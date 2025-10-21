Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025
Καρκίνος του προστάτη: αποτελεσματική θεραπεία με χειρουργική επέμβαση
Υγεία 21 Οκτωβρίου 2025 | 09:00

Καρκίνος του προστάτη: αποτελεσματική θεραπεία με χειρουργική επέμβαση

Ο καρκίνος του προστάτη είναι πλήρως ιάσιμος, ειδικά όταν εντοπιστεί έγκαιρα και αντιμετωπιστεί με κατάλληλες μεθόδους.

Ο καρκίνος του προστάτη αποτελεί μια πάθηση που επηρεάζει εκατομμύρια άνδρες σε όλο τον κόσμο. Σήμερα, μπορεί να ιαθεί πλήρως αν διαγνωστεί έγκαιρα. Ο Χειρουργός Ουρολόγος Δρ. Μάρκος Καραβιτάκης, παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μια πρωτοποριακή χειρουργική τεχνική που αλλάζει τα δεδομένα στη θεραπεία του καρκίνου του προστάτη.

Ο καρκίνος του προστάτη είναι ο πιο συχνός καρκίνος στους άνδρες και η δεύτερη αιτία θανάτου από καρκίνο στο ανδρικό φύλο. Υπολογίζεται ότι ένας στους οκτώ άνδρες θα εμφανίσει καρκίνο του προστάτη κάποια στιγμή στη ζωή του. Στην Ευρώπη, κάθε χρόνο, περίπου 450.000 άνδρες διαγιγνώσκονται με καρκίνο του προστάτη, ενώ στην Ελλάδα οι νέες περιπτώσεις ξεπερνούν τις 5.000 ετησίως.

Ωστόσο, ο καρκίνος του προστάτη είναι πλήρως ιάσιμος, ειδικά όταν εντοπιστεί έγκαιρα και αντιμετωπιστεί με κατάλληλες μεθόδους. Ο πολυβραβευμένος Χειρουργός Ουρολόγος Δρ. Μάρκος Καραβιτάκης, παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα την καινοτόμο Τεχνική Gaston «Πλάγια Προσπέλαση στη Ρομποτική Ριζική Προστατεκτομή». Η τεχνική αυτή σηματοδοτεί μια νέα εποχή στη ρομποτική χειρουργική του προστάτη, προσφέροντας εξαιρετικά ποσοστά διατήρησης της στύσης και της εγκράτειας μετά την επέμβαση.

Η εξέλιξη της χειρουργικής: από την ανοικτή τομή στη σύγχρονη ρομποτική και λαπαροσκοπική εποχή

Τα τελευταία χρόνια, η πρόοδος στη χειρουργική, έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο αντιμετώπισης του καρκίνου του προστάτη. Η κλασική «ανοικτή» προσπέλαση έχει σε μεγάλο βαθμό αντικατασταθεί από ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους – λαπαροσκοπικές και ρομποτικές – που προσφέρουν:

  • λιγότερη απώλεια αίματος
  • ταχύτερη ανάρρωση
  • λιγότερο πόνο
  • καλύτερη ποιότητα ζωής μετά την επέμβαση

Πέρα από την θεραπεία του καρκίνου του προστάτη: ζωή με ποιότητα μετά την επέμβαση

Πλέον, στόχος δεν είναι μόνο η πλήρης αφαίρεση του όγκου, αλλά και η διατήρηση δύο κρίσιμων λειτουργιών:

  • Εγκράτεια των ούρων
  • Στυτική λειτουργία

Οι σύγχρονες ρομποτικές και λαπαροσκοπικές τεχνικές έρχονται να εξασφαλίσουν ότι ο άνδρας θα επιστρέψει στην καθημερινότητά του με τη μικρότερη δυνατή επίπτωση στη λειτουργικότητά του.

Η σημασία της διατήρησης των νεύρων της στύσης (νευροπροστασία)

Γύρω από τον προστάτη βρίσκονται τα νεύρα της στύσης, λεπτές και εξαιρετικά ευαίσθητες νευρικές ίνες που τον περιβάλλουν σαν φλούδες. Για να διατηρηθεί η στύση μετά τη ρομποτική ριζική προστατεκτομή, τα νεύρα αυτά πρέπει να διασωθούν∙ να μην τραυματιστούν, να μην κοπούν και να παραμείνουν λειτουργικά ακέραια.

Αυτή η στρατηγική ονομάζεται νευροπροστασία και αποτελεί κεντρικό στόχο της σύγχρονης χειρουργικής του προστάτη. Στο πέρασμα των ετών έχουν επινοηθεί διάφορες τεχνικές προσπέλασης και χειρισμών, με σκοπό την καλύτερη δυνατή διατήρηση των νευρικών δεματίων και, κατά συνέπεια, της σεξουαλικής λειτουργίας του άνδρα.

Η πλάγια προσπέλαση στη ρομποτική ριζική προστατεκτομή: η τεχνική που επαναπροσδιορίζει την τεχνική της νευροπροστασίας

Με τις κλασικές τεχνικές, από πίσω ή από πάνω, η προσέγγιση του προστάτη στην ρομποτική επέμβαση περνά μέσα από περιοχές με πυκνές νευρικές ίνες. Αυτό συχνά οδηγεί σε τραυματισμό ή καταστροφή των νεύρων της στύσης.

Η πλάγια προσπέλαση είναι μια καινοτόμος τεχνική διατήρησης των νεύρων της στύσης κατά τη ρομποτική ριζική προστατεκτομή, κατά την οποία ο προστάτης προσεγγίζεται από τα πλάγια μέσα από ένα στενό και στοχευμένο άνοιγμα αποφεύγοντας εντελώς τις ευαίσθητες περιοχές.

Παράλληλα με αυτήν την τεχνική διατηρούνται ανέπαφες κρίσιμες ανατομικές δομές που είναι υπεύθυνες για την εγκράτεια των ούρων όπως ο σφιγκτήρας της ουρήθρας και η ανατομική δομή που συνδέει την ουροδόχο κύστη με το ηβικό οστό της λεκάνης.

Αποτελέσματα που αλλάζουν τα δεδομένα στη χειρουργική του προστάτη

Η πλάγια προσπέλαση έχει αποδειχθεί, μέσα από δημοσιευμένα αποτελέσματα σε διεθνή περιοδικά, ότι προσφέρει πρωτοφανή λειτουργικά αποτελέσματα για τη ριζική προστατεκτομή, σε επίπεδα που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν αδύνατα:

  • Εγκράτεια ούρων ήδη από τις πρώτες ημέρες μετά την επέμβαση, με ποσοστά που ξεπερνούν κάθε προηγούμενο.
  • Διατήρηση της στυτικής λειτουργίας σε εξαιρετικά υψηλά ποσοστά, χάρη στη στοχευμένη προστασία των νεύρων της στύσης.

Αποτελέσματα που συνδυάζουν τη ριζικότητα στην αντιμετώπιση του καρκίνου με την καλύτερη δυνατή προστασία της ποιότητας ζωής των ασθενών.

Η επινόηση της πλάγιας προσπέλασης – μια γαλλική πρωτοπορία

Η πλάγια προσπέλαση αναπτύχθηκε από τον R. Gaston, διευθυντή της ουρολογικής κλινικής του St. Augustin στο Μπορντώ της Γαλλίας, τον χειρουργό που άλλαξε την πορεία της ριζικής προστατεκτομής, εισάγοντας πρώτος την ελάχιστα επεμβατική προσέγγιση στην χειρουργική του προστάτη και ανοίγοντας τον δρόμο για την ρομποτική εποχή. Χιλιάδες ασθενείς έχουν ταξιδέψει απ΄ όλο τον κόσμο για να χειρουργηθούν στον  R. Gaston, χάρη στα πλεονεκτήματά της στην προστασία κρίσιμων δομών της πυέλου.

Από τη Γαλλία στην Ελλάδα: μια τεχνική αιχμής διαθέσιμη στους Έλληνες ασθενείς από τον Δρ. Μ. Καραβιτάκη

Η Πλάγια Προσπέλαση στη Ρομποτική Ριζική Προστατεκτομή είναι μια τεχνικά απαιτητική και εξαιρετικά εξειδικευμένη επέμβαση που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, από τον Χειρουργό Ουρολόγο Δρ. Μάρκο Καραβιτάκη, Διευθυντή της Β’ Ουρολογικής Κλινικής Λευκός Σταυρός και Αντιπρόεδρο EAU PO της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας, ο οποίος έχει εκπαιδευθεί και εξειδικευθεί στην ρομποτική χειρουργική στο διεθνώς αναγνωρισμένο κέντρο του  R. Gaston στην Γαλλία.

Ο Χειρουργός Ουρολόγος Δρ. Μάρκος Καραβιτάκης, είναι ο μόνος χειρουργός στην Ελλάδα — και ένας από τους λίγους διεθνώς — που εφαρμόζει την τεχνική Gaston (πλάγια προσπέλαση) κατά τη διάρκεια της ρομποτικής ριζικής προστατεκτομής, οδηγώντας σε:

  • Βέλτιστο ογκολογικό αποτέλεσμα
  • Ποσοστά εγκράτειας ούρων που αγγίζουν το 99%
  • Αποκατάσταση στύσης σε ποσοστό άνω του 80% μέσα στον πρώτο χρόνο

Ο Δρ. Μάρκος Καραβιτάκης παρουσιάζει την τεχνική αυτή στο Παγκόσμιο Συνέδριο της Διεθνής Ουρολογικής Εταιρείας, Société Internationale d’Urologie, που θα διεξαχθεί στο Εδιμβούργο από τις 29 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου 2025.

Ο Χειρουργός Ουρολόγος Δρ. Μάρκος Καραβιτάκης, συγκαταλέγεται στους πλέον διακεκριμένους Λαπαροσκόπους και Ρομποτικούς Χειρουργούς στην Ελλάδα. Η διάκρισή του βασίζεται στην εκτενή εμπειρία του — με πάνω από 2.500 επεμβάσεις και μέσο όρο 4 χειρουργεία ημερησίως —, στη βαρύτητα και την πολυπλοκότητα των περιστατικών που αναλαμβάνει, καθώς και στη διαρκή αναγνώρισή του τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Σημαντική ένδειξη της πορείας του αποτελούν τα 5 από τα 6 βραβεία που απέσπασε στα δύο Πανελλήνια Ουρολογικά Συνέδρια (2023 & 2025), ενώ σε διεθνές επίπεδο είναι τακτικός προσκεκλημένος ομιλητής και εκπαιδευτής λαπαροσκοπικών τεχνικών της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας.

Προσφέροντας αυτή την πρωτοποριακή τεχνική στους Έλληνες ασθενείς, χωρίς να χρειαστεί να μεταβούν στο εξωτερικό, ο Χειρουργός Ουρολόγος Δρ. Μάρκος Καραβιτάκης και η ομάδα του, κάνουν πράξη τη δέσμευσή τους να φέρουν την κορυφαία χειρουργική φροντίδα για τον καρκίνο του προστάτη στην Ελλάδα, προσφέροντας στους ασθενείς της χώρας μας μια επιλογή για την οποία μέχρι σήμερα ταξίδευαν σε εξειδικευμένα κέντρα του εξωτερικού.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Χειρουργού Ουρολόγου Δρ. Μάρκου Καραβιτάκη στο www.karavitakis-urology.gr ή επικοινωνήστε με τον ίδιο και την ομάδα του τηλεφωνικά στο 6974565446.

Business
Coca Cola HBC: Μega deal 2,6 δισ. δολ. στην Αφρική

Coca Cola HBC: Μega deal 2,6 δισ. δολ. στην Αφρική

Xρηματιστήριο Αθηνών
Στεφάν Μπουζνά (Euronext): Τι δεν είπε στους μετόχους της ΕΧΑΕ

Στεφάν Μπουζνά (Euronext): Τι δεν είπε στους μετόχους της ΕΧΑΕ

inWellness
inTown
Υγεία
Δαπάνες υγείας: Στην κορυφή της ΕΕ η Ελλάδα σε επιβάρυνση νοικοκυριών – 35 στα 100 ευρώ δεν αποζημιώνονται
Στοιχεία Eurostat 20.10.25

Στην κορυφή της ΕΕ η Ελλάδα σε επιβάρυνση νοικοκυριών από δαπάνες υγείας - 35 στα 100 ευρώ δεν αποζημιώνονται

Στην Ελλάδα, οι ασφαλισμένοι πληρώνουν περισσότερο από το διπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου σε δαπάνες υγείας που δεν αποζημιώνονται από δημόσιο φορέα, όπως φάρμακα, ιατρικές εξετάσεις και νοσηλείες

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Covid: Ο ΕΟΔΥ καλεί τις ευάλωτες ομάδες να εμβολιαστούν άμεσα – «Παραμένει υψηλός ο κίνδυνος»
Η ανακοίνωση 17.10.25

Ο ΕΟΔΥ καλεί τις ευάλωτες ομάδες να εμβολιαστούν άμεσα για covid - «Παραμένει υψηλός ο κίνδυνος»

Εκτεθειμένοι σε αυξημένο κίνδυνο για σοβαρή νόσο από covid είναι ανοσοκατεσταλμένοι καθώς και άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω ή με υποκείμενα νοσήματα που αυξάνουν τις πιθανότητες επιπλοκής

Σύνταξη
Οι ζωντανοί νεκροί και οι ζωντανοί φοβισμένοι: Τι μας λένε τα ζόμπι για τις πανδημίες και τη δημόσια υγεία
Zombie apocalypse 16.10.25

Οι ζωντανοί νεκροί και οι ζωντανοί φοβισμένοι: Τι μας λένε τα ζόμπι για τις πανδημίες και τη δημόσια υγεία

Φανταστείτε έναν δρόμο της πόλης το σούρουπο. Από τις σκιές, μια ορδή από κουρελιασμένες, αιματοβαμμένες φιγούρες αναδύεται: τα μολυσμένα ζόμπι που κηνυγούν τους ζωντανούς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ένα χειρουργείο αιχμής στο «Αττικόν»: Η Νευροχειρουργική Ογκολογία στην πρώτη γραμμή
Υγεία 16.10.25

Ένα χειρουργείο αιχμής στο «Αττικόν»: Η Νευροχειρουργική Ογκολογία στην πρώτη γραμμή

Στο «Αττικόν», η Πανεπιστημιακή Νευροχειρουργική Κλινική έχει πλέον στη διάθεσή της ένα πλήρως αναβαθμισμένο χειρουργείο που ενσωματώνει τέσσερις  βασικούς πυλώνες της σύγχρονης νευρο-ογκολογικής πρακτικής.

Σύνταξη
Γιώργος Ψωμόπουλος: Πέθανε ο μάνατζερ των Magic De Spell, η ιστορία του στην ελληνική ροκ σκηνή
Music 21.10.25

Γιώργος Ψωμόπουλος: Πέθανε ο μάνατζερ των Magic De Spell, η ιστορία του στην ελληνική ροκ σκηνή

Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει συγκίνηση στους ανθρώπους της μουσικής και, καθώς υπήρξε ένας από αυτούς που διαμόρφωσαν το πλαίσιο της σύγχρονης ελληνικής ροκ σκηνής.

Σύνταξη
«Η μάνα σου!» – Η προσβλητική απάντηση Λέβιτ σε μια… «ατελή» ερώτηση δημοσιογράφου;
Λεκτική βία 21.10.25

«Η μάνα σου!» – Η προσβλητική απάντηση Λέβιτ σε μια… «ατελή» ερώτηση δημοσιογράφου;

Αντί η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Λέβιτ, να προσβάλει τη δημοσιογράφο, υπήρχαν πολύ καλύτερες επιλογές αντίδρασης σε μια ερώτηση που παρέλειπε βασικά στοιχεία του παρελθόντος.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η «Νομοθεσία Βενγκέρ» επιστρέφει: Το οφσάιντ αλλάζει και το ποδόσφαιρο… τρέμει
Ποδόσφαιρο 21.10.25

Η «Νομοθεσία Βενγκέρ» επιστρέφει: Το οφσάιντ αλλάζει και το ποδόσφαιρο… τρέμει

Η IFAB εξετάζει ξανά την επαναστατική πρόταση του Αρσέν Βενγκέρ που αλλάζει ριζικά τον κανονισμό του οφσάιντ – Μόνο αν ολόκληρο το σώμα του επιθετικού είναι μπροστά από τον αμυντικό θα θεωρείται παράβαση.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δημοκρατίας (Μέρος ΣΤ’)
Language 21.10.25

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δημοκρατίας (Μέρος ΣΤ’)

Οι όροι «αττικίζω» και «αττικισμός» μπορεί να φέρουν θετικό αλλά και αρνητικό σημασιολογικό φορτίο, το οποίο καθορίζεται ανάλογα με τις πολιτικές πεποιθήσεις εκείνων που τους χρησιμοποιούν

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
The café economy: Πώς η Ελλάδα μετασχηματίζεται σε «Οικονομία των Καφετεριών» – Αποκαλυπτική μελέτη για το LSE
Hellenic Obervatory 21.10.25

The café economy: Πώς η Ελλάδα μετασχηματίζεται σε «Οικονομία των Καφετεριών» – Αποκαλυπτική μελέτη για το LSE

Ξέραμε την café society του Μεσοπολέμου. Καιρός να μάθουμε την café economy, την «Οικονομία των Καφετεριών», της μεταμνημονιακής Ελλάδας. Έρευνα Ελλήνων επστημόνων για το London School of Economics.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Όχι franchise φωτοβολίδα… Franchise στην εκπαίδευση με το κύρος και την αξιοπιστία του Εκπαιδευτικού Ομίλου Πουκαμισάς!
Τα Νέα της Αγοράς 21.10.25

Όχι franchise φωτοβολίδα… Franchise στην εκπαίδευση με το κύρος και την αξιοπιστία του Εκπαιδευτικού Ομίλου Πουκαμισάς!

Είναι η εκπαίδευση ένας καλός κλάδος για να επενδύσει κανείς; Προσφέρει επιχειρηματικές ευκαιρίες και, αν ναι, ποιο είναι το καλύτερο σύστημα δικαιόχρησης για να επενδύσει;

Σύνταξη
Δεν είναι αρκετά καλή: Οι κριτικοί «σταυρώνουν» τη βιογραφική ταινία Christy, ενώ η Σίντνεϊ Σουίνι έβλεπε Όσκαρ
Απογοήτευση 21.10.25

Δεν είναι αρκετά καλή: Οι κριτικοί «σταυρώνουν» τη βιογραφική ταινία Christy, ενώ η Σίντνεϊ Σουίνι έβλεπε Όσκαρ

Λίγες εβδομάδες προτού κάνει την εμφάνισή της στις σκοτεινές αίθουσες η Christy, η ταινία για τη ζωή της μποξέρ Κρίστι Μάρτιν, οι πρώτες κριτικές δεν ήταν αυτές που θα ήθελε η Σίντνεϊ Σουίνι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: Σπουδαίο ματς κόντρα στους «μπλαουγκράνα» στο «Μονζουίκ»
Champions League 21.10.25

Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: Σπουδαίο ματς κόντρα στους «μπλαουγκράνα» στο «Μονζουίκ»

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τη Μπαρτσελόνα στο Μονζουίκ (21/10, 19.45) για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Champions League σε ένα μεγάλο παιχνίδι για τους «ερυθρόλευκους»

Σύνταξη
Φοινικούντα: «Ένας κατηγορούμενος προσπαθεί να κρύψει στοιχεία» – Έρχονται 3 νέες συλλήψεις, εμπλέκεται και γυναίκα
Διπλή δολοφονία 21.10.25

«Ένας κατηγορούμενος προσπαθεί να κρύψει στοιχεία» - Έρχονται 3 νέες συλλήψεις, εμπλέκεται και γυναίκα

Τα νέα στοιχεία για τη διπλή δολοφονία σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα - Kαθοριστικά θεωρούνται τα αποτελέσματα της άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου για επτά κινητά

Σύνταξη
