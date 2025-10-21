Δίπλα στον Ολυμπιακό ο Ιμπόρα : «Είμαι ευτυχισμένος που βρίσκομαι εδώ» (vid)

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Μπαρτσελόνα απόψε (19:45) στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Οι Ερυθρόλευκοι θα έχουν στο πλευρό τους έναν παλιό γνώριμο. Ο λόγος για τον Βιθέντε Ιμπόρα, ο οποίος βρίσκεται στη Βαρκελώνη για να παρακολουθήσει από κοντά τις προσπάθειες των παικτών του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Μάλιστα, ο Ισπανός έστειλε και το δικό του μήνυμα προς την ομάδα μέσω των σόσιαλ μίντια των Ερυθρόλευκων. «Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ ανάμεσα στην οικογένεια του Ολυμπιακού! Με φίλους και πρώην συμπαίκτες για να δώσουμε δύναμη ώστε ο Ολυμπιακός να κερδίσει το παιχνίδι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ιμπόρα.

Δείτε το βίντεο: