Κίνηση στους δρόμους: Καθυστερήσεις σε Κηφισό και Αττική Οδό
Με δυσκολία η κυκλοφορία των οχημάτων σε αρκετούς δρόμους της Αττικής
- «Μυστηριώδεις εκρήξεις» σε Ρουμανία και Ουγγαρία σε διυλιστήρια ρωσικού πετρελαίου – Επίθεση και στη Ρωσία
- Διακομματικό νομοσχέδιο στη Γερουσία επεκτείνει στα πέντε χρόνια την άρση του εμπάργκο όπλων στην Κύπρο
- Βρετανοί στρατιωτικοί στην αποστολή επιτήρησης της εκεχειρίας στη Γάζα
- Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Λίμα του Περού λόγω οργανωμένου εγκλήματος - Διάγγελμα του μεταβατικού προέδρου
Μία ακόμη δύσκολη ημέρα περιμένει τους οδηγούς καθώς τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες σε πολλές από τις κεντρικές οδούς της Αττικής.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας Αττικής αυξημένη κίνηση παρατηρείται:
- Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)
- Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος) από Π. Ράλλη έως Αχαρνών
- Μεσογείων
- Βασ. Κωνσταντίνου
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Με προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία και στην Αττική Οδό.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αττικής Οδού, καθυστερήσεις παρατηρούνται στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, 10′-15′ από κόμβο Κύμης έως κόμβο Πεντέλης, λόγω σύγκρουσης οχημάτων.
Απομάκρυνση των εμπλεκομένων οχημάτων, στην κυκλοφορία όλες οι λωρίδες.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10′-15′ από κόμβο Κύμης έως κόμβο Πεντέλης. https://t.co/zJ9FgYmuZl
— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 22, 2025
- Κρήτη: Τρομακτικό τροχαίο σε αγώνες αυτοκινήτων – Αγωνιστικό έπεσε σε γκρεμό
- Μανώλης Γλέζος: Ο Δήμος Αθηναίων δημιουργεί Πολυχώρο Μνήμης και Δράσης στη μνήμη του
- Εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων: Στη «φάκα» της ΑΑΔΕ – Οχήματα ανασφάλιστα και χωρίς τέλη κυκλοφορίας
- Ο Ολυμπιακός μπαίνει στη μάχη της Ευρώπης κόντρα στην Αστερίξ, με φόντο τους ομίλους του Champions League
- Διονύσης Σαββόπουλος: Το 1989 και «ο καιρός της μετάνοιας»
- Διονύσης Σαββόπουλος – Μάνος Χατζιδάκις: Η υπεράσπιση, η απαγόρευση και οι Κωλοέλληνες
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις