23.10.2025 | 13:05
Έκρηξη σε εργοστάσιο στη Ρωσία - Τουλάχιστον δέκα νεκροί
Κύκλος Ιδεών: Στις 6 το απόγευμα η εκδήλωση με θέμα «Το αδιέξοδο της χώρας που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις»
Πολιτική Γραμματεία 23 Οκτωβρίου 2025 | 13:58

Κύκλος Ιδεών: Στις 6 το απόγευμα η εκδήλωση με θέμα «Το αδιέξοδο της χώρας που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις»

Στην εκδήλωση που διοργανώνει ο Κύκλος Ιδεών έξι διακεκριμένοι ομιλητές αναλύουν τις προκλήσεις και τους προβληματισμούς της εποχής

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ρίχνουμε την πίεση φυσικά

Spotlight

Σήμερα στις 18:00 το απόγευμα στο Ξενοδοχείο King George στην πλατεία Συντάγματος, θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση που διοργανώνει ο Κύκλος Ιδεών με θέμα «Το αδιέξοδο της χώρας που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις».

Έξι διακεκριμένοι ομιλητές αναλύουν τις προκλήσεις και τους προβληματισμούς της εποχής.

Στην εκδήλωση, θα μιλήσουν:

  • η Ινώ Αφεντούλη, Εκτελεστική Διευθύντρια του ΙΔΙΣ και πρώην στέλεχος της Διεθνούς Γραμματείας του ΝΑΤΟ,
  • ο Κώστας Κωστής, Καθηγητής Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας στο ΕΚΠΑ,
  • ο Ανδρέας Πετρουλάκης, γελοιογράφος,
  • ο Παύλος Τσίμας, δημοσιογράφος,
  • ο Στράτος Φαναράς, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Metron Analysis,
  • και ο Ευάγγελος Βενιζέλος

Τη συζήτηση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Νίκη Λυμπεράκη.

Η εκδήλωση μεταδίδεται διαδικτυακά μέσω YouTube  και μέσω Διαύλου .

Commodities
Πετρέλαιο: Ο Τραμπ βάζει φωτιά στις τιμές – Άνοδος και στο TTF

Πετρέλαιο: Ο Τραμπ βάζει φωτιά στις τιμές – Άνοδος και στο TTF

Business
Ευάγγελος Μυτιληναίος: Δεν έγινε ποτέ συζήτηση για την ενεργειακή μετάβαση σε μεγάλη κλίμακα

Ευάγγελος Μυτιληναίος: Δεν έγινε ποτέ συζήτηση για την ενεργειακή μετάβαση σε μεγάλη κλίμακα

inWellness
inTown
Ασυμβίβαστοι 21.10.25

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Το ΚΚΕ κατήγγειλε στη Βουλή την επίθεση των ΜΑΤ «ακόμη και σε παιδάκια» – Παρέμβαση Παφίλη στον Χρυσοχοΐδη
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Το ΚΚΕ κατήγγειλε στη Βουλή την επίθεση των ΜΑΤ «ακόμη και σε παιδάκια» – Παρέμβαση Παφίλη στον Χρυσοχοΐδη

Την επίθεση της Αστυνομίας στην κινητοποίηση στο Μεταξουργείο, κατήγγειλε από το βήμα της Βουλής εκ μέρους του ΚΚΕ, η Μαρία Κομνηνάκα - «Το χαρακτήρα ποιου μνημείου διαφύλασσε η κυβέρνηση στο Μεταξουργείο και παρέταξε εκεί τα ΜΑΤ;», διερωτήθηκε

Σύνταξη
Ψήφισαν τα ίδια, εννοούν άλλα Μητσοτάκης και Δένδιας – Οι σχεδιασμοί που δεν βγαίνουν στο Μαξίμου, τα μέτωπα και οι αντιφάσεις
Πολιτική 23.10.25

Ψήφισαν τα ίδια, εννοούν άλλα Μητσοτάκης και Δένδιας – Οι σχεδιασμοί που δεν βγαίνουν στο Μαξίμου, τα μέτωπα και οι αντιφάσεις

Το στραπάτσο για Μητσοτάκη στην υπόθεση της τροπολογίας, την οποία έκανε προσωπική του υπόθεση. Ανοιχτά συνδέει το θέμα με τα Τέμπη ανοίγοντας μέτωπο με τους συγγενείς. Αγεφύρωτο το ρήγμα μετά τη διαφοροποίηση Δένδια. Η σύγκρουση Μητσοτάκη με Καραμανλή, Σαμαρά, Βενιζέλο.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Μετά την αποτυχία ο Μητσοτάκης ψάχνει σωσίβιο στην Ευρώπη για στεγαστική και ενεργειακή κρίση
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Μετά την αποτυχία ο Μητσοτάκης ψάχνει σωσίβιο στην Ευρώπη για στεγαστική και ενεργειακή κρίση

Για ακόμη μια φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από τη Σύνοδο της ΕΕ στις Βρυξέλλες πανηγύρισε για τις ευρωπαϊκές αμυντικές δαπάνες που θα κληθεί να πληρώσει και ο ελληνικός λαός - Δήλωσε ακόμη ικανοποιημένος για την ενασχόληση της ΕΕ με την ενεργειακή και στεγαστική κρίση

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Ο αυταρχισμός της κυβέρνησης ρίχνει χημικά σε παιδιά δημοτικού
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Νέα Αριστερά: Ο αυταρχισμός της κυβέρνησης ρίχνει χημικά σε παιδιά δημοτικού

«Η κυβέρνηση όταν δεν θέλει να προσλάβει δασκάλους, βρίσκει πάντα εύκαιρα τα ΜΑΤ», τονίζει η Νέα Αριστερά, στηλιτεύοντας την επίθεση της αστυνομίας σε εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές που διαμαρτύρονταν για τις συγχωνεύσεις τμημάτων

Σύνταξη
Διαμαντοπούλου: Επαρκής η αντιπολίτευση ΠΑΣΟΚ αλλά πρέπει να πείσει για την επόμενη μέρα – Τι λέει για το «κόμμα Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Διαμαντοπούλου: Επαρκής η αντιπολίτευση ΠΑΣΟΚ αλλά πρέπει να πείσει για την επόμενη μέρα – Τι λέει για το «κόμμα Τσίπρα

Η κ. Διαμαντοπούλου είπε ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να ανατρέψει τις δημοσκοπήσεις που το δείχνουν στη δεύτερη θέση - Χαρακτήρισε αχρείαστη την τροπολογία για τον Άνγωστο Στρατιώτη, ενώ ανέφερε ότι «η κυβέρνηση έχει χάσει τη λογική και την επικοινωνιακή της δυνατότητα»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Απύθμενο το γαλάζιο σκάνδαλο – Φραπές, Χασάπης και κυρία Ferrari, δεν έχουν κληθεί να καταθέσουν στην Εξεταστική
ΟΠΕΚΕΠΕ 23.10.25

ΣΥΡΙΖΑ: Απύθμενο το γαλάζιο σκάνδαλο – Φραπές, Χασάπης και κυρία Ferrari, δεν έχουν κληθεί να καταθέσουν στην Εξεταστική

Ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι «το Επιτελικό Κράτος Μητσοτάκη αποτελεί ένα αυταρχικό και ανάλγητο μοντέλο εξουσίας, που παράγει περισσότερα σκάνδαλα απ’ όσα μπορεί, πλέον, να “μπαζώσει”, όσα και όποια επικοινωνιακά “κόλπα” κι αν επινοήσει».

Σύνταξη
Τα αδήλωτα εκατομμύρια του Φραπέ, έχει ακόμα μπόλικο ψωμί το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
in Confidential 23.10.25

Τα αδήλωτα εκατομμύρια του Φραπέ, έχει ακόμα μπόλικο ψωμί το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Τροπολογία ήταν και πάει, τα ζόρια τώρα έρχονται καθώς όπως φαίνεται ανατέλλει εποχή Δένδια στη ΝΔ. Η νέα δημοσκόπηση της Metron απέδειξε πως αλλάζουν σιγά, σιγά τα δεδομένα για την κυβέρνηση με την παρουσία Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
ΠΑΣΟΚ: Διεύρυνση… προσεχώς
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

ΠΑΣΟΚ: Διεύρυνση… προσεχώς

Ποιος είναι ο στόχος της επιτροπής διεύρυνσης που ετοιμάζει το ΠΑΣΟΚ- Η ολιγομελής ομάδα, ο ρόλος Σκανδαλίδη και η στρατηγική του «επαναπατρισμού»

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ο Γεωργιάδης, ο Δένδιας και το κρίσιμο ερώτημα
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Ο Γεωργιάδης, ο Δένδιας και το κρίσιμο ερώτημα

Μέσα σε λιγότερο από 48 ώρες, ο Άδωνις Γεωργιάδης «χτύπησε» τρείς φορές τον Νίκο Δένδια επιχειρώντας να κλιμακώσει την ένταση μεταξύ των δυο ισχυρών ανδρών της Νέας Δημοκρατίας (Μητσοτάκης και Δένδιας)

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Καταδικάζει το εξώδικο Δημητριάδη σε Κασσελάκη ο γραμματέας των Ευρωπαίων Δημοκρατών Σάντρο Γκότζι
Δήλωση Γκότζι 22.10.25

Καταδικάζει το εξώδικο Δημητριάδη σε Κασσελάκη ο γραμματέας των Ευρωπαίων Δημοκρατών

«Τέτοιες ενέργειες είναι απαράδεκτες σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης», υπογράμμισε ο γραμματέας των Ευρωπαίων Δημοκρατών και ευρωβουλευτής, Σάντρο Γκότζι

Σύνταξη
Το παρασκήνιο της συνάντησης Δούκα – Ρούτσι
Παρασκήνιο 22.10.25

Το παρασκήνιο της συνάντησης Δούκα – Ρούτσι

Πώς «έκλεισε» η συνάντηση του Χάρη Δούκα και του Πάνου Ρούτσι - Τα δύο δώρα της ομάδας «μέχρι τέλους» στον Δήμαρχο Αθήνας και η κάλυψη Τσουκαλά στην κόντρα με την κυβέρνηση

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Χαρίτσης: Επικίνδυνη θεσμική εκτροπή οι αντιδημοκρατικές επιλογές Μητσοτάκη
Νέα Αριστερά 22.10.25

Χαρίτσης: Επικίνδυνη θεσμική εκτροπή οι αντιδημοκρατικές επιλογές Μητσοτάκη

«Δεν μπορεί να υπάρξει δημοκρατία χωρίς κοινωνική διαμαρτυρία», σημείωσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, εξαπολύοντας μύδρους κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Σύνταξη
Φαραντούρης: Απαράδεκτες οι περικοπές 1,3 δισ. στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό
Δριμεία κριτική 22.10.25

Φαραντούρης: Απαράδεκτες οι περικοπές 1,3 δισ. στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ χαρακτήρισε «πετσοκομμένο, ελλιποβαρή και αναντίστοιχο προς τις πραγματικές ανάγκες της ευρωπαϊκής μας οικογένειας» τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό

Σύνταξη
ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
Media 23.10.25

ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 26 Οκτωβρίου το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί με τον Α’ τόμο του ιστορικού μυθιστορήματος «Θέκλη», τα πρακτικά του συνεδρίου «50 Χρόνια Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής», το περιοδικό VITA, ένα αφιέρωμα για την ζωή του Διονύση Σαββόπουλου και το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Όμιλος AKTOR: Ισχυρό παρόν, δυναμικό μέλλον
Τα Νέα της Αγοράς 23.10.25

Όμιλος AKTOR: Ισχυρό παρόν, δυναμικό μέλλον

Ο Όμιλος AKTOR είναι ένας πολυδιάστατος επιχειρηματικός Όμιλος στον χώρο των υποδομών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και υλοποιεί ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα, με στόχο να δημιουργήσει αξία για τους μετόχους και την κοινωνία.

Σύνταξη
Διονύσης Σαββόπουλος: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του το Σάββατο στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης
Το Σάββατο 23.10.25

Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του Διονύση Σαββόπουλου στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών

Η σορός θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα από τις 8:30 έως τις 11:30 το πρωί του Σαββάτου - Ο Διονύσης Σαββόπουλος θα ταφεί στη συνέχεια στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών στις 13:00

Σύνταξη
Γάζα: Η γη των νεκρών είναι το μόνο καταφύγιο των ζωντανών – Εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι κατασκηνώνουν σε νεκροταφεία
Γάζα 23.10.25

«Η γη των νεκρών είναι το μόνο καταφύγιο των ζωντανών» - Εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι κατασκηνώνουν σε νεκροταφεία

Η Γάζα έχει καλυφθεί με 61 εκατομμύρια τόνους συντριμμιών - Ο εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι καταφεύγουν σε νεκροταφεία για να στήσουν ένα πρόχειρο κατάλυμα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Για εγκληματική οργάνωση οι 37 – Βαρύ κατηγορητήριο
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 23.10.25

Για εγκληματική οργάνωση οι 37 του ΟΠΕΚΕΠΕ – Βαρύ κατηγορητήριο

Οι συλληφθέντες αναμένεται να λάβουν προθεσμία μέσα στο επόμενο πενθήμερο προκειμένου να απολογηθούν για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - Τα αδικήματα για τα οποία άσκησε δίωξη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Clean & Flex with Klinex: Φλεξάραμε δημιουργικότητα, έμπνευση και γνώσεις στο πιο συναρπαστικό event του φθινοπώρου
Τα Νέα της Αγοράς 23.10.25

Clean & Flex with Klinex: Φλεξάραμε δημιουργικότητα, έμπνευση και γνώσεις στο πιο συναρπαστικό event του φθινοπώρου

Δώσαμε after work ραντεβού με την iconic χλωρίνη Klinex, τη μόνη χλωρίνη που απολυμαίνει, και ζήσαμε ένα άκρως δημιουργικό απόγευμα γεμάτο χρώμα και θετική ενέργεια.

Σύνταξη
Αποκαθίσταται η ρωμαϊκή στοά Μυτιλήνης
Πολιτισμός 23.10.25

Αποκαθίσταται η ρωμαϊκή στοά Μυτιλήνης

Συνάντηση του Δημάρχου Μυτιλήνης Παναγιώτη Χριστόφα με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με αφορμή την υπογραφή της αποκατάστασης της ρωμαϊκής στοάς.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση ΗΠΑ: Η πλειοψηφία πιστεύει ότι ο Τραμπ χρησιμοποιεί τους θεσμούς για να επιτεθεί σε αντιπάλους του
Κόσμος 23.10.25

Αυξάνεται η ανησυχία για τον Τραμπ και εντός των Ρεπουμπλικανών - Τι δείχνει νέα δημοσκόπηση

Δημοσκόπηση στις ΗΠΑ δείχνει ότι εννέα μήνες μετά την μετακόμιση του Τραμπ στον Λευκό Οίκο οι Αμερικανοί είναι όλο και πιο ανήσυχοι για τις διχαστικές τακτικές του

Σύνταξη
Αντετοκούνμπο: «Ο Τέρνερ με μισούσε πριν έξι μήνες, αλλά δεν τον συμπαθούσα κι εγώ» (vid)
Μπάσκετ 23.10.25

Αντετοκούνμπο: «Ο Τέρνερ με μισούσε πριν έξι μήνες, αλλά δεν τον συμπαθούσα κι εγώ» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για τη χημεία του με τον Μάιλς Τέρνερ και την εμπειρία του απέναντι στον Κρις Μίντλετον, μετά τη νίκη στην πρεμιέρα επί των Ουάσινγκτον Γουίζαρντς.

Σύνταξη
Αυτό είναι το βίντεο από την επιχείρηση σύλληψης του διαιτητή της Euroleague, Ούρους Νίκολιτς (vid)
Euroleague 23.10.25

Αυτό είναι το βίντεο από την επιχείρηση σύλληψης του διαιτητή της Euroleague, Ούρους Νίκολιτς (vid)

Το Υπουργείο Εσωτερικών της Σερβίας έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από την αστυνομική επιχείρηση που αποκάλυψε χρήματα, χρυσό και ρολόγια στο σπίτι του διαιτητή της Euroleague.

Σύνταξη
Γιατί όλο και περισσοτέροι πολίτες δυσκολεύονται να βρουν φάρμακα – Μία νέα υγειονομική κρίση προ των πυλών
Κόσμος 23.10.25

Γιατί όλο και περισσοτέροι πολίτες δυσκολεύονται να βρουν φάρμακα – Μία νέα υγειονομική κρίση προ των πυλών

Σε παγκόσμιο επίπεδο καταγράφεται αύξηση των ανθρώπων που αδυνατούν να εφοδιαστούν τα απαραίτητα φάρμακα, κάτι που προκαλεί ανησυχία για μία επικείμενη υγειονομική κρίση

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Το ΚΚΕ κατήγγειλε στη Βουλή την επίθεση των ΜΑΤ «ακόμη και σε παιδάκια» – Παρέμβαση Παφίλη στον Χρυσοχοΐδη
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Το ΚΚΕ κατήγγειλε στη Βουλή την επίθεση των ΜΑΤ «ακόμη και σε παιδάκια» – Παρέμβαση Παφίλη στον Χρυσοχοΐδη

Την επίθεση της Αστυνομίας στην κινητοποίηση στο Μεταξουργείο, κατήγγειλε από το βήμα της Βουλής εκ μέρους του ΚΚΕ, η Μαρία Κομνηνάκα - «Το χαρακτήρα ποιου μνημείου διαφύλασσε η κυβέρνηση στο Μεταξουργείο και παρέταξε εκεί τα ΜΑΤ;», διερωτήθηκε

Σύνταξη
Γάζα: Ο υποσιτισμός εγκύων και βρεφών θα έχει επιπτώσεις για γενιές ολόκληρες – Κατά του Ισραήλ αποφάσισε το ΔΔΔ
Κόσμος 23.10.25

Ο υποσιτισμός στη Γάζα θα έχει επιπτώσεις για γενιές ολόκληρες - «Το Ισραήλ πρέπει να επιτρέψει τη βοήθεια» λέει το ΔΔΔ

Το 70% των παιδιών στη Γάζα γεννιούνται πρόωρα ή με λιγότερο βάρος από το αναμενόμενο - Το Διεθνές Δικαστήριο αποφάσισε κατά του Ισραήλ για την ανθρωπιστική βοήθεια

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
