Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς βρίσκεται στο Ισραήλ όπου συναντήθηκε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου και στη συνέχεια με τον πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ.

«Έχουμε μια πολύ, πολύ δύσκολη αποστολή μπροστά μας, που είναι να αφοπλιστεί η Χαμάς και να ανοικοδομηθεί η Γάζα», σημείωσε ο Βανς

Αρχικά, ο Βανς είπε το Ισραήλ δεν λειτουργεί ως «υποτελές κράτος» των ΗΠΑ.

«Δεν θέλουμε ένα κράτος-πελάτη και το Ισραήλ δεν είναι αυτό. Θέλουμε μια συνεργασία. Θέλουμε έναν σύμμαχο», δήλωσε ο Βανς.

Ο Τραμπ, σύμφωνα με τον Βανς, πιστεύει ότι «το Ισραήλ μπορεί να διαδραματίσει έναν πολύ ισχυρό ηγετικό ρόλο» στην περιοχή, επιτρέποντας στις ΗΠΑ να αναλάβουν περισσότερο έναν δευτερεύοντα ρόλο.

Ο Νετανιάχου είπε όταν υπάρχει ζήτημα με την ασφάλεια του Ισραήλ «κάνουμε ότι πρέπει να κάνουμε».

«Ένα ισχυρό Ισραήλ εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Αμερικής στη σταθεροποίηση αυτής της πολύ ασταθούς περιοχής, και δεν μπορείς να τη σταθεροποιήσεις χωρίς ένα ισχυρό Ισραήλ», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός στους δημοσιογράφους στη Δυτική Ιερουσαλήμ.

Για τις Συμφωνίες του Αβραάμ

Ο Βανς δήλωσε ότι η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα θα μπορούσε ενδεχομένως να συμβάλει στην επέκταση των Συμφωνιών του Αβραάμ, τις συμφωνίες που στόχο έχουν να εξομαλυνθούν οι σχέσεις του Ισραήλ με αραβικά κράτη και ο Τραμπ είχε προωθήσει από την πρώτη του θητεία στον Λευκό Οίκο.

«Πιστεύω ότι αυτή η συμφωνία για τη Γάζα είναι ένα κρίσιμο στοιχείο για να ξεκλειδώσουν οι Συμφωνίες του Αβραάμ», δήλωσε ο Βανς.

«Αυτό που θα μπορούσε να επιτρέψει είναι μια δομή συμμαχίας στη Μέση Ανατολή που θα διατηρεί, θα διαρκεί και θα επιτρέπει στους καλούς ανθρώπους αυτής της περιοχής να αναλάβουν δράση και να αναλάβουν την ευθύνη για την περιοχή τους.« Αυτό είναι προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών. Πιστεύω ότι είναι και προς το συμφέρον του Ισραήλ», είπε.

Για την εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ εξέφρασε ξανά την αισιοδοξία του για την εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα.

«Δεν είναι εύκολο. Ποτέ δεν είπα ότι είναι εύκολο. Αλλά είμαι αισιόδοξος ότι η εκεχειρία θα κρατήσει και ότι μπορούμε πραγματικά να χτίσουμε ένα καλύτερο μέλλον για ολόκληρη τη Μέση Ανατολή», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Βανς.

«Αλλά αυτό θα απαιτήσει κάποια προσπάθεια», συνέχισε, προσθέτοντας ότι τόσο Ισραηλινοί όσο και Αμερικανοί αξιωματούχοι συμμετέχουν στη διαδικασία.

«Έχουμε μια πολύ, πολύ δύσκολη αποστολή μπροστά μας, που είναι να αφοπλιστεί η Χαμάς και να ανοικοδομηθεί η Γάζα, να καταστεί καλύτερη η ζωή για τους ανθρώπους της Γάζας, αλλά και να διασφαλιστεί πως η Χαμάς δεν θα είναι πλέον απειλή για τους φίλους μας στο Ισραήλ», είπε ο Βανς.

Όταν ρωτήθηκε γιατί οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να στείλουν τόσους πολλούς υψηλόβαθμους αξιωματούχους στο Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου και του υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, αν η εκεχειρία είναι σε καλή κατάσταση, ο Βανς απάντησε: «Δεν πρόκειται για τον έλεγχό της, με την έννοια του ελέγχου ενός μικρού παιδιού… Είναι σημαντικό για την κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι οι άνθρωποι μας θα συνεχίσουν να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν».

Ο Νετανιάχου, από τη δική του μεριά, είπε: «Δημιουργούμε μια απίστευτη νέα εποχή με ένα εντελώς νέο όραμα για το πώς θα λειτουργεί η πολιτεία, πώς θα εξασφαλίζεται η ασφάλεια και ποιος θα μπορεί να την παρέχει».

«Δεν θα είναι εύκολο, αλλά πιστεύω ότι είναι εφικτό… Δημιουργούμε πραγματικά ένα σχέδιο ειρήνης και μια υποδομή εδώ, όπου πριν από μια εβδομάδα και μια μέρα δεν υπήρχε τίποτα», πρόσθεσε.

«Αυτό θα απαιτήσει πολλή δουλειά. Απαιτεί πολλή ευρηματικότητα», σημείωσε.