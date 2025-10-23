Ένας 62χρονος συνταξιούχος βρέθηκε σε νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη ως επισκέπτης και συνελήφθη επειδή υπάλληλος φύλαξης τον είδε να κόβει ένα κλαράκι δενδρολίβανου από ένα παρτέρι.

Ο άνδρας αναγκάστηκε να μείνει πάνω από επτά ώρες στην αστυνομία μέχρι να αφεθεί ελεύθερος.

Το απρόσμενο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η κίνηση του 62χρονου προκάλεσε την αντίδραση της υπαλλήλου φύλαξης που τον κατηγόρησε για κλοπή δημόσιας περιουσίας.

Ο συνταξιούχος χρειάστηκε να δώσει στην αστυνομία αποτυπώματα, αλλά και να ληφθεί η φωτογραφία του.

Μετά τη σύλληψή του, ο 62χρονος με εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος. Η δικογραφία θα διαβιβαστεί σε μεταγενέστερο χρόνο στο αρμόδιο δικαστήριο.

Το νοσοκομείο πάντως ενημέρωσε εκ των υστέρων την αστυνομία ότι δεν επιθυμούσε τη συνέχιση της δίωξης του συνταξιούχου.