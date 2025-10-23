Ανατροπή από τη Φέγενορντ και 2-1 επί του Παναθηναϊκού (vids)
Η Φέγενορντ γύρισε το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και πλέον προηγείται με 2-1. Δείτε βίντεο με όλα τα γκολ που σημειώθηκαν.
Ο Παναθηναϊκός είδε τη Φέγενορντ να φέρνει τα πάνω-κάτω στο παιχνίδι του Ρόντερνταμ και πλέον βρίσκεται πίσω στο σκορ με 2-1, στο παιχνίδι της 3ης αγωνιστικής της Europa League.
Οι Ολλανδοί κατάφεραν να κάνουν την ανατροπή δέκα λεπτά μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου με σκόρερ τον Ανίς Χατζ Μούσα.
Ο Αλγερινός εξτρέμ πραγματοποίησε μια πολύ καλή ατομική ενέργεια από τα δεξιά και μπόρεσε να νικήσει τον Ντραγκόφσκι για το 2-1.
Δείτε το γκολ για το 2-1
Το 0-1:
Το 1-1:
- Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Οι τελικές αλλαγές
- Λουτσέσκου: «Σπουδαία νίκη, από αύριο όμως το μυαλό ματς στον Βόλο»
- Κόντης για την ήττα από τη Φέγενορντ: «Το αποτέλεσμα είναι άδικο…»
- Παρέμεινε στην 11η θέση της βαθμολογίας της UEFA η Ελλάδα
- Υπερθεάμα: Γκολ και highlights από τα παιχνίδια του Europa League (vids)
- Μεγάλη νίκη για την Χάποελ του Ιτούδη (85-77) – Πήρε το ντέρμπι η Βαλένθια (103-100)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις