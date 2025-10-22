Νέος κύκλος διεθνούς στήριξης του μαροκινού σχεδίου για αυτόνομη Δυτική Σαχάρα

Νέος κύκλος υποστηρικτικών δηλώσεων υπέρ του μαροκινού σχεδίου για αυτονομία στη Δυτική Σαχάρα, ως μόνη βάση για την οριστική διευθέτηση του ζητήματος, παρατηρείται σε διεθνές επίπεδο, εν όψει σημαντικής ψηφοφορίας επί ψηφίσματος για αυτή την περιοχή από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, την επόμενη Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου.

Ενδεικτικά, νέα θέση στο ζήτημα πήρε η Πολωνία, χθες, με δήλωση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης και υπουργού εξωτερικών της, Ράντοσλαβ Σικόρσκι, υπέρ του σχεδίου αυτονομίας που πρότεινε το Μαρόκο το 2007, ως «σοβαρή, ρεαλιστική και πραγματιστική βάση για βιώσιμη λύση» στην περιφερειακή διένεξη για τη Δυτική Σαχαρά. Η νέα αυτή θέση διατυπώθηκε σε κοινό ανακοινωθέν του πολωνού ΥΠΕΞ και του μαροκινού ομολόγου του, Νάσερ Μπουρίτα, και έρχεται να προστεθεί σε αντίστοιχες που έχουν κατά καιρούς εκφράσει και άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκεκριμένα, 23 κράτη μέλη της ΕΕ και περισσότερες από 120 χώρες συνολικά τάσσονται υπέρ μιας βιώσιμης λύσης σε πλαίσιο αυτονομίας υπό μαροκινή κυριαρχία, με πρόσφατο παράδειγμα και τη δήλωση υποστήριξης της Καμπότζης, χτες, Τρίτη, τόσο στη μαροκινή πρωτοβουλία για αυτονομία στην περιοχή, όσο και στην εδαφική ακεραιότητα του Βασιλείου του Μαρόκου, θέση που διατυπώθηκε ρητά σε κοινό ανακοινωθέν του υπουργού εξωτερικών του Μαρόκου και του ομολόγου του και αντιπροέδρου της κυβέρνησης της Καμπότζης, Πρακ Σοκχόν, μετά την ολοκλήρωση συνομιλίας τους μέσω τηλεδιάσκεψης.

Οι δύο υπουργοί εξέφρασαν εκ νέου την προσήλωση των χωρών τους στις κοινές αξίες της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας, υπογραμμίζοντς ότι «απορρίπτουν όλες τις αποσχιστικές ατζέντες που αποσκοπούν στην υπονόμευση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών μελών των Ηνωμένων Εθνών». Τόνισαν, δε, ότι «οι απειλές που συνιστούν οι αυτονομιστικές οντότητες για την πολιτική ασφάλεια και τη σταθερότητα σε πολλές περιοχές είναι εξίσου σοβαρές με εκείνες που συνδέονται με τρομοκράτες και εξτρεμιστικές ομάδες», επιβεβαιώνοντας τον διεθνώς αποδεκτό παραλληλισμό μεταξύ αυτονομιστικών και τρομοκρατικών ομάδων, οι σχέσεις και οι διασυνδέσεις των οποίων έχουν διαπιστωθεί σε πολλές περιοχές ανά τον κόσμο.

Αυτή η νέα ξεκάθαρη δήλωση υποστήριξης υπέρ του σχεδίου αυτονομίας και της κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας του Μαρόκου, προερχόμενη από μια σημαντική χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας, ακολουθήθηκε την ίδια μέρα από αντίστοιχη της Παραγουάης, στη Γενεύη. Πράγματι, ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Δημοκρατίας της Παραγουάης, Ραούλ Λουίς Λατόρε, επανέλαβε τη «σθεναρή» και «συνεπή» υποστήριξη της χώρας του στην κυριαρχία του Μαρόκου στις νότιες επαρχίες του, χαιρετίζοντας παράλληλα το μαροκινό σχέδιο για αυτονομία στην περιοχή ως «δίκαιη» και «αξιόπιστη» λύση στην περιφερειακή διένεξη για τη Δυτική Σαχάρα. Σε δήλωσή του στον Τύπο μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Βουλής των Συμβούλων του Μαρόκου, Μοχάμεντ Ουλντ Ερασίντ, στο περιθώριο των εργασιών της 151ης Συνέλευσης της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης (IPU / ΔΚΕ), ο παραγουανός αξιωματούχος τόνισε ότι η χώρα του θεωρεί τη (Δυτική) Σαχάρα αναπόσπαστο τμήμα του Μαρόκου, υποστηρίζοντας ότι η θέση αυτή είναι «σαφής και αδιαμφισβήτητη».