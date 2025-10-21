Καρκίνος του προστάτη: αποτελεσματική θεραπεία με χειρουργική επέμβαση

Ο καρκίνος του προστάτη αποτελεί μια πάθηση που επηρεάζει εκατομμύρια άνδρες σε όλο τον κόσμο. Σήμερα, μπορεί να ιαθεί πλήρως αν διαγνωστεί έγκαιρα. Ο Χειρουργός Ουρολόγος Δρ. Μάρκος Καραβιτάκης, παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μια πρωτοποριακή χειρουργική τεχνική που αλλάζει τα δεδομένα στη θεραπεία του καρκίνου του προστάτη.

Ο καρκίνος του προστάτη είναι ο πιο συχνός καρκίνος στους άνδρες και η δεύτερη αιτία θανάτου από καρκίνο στο ανδρικό φύλο. Υπολογίζεται ότι ένας στους οκτώ άνδρες θα εμφανίσει καρκίνο του προστάτη κάποια στιγμή στη ζωή του. Στην Ευρώπη, κάθε χρόνο, περίπου 450.000 άνδρες διαγιγνώσκονται με καρκίνο του προστάτη, ενώ στην Ελλάδα οι νέες περιπτώσεις ξεπερνούν τις 5.000 ετησίως.

Ωστόσο, ο καρκίνος του προστάτη είναι πλήρως ιάσιμος, ειδικά όταν εντοπιστεί έγκαιρα και αντιμετωπιστεί με κατάλληλες μεθόδους. Ο πολυβραβευμένος Χειρουργός Ουρολόγος Δρ. Μάρκος Καραβιτάκης, παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα την καινοτόμο Τεχνική Gaston «Πλάγια Προσπέλαση στη Ρομποτική Ριζική Προστατεκτομή». Η τεχνική αυτή σηματοδοτεί μια νέα εποχή στη ρομποτική χειρουργική του προστάτη, προσφέροντας εξαιρετικά ποσοστά διατήρησης της στύσης και της εγκράτειας μετά την επέμβαση.

Η εξέλιξη της χειρουργικής: από την ανοικτή τομή στη σύγχρονη ρομποτική και λαπαροσκοπική εποχή

Τα τελευταία χρόνια, η πρόοδος στη χειρουργική, έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο αντιμετώπισης του καρκίνου του προστάτη. Η κλασική «ανοικτή» προσπέλαση έχει σε μεγάλο βαθμό αντικατασταθεί από ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους – λαπαροσκοπικές και ρομποτικές – που προσφέρουν:

λιγότερη απώλεια αίματος

ταχύτερη ανάρρωση

λιγότερο πόνο

καλύτερη ποιότητα ζωής μετά την επέμβαση

Πέρα από την θεραπεία του καρκίνου του προστάτη: ζωή με ποιότητα μετά την επέμβαση

Πλέον, στόχος δεν είναι μόνο η πλήρης αφαίρεση του όγκου, αλλά και η διατήρηση δύο κρίσιμων λειτουργιών:

Εγκράτεια των ούρων

Στυτική λειτουργία

Οι σύγχρονες ρομποτικές και λαπαροσκοπικές τεχνικές έρχονται να εξασφαλίσουν ότι ο άνδρας θα επιστρέψει στην καθημερινότητά του με τη μικρότερη δυνατή επίπτωση στη λειτουργικότητά του.

Η σημασία της διατήρησης των νεύρων της στύσης (νευροπροστασία)

Γύρω από τον προστάτη βρίσκονται τα νεύρα της στύσης, λεπτές και εξαιρετικά ευαίσθητες νευρικές ίνες που τον περιβάλλουν σαν φλούδες. Για να διατηρηθεί η στύση μετά τη ρομποτική ριζική προστατεκτομή, τα νεύρα αυτά πρέπει να διασωθούν∙ να μην τραυματιστούν, να μην κοπούν και να παραμείνουν λειτουργικά ακέραια.

Αυτή η στρατηγική ονομάζεται νευροπροστασία και αποτελεί κεντρικό στόχο της σύγχρονης χειρουργικής του προστάτη. Στο πέρασμα των ετών έχουν επινοηθεί διάφορες τεχνικές προσπέλασης και χειρισμών, με σκοπό την καλύτερη δυνατή διατήρηση των νευρικών δεματίων και, κατά συνέπεια, της σεξουαλικής λειτουργίας του άνδρα.

Η πλάγια προσπέλαση στη ρομποτική ριζική προστατεκτομή: η τεχνική που επαναπροσδιορίζει την τεχνική της νευροπροστασίας

Με τις κλασικές τεχνικές, από πίσω ή από πάνω, η προσέγγιση του προστάτη στην ρομποτική επέμβαση περνά μέσα από περιοχές με πυκνές νευρικές ίνες. Αυτό συχνά οδηγεί σε τραυματισμό ή καταστροφή των νεύρων της στύσης.

Η πλάγια προσπέλαση είναι μια καινοτόμος τεχνική διατήρησης των νεύρων της στύσης κατά τη ρομποτική ριζική προστατεκτομή, κατά την οποία ο προστάτης προσεγγίζεται από τα πλάγια μέσα από ένα στενό και στοχευμένο άνοιγμα αποφεύγοντας εντελώς τις ευαίσθητες περιοχές.

Παράλληλα με αυτήν την τεχνική διατηρούνται ανέπαφες κρίσιμες ανατομικές δομές που είναι υπεύθυνες για την εγκράτεια των ούρων όπως ο σφιγκτήρας της ουρήθρας και η ανατομική δομή που συνδέει την ουροδόχο κύστη με το ηβικό οστό της λεκάνης.

Αποτελέσματα που αλλάζουν τα δεδομένα στη χειρουργική του προστάτη

Η πλάγια προσπέλαση έχει αποδειχθεί, μέσα από δημοσιευμένα αποτελέσματα σε διεθνή περιοδικά, ότι προσφέρει πρωτοφανή λειτουργικά αποτελέσματα για τη ριζική προστατεκτομή, σε επίπεδα που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν αδύνατα:

Εγκράτεια ούρων ήδη από τις πρώτες ημέρες μετά την επέμβαση, με ποσοστά που ξεπερνούν κάθε προηγούμενο.

ήδη από τις πρώτες ημέρες μετά την επέμβαση, με ποσοστά που ξεπερνούν κάθε προηγούμενο. Διατήρηση της στυτικής λειτουργίας σε εξαιρετικά υψηλά ποσοστά, χάρη στη στοχευμένη προστασία των νεύρων της στύσης.

Αποτελέσματα που συνδυάζουν τη ριζικότητα στην αντιμετώπιση του καρκίνου με την καλύτερη δυνατή προστασία της ποιότητας ζωής των ασθενών.

Η επινόηση της πλάγιας προσπέλασης – μια γαλλική πρωτοπορία

Η πλάγια προσπέλαση αναπτύχθηκε από τον R. Gaston, διευθυντή της ουρολογικής κλινικής του St. Augustin στο Μπορντώ της Γαλλίας, τον χειρουργό που άλλαξε την πορεία της ριζικής προστατεκτομής, εισάγοντας πρώτος την ελάχιστα επεμβατική προσέγγιση στην χειρουργική του προστάτη και ανοίγοντας τον δρόμο για την ρομποτική εποχή. Χιλιάδες ασθενείς έχουν ταξιδέψει απ΄ όλο τον κόσμο για να χειρουργηθούν στον R. Gaston, χάρη στα πλεονεκτήματά της στην προστασία κρίσιμων δομών της πυέλου.

Από τη Γαλλία στην Ελλάδα: μια τεχνική αιχμής διαθέσιμη στους Έλληνες ασθενείς από τον Δρ. Μ. Καραβιτάκη

Η Πλάγια Προσπέλαση στη Ρομποτική Ριζική Προστατεκτομή είναι μια τεχνικά απαιτητική και εξαιρετικά εξειδικευμένη επέμβαση που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, από τον Χειρουργό Ουρολόγο Δρ. Μάρκο Καραβιτάκη, Διευθυντή της Β’ Ουρολογικής Κλινικής Λευκός Σταυρός και Αντιπρόεδρο EAU PO της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας, ο οποίος έχει εκπαιδευθεί και εξειδικευθεί στην ρομποτική χειρουργική στο διεθνώς αναγνωρισμένο κέντρο του R. Gaston στην Γαλλία.

Ο Χειρουργός Ουρολόγος Δρ. Μάρκος Καραβιτάκης, είναι ο μόνος χειρουργός στην Ελλάδα — και ένας από τους λίγους διεθνώς — που εφαρμόζει την τεχνική Gaston (πλάγια προσπέλαση) κατά τη διάρκεια της ρομποτικής ριζικής προστατεκτομής, οδηγώντας σε:

Βέλτιστο ογκολογικό αποτέλεσμα

Ποσοστά εγκράτειας ούρων που αγγίζουν το 99%

Αποκατάσταση στύσης σε ποσοστό άνω του 80% μέσα στον πρώτο χρόνο

Ο Δρ. Μάρκος Καραβιτάκης παρουσιάζει την τεχνική αυτή στο Παγκόσμιο Συνέδριο της Διεθνής Ουρολογικής Εταιρείας, Société Internationale d’Urologie, που θα διεξαχθεί στο Εδιμβούργο από τις 29 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου 2025.

Ο Χειρουργός Ουρολόγος Δρ. Μάρκος Καραβιτάκης, συγκαταλέγεται στους πλέον διακεκριμένους Λαπαροσκόπους και Ρομποτικούς Χειρουργούς στην Ελλάδα. Η διάκρισή του βασίζεται στην εκτενή εμπειρία του — με πάνω από 2.500 επεμβάσεις και μέσο όρο 4 χειρουργεία ημερησίως —, στη βαρύτητα και την πολυπλοκότητα των περιστατικών που αναλαμβάνει, καθώς και στη διαρκή αναγνώρισή του τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Σημαντική ένδειξη της πορείας του αποτελούν τα 5 από τα 6 βραβεία που απέσπασε στα δύο Πανελλήνια Ουρολογικά Συνέδρια (2023 & 2025), ενώ σε διεθνές επίπεδο είναι τακτικός προσκεκλημένος ομιλητής και εκπαιδευτής λαπαροσκοπικών τεχνικών της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας.

Προσφέροντας αυτή την πρωτοποριακή τεχνική στους Έλληνες ασθενείς, χωρίς να χρειαστεί να μεταβούν στο εξωτερικό, ο Χειρουργός Ουρολόγος Δρ. Μάρκος Καραβιτάκης και η ομάδα του, κάνουν πράξη τη δέσμευσή τους να φέρουν την κορυφαία χειρουργική φροντίδα για τον καρκίνο του προστάτη στην Ελλάδα, προσφέροντας στους ασθενείς της χώρας μας μια επιλογή για την οποία μέχρι σήμερα ταξίδευαν σε εξειδικευμένα κέντρα του εξωτερικού.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Χειρουργού Ουρολόγου Δρ. Μάρκου Καραβιτάκη στο www.karavitakis-urology.gr ή επικοινωνήστε με τον ίδιο και την ομάδα του τηλεφωνικά στο 6974565446.