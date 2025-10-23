Ανατροπή από τη Φέγενορντ και 2-1 επί του Παναθηναϊκού (vids)

Ο Παναθηναϊκός είδε τη Φέγενορντ να φέρνει τα πάνω-κάτω στο παιχνίδι του Ρόντερνταμ και πλέον βρίσκεται πίσω στο σκορ με 2-1, στο παιχνίδι της 3ης αγωνιστικής της Europa League.

Οι Ολλανδοί κατάφεραν να κάνουν την ανατροπή δέκα λεπτά μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου με σκόρερ τον Ανίς Χατζ Μούσα.

Ο Αλγερινός εξτρέμ πραγματοποίησε μια πολύ καλή ατομική ενέργεια από τα δεξιά και μπόρεσε να νικήσει τον Ντραγκόφσκι για το 2-1.

Δείτε το γκολ για το 2-1

Το 0-1:

Το 1-1: