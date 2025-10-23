Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025
23.10.2025 | 13:05
Έκρηξη σε εργοστάσιο στη Ρωσία - Τουλάχιστον δέκα νεκροί
Brooks Brothers και Replay έριξαν άγκυρα στην Πλατεία Αριστοτέλους
Brooks Brothers και Replay έριξαν άγκυρα στην Πλατεία Αριστοτέλους

Λαμπερά εγκαίνια για δύο εμβληματικά καταστήματα στην όμορφη Θεσσαλονίκη.

Spotlight

Η Θεσσαλονίκη έζησε μία λαμπερή βραδιά στα εγκαίνια των νέων καταστημάτων των κορυφαίων brands, Brooks Brothers και Replay, που συνδύασαν το επιχειρηματικό κύρος με τον high-end lifestyle. Ειδικότερα, στο ισόγειο χώρο του εμβληματικού ξενοδοχείου Electra Palace στην πλατεία Αριστοτέλους, τα δύο καταστήματα αποτελούν πλέον ένα δυναμικό σημείο αναφοράς για τη μόδα της βορείου Ελλάδος.

Η διπλή αυτή επένδυση ανήκει στον όμιλο επιχειρήσεων του Κωνσταντίνου Τσουβελεκάκη, ο οποίος δήλωσε σχετικά «Τα δύο νέα καταστήματα μας, Brooks Brothers και Replay, ανήκουν σε εταιρείες τις οποίες εκπροσωπούμε εδώ και 30 χρόνια, στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Βουλγαρία την Ρουμανία και το Μονακό, και η ανάπτυξή τους στη Θεσσαλονίκη αποτελεί για εμάς φυσική συνέχεια μιας επιτυχημένης συνεργασίας και εμπιστοσύνης. Με την επένδυσή μας αυτή δίνουμε ψήφο εμπιστοσύνης στην όμορφη Θεσσαλονίκη και την βόρεια Ελλάδα ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία μας στην περιοχή».

Δημήτρης Φιστές- Store Manager BROOKS BROTHERS, Κωνσταντίνος Τσουβελεκάκης- Ιδιοκτήτης REPLAY & BROOKS BROTHERS, Σταύρος Καλαφάτης- Υφυπουργός Ανάπτυξης, Παντελεήμων Καζαντζίδης-Αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης, Μarco Luraschi- Commercial Director Brooks Brothers Europe, Γιάννης Σκουλάκης- Commercial Manager Brooks Brothers

Τα εγκαίνια ήταν μία γιορτή, με VIPS, επιχειρηματίες, celebrities, fashion influencers, καθώς και εκπροσώπους της πολιτικής σκηνής να δίνουν το παρόν. Την κορδέλα έκοψε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη, ενώ στη συνέχεια οι προσκεκλημένοι απόλαυσαν finger food, ποτά και live music, απολαμβάνοντας την αποκλειστική ευκαιρία να παρακολουθήσουν previews από τις νέες συλλογές.

Αλκιβιάδης Στεφανής- Διοικητής Αγίου Όρους, Π. Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Στρατηγός Ε.Α. -Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΣ, Κωνσταντίνος Τσουβελεκάκης, Γεώργιος Τανισκίδης-Πρόεδρος OPTIMA BANK, Σπύρος Τσουβελεκάκης, Μιχάλης Πουλάς

Η στρατηγική σημασία αυτής της επένδυσης υπογραμμίστηκε και από τους διεθνείς εκπροσώπους που παραβρέθηκαν στο σημαντικό αυτό εμπορικό γεγονός. Ο Marco Luraschi της Brooks Brothers Europe δήλωσε ότι η παρουσία σε ένα τόσο ιστορικό και κεντρικό σημείο «επιβεβαιώνει την πίστη μας στην ελληνική αγορά», ενώ ο Tony Andolfato της Replay τόνισε πως το νέο κατάστημα «σηματοδοτεί τη συνεχή επιδίωξή μας για αναβαθμισμένη αγοραστική εμπειρία».

Τοny Andolfato- Εκπρόσωπος REPLAY, Κωνσταντίνος Τσουβελεκάκης, Μarco Luraschi- Commercial Director Brooks Brothers Europe

Και επειδή η σημασία είναι στη λεπτομέρεια, να σημειώσουμε ότι σχεδιαστικά, τα δύο καταστήματα εκφράζουν την ταυτότητα των brands τους. Η Brooks Brothers διατηρεί την κλασική, διαχρονική αισθητική με έπιπλα από κερασιά και μαρμάρινο δάπεδο, προβάλλοντας εμβληματικά κομμάτια όπως το Navy Blazer και τα non-iron πουκάμισα. Αντίθετα, η Replay υιοθετεί μια σύγχρονη urban αισθητική με industrial στοιχεία, έχοντας ως επίκεντρο το premium denim, την casual πολυτέλεια και, πλέον, τις eco-friendly επιλογές που αντικατοπτρίζουν τη στρατηγική βιωσιμότητας του ιταλικού brand.

Η άφιξη των Brooks Brothers και Replay στην καρδιά της Θεσσαλονίκης πέρα από μία επιχειρηματική κίνηση, αποτελεί και μία δήλωση: η πόλη παραμένει ένας ζωτικός κόμβος για τη μόδα και το retail στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Business
Τράπεζες
inWellness
inTown
Ασυμβίβαστοι 21.10.25

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τα Νέα της Αγοράς
Clean & Flex with Klinex: Φλεξάραμε δημιουργικότητα, έμπνευση και γνώσεις στο πιο συναρπαστικό event του φθινοπώρου
Δώσαμε after work ραντεβού με την iconic χλωρίνη Klinex, τη μόνη χλωρίνη που απολυμαίνει, και ζήσαμε ένα άκρως δημιουργικό απόγευμα γεμάτο χρώμα και θετική ενέργεια.

Σύνταξη
Η Klinex συνεχίζει να καινοτομεί, αποδεικνύοντας πως η δύναμή της δεν μένει ποτέ στάσιμη: καθαριότητα, απολύμανση, έμπνευση και δημιουργία συνυπάρχουν σε ένα brand.

Σύνταξη
Είναι η εκπαίδευση ένας καλός κλάδος για να επενδύσει κανείς; Προσφέρει επιχειρηματικές ευκαιρίες και, αν ναι, ποιο είναι το καλύτερο σύστημα δικαιόχρησης για να επενδύσει;

Σύνταξη
«Δεν υπάρχει κανένας λόγος που να στερεί από την Ελλάδα τη δυνατότητα να εξελιχθεί σε μία περίπτωση αντίστοιχη με εκείνη της Σιγκαπούρης. Και είναι λάθος να συγκρίνετε τη χώρα σας με τη Δανία ή την Πορτογαλία. Είναι πιο σωστή η σύγκριση με τη Σιγκαπούρη».

Σύνταξη
Μετά από μια δυναμική εκκίνηση στη Λάρισα, το Trophy Tour του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson συνεχίζει το ταξίδι του με επόμενη στάση το Αγρίνιο!

Σύνταξη
Αν είσαι ανάμεσα στο χαλί και την μοκέτα, αυτά είναι όλα όσα πρέπει να ξέρεις για να επιλέξεις το κατάλληλο για το σπίτι σου.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Για εγκληματική οργάνωση οι 37 – Βαρύ κατηγορητήριο
Οι συλληφθέντες αναμένεται να λάβουν προθεσμία μέσα στο επόμενο πενθήμερο προκειμένου να απολογηθούν για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - Τα αδικήματα για τα οποία άσκησε δίωξη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Clean & Flex with Klinex: Φλεξάραμε δημιουργικότητα, έμπνευση και γνώσεις στο πιο συναρπαστικό event του φθινοπώρου
Δώσαμε after work ραντεβού με την iconic χλωρίνη Klinex, τη μόνη χλωρίνη που απολυμαίνει, και ζήσαμε ένα άκρως δημιουργικό απόγευμα γεμάτο χρώμα και θετική ενέργεια.

Σύνταξη
Αποκαθίσταται η ρωμαϊκή στοά Μυτιλήνης
Συνάντηση του Δημάρχου Μυτιλήνης Παναγιώτη Χριστόφα με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με αφορμή την υπογραφή της αποκατάστασης της ρωμαϊκής στοάς.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση ΗΠΑ: Η πλειοψηφία πιστεύει ότι ο Τραμπ χρησιμοποιεί τους θεσμούς για να επιτεθεί σε αντιπάλους του
Δημοσκόπηση στις ΗΠΑ δείχνει ότι εννέα μήνες μετά την μετακόμιση του Τραμπ στον Λευκό Οίκο οι Αμερικανοί είναι όλο και πιο ανήσυχοι για τις διχαστικές τακτικές του

Σύνταξη
Αντετοκούνμπο: «Ο Τέρνερ με μισούσε πριν έξι μήνες, αλλά δεν τον συμπαθούσα κι εγώ» (vid)
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για τη χημεία του με τον Μάιλς Τέρνερ και την εμπειρία του απέναντι στον Κρις Μίντλετον, μετά τη νίκη στην πρεμιέρα επί των Ουάσινγκτον Γουίζαρντς.

Σύνταξη
Κύκλος Ιδεών: Στις 6 το απόγευμα η εκδήλωση με θέμα «Το αδιέξοδο της χώρας που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις»
Στην εκδήλωση που διοργανώνει ο Κύκλος Ιδεών έξι διακεκριμένοι ομιλητές αναλύουν τις προκλήσεις και τους προβληματισμούς της εποχής

Σύνταξη
Αυτό είναι το βίντεο από την επιχείρηση σύλληψης του διαιτητή της Euroleague, Ούρους Νίκολιτς (vid)
Το Υπουργείο Εσωτερικών της Σερβίας έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από την αστυνομική επιχείρηση που αποκάλυψε χρήματα, χρυσό και ρολόγια στο σπίτι του διαιτητή της Euroleague.

Σύνταξη
Γιατί όλο και περισσοτέροι πολίτες δυσκολεύονται να βρουν φάρμακα – Μία νέα υγειονομική κρίση προ των πυλών
Σε παγκόσμιο επίπεδο καταγράφεται αύξηση των ανθρώπων που αδυνατούν να εφοδιαστούν τα απαραίτητα φάρμακα, κάτι που προκαλεί ανησυχία για μία επικείμενη υγειονομική κρίση

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Το ΚΚΕ κατήγγειλε στη Βουλή την επίθεση των ΜΑΤ «ακόμη και σε παιδάκια» – Παρέμβαση Παφίλη στον Χρυσοχοΐδη
Την επίθεση της Αστυνομίας στην κινητοποίηση στο Μεταξουργείο, κατήγγειλε από το βήμα της Βουλής εκ μέρους του ΚΚΕ, η Μαρία Κομνηνάκα - «Το χαρακτήρα ποιου μνημείου διαφύλασσε η κυβέρνηση στο Μεταξουργείο και παρέταξε εκεί τα ΜΑΤ;», διερωτήθηκε

Σύνταξη
Γάζα: Ο υποσιτισμός εγκύων και βρεφών θα έχει επιπτώσεις για γενιές ολόκληρες – Κατά του Ισραήλ αποφάσισε το ΔΔΔ
Κόσμος 23.10.25

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ψήφισαν τα ίδια, εννοούν άλλα Μητσοτάκης και Δένδιας – Οι σχεδιασμοί που δεν βγαίνουν στο Μαξίμου, τα μέτωπα και οι αντιφάσεις
Το στραπάτσο για Μητσοτάκη στην υπόθεση της τροπολογίας, την οποία έκανε προσωπική του υπόθεση. Ανοιχτά συνδέει το θέμα με τα Τέμπη ανοίγοντας μέτωπο με τους συγγενείς. Αγεφύρωτο το ρήγμα μετά τη διαφοροποίηση Δένδια. Η σύγκρουση Μητσοτάκη με Καραμανλή, Σαμαρά, Βενιζέλο.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η Ριάνα «πέταξε» 36 εκατομμύρια δολάρια μετά την αποτυχημένη συνεργασία της με τη Louis Vuitton – αλλά ούτε καν ίδρωσε
Η pop star Ριάνα, εκτός από την κυριαρχία της στη μουσική βιομηχανία, φημίζεται και για τις επιχειρηματικές της επιτυχίες. Ωστόσο, η συνεργασία της με τη Louis Vuitton, δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Νέο κλειστό γυμναστήριο στη Βέροια
Έγκριση χρηματοδότησης 13,5 εκατ.€ για την κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου και ανάπλασης υπαίθριου χώρου δραστηριοτήτων στην είσοδο της πόλης της Βέροιας.

Σύνταξη
