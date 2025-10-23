Κίνηση στους δρόμους: Στο κόκκινο Κηφισός, Κηφισίας, Μεσογείων – Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί καθώς από νωρίς ξεκίνησε η κίνηση και σήμερα στους δρόμους της Αθήνας, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται για ακόμη μία φορά στον Κηφισό στο ύψος του Περιστερίου.

Αυξημένη είναι η κίνηση και σε δρόμους του κέντρου και ειδικότερα στην κάθοδο της Αρδηττού. Στο κόκκινο είναι και η λεωφόρος Αθηνών στο ύψος του Χαϊδαρίου λόγω τροχαίου που σημειώθηκε νωρίτερα.

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται τμηματικά στην Κηφισίας και στην Μεσογείων αλλά και στην Κατεχάκη.

Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 20′-25′ από Φυλής έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις 5′-10′ έχει και στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.