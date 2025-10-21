magazin
Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025
MEΛΙSSES: Κυκλοφόρησαν special βινύλιο από τη συναυλία τους στο Ηρώδειο
Music 21 Οκτωβρίου 2025 | 12:45

MEΛΙSSES: Κυκλοφόρησαν special βινύλιο από τη συναυλία τους στο Ηρώδειο

Η συναυλία πραγματοποιήθηκε στο κατάμεστο Ωδείο Ηρώδου Αττικού στις 12 Σεπτεμβρίου 2023,

Σύνταξη
Οι ΜΕΛΙSSES και η Panik Records παρουσιάζουν σε ένα special διπλό βινύλιο το live album από τη sold out συναυλία τους στο Ηρώδειο, ένα μοναδικό αφιέρωμα στα ελληνικά συγκροτήματα που έχουν αφήσει εποχή.

«Μαζί… οι παρέες γράφουν ιστορία»

Στο live album «Μαζί… οι παρέες γράφουν ιστορία» οι MEΛΙSSES παρουσιάζουν μέσα από τη δική τους μουσική και ενορχηστρωτική ματιά τραγούδια – σταθμούς από τους Forminx μέχρι τους Φατμέ και από τους Xάρη και Πάνο Κατσιμίχα μέχρι τα Υπόγεια Ρεύματα και τα Ξύλινα Σπαθιά, καθώς και μεγάλες επιτυχίες από την προσωπική τους δισκογραφία.

Τι περιλαμβάνει ο δίσκος

Στις ιδιαίτερες στιγμές του album, το οποίο έχει ήδη κυκλοφορήσει ψηφιακά περιλαμβάνονται και τα μοναδικά ντουέτα του Χρήστου Μάστορα με τους τιμώμενους καλεσμένους της συναυλίας, τους frontmen τριών θρυλικών συγκροτημάτων, τον Πασχάλη (Olympians), τον Μπάμπη Στόκα (Πυξ Λαξ) και τον Κώστα Τουρνά (Poll).

Οι δύο δίσκοι συνοδεύονται από ένα μοναδικό 12σελιδο booklet, με φωτογραφικό υλικό από τη συναυλία και τις πρόβες που δεν έχει δημοσιευτεί ξανά.

Το βινύλιο, μία σπουδαία έκδοση για τις ΜΕΛΙSSES και ακόμα ένας σημαντικός σταθμός της πλούσιας μουσικής πορείας τους, είναι διαθέσιμο σε όλα τα φυσικά καταστήματα πώλησης μουσικής, καθώς και στο e-shop της Panik, στο https://panikmusic.gr/product/mazi-oi-parees-grafoun-istoria-melisses-cd.

Μια συναυλία για καλό σκοπό

Η συναυλία πραγματοποιήθηκε στο κατάμεστο Ωδείο Ηρώδου Αττικού στις 12 Σεπτεμβρίου 2023, σε παραγωγή της Panik Live Productions και όλα τα έσοδα διατέθηκαν για τη στήριξη των σωματείων – μελών της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί».

Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025
