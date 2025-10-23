Θεσσαλονίκη: Ένας 62χρονος συνελήφθη γιατί έκοψε… κλαράκι δενδρολίβανου
Στα χέρια της αστυνομίας κατέληξε ένας 62χρονος επειδή έκοψε ένα κλαράκι δενδρολίβανου, στη Θεσσαλονίκη
Ένας 62χρονος συνταξιούχος βρέθηκε σε νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη ως επισκέπτης και συνελήφθη επειδή υπάλληλος φύλαξης τον είδε να κόβει ένα κλαράκι δενδρολίβανου από ένα παρτέρι.
Ο άνδρας αναγκάστηκε να μείνει πάνω από επτά ώρες στην αστυνομία μέχρι να αφεθεί ελεύθερος.
Το απρόσμενο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη
Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η κίνηση του 62χρονου προκάλεσε την αντίδραση της υπαλλήλου φύλαξης που τον κατηγόρησε για κλοπή δημόσιας περιουσίας.
Ο συνταξιούχος χρειάστηκε να δώσει στην αστυνομία αποτυπώματα, αλλά και να ληφθεί η φωτογραφία του.
Μετά τη σύλληψή του, ο 62χρονος με εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος. Η δικογραφία θα διαβιβαστεί σε μεταγενέστερο χρόνο στο αρμόδιο δικαστήριο.
Το νοσοκομείο πάντως ενημέρωσε εκ των υστέρων την αστυνομία ότι δεν επιθυμούσε τη συνέχιση της δίωξης του συνταξιούχου.
