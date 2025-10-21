Δίπλα στον Ολυμπιακό ο Ιμπόρα : «Είμαι ευτυχισμένος που βρίσκομαι εδώ» (vid)

sports betsson
Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025
Ο Βιθέντε Ιμπόρα θα στηρίξει από κοντά τον Ολυμπιακό κόντρα στη Μπαρτσελόνα.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Μπαρτσελόνα απόψε (19:45) στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Οι Ερυθρόλευκοι θα έχουν στο πλευρό τους έναν παλιό γνώριμο. Ο λόγος για τον Βιθέντε Ιμπόρα, ο οποίος βρίσκεται στη Βαρκελώνη για να παρακολουθήσει από κοντά τις προσπάθειες των παικτών του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Μάλιστα, ο Ισπανός έστειλε και το δικό του μήνυμα προς την ομάδα μέσω των σόσιαλ μίντια των Ερυθρόλευκων. «Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ ανάμεσα στην οικογένεια του Ολυμπιακού! Με φίλους και πρώην συμπαίκτες για να δώσουμε δύναμη ώστε ο Ολυμπιακός να κερδίσει το παιχνίδι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ιμπόρα.

Δείτε το βίντεο:

Headlines:
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Βρέθηκε μια ανάσα από τις 2.020 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Βρέθηκε μια ανάσα από τις 2.020 μονάδες

Business
ΑΧΙΑ: Τι πυροδότησε τη διόρθωση της μετοχής της Metlen

ΑΧΙΑ: Τι πυροδότησε τη διόρθωση της μετοχής της Metlen

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Σύνταξη
On Field 21.10.25

Ο Έβανς και το παιχνίδι με την Ζαλγκίρις

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την ομάδα του Κάουνας στις 12 Νοεμβρίου και ίσως ο Έβανς κάνει ντεμπούτο με τα ερυθρόλευκα στην Ευρωλίγκα, κόντρα στην πρώην ομάδα του

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χιμένεθ: «Το Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός θα είναι αγώνας σε στιλ… Μεντιλίμπαρ»
Ποδόσφαιρο 21.10.25

Χιμένεθ: «Το Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός θα είναι αγώνας σε στιλ… Μεντιλίμπαρ»

Ο προπονητής του Άρη Μανόλο Χιμένεθ μίλησε σε ισπανικό Μέσο και αναφέρθηκε με πολύ θετικά λόγια στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Παράλληλα εξήγησε γιατί ο Ολυμπιακός δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος για τη Μπαρτσελόνα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μπαρτσελόνα Κ19 – Ολυμπιακός Κ19 3-0: Οι «μπλαουγκράνα» πήραν τη μάχη των τελευταίων δύο πρωταθλητών Ευρώπης
Ποδόσφαιρο 21.10.25

Μπαρτσελόνα Κ19 – Ολυμπιακός Κ19 3-0: Οι «μπλαουγκράνα» πήραν τη μάχη των τελευταίων δύο πρωταθλητών Ευρώπης

Η πρωταθλήτρια του Youth League 2025, Μπαρτσελόνα, νίκησε 3-0 τον πρωταθλητή του 2024 Ολυμπιακό στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase της σεζόν 2025-26.

Σύνταξη
Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: Σπουδαίο ματς κόντρα στους «μπλαουγκράνα» στο «Μονζουίκ»
Champions League 21.10.25

Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: Σπουδαίο ματς κόντρα στους «μπλαουγκράνα» στο «Μονζουίκ»

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τη Μπαρτσελόνα στο Μονζουίκ (21/10, 19.45) για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Champions League σε ένα μεγάλο παιχνίδι για τους «ερυθρόλευκους»

Σύνταξη
Αρτέτα: «Θαυμάζω τον Σιμεόνε, αυτό που έχει κάνει στην Ατλέτικο είναι απίστευτο»
Ποδόσφαιρο 20.10.25

Αρτέτα: «Θαυμάζω τον Σιμεόνε, αυτό που έχει κάνει στην Ατλέτικο είναι απίστευτο»

Ο προπονητής της Άρσεναλ, Μικέλ Αρτέτα, δήλωσε ικανοποιημένος από την αφοσίωση των παικτών του, αλλά προειδοποίησε πως η ομάδα δεν πρέπει να παρασυρθεί, καθώς μάχεται για τίτλους σε πολλαπλά μέτωπα.

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Με την ίδια νοοτροπία κόντρα στη Μπαρτσελόνα – Η καλύτερη βερσιόν του εαυτού μας»
Ποδόσφαιρο 20.10.25

Μεντιλίμπαρ: «Με την ίδια νοοτροπία κόντρα στη Μπαρτσελόνα – Η καλύτερη βερσιόν του εαυτού μας»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τόνισε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του μεγάλου παιχνιδιού κόντρα στη Μπαρτσελόνα ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να αγωνιστεί με την ίδια νοοτροπία, βγάζοντας τον καλύτερό του εαυτό

Σύνταξη
To άρθρο της Μπαρτσελόνα για τον Μεντιλίμπαρ: «Ένα γνώριμο πρόσωπο»
On Field 20.10.25

To άρθρο της Μπαρτσελόνα για τον Μεντιλίμπαρ: «Ένα γνώριμο πρόσωπο»

Αρθρο για τον προπονητή του Ολυμπιακού Χοσέ Λουϊς Μεντιλίμπαρ φιλοξενεί η ιστοσελίδα της Μπαρτσελόνα, ενόψει της αναμέτρησης για το Champions League, ενώ αναφέρει και την προϊστορία των δύο ομάδων.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Φερμίν: «Καλή ομάδα ο Ολυμπιακός, θα είναι ένας δύσκολος αγώνας – Ο Γιαμάλ είναι ο καλύτερος στον κόσμο»
Champions League 20.10.25

Φερμίν: «Καλή ομάδα ο Ολυμπιακός, θα είναι ένας δύσκολος αγώνας – Ο Γιαμάλ είναι ο καλύτερος στον κόσμο»

Ο Φερμίν Λόπεθ μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του παιχνιδιού της Μπαρτσελόνα με τον Ολυμπιακό, τονίζοντας ότι δεν θα είναι ένα εύκολο παιχνίδι.

Σύνταξη
Ρόδος: 37χρονος προσπάθησε να βάλει φωτιά στο Αστυνομικό Μέγαρο – Συνελήφθη στην είσοδο με ένα μπιτόνι βενζίνη
Ελλάδα 21.10.25

Ρόδος: 37χρονος προσπάθησε να βάλει φωτιά στο Αστυνομικό Μέγαρο – Συνελήφθη στην είσοδο με ένα μπιτόνι βενζίνη

Οι φρουροί τον πρόλαβαν στην είσοδο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου την ώρα που έβαζε φωτιά σε νάιλον σακούλα μέσα στην οποία είχε ένα μπιτόνι γεμάτο βενζίνη

Σύνταξη
Λάβρος Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Φαρισαϊσμός, αλαζονεία, προσπάθεια διχασμού της κοινωνίας
Πολιτική Γραμματεία 21.10.25

Λάβρος Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Φαρισαϊσμός, αλαζονεία, προσπάθεια διχασμού της κοινωνίας

Σφοδρά πυρά κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή την τροπολογία για το μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη.

Σύνταξη
Η ξεχασμένη σειρά της δεκαετίας του 1960 που προλόγισε το Black Mirror και προφήτευε τα σόσιαλ μίντια
Τεχνοτρόμος 21.10.25

Η ξεχασμένη σειρά της δεκαετίας του 1960 που προλόγισε το Black Mirror και προφήτευε τα σόσιαλ μίντια

Πριν από εξήντα χρόνια, η σειρά ανθολογίας Out of the Unknown έκανε πρεμιέρα στο BBC. Παρουσίαζε σοβαρά, μοναδικά επειδόσια επιστημονικής φαντασίας που εξερευνούσαν, μεταξύ άλλων, τη σχέση μας με την τεχνολογία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η πρώτη χώρα της ΕΕ που καταργεί τη φορολογία για γονείς δύο παιδιών
Κόσμος 21.10.25

Η πρώτη χώρα της ΕΕ που καταργεί τη φορολογία για γονείς δύο παιδιών

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να μειωθεί το φορολογικό βάρος των οικογενειών, να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα, να ενισχυθεί η κατανάλωση και να ενθαρρυνθεί η επαγγελματική δραστηριότητα.

Σύνταξη
Καρφί Δένδια: Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ενώνει τους Έλληνες νυν και αεί, δεν είναι μέσο άσκησης πολιτικής και διχασμού
Πολιτική 21.10.25

Καρφί Δένδια: Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ενώνει τους Έλληνες νυν και αεί, δεν είναι μέσο άσκησης πολιτικής και διχασμού

Με ανακοίνωση την ώρα που μιλούσε ο πρωθυπουργός, ο Νίκος Δένδιας εξέφρασε την ηχηρή διαφωνία του με τη γραμμή Μαξίμου, ενώ επέλεξε να είναι απών από τη Βουλή. «Μετά την τραγωδία των Τεμπών, ο χώρος μπροστά από το Μνημείο συνδέθηκε με το καθολικό αίτημα της κοινωνίας για απόδοση δικαιοσύνης. Οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να το αντιμετωπίσουν σαν αντικείμενο άσκησης πολιτικής και διχασμού»

Σύνταξη
Ο Έβανς και το παιχνίδι με την Ζαλγκίρις
On Field 21.10.25

Ο Έβανς και το παιχνίδι με την Ζαλγκίρις

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την ομάδα του Κάουνας στις 12 Νοεμβρίου και ίσως ο Έβανς κάνει ντεμπούτο με τα ερυθρόλευκα στην Ευρωλίγκα, κόντρα στην πρώην ομάδα του

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Γαλλία: Αριστερός βουλευτής βγάζει το ρολόι του πριν καταγγείλει τους υπερπλούσιους – Υποκρισία ή δολοφονία χαρακτήρα;
Σάλος στη Γαλλία 21.10.25

Αριστερός βουλευτής βγάζει το ρολόι του πριν καταγγείλει τους υπερπλούσιους – Υποκρισία ή δολοφονία χαρακτήρα;

Μια απλή χειρονομία ενός βουλευτή στη Γαλλία έγινε το επίκεντρο συζητήσεων για υποκρισία, παραπληροφόρηση και κοινωνική αντίδραση στα μέσα ενημέρωσης και τα κοινωνικά δίκτυα.

Σύνταξη
Χιμένεθ: «Το Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός θα είναι αγώνας σε στιλ… Μεντιλίμπαρ»
Ποδόσφαιρο 21.10.25

Χιμένεθ: «Το Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός θα είναι αγώνας σε στιλ… Μεντιλίμπαρ»

Ο προπονητής του Άρη Μανόλο Χιμένεθ μίλησε σε ισπανικό Μέσο και αναφέρθηκε με πολύ θετικά λόγια στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Παράλληλα εξήγησε γιατί ο Ολυμπιακός δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος για τη Μπαρτσελόνα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μεσσηνία: Με δύο κινητά πήγε στο κάμπινγκ ο 22χρονος – Βίντεο ντοκουμέντο με σάντουιτς και καφέ στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας
Ελλάδα 21.10.25

Μεσσηνία: Με δύο κινητά πήγε στο κάμπινγκ ο 22χρονος – Βίντεο ντοκουμέντο με σάντουιτς και καφέ στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας

Για τους αστυνομικούς αυτές οι δύο συσκευές μπορεί να οδηγήσουν στο να αποκαλυφθεί ολόκληρο το δρομολόγιο του τρίτου προσώπου που φέρεται να έχει το ρόλο του συνεργού.

Σύνταξη
Λανουά: «Δεν δόθηκε πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού» (vid)
Ποδόσφαιρο 21.10.25

Λανουά: «Δεν δόθηκε πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού» (vid)

Τέσσερις φάσεις σχολίασε ο Λανουά στο βίντεο τηλεκριτικής του για τα ματς της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. «Σωστά καταλογίστηκε το πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού στη Λάρισα», τόνισε επίσης

Βάιος Μπαλάφας
Κυρ. Μητσοτάκης: Αυταρχικός και διχαστικός για… την «προστασία» του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη
Πολιτική Γραμματεία 21.10.25 Upd: 18:43

Αυταρχικός και διχαστικός ο Μητσοτάκης για... την «προστασία» του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη

Εργαλειοποίηση και αλα καρτ ευαισθησία από την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργού για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Ο Κυρ. Μητσοτάκης μίλησε για να «ακούσουν» οι εκ δεξιών της «γαλάζιας» πολυκατοικίας.

Σύνταξη
Κουρτουά κατά La Liga και Λαπόρτα: «Αλλοιώνουν το πρωτάθλημα – Δύσκολο ματς με τον Ολυμπιακό»
Ποδόσφαιρο 21.10.25

Κουρτουά κατά La Liga και Λαπόρτα: «Αλλοιώνουν το πρωτάθλημα – Δύσκολο ματς με τον Ολυμπιακό»

Ο Τιμπό Κουρτουά κατήγγειλε αλλοίωση του πρωταθλήματος της Primera Division λόγω των αγώνων που θα γίνονται στο εξωτερικό, ενώ αναφέρθηκε και στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Πού -και πόσο ελεύθερα- μπορούν οι γυναίκες να κινηθούν; Η «τοπολογία» του φαντασιακού κόσμου της Τζέιν Όστεν
Tόπος σημαίνει εξουσία 21.10.25

Πού -και πόσο ελεύθερα- μπορούν οι γυναίκες να κινηθούν; Η «τοπολογία» του φαντασιακού κόσμου της Τζέιν Όστεν

Στον κόσμο της Τζέιν Όστεν, ο τόπος καθορίζει τη μοίρα: από το κοσμικό Μπαθ έως το ήσυχο Πέμπερλι, τα μέρη στα οποία αναφέρεται φανερώνουν πόση ελευθερία – ή περιορισμό – μπορούσε να έχει μια γυναίκα

Σύνταξη
Άδειες οδήγησης: Νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες – Έρχεται η ψηφιακή άδεια στο κινητό
Κόσμος 21.10.25

Αυτοί είναι οι νέοι κανόνες για τις άδειες οδήγησης - Τι ισχύει

Οι άδειες οδήγησης αναμένεται να είναι διαθέσιμες και μέσω κινητού τηλεφώνου. Μέχρι το 2030, κάθε Ευρωπαίος θα μπορεί να επιλέγει ελεύθερα αν θέλει την άδεια οδήγησης σε ηλεκτρονική ή φυσική μορφή

Σύνταξη
Λούβρο: Ανασφάλιστα τα τεράστιας αξίας κοσμήματα που κλάπηκαν – Γιατί θεωρείται αδύνατο να εντοπιστούν
Αγώνας ταχύτητας 21.10.25

Λούβρο: Ανασφάλιστα τα τεράστιας αξίας κοσμήματα που κλάπηκαν – Γιατί θεωρείται αδύνατο να εντοπιστούν

Τα πολύτιμα κοσμήματα που έκανα φτερά από το Λούβρο μπορεί να έχουν γίνει απλώς πολύτιμες πέτρες και χρυσός. Αλλά οι κλέφτες εκτιμάται ότι θα εντοπιστούν. Ίσως η αστυνομία να βρίσκεται στο κατόπι τους

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μεσσηνία: «Πριν φτάσουμε στο κάμπινγκ μιλούσε στο κινητό» – Νέα αποκάλυψη για τον 22χρονο φερόμενο συνεργό
Ελλάδα 21.10.25

Μεσσηνία: «Πριν φτάσουμε στο κάμπινγκ μιλούσε στο κινητό» – Νέα αποκάλυψη για τον 22χρονο φερόμενο συνεργό

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για το διπλό έγκλημα σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, με τις Αρχές να πλησιάζουν όλο και πιο κοντά στη λύση του μυστηρίου. Μεταξύ άλλων στο «μικροσκόπιο» της Αστυνομίας έχουν μπει οι επικοινωνίες στην περιοχή πριν αλλά και μετά τη δολοφονία του 68χρονου και του επιστάτη του. «Μιλούσε συνέχεια στο κινητό» […]

Σύνταξη
Φασισμός και μόδα: Πώς η ακροδεξιά γίνεται trendy – «Προσέξτε το 88 και τα φλοράλ»
Ανάμεσα μας 21.10.25

Φασισμός και μόδα: Πώς η ακροδεξιά γίνεται trendy – «Προσέξτε το 88 και τα φλοράλ»

Ξεχάστε τις μπότες και τις σβάστικες. Ο φασισμός επιστρέφει στη μόδα, όχι ως περιθωριακή υποκουλτούρα, αλλά ως μια «έξυπνη», κωδικοποιημένη αισθητική που φιλοδοξεί να κατακτήσει το mainstream

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πρώτο φαβορί για τον τίτλο η Θάντερ – Τι «βλέπουν» στην Αμερική για την μεγάλη «μάχη» στο NBA
On Field 21.10.25

Πρώτο φαβορί για τον τίτλο η Θάντερ – Τι «βλέπουν» στην Αμερική για την μεγάλη «μάχη» στο NBA

Η ομάδα που κατέκτησε πέρυσι τον τίτλο, οι Οκλαχόμα Θάντερ, είναι και φέτος το φαβορί για το repeat – Δείτε τις προβλέψεις για το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τρίκαλα: «Σκεφτόμουν να την σκοτώσω» – Τι ισχυρίστηκε ο 18χρονος που έπνιξε με πετσέτα τη μητέρα του
Ελλάδα 21.10.25

Τρίκαλα: «Σκεφτόμουν να την σκοτώσω» – Τι ισχυρίστηκε ο 18χρονος που έπνιξε με πετσέτα τη μητέρα του

Ο 18χρονος αν και έμενε με τον πατέρα του, τις τελευταίες ημέρες είχε πάει στο σπίτι της 54χρονης μητέρας του - Μετά το έγκλημα κάλεσε την αστυνομία και περίμενε στο σπίτι στα Τρίκαλα

Σύνταξη
