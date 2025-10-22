magazin
Ο Σταύρος Ξαρχάκος αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο: «Θα κρατάει έναν καθρέφτη απέναντι στον Έλληνα»
Culture Live 22 Οκτωβρίου 2025 | 22:25

Ο Σταύρος Ξαρχάκος αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο: «Θα κρατάει έναν καθρέφτη απέναντι στον Έλληνα»

«Πολεμήθηκε, αμφισβητήθηκε και κατά καιρούς έγινε βορά , απλώς και μόνο επειδή είχε διαφορετική άποψη» έγραψε ο Σταύρος Ξαρχάκος σε αποχαιρετιστήρια δημοσίευση για τον εκλιπόντα Διονύση Σαββόπουλο.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ζωή: Ο καθένας γράφει τη δική του ιστορία

Ζωή: Ο καθένας γράφει τη δική του ιστορία

Spotlight

Ο Σαύρος Ξαρχάκος χρησιμοποίησε τον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να αποχαιρετήσει Διονύση Σαββόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Τρίτη, 21 Οκτωβρίου, σκορπίζοντας θλίψη τόσο στον καλλιτεχνικό κόσμο όσο και στους ανθρώπους που τραγούδησαν τα άσματα του.

Ο συνθέτης, αρχικά ξεκαθάρισε ότι παρόλο που «δεν κάναμε ποτέ παρέα, δεν ήμασταν φίλοι» πάντοτε υπήρχε αλληλοεκτίμηση μεταξύ τους, ενώ στάθηκε και στην δριμεία κριτική που δέχθηκε ο τραγουδοποιός όσο βρισκόταν εν ζωή για μια σειρά από πολιτικές δηλώσεις που πυροδότησαν αντιδράσεις.

«Στο μικρό αυτό κομμάτι της γης που λέγεται Ελλάδα θέλουμε καλλιτέχνες σύμφωνα με το προσωπικό μας γούστο, τις απόψεις, τις κοσμοθεωρίες μας», έγραψε ο Ξαρχάκος, ενώ συμπλήρωσε ότι: «ο Διονύσης θα υπάρχει μέσα από το έργο του, κάθε μέρα με τα τραγούδια του θα κρατάει έναν καθρέφτη απέναντι στον Έλληνα είτε αυτός είναι ερωτευμένος είτε επαναστατημένος είτε ταλαιπωρημένος είτε ιδεαλιστής είτε απλώς ‘Κωλοέλληνας’».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Σταύρου Ξαρχάκου για τον Διονύση Σαββόπουλο

Στον πλανήτη αυτό μεταξύ των κανονικών ανθρώπων υπάρχουμε εμείς, οι όχι και τόσο -για κάποιους- κανονικοί άνθρωποι, οι καλλιτέχνες.

Στο μικρό αυτό κομμάτι της γης που λέγεται Ελλάδα θέλουμε καλλιτέχνες σύμφωνα με το προσωπικό μας γούστο, τις απόψεις, τις κοσμοθεωρίες μας.

Ευτυχώς, όμως, συνεχίζουμε να διατηρούμε τις απόψεις, τα ελαττώματα, τις ιδιορρυθμίες μας, τις σεξουαλικές, κομματικές και ιδεολογικές μας προτιμήσεις, καθώς και το δικαίωμά μας να ζούμε και να εκφραζόμαστε όπως εμείς θέλουμε στην Τέχνη και τη ζωή μας.

Να διατηρούμε το θάρρος της γνώμης μας ακόμα κι όταν δε συμφωνείτε…

Αλλιώς, πιστέψτε με, δε θα είμασταν καλλιτέχνες ούτε κι εσείς θα μας αγαπούσατε-μισούσατε τόσο!

Αυτό το δικαίωμα ευτυχώς ο Διονύσης το διατήρησε και εκεί κυρίως θα εστιάσω το κειμενό μου.

Κατ´ αρχάς να πω ότι με τον Διονύση δεν κάναμε ποτέ παρέα, δεν ήμασταν φίλοι αν και πάντα υπήρχε αλληλοεκτίμηση.

Μια φορά μονάχα -και αυτό μου το θύμισε ο ίδιος διαβάζοντας το βιβλίο του – όταν έπαιζε κάπου, ανέβηκα στο πιάνο και άρχισα να τον συνοδεύω.

Τον είδα σε κάποιες συναυλίες του, ήρθε σε δικές μου και πέρυσι είχα τη χαρά να γιορτάσω μαζί του, με την παρέα και την οικογένειά του, τα τελευταία του γενέθλια.

Σε ένα αφιέρωμα τον ονόμασα «Διόνυσο Σαββόπουλο» γιατί αυτό ήταν στα δικά μου μάτια, ένας σύγχρονος Διόνυσος.

Πολεμήθηκε, αμφισβητήθηκε και κατά καιρούς έγινε βορά , απλώς και μόνο επειδή είχε διαφορετική άποψη ή ιδεολογία.

Ας θυμόμαστε πόσο σκληρά κρίθηκε, ας αναρωτηθούμε πόσο δημοκράτες είμαστε όταν αποδομούμε τόσο εύκολα τους καλλιτέχνες και όταν τους θέλουμε «στα μέτρα μας».

Ισως να είμαστε η μοναδική χώρα που θέλει να κάνει τους καλλιτέχνες σύμφωνα με το κοινώς αποδεκτό!

Αυτός άραγε είναι ρόλος του καλλιτέχνη;

Ας αναρωτηθούμε…

Όμως, το καλό στην ιστορία αυτή είναι ότι στην πραγματικότητα κανείς δε μπόρεσε ούτε θα μπορέσει να τον βλάψει διότι πολύ απλά, ο Διονύσης θα υπάρχει μέσα από το έργο του, κάθε μέρα με τα τραγούδια του θα κρατάει έναν καθρέφτη απέναντι στον Έλληνα είτε αυτός είναι ερωτευμένος είτε επαναστατημένος είτε ταλαιπωρημένος είτε ιδεαλιστής είτε απλώς «Κωλοέλληνας».

Ας διαλέξει ο καθένας σε ποια κατηγορία ανήκει κι ας πορευτεί αναλόγως…

Χαίρε Διόνυσε
Καλό σου κατευόδιο
Σταύρος Ξαρχάκος

Markets
Wall Street: Επανήλθαν τα σύννεφα πάνω από τις αγορές

Wall Street: Επανήλθαν τα σύννεφα πάνω από τις αγορές

World
Κεντρικές τράπεζες: Γιατί κανείς δεν φοβάται στις αγορές;

Κεντρικές τράπεζες: Γιατί κανείς δεν φοβάται στις αγορές;

inWellness
inTown
Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα
Ασυμβίβαστοι 21.10.25

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Stream magazin
Μπεν Στίλερ: «Το να λες την αλήθεια για την εξουσία είναι το πιο σημαντικό πράγμα»
«Αναλογικός κόσμος» 22.10.25

Μπεν Στίλερ: «Το να λες την αλήθεια για την εξουσία είναι το πιο σημαντικό πράγμα»

Ο Μπεν Στίλερ δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη του, ότι τόσο το πολιτικό κλίμα που επικρατεί στις ΗΠΑ όσο και η τεχνολογία φέρνουν τους κωμικούς αντιμέτωπους με νέες προκλήσεις.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βρετανικό Μουσείο: Ακτιβιστές παρεμβαίνουν σε εκδήλωση και ζητούν να αποσυρθεί χορηγία από πετρελαϊκή εταιρεία
Energy Embargo for Palestine 22.10.25

Βρετανικό Μουσείο: Ακτιβιστές παρεμβαίνουν σε εκδήλωση και ζητούν να αποσυρθεί χορηγία από πετρελαϊκή εταιρεία

«Αν το Βρετανικό Μουσείο θέλει πραγματικά να αναμετρηθεί με την πολιτιστική του κληρονομιά, [θα πρέπει] να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο υποστηρίζει ενεργά τον ιμπεριαλισμό σήμερα», υποστήριξε μια ακτιβίστρια.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Love+War – Η ζωή της βραβευμένης με Πούλιτζερ φωτορεπόρτερ ανάμεσα στην εμπόλεμη ζώνη και το σαλόνι της
Πρώτη γραμμή 22.10.25

Love+War – Η ζωή της βραβευμένης με Πούλιτζερ φωτορεπόρτερ ανάμεσα στην εμπόλεμη ζώνη και το σαλόνι της

«Η βραβευμένη με Πούλιτζερ φωτορεπόρτερ, Λίνσεϊ Αντάριο έχει εργαστεί σε αναπτυσσόμενες χώρες, έχει αντιμετωπίσει εμπόλεμες ζώνες και έχει αιχμαλωτιστεί στη Λιβύη, αλλά χρειαζόμαστε πραγματικά μια ξενάγηση στο όμορφο σπίτι της;» γράφει ο σινεκριτικός Peter Brandshaw στον Guardian σαν σχόλιο στο ντοκιμαντέρ Love+War.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Χαίρω πολύ, Σαββόπουλος» – Ένα ντοκιμαντέρ για τον Μαέστρο που αξίζει να δούμε
Η ζωή του 22.10.25

«Χαίρω πολύ, Σαββόπουλος» - Ένα ντοκιμαντέρ για τον Μαέστρο που αξίζει να δούμε

Ο Διονύσης Σαββόπουλος μέσα από ένα ντοκιμαντέρ του Λάκη Παπαστάθη με τη συμμετοχή της Σωτηρίας Μπέλλου, της Δόμνας Σαμίου και της Στέλλας Γαδέδη, που μπορεί κανείς να το δει στο Ertflix – Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πανικός στα ταμεία: Οι σταρ του Χόλιγουντ δεν πουλάνε πια – «Αν ούτε ο Λίο, τότε ποιος;»
«Streaming αγάπη μου» 21.10.25

Πανικός στα ταμεία: Οι σταρ του Χόλιγουντ δεν πουλάνε πια – «Αν ούτε ο Λίο, τότε ποιος;»

Η κινηματογραφική σεζόν του φθινοπώρου δεν υπήρξε καθόλου «μεγάλη, τολμηρή ή όμορφη» για τους σταρ του Χόλιγουντ που, πλέον, μοιάζει να είναι κάλπικοι και να μην πουλάνε με τη μια εμπορική αποτυχία να διαδέχεται την άλλη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αυτό το σπάνιο αυγό Fabergé ενδέχεται να καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ σε δημοπρασία
Νιφάδες χιονιού 21.10.25

Αυτό το σπάνιο αυγό Fabergé ενδέχεται να καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ σε δημοπρασία

Το Winter Egg του οίκου Fabergé δημοπρατήθηκε για πρώτη φορά από τον Christie's στη Γενεύη το 1994 για 7.263.500 ελβετικά φράγκα (περίπου 7.860.000 ευρώ), καταρρίπτοντας το παγκόσμιο ρεκόρ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γάζα, Σουδάν, Αφγανιστάν: Η Αντζελίνα Τζολί φέρνει τον πόλεμο στη Ρώμη – «Που είναι η βοήθεια;»
The Good Life 21.10.25

Γάζα, Σουδάν, Αφγανιστάν: Η Αντζελίνα Τζολί φέρνει τον πόλεμο στη Ρώμη – «Που είναι η βοήθεια;»

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ρώμης (Festa del Cinema di Roma) υποκλίθηκε στην αύρα της Αντζελίνα Τζολί, αλλά η άφιξη της Αμερικανίδας σταρ στο κόκκινο χαλί δεν ήταν απλώς μια λαμπερή εμφάνιση, αλλά ένα πολιτικό και προσωπικό μανιφέστο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η ξεχασμένη σειρά της δεκαετίας του 1960 που προλόγισε το Black Mirror και προφήτευσε τα σόσιαλ μίντια
Τεχνοτρόμος 21.10.25

Η ξεχασμένη σειρά της δεκαετίας του 1960 που προλόγισε το Black Mirror και προφήτευσε τα σόσιαλ μίντια

Πριν από εξήντα χρόνια, η σειρά ανθολογίας Out of the Unknown έκανε πρεμιέρα στο BBC. Παρουσίαζε σοβαρά, μοναδικά επειδόσια επιστημονικής φαντασίας που εξερευνούσαν, μεταξύ άλλων, τη σχέση μας με την τεχνολογία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πού -και πόσο ελεύθερα- μπορούν οι γυναίκες να κινηθούν; Η «τοπολογία» του φαντασιακού κόσμου της Τζέιν Όστεν
Tόπος σημαίνει εξουσία 21.10.25

Πού -και πόσο ελεύθερα- μπορούν οι γυναίκες να κινηθούν; Η «τοπολογία» του φαντασιακού κόσμου της Τζέιν Όστεν

Στον κόσμο της Τζέιν Όστεν, ο τόπος καθορίζει τη μοίρα: από το κοσμικό Μπαθ έως το ήσυχο Πέμπερλι, τα μέρη στα οποία αναφέρεται φανερώνουν πόση ελευθερία – ή περιορισμό – μπορούσε να έχει μια γυναίκα

Σύνταξη
H Πομπηία από ψηλά: Οι πλούσιοι της πόλης είχαν πύργους στα σπίτια τους, σύμφωνα με μελέτη
Πανοραμική θέα 21.10.25

H Πομπηία από ψηλά: Οι πλούσιοι της πόλης είχαν πύργους στα σπίτια τους, σύμφωνα με μελέτη

Τα αποτελέσματα των μελετών αμφισβητούν τις υποθέσεις ότι οι επάνω όροφοι των σπιτιών στην Πομπηία χρησιμοποιούνταν μόνο ως «φθηνά ενοικιαζόμενα δωμάτια ή καταλύματα σκλάβων».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
H σαρωτική ιστορία του Αφγανιστάν μέσα από τη ζωή του ξενοδοχείου InterContinental της Καμπούλ
Λάμψη και χειροβομβίδες 21.10.25

H σαρωτική ιστορία του Αφγανιστάν μέσα από τη ζωή του ξενοδοχείου InterContinental της Καμπούλ

Στο βιβλίο «The Finest Hotel in Kabul», η δημοσιογράφος του BBC, Lyce Doucet, σκιαγραφεί την μοίρα μιας χώρας μέσα από τους ανθρώπους - σερβιτόρους και πριγκίπισσες, σεφ και μαχητές, διπλωμάτες και σταρ - που εργάστηκαν και έμειναν στο InterContinental της Καμπούλ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Αποχαιρέτησα τον Χιθ Λέτζερ σε αυτό το ουρητήριο» – Μια βόλτα στο αλλόκοτα γοητευτικό μυαλό του Τέρι Γκίλιαμ
Λονδινάκι 21.10.25

«Αποχαιρέτησα τον Χιθ Λέτζερ σε αυτό το ουρητήριο» - Μια βόλτα στο αλλόκοτα γοητευτικό μυαλό του Τέρι Γκίλιαμ

Ο σκηνοθέτης και βετεράνος των Monty Python, Τέρι Γκίλιαμ, κάνει μια ξεκαρδιστική βόλτα με τον Guardian στο στούντιο όπου έριξε το διαστημόπλοιο του «Life of Brian», τη σκηνή όπου ανέβασε έναν Φάουστ που προκάλεσε καυγάδες και την παμπ όπου μίλησε για τελευταία φορά με τον Χιθ Λέτζερ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Τι γνώριζε το Παλάτι;» – Ο βρετανικός Τύπος για τον πρίγκιπα Άντριου και το ενδεχόμενο κοινοβουλευτικής αφαίρεσης των τίτλων του
Σκάνδαλο 21.10.25

«Τι γνώριζε το Παλάτι;» – Ο βρετανικός Τύπος για τον πρίγκιπα Άντριου και το ενδεχόμενο κοινοβουλευτικής αφαίρεσης των τίτλων του

Το Μπάκιγχαμ προσπαθεί να διαχειριστεί την κρίση μετά τις αποκαλύψεις για τις σχέσεις του πρίγκιπα με τον Έπσταϊν και την Τζουφρέ με τον βρετανικό Τύπο να θέτει ερωτήματα και να απαιτεί απαντήσεις

Σύνταξη
Θα ήμουν στον παράδεισο: Αυτή είναι η ηθοποιός που θέλει η Ντέμπι Χάρι να την υποδυθεί στη μεγάλη οθόνη
Η εκλεκτή 21.10.25

Θα ήμουν στον παράδεισο: Αυτή είναι η ηθοποιός που θέλει η Ντέμπι Χάρι να την υποδυθεί στη μεγάλη οθόνη

Οι φήμες θέλουν μια βιογραφική ταινία των Blondie να βρίσκεται στα σκαριά και η Ντέμπι Χάρι αποκάλυψε ποια είναι η ηθοποιός που θα ήθελε να την υποδυθεί.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ουκρανία: Κυρώσεις σε ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες από τον Τραμπ που ελπίζει ότι θα είναι βραχείας διάρκειας
Ουκρανία 23.10.25

Κυρώσεις Τραμπ σε πετρελαϊκούς κολοσσούς της Ρωσίας

Ο Τραμπ επιβάλλει κυρώσεις σε βάρος δυο μεγάλων ρωσικών πετρελαϊκών ομίλων, με την ελπίδα ότι θα είναι βραχείας διάρκειας καθώς εκτιμά ότι θα συμβάλλουν στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Σύνταξη
Γερμανία: Επανέρχεται ο Μερτς στις δηλώσεις του για τους μετανάστες που επιβαρύνουν το «αστικό τοπίο»
Κόσμος 23.10.25

Γερμανία: Επανέρχεται ο Μερτς στις δηλώσεις του για τους μετανάστες που επιβαρύνουν το «αστικό τοπίο»

Επανέρχεται ο Μερτς στη δήλωσή του για τους μετανάστες που επιβαρύνουν το «αστικό τοπίο», διευκρινίζοντας ότι τον ενοχλούν όσοι δεν έχουν «δικαίωμα παραμονής και θέση εργασίας...».

Σύνταξη
Δεκτό από την UEFA το αίτημα της Φέγενορντ για αλλαγή ώρας του αγώνα με τον Παναθηναϊκό
Ποδόσφαιρο 23.10.25

Δεκτό από την UEFA το αίτημα της Φέγενορντ για αλλαγή ώρας του αγώνα με τον Παναθηναϊκό

Η Φέγενορντ ζήτησε να ξεκινήσει το ματς με τους «πράσινους» στις 5.30 μ.μ. επειδή η πρόβλεψη της μετεωρολογικής υπηρεσίας δείχνει ανεμοθύελλα και η UEFA έκανε αποδεκτό το αίτημά της

Σύνταξη
Ο Τραμπ διαψεύδει πως επιτρέπει στην Ουκρανία να χτυπήσει στην Ρωσία με Storm Shadow
Κόσμος 23.10.25

Ο Τραμπ διαψεύδει πως επιτρέπει στην Ουκρανία να χτυπήσει στην Ρωσία με Storm Shadow

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διέψευσε ρεπορτάζ της Wall Street Journal σύμφωνα με το οποίο, η αμερικανική κυβέρνηση ήρε την απαγόρευση χτυπημάτων βαθιά μέσα σε ρωσικό έδαφος

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μονακό – Τότεναμ 0-0: Ανίκητος ο Βικάριο, έδωσε βαθμό στους Άγγλους (vid)
Ποδόσφαιρο 22.10.25

Μονακό – Τότεναμ 0-0: Ανίκητος ο Βικάριο, έδωσε βαθμό στους Άγγλους (vid)

Ο Γκουλιέλμο Βικάριο ήταν ανίκητος απέναντι στην επιθετική γραμμή της Μονακό και έτσι η Τότεναμ απέσπασε πολύτιμη ισοπαλία (0-0) στο Πριγκιπάτο για την 3η αγωνιστική του Champions League.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Σπόρτινγκ-Μαρσέιγ 2-1: Ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο, όταν οι Γάλλοι έμειναν με δέκα παίκτες (vid)
Champions League 22.10.25

Σπόρτινγκ-Μαρσέιγ 2-1: Ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο, όταν οι Γάλλοι έμειναν με δέκα παίκτες (vid)

Χρυσές αλλαγές αποδείχθηκαν για την Σπόρτινγκ οι Κατάμο και Αλισον Σάντος που σκόραραν και έδωσαν τη νίκη. Και ο Ιωαννίδης μπήκε αλλαγή, ενώ ο Βαγιαννίδης έμεινε στον πάγκο

Βάιος Μπαλάφας
«Πόρνη! Σκύλα!»: Η Κίρα Νάιτλι για τον προπηλακισμό από τους τοξικούς παπαράτσι – «Σκυλιά έξω από την πόρτα» 
«Όπως Μπρίτνεϊ» 22.10.25

«Πόρνη! Σκύλα!»: Η Κίρα Νάιτλι για τον προπηλακισμό από τους τοξικούς παπαράτσι – «Σκυλιά έξω από την πόρτα» 

Η Κίρα Νάιτλι αναφέρθηκε στο απάνθρωπο τίμημα της δόξας περιγράφοντας με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες τη συστηματική παρενόχληση από τα media και τους παπαράτσι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Νάπρεντακ Όντζακ – Ολυμπιακός 0-3: Αγκαλιά με την πρόκριση στην επόμενη φάση
CEV Champions League 22.10.25

Νάπρεντακ Όντζακ – Ολυμπιακός 0-3: Αγκαλιά με την πρόκριση στην επόμενη φάση

Με τον καλύτερο τρόπο «μπήκε» στην αγωνιστική σεζόν 2025-26 η ομάδα βόλεϊ ανδρών του Ολυμπιακού, η οποία έκανε αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στον δεύτερο γύρο του CEV Champions League.

Σύνταξη
Πρίγκιπας Άντριου: Πρόσκληση από το Κονγκρέσο για τον παιδεραστή Έπσταϊν – «Πρέπει να μιλήσει»
Πιέσεις 22.10.25

Πρίγκιπας Άντριου: Πρόσκληση από το Κονγκρέσο για τον παιδεραστή Έπσταϊν – «Πρέπει να μιλήσει»

Η έκδοση των απομνημονευμάτων της Βιρτζίνια Τζιούφρε, λίγους μήνες μετά την αυτοκτονία της τον περασμένο Απρίλιο, φέρνει απανωτές αναταράξεις στη μοναρχία της Βρετανίας αλλά και στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού με τον πρίγκιπα Άντριου να μοιάζει αδύναμος κρίκος

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πώς θα υπερβούμε τη στεγαστική κρίση – Στελέχη του real estate και εκπρόσωποι της ΓΣΕΕ προτείνουν λύσεις
Αγορά ακινήτων 22.10.25

Πώς θα υπερβούμε τη στεγαστική κρίση – Στελέχη του real estate και εκπρόσωποι της ΓΣΕΕ προτείνουν λύσεις

Από προτάσεις για το πώς θα υπερβούμε τη στεγαστική κρίση πάμε καλά. Στις πράξεις χωλαίνουμε. Το δικαίωμα στη στέγη ανέδειξαν το συνέδριο αγοράς ακινήτων Prodexpo και το Infofest της ΓΣΕΕ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
WSJ: Άρση της απαγόρευσης στο Κίεβο για χτυπήματα μέσα στη Ρωσία με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς
Κλιμάκωση 22.10.25

WSJ: Άρση της απαγόρευσης στο Κίεβο για χτυπήματα μέσα στη Ρωσία με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς

Οι ΗΠΑ έδωσαν άδεια στην Ουκρανία για χτυπήματα μέσα στη Ρωσία με πυραύλους Storm Shadow και η Ουκρανία χτύπησε χθες εργοστάσιο χημικών με πυραύλους βρετανικής κατασκευής

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
