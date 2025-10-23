Κύκλος Ιδεών: Στις 6 το απόγευμα η εκδήλωση με θέμα «Το αδιέξοδο της χώρας που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις»

Σήμερα στις 18:00 το απόγευμα στο Ξενοδοχείο King George στην πλατεία Συντάγματος, θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση που διοργανώνει ο Κύκλος Ιδεών με θέμα «Το αδιέξοδο της χώρας που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις».

Έξι διακεκριμένοι ομιλητές αναλύουν τις προκλήσεις και τους προβληματισμούς της εποχής.

Στην εκδήλωση, θα μιλήσουν:

η Ινώ Αφεντούλη, Εκτελεστική Διευθύντρια του ΙΔΙΣ και πρώην στέλεχος της Διεθνούς Γραμματείας του ΝΑΤΟ,

ο Κώστας Κωστής, Καθηγητής Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας στο ΕΚΠΑ,

ο Ανδρέας Πετρουλάκης, γελοιογράφος,

ο Παύλος Τσίμας, δημοσιογράφος,

ο Στράτος Φαναράς, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Metron Analysis,

και ο Ευάγγελος Βενιζέλος

Τη συζήτηση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Νίκη Λυμπεράκη.

Η εκδήλωση μεταδίδεται διαδικτυακά μέσω YouTube και μέσω Διαύλου .