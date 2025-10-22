newspaper
Γάζα: Το Διεθνές Δικαστήριο αποφαίνεται σήμερα για τις υποχρεώσεις του Ισραήλ για την ανθρωπιστική βοήθεια
Κόσμος 22 Οκτωβρίου 2025 | 09:57

Γάζα: Το Διεθνές Δικαστήριο αποφαίνεται σήμερα για τις υποχρεώσεις του Ισραήλ για την ανθρωπιστική βοήθεια

Οι γνωμοδοτήσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου δεν είναι νομικά δεσμευτικές, ωστόσο, όπως επισημαίνει το ίδιο το δικαστήριο, έχουν «μεγάλο νομικό βάρος και ηθικό κύρος» - Νέος «πονοκέφαλος» Ισραήλ

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A



Το κύριο δικαστικό όργανο του ΟΗΕ θα αποφανθεί σήμερα αναφορικά με τις υποχρεώσεις του Ισραήλ έναντι των οργανισμών που παρέχουν βοήθεια στους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, την ώρα που ανθρωπιστικές οργανώσεις προσπαθούν να αυξήσουν την εισροή βοήθειας στον θύλακα μετά την εκεχειρία.

Εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος δήλωσε ότι 530 φορτηγά του οργανισμού έχουν εισέλθει στη Γάζα από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο ΟΗΕ ζήτησε από το Διεθνές Δικαστήριο (ΔΔ) της Χάγης να διευκρινίσει τις υποχρεώσεις που έχει το Ισραήλ, ως δύναμη κατοχής, έναντι των Ηνωμένων Εθνών και άλλων οργανώσεων «συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης και διευκόλυνσης της απρόσκοπτης προμήθειας βασικών αγαθών που είναι απαραίτητα για την επιβίωση» των Παλαιστινίων.

Οι γνωμοδοτήσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου δεν είναι νομικά δεσμευτικές, ωστόσο, όπως επισημαίνει το ίδιο το δικαστήριο, έχουν «μεγάλο νομικό βάρος και ηθικό κύρος».

Μαρτυρίες από δεκάδες χώρες και οργανώσεις

Τον Απρίλιο οι δικαστές του ΔΔ άκουσαν επί μία εβδομάδα μαρτυρίες από δεκάδες χώρες και οργανώσεις, πολλές από τις οποίες αφορούσαν το καθεστώς της UNRWA, της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες.

Το Ισραήλ δεν συμμετείχε σε αυτή την ακροαματική διαδικασία. Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ την έχει χαρακτηρίσει «αναπόσπαστο μέρος της συστηματικής δίωξης και απονομιμοποίησης του Ισραήλ».

Οι αρχές του Ισραήλ έχουν απαγορεύσει στην UNRWA να δραστηριοποιείται στη χώρα, αφού κατηγόρησαν κάποιους εργαζόμενούς της ότι συμμετείχαν στην επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 εναντίον του ισραηλινού εδάφους, η οποία αποτέλεσε έναυσμα για τον πόλεμο που ακολούθησε στη Λωρίδα της Γάζας.

Σειρά ερευνών αποκάλυψε «προβλήματα ουδετερότητας» στο εσωτερικό της UNRWA, ωστόσο παράλληλα έκθεση του 2024 τόνιζε ότι το Ισραήλ «δεν έχει ακόμη παρουσιάσει αποδείξεις» για να υποστηρίξει τις καταγγελίες του, σύμφωνα με τις οποίες «σημαντικός αριθμός εργαζομένων στην UNRWA είναι μέλη τρομοκρατικών οργανώσεων».

Στη διάρκεια των ακροάσεων ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου ο Αμερικανός αξιωματούχος Τζος Σίμονς εξέφρασε «σοβαρές ανησυχίες» για την αμεροληψία της UNRWA και ισχυρίστηκε ότι η Χαμάς χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις της.

Ο Σίμονς δήλωσε επίσης ότι το Ισραήλ «δεν έχει καμία υποχρέωση να επιτρέψει συγκεκριμένα στην UNRWA να παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια».

Από την πλευρά του ο Παλαιστίνιος αξιωματούχος Άμαρ Χιτζάζι κατήγγειλε ενώπιον του ΔΔ ότι το Ισραήλ εμποδίζει την είσοδο βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, θεωρώντας την «όπλο πολέμου» και προκαλώντας με αυτό τον τρόπο λιμό στον παλαιστινιακό θύλακα.

Φορτηγά που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στην Ντέιρ ελ-Μπάλαχ στη Γάζα.

«Σανίδα σωτηρίας»

Ο γενικός διευθυντής της UNRWA Φιλίπ Λαζαρινί περιέγραψε τον οργανισμό ως «σανίδα σωτηρίας» για τους σχεδόν έξι εκατομμύρια Παλαιστίνιους πρόσφυγες.

Η υπηρεσία εξακολουθεί να απασχολεί περίπου 12.000 υπαλλήλους στη Γάζα και σκοπεύει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανασυγκρότησή της μετά την εύθραυστη εκεχειρία που επιτεύχθηκε στις αρχές του μήνα.

Περισσότεροι από 370 υπάλληλοι της UNRWA έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με την ίδια.

Χθες, Τρίτη, η Αμπίρ Ετέφα, εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (WFP), δήλωσε ότι 530 φορτηγά του οργανισμού έχουν εισέλθει στη Γάζα από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία.

Αυτά τα φορτηγά έφεραν περισσότερους από 6.700 τόνους τροφίμων, τα οποία, όπως είπε, είναι «αρκετά για να θρέψουν σχεδόν μισό εκατομμύριο ανθρώπους για δύο εβδομάδες».

Εις βάρος του Ισραήλ έχουν κινηθεί διάφορες νομικές διαδικασίες αναφορικά με τις επιχειρήσεις του στη Γάζα.

Τον Ιούλιο του 2024 το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης εξέδωσε μια άλλη γνωμοδότηση, με την οποία εκτιμούσε ότι η κατοχή παλαιστινιακών εδαφών από το Ισραήλ είναι «παράνομη» και πρέπει να τερματιστεί το συντομότερο δυνατό.

Το δικαστήριο εξετάζει επίσης την προσφυγή που έχει καταθέσει η Νότια Αφρική, η οποία κατηγορεί το Ισραήλ για παραβίαση της Σύμβασης του ΟΗΕ για τη Γενοκτονία.

Άλλο δικαστήριο, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ), έχει εκδώσει εντάλματα σύλληψης εις βάρος του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου για φερόμενα εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Το ΔΠΔ είχε εκδώσει ένταλμα σύλληψης και εις βάρος του διοικητή της Χαμάς Μοχάμεντ Ντέιφ, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επίθεση.


Φοροδιαφυγή: Η Ελλάδα μαθαίνει να κόβει αποδείξεις και να δηλώνει υπερωρίες

Φοροδιαφυγή: Η Ελλάδα μαθαίνει να κόβει αποδείξεις και να δηλώνει υπερωρίες


ΔΕΗ: Η «πράσινη επανάσταση» ξεκινά από τη Δυτική Μακεδονία

ΔΕΗ: Η «πράσινη επανάσταση» ξεκινά από τη Δυτική Μακεδονία



Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα
Ασυμβίβαστοι 21.10.25

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης

Πόσες χιλιάδες πράκτορες της CIA και στρατεύματα αρκούν για εισβολή στη Βενεζουέλα;
Δεν του «βγαίνει» 22.10.25

Πόσες χιλιάδες πράκτορες της CIA και στρατεύματα αρκούν για εισβολή στη Βενεζουέλα;

Οι εκτιμήσεις του αμερικανικού CSIS για τον απαιτούμενο όγκο πυρός για μια μια εισβολή στη Βενεζουέλα και γιατί Αμερικανοί αναλυτές τη θεωρούν μια πολύ καλή επιλογή

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τραμπ: Πώς φτάσαμε στο φιάσκο της ακύρωσης της συνόδου με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη
Βαλτωμένες συνομιλίες 22.10.25

Το φιάσκο της Βουδαπέστης - Πώς φτάσαμε στην ακύρωση της συνόδου Τραμπ και Πούτιν

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σχετικά με τη σύνοδο με τον Βλαντίμιρ Πούτιν που είχε ανακοινώσει ο ίδιος ότι δεν θέλει να έχει «μια άσκοπη συνάντηση»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Διακομματικό νομοσχέδιο στη Γερουσία επεκτείνει στα πέντε χρόνια την άρση του εμπάργκο όπλων στην Κύπρο
Κόσμος 22.10.25

Διακομματικό νομοσχέδιο στη Γερουσία επεκτείνει στα πέντε χρόνια την άρση του εμπάργκο όπλων στην Κύπρο

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να διασφαλιστεί μεγαλύτερη σταθερότητα στη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κύπρου, χωρίς να απαιτείται ετήσια ανανέωση της σχετικής εξαίρεσης από το εμπάργκο

Σύνταξη
Περού: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Λίμα και Καγιάο λόγω οργανωμένου εγκλήματος – Διάγγελμα του προέδρου
Κόσμος 22.10.25

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Λίμα του Περού λόγω οργανωμένου εγκλήματος - Διάγγελμα του μεταβατικού προέδρου

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, που εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο, θα διαρκέσει 30 ημέρες όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Περού, Χοσέ Χερί

Σύνταξη
Ο Τραμπ, το ουκρανικό και ο γρίφος της Βουδαπέστης
Διπλωματικές «πιρουέτες» 22.10.25

Ο Τραμπ, το ουκρανικό και ο γρίφος της Βουδαπέστης

Το ιλιγγιώδες διπλωματικό τάνγκο του «ειρηνοποιού» προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του Πούτιν, ο ρόλος της Κίνας και οι ανησυχίες Κιέβου και Ευρώπης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ουκρανία: Ο στρατός ανακοινώνει πλήγμα με πυραύλους Storm Shadow σε χημικό εργοστάσιο στη Ρωσία
Γαλλοβρετανικοί πύραυλοι 22.10.25

Ουκρανία: Χτυπήσαμε με Storm Shadow χημικό εργοστάσιο στη Ρωσία

Συνδυαστικό πλήγμα με πυραύλους Storm Shadow και από αέρος, ισχυρίζεται ότι κατάφερε η Ουκρανία σε χημικό εργοστάσιο στη Ρωσία που «παράγει» βασικά υλικά για τους ρωσικούς πυραύλους.

Σύνταξη
Ισραήλ: Βρετανοί στρατιωτικοί συμμετέχουν στην αποστολή επιτήρησης της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα
Ισραήλ 22.10.25

Βρετανοί στρατιωτικοί στην αποστολή επιτήρησης της εκεχειρίας στη Γάζα

«Μικρός αριθμός βρετανών αξιωματικών» ενσωματώθηκε στο κέντρο συντονισμού του οποίου ηγούνται οι ΗΠΑ και συγκροτήθηκε για να επιβλέψει την εφαρμογή της ανακωχής στη Γάζα μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Αστυνομικός και μετανάστης τραυματίζονται από πυρά άνδρα της αστυνομίας μετανάστευσης – ICE
Κόσμος 22.10.25

ΗΠΑ: Αστυνομικός και μετανάστης τραυματίζονται από πυρά άνδρα της αστυνομίας μετανάστευσης – ICE

Πράκτορας της υπηρεσίας μετανάστευσης πυροβόλησε έναν βοηθό του Σερίφη (US Marshals) και έναν μετανάστη TikToker τον Richard LA ο οποίος έκανε βίντεο ενάντια στη βία της ICE.

Σύνταξη
Κολομβία: Το κίνημα ανταρτών ELN διαψεύδει ότι του ανήκει πλεούμενο που έπληξαν οι ΗΠΑ
Κολομβία 22.10.25

Ο ELN διαψεύδει τον Χέγκσεθ για το πλήγμα κατά πλεούμενου στην Καραϊβική

Ο ELN διαψεύδει ότι του ανήκει το πλεούμενο που έπληξαν οι ΗΠΑ στην Καραϊβική, όπως υποστήριξε ο Χέγκσεθ, διότι δεν έχει ούτε θα αποκτήσει οποιοδήποτε σκάφος συνδεόμενο με διακίνηση ναρκωτικών.

Σύνταξη
Γερμανία: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τη δήλωση Μερτς περί «αστικού τοπίου» που επιβαρύνουν οι μετανάστες
Γερμανία 22.10.25

Αντιδράσεις για τη δήλωση Μερτς περί «αστικού τοπίου» που επιβαρύνουν οι μετανάστες

Αν και έχει μειωθεί ο αριθμός των αφίξεων παράτυπων μεταναστών, «παραμένει το πρόβλημα στο αστικό τοπίο», δηλώνει ο Μερτς, προκαλώντας αντιδράσεις από πολιτικούς αντιπάλους, αλλά και στελέχη του CDU.

Σύνταξη
«Μυστηριώδεις εκρήξεις» σε Ρουμανία και Ουγγαρία σε διυλιστήρια ρωσικού πετρελαίου – Επίθεση και στη Ρωσία
Κόσμος 22.10.25

«Μυστηριώδεις εκρήξεις» σε Ρουμανία και Ουγγαρία σε διυλιστήρια ρωσικού πετρελαίου – Επίθεση και στη Ρωσία

Εκρήξεις σημειώθηκαν σε διυλιστήρια πετρελαίου στην Ρουμανία και την Ουγγαρία που συνδέονται με τη Ρωσία ή επεξεργάζονται ρωσικό πετρέλαιο.

Σύνταξη
