκετά φουσκωμένη σε επίπεδα που ξεπερνούν τα 3.500 ευρώ ανά τ.μ. κατά μέσο όρο.

Ωστόσο, το κόστος κατασκευής διαφέρει ανά περιοχή και τύπου ακινήτου.

Επίσης, τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου 2025 καταγράφουν σημαντική κάμψη της οικοδομικής δραστηριότητας.

Η συνολική οικοδομική παραγωγή στη χώρα εμφανίζει μείωση 17,4% στον αριθμό οικοδομικών αδειών, 30,8% στη συνολική επιφάνεια και 24,7% στον όγκο, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Η ιδιωτική οικοδομή σημειώνει αντίστοιχες μειώσεις: 17,6% στις άδειες, 30,9% στην επιφάνεια και 24,4% στον όγκο.

Αναμονή

Η αναμονή για το φθινοπωρινό Προεδρικό Διάταγμα είναι κρίσιμη, καθώς οι λεπτομέρειες για το περιβαλλοντικό ισοδύναμο και τα κριτήρια έναρξης εργασιών θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό την πορεία της οικοδομής για το υπόλοιπο του 2025 και για το 2026.

Το σχέδιο είχε αποσταλεί στο ΣτΕ για προδικαστικό έλεγχο τον περασμένο Ιούνιο, εξειδικεύοντας τις ρυθμίσεις του νόμου 5197/2025 για τη συμμόρφωση με την ακυρωτική απόφαση του ΣτΕ.

Ο νομικός έλεγχος από τους ανώτατους δικαστές φαίνεται ότι έχει ολοκληρωθεί και έως το τέλος του μήνα θα βρίσκεται στα «χέρια» της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου. Το ζητούμενο είναι αν το Προεδρικό Διάταγμα θα εγκριθεί χωρίς παρατηρήσεις ή αν θα υπάρξουν αλλαγές στην τελική διατύπωση από την οποία θα εξαρτηθεί εάν συγκεκριμένες κατηγορίες αδειών διατηρήσουν τα δικαιώματα δόμησης ή θα οδηγηθούν σε αναθεώρηση.

Πηγή: ot.gr