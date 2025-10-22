«Μικρός αριθμός» στρατιωτικών της Βρετανίας συμμετέχει στο Ισραήλ σε αποστολή υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, έκανε γνωστό χθες Τρίτη το βρετανικό υπουργείο Αμυνας (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Jessica Taylor, επάνω, ο υπουργός Αμυνας της Βρετανίας, Τζον Χίλι).

«Μικρός αριθμός βρετανών αξιωματικών επιφορτισμένων με τον σχεδιασμό ενσωματώθηκε στο κέντρο στρατιωτικοπολιτικού συντονισμού (ΚΣΠΣ) του οποίου ηγούνται οι ΗΠΑ», συνόψισε το υπουργείο σε ανακοινωθέν του το οποίο έλαβε το Γαλλικό Πρακτορείο.

«Μπορούμε να συνεισφέρουμε στην επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός»

Ο βρετανός υπουργός Αμυνας Τζον Χίλι δήλωσε προχθές Δευτέρα ότι το Λονδίνο εννοεί να διαδραματίσει «κεντρικό ρόλο» στο εγχείρημα, κατ’ απαίτηση της Ουάσιγκτον.

«Μπορούμε να συνεισφέρουμε στην επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός», διαβεβαίωσε ο κ. Χίλι κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο κέντρο του Λονδίνου. Ετσι, «κατόπιν αμερικανικού αιτήματος, στείλαμε αξιωματικό (…) στην πολιτική και στρατιωτική διοίκηση ως υποδιοικητή».

Η επιβεβαίωση του υπουργείου Αμυνας καταγράφηκε καθώς ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς εγκαινίασε χθες το κοινό, αμερικανοϊσραηλινό ΚΣΠΣ, στην Κιριάτ Γκατ, στο νότιο Ισραήλ, για την επίβλεψη της εφαρμογής της ανακωχής.

Ανησυχία

Η εφαρμογή της συμφωνίας εκεχειρίας συναντά εμπόδια και σημαδεύτηκε από κλιμακώσεις που προκαλούν ανησυχία για το αν θα αντέξει.

Η Χαμάς τονίζει πως θα χρειαστεί χρόνο και τεχνικά μέσα για να εντοπιστούν τα εναπομείναντα λείψανα ομήρων, που παραμένουν θαμμένα κάτω από συντρίμμια στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ