Live streaming: Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός

Η ομάδα μπάσκετ Γυναικών του Ολυμπιακού βρίσκεται στην Τουρκία, όπου συνεχίζει το ευρωπαϊκό της ταξίδι στη Euroleague.

Σήμερα Τετάρτη (22/10) στις 20:00, τα κορίτσια του Ολυμπιακού αντιμετωπίζουν στην Πόλη την πανίσχυρη Φενέρμπαχτσε, 19 φορές πρωταθλήτρια Τουρκίας και κάτοχο της Euroleague τις σεζόν 2022-23, 2023-24, σε μία δύσκολη «μάχη» για την 3η αγωνιστική της φάσης των ομίλων.

Υπενθυμίζεται, ότι για τη 2η αγωνιστική των ομίλων της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, οι «ερυθρόλευκες» νταμπλούχες Ελλάδας νίκησαν (69-57) την ουγγρική DVTK στο ΣΕΦ.

Παρακολουθήστε σε live streaming το ματς:

«Κίνητρο για εμάς, να δείξουμε χαρακτήρα»

Δηλώσεις:

Φρόσω Δρακάκη: «Αντιμετωπίζουμε μια πολύ πλήρη ομάδα σε όλες τις θέσεις, με παίκτριες του υψηλότερου επιπέδου και αυτό είναι τεράστιο κίνητρο για εμάς. Είναι μια από τις κορυφαίες ομάδες της Euroleague. Η άμυνα θα είναι οδηγός μας και θα ξεκινήσουμε από εκεί, καθώς είναι μια ευκαιρία να μετρήσουμε τις δυνάμεις μας και να δείξουμε χαρακτήρα. Αυτά τα παιχνίδια είναι που θες να παίζεις, απέναντι στους κορυφαίους του χώρου».

Ρένια Καρλάφτη: «Συνεχίζουμε την πορεία μας στην Euroleague. Εχουμε να αντιμετωπίσουμε έναν πολύ δύσκολο αντίπαλο. Η Φενέρμπαχτσε είναι δυνατή ομάδα με πολύ καλές παίκτριες. Στόχος μας είναι να παίξουμε καλά, να είμαστε συγκεντρωμένες και να βγάλουμε τον χαρακτήρα που θέλουμε στο γήπεδο».