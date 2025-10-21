Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: Το μεγάλο φαγοπότι

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τρίτης:

Μπροστά από τα Γλυπτά

Το μεγάλο φαγοπότι

• Αντιδράσεις προκάλεσε το γκαλά στο Βρετανικό Μουσείο με ντεκόρ τα Μάρμαρα του Παρθενώνα

===========

Κληρονομιές – αλλάζει ο νόμος

Περιθώριο 4 μηνών για τις αποποιήσεις

• Από πότε ξεκινούν να μετρούν οι νέες προθεσμίες για τους κληρονόμους εντός και εκτός συνόρων

• Γιατί είναι διαφορετικές οι ημερομηνίες ανά περίπτωση

• Ολες οι λεπτομέρειες

Διαβάστε ακόμα

• Πώς θα μπει οριστικό τέλος στα χρέη των κληρονόμων

• Πώς θα μοιράζεται στο εξής ανάμεσα στους δικαιούχους

• Τι θα ισχύσει για την ευθύνη με βάση την περιουσία για τις υποχρεώσεις των κληρονόμων

===========

Αγνωστος Στρατιώτης

Απαγορεύεται κάθε είδους συνάθροιση

• Τι προβλέπει η ρύθμιση που κατέθεσε χθες βράδυ η κυβέρνηση για την προστασία του Μνημείου

===========

Που απευθύνεται

Το μήνυμα: «Είναι εποχή συνθέσεων»

• Ο γρίφος Γεραπετρίτη λίγο πριν από τη συνάντησή του με τον Φιντάν

• Πώς διαβάζουν στη Λευκωσία τον Ερχιουρμάν

===========

Αδιέξοδα

Τι τρέχει στη Γαλλία;

Συμπτώματα

• Ληστεία στο Λούβρο

• Ο πρώην πρόεδρος Σαρκοζί, στη φυλακή

• Ο υπ. Δικαιοσύνης ομολογεί: «Αποτύχαμε»

===========

ΟΠΕΚΕΠΕ

Εξαφάνιση φακέλων με κόκκινους ΑΦΜ

===========

Απόφαση ΣτΕ

Eναλλακτικό μάθημα αντί για Θρησκευτικά

===========

Ελληνικές θάλασσες

Ρεκόρ 15ετίας στη ρύπανση με πλαστικά

===========

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός

Τα γενέθλια του Ποντένσε και το δικαίωμα στο όνειρο

ΠΑΟΚ

Η μετάλλαξη στα ντέρμπι