Κίνηση στους δρόμους: Στο κόκκινο Κηφισός, Κηφισίας, Μεσογείων – Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό
Μεγάλα προβλήματα παρατηρούνται και σήμερα στους δρόμους της Αττικής.
Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί καθώς από νωρίς ξεκίνησε η κίνηση και σήμερα στους δρόμους της Αθήνας, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται για ακόμη μία φορά στον Κηφισό στο ύψος του Περιστερίου.
Αυξημένη είναι η κίνηση και σε δρόμους του κέντρου και ειδικότερα στην κάθοδο της Αρδηττού. Στο κόκκινο είναι και η λεωφόρος Αθηνών στο ύψος του Χαϊδαρίου λόγω τροχαίου που σημειώθηκε νωρίτερα.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται τμηματικά στην Κηφισίας και στην Μεσογείων αλλά και στην Κατεχάκη.
Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 20′-25′ από Φυλής έως Κηφισίας.
Καθυστερήσεις 5′-10′ έχει και στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 30′ από Φυλής έως Κηφισίας.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:
15′-20′ από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας,
5′-10′ στην έξοδο για Λαμία,
5′-10′ Πλακεντίας έως Κηφισίας.
— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 23, 2025
