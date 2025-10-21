LIVE: Μπαρτσελόνα Κ19 – Ολυμπιακός Κ19
LIVE: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός για την 3η αγωνιστική της League Phase του Youth League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.
- Youth League: Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού Κ19 κόντρα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης, Μπαρτσελόνα
