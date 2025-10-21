newspaper
Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Πώς οι σύμμαχοι της Ουκρανίας ενισχύουν τη… ρωσική οικονομία
Οικονομία 21 Οκτωβρίου 2025 | 06:00

Πώς οι σύμμαχοι της Ουκρανίας ενισχύουν τη… ρωσική οικονομία

Τα στοιχεία δείχνουν το παράδοξο: η αντίπαλη Μόσχα να λαμβάνει περισσότερα χρήματα, από τη συμμαχική Ουκρανία

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
A
A
Vita.gr
Εργασία: «Πάλι ξενύχτησα δουλεύοντας» – Τι επιπτώσεις έχει;

Εργασία: «Πάλι ξενύχτησα δουλεύοντας» – Τι επιπτώσεις έχει;

Spotlight

Καθώς ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει μπει πλέον στον τέταρτο χρόνο, η ΕΕ παραμένει στη δυσάρεστη θέση να χρηματοδοτεί και τις δύο πλευρές της σύγκρουσης. Αυτό αναφέρει το Reuters αναδεικνύοντας το «διπλό ταμπλό» των Ευρωπαίων στον πόλεμο καθώς… δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά.

Μπορεί το μπλογκ να έχει μειώσει την εξάρτησή της από τη Ρωσία, τον κάποτε κυρίαρχο προμηθευτή της, κατά περίπου 90% από το 2022, ωστόσο στο πρώτο 8μηνο του 2025 εισήγαγε ρωσική ενέργεια αξίας άνω των 11,4 δισ. ευρώ, σύμφωνα με ανάλυση του Reuters σε δεδομένα του Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), ανεξάρτητου ερευνητικού οργανισμού με έδρα το Ελσίνκι.

Έτσι αν και δεν έχει σχέσει με τα 133 δις. ευρώ του 2021, ωστόσο, οι μεγάλες παραδόσεις στρατιωτικής και ανθρωπιστικής βοήθειας στο Κίεβο αντισταθμίζονται από αυτές τις πληρωμές προς τη Μόσχα για πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Οι συνολικές εισαγωγές ρωσικής ενέργειας της ΕΕ από το 2022, όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, ανέρχονται σε πάνω από 213 δισ. ευρώ, δείχνουν τα στοιχεία του CREA. Το ίδιο διάστημα η ΕΕ έχει δαπανήσει στην Ουκρανία 167 δισ. ευρώ σε χρηματοδοτική, στρατιωτική και ανθρωπιστική στήριξη προς το Κίεβο, σύμφωνα με το Ινστιτούτο του Κιέλου.

Ο Βαϊμπάβ Ραγκουντάναν, ειδικός σε θέματα ΕΕ-Ρωσίας στο CREA, χαρακτήρισε τις αυξημένες ροές «μορφή αυτοϋπονόμευσης» από ορισμένες χώρες, δεδομένου ότι οι πωλήσεις ενέργειας αποτελούν τη μεγαλύτερη πηγή εσόδων της Ρωσίας καθώς διεξάγει πόλεμο εναντίον μιας Ευρώπης που στηρίζει την Ουκρανία. «Το Κρεμλίνο κυριολεκτικά λαμβάνει χρηματοδότηση για να συνεχίσει να αναπτύσσει τις ένοπλες δυνάμεις του στην Ουκρανία», είπε.

Η Ευρώπη θα σταματήσει υποτίθεται να εισάγει ρωσικό πετρέλαιο από το 2028, κάτι που σημαίνει σύμφωνα με το Reuters ότι από το 2028, τα ευρωπαϊκά χρήματα θα μπορούσαν να συνεχίσουν να στηρίζουν την πολεμική προσπάθεια του Κρεμλίνου για έναν χρόνο ή και περισσότερο.

Οι χώρες που αγοράζουν περισσότερο

Επτά από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ αύξησαν την αξία των εισαγωγών τους σε σχέση με πέρυσι, μεταξύ των οποίων πέντε χώρες που στηρίζουν την Ουκρανία στον πόλεμο. Η Γαλλία, για παράδειγμα, είδε τις αγορές ρωσικής ενέργειας να αυξάνονται κατά 40% στα 2,2 δισ. ευρώ, ενώ οι εισαγωγές της Ολλανδίας εκτινάχθηκαν κατά 72% στα 498 εκατ. ευρώ, δείχνει η ανάλυση.

Παρότι τερματικοί σταθμοί υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ/LNG) σε χώρες όπως η Γαλλία και η Ισπανία λειτουργούν ως πύλες εισόδου για ρωσικές προμήθειες στην Ευρώπη, το αέριο συχνά δεν καταναλώνεται σ’ αυτές τις χώρες, αλλά διοχετεύεται σε αγοραστές σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η Ουγγαρία και η Σλοβακία -που διατηρούν στενούς δεσμούς με το Κρεμλίνο και απορρίπτουν την ιδέα απεμπλοκής από το ρωσικό αέριο- παραμένουν μεγάλοι εισαγωγείς, αντιπροσωπεύοντας από κοινού 5 δισ. ευρώ αυτού του συνόλου. Δεν θα επηρεάζονταν από τις σχεδιαζόμενες κυρώσεις της ΕΕ στο ΥΦΑ, οι οποίες απαιτούν ομοφωνία των κρατών-μελών, καθώς θα μπορούσαν να συνεχίσουν να λαμβάνουν ρωσικό αέριο μέσω αγωγών έως το 2028.

Η Ουγγαρία ήταν μεταξύ των επτά χωρών που είδαν την αξία των εισαγωγών ρωσικής ενέργειας να αυξάνεται φέτος, κατά 11%, σύμφωνα με τα στοιχεία. Τη Γαλλία και την Ολλανδία ακολούθησαν τέσσερις ακόμη χώρες των οποίων οι κυβερνήσεις στηρίζουν την Ουκρανία στον πόλεμο: το Βέλγιο, με αύξηση 3%, η Κροατία (55%), η Ρουμανία (57%) και η Πορτογαλία (167%).

Είμαστε δεσμευμένες… λένε οι εταιρείες

Η γαλλική TotalEnergies (TTEF.PA) συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους εισαγωγείς ρωσικού ΥΦΑ στην Ευρώπη, με άλλους μεγάλους παίκτες τη Shell (SHEL.L), τη Naturgy της Ισπανίας (GBANm.BA), τη γερμανική SEFE και τον εμπορικό οίκο Gunvor (GGL.UL). Όλοι λειτουργούν με μακροπρόθεσμα συμβόλαια που επεκτείνονται στη δεκαετία του 2030 ή και του 2040.

Ο Ρόναλντ Πίντο, επικεφαλής ανάλυσης για το φυσικό αέριο στην Kpler, είπε ότι οι εταιρείες διστάζουν να ρισκάρουν πρόστιμα για παραβίαση συμβατικών δεσμεύσεων χωρίς να έχουν την νομική κάλυψη της ΕΕ. «Στο τέλος της ημέρας, το ΥΦΑ αυτό το αγοράζουν οι παίκτες της αγοράς, όχι τα κράτη, και στη μεγάλη τους πλειονότητα τηρούν τα μακροπρόθεσμα συμβόλαιά τους», πρόσθεσε.

Το γερμανικό υπουργείο Οικονομίας είπε στο Reuters ότι χαιρετίζει τις προσπάθειες της ΕΕ για σταδιακή απεξάρτηση από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, αλλά ότι η SEFE δεσμεύεται από μακροχρόνιο συμβόλαιο για την αγορά ΥΦΑ από το εργοστάσιο Yamal της Ρωσίας χωρίς δυνατότητα καταγγελίας. «Βάσει των όρων “take-or-pay”, η SEFE θα έπρεπε να πληρώσει για τις συμφωνημένες ποσότητες, ακόμη κι αν δεν γινόταν παραλαβή», είπε εκπρόσωπος του υπουργείου. «Η μη αποδοχή θα επέτρεπε στο Yamal να μεταπωλήσει αυτές τις ποσότητες, κάτι που θα παρείχε διπλή ενίσχυση στη ρωσική οικονομία».

Οι ΗΠΑ δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη Ρωσία

Την ίδια στιγμή ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιπλήττει τους Ευρωπαίους για τις πληρωμές τους σε ενέργεια προς τη Μόσχα υποστηρίζοντας ότι το αμερικανικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν τις χαμένες ρωσικές προμήθειες, και πολλοί αναλυτές λένε ότι μια τέτοια μεταστροφή είναι εφικτή, αν και θα ενίσχυε την εξάρτηση της Ευρώπης από την αμερικανική ενέργεια σε μια εποχή που η Ουάσινγκτον χρησιμοποιεί τους δασμούς ως εργαλείο πολιτικής.

«Η ΕΕ έχει συμφωνήσει να αγοράσει περισσότερη ενέργεια από τις ΗΠΑ για να ανταποκριθεί στα πολύ ισχυρά αμερικανικά αιτήματα να σταματήσουν οι ρωσικές εισαγωγές», είπε η Αν-Σοφί Κορμπό, ερευνήτρια στο Κέντρο Παγκόσμιας Ενεργειακής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Κολούμπια.

«Ωστόσο, είναι ψευδαίσθηση να πιστεύουμε ότι το αμερικανικό ΥΦΑ θα αντικαταστήσει το ρωσικό ΥΦΑ με αναλογία ένα προς ένα. Το αμερικανικό ΥΦΑ βρίσκεται στα χέρια ιδιωτικών εταιρειών, που δεν υπακούν σε εντολές του Λευκού Οίκου ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής· βελτιστοποιούν τα χαρτοφυλάκιά τους».

Ο άλλος μπελάς για Ευρωπαίους

Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, η αυξημένη ζήτηση αερίου από την Ουκρανία -της οποίας η παραγωγή ενέργεις έχει σακατευτεί από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς- θα απαιτήσει από την Ευρώπη να ενισχύσει τις εισαγωγές LNG, ωθώντας τις τιμές υψηλότερα.

Οι ρωσικές επιθέσεις έχουν καταστρέψει πάνω από το μισό της παραγωγικής ικανότητας φυσικού αερίου της Ουκρανίας ενόψει του χειμώνα, μετέδωσε το Bloomberg στις 9 Οκτωβρίου, επικαλούμενο μη κατονομαζόμενες πηγές.

Το ουκρανικό δίκτυο φυσικού αερίου, το οποίο κάλυπτε τις ανάγκες της χώρας πριν από τον πόλεμο πλήρους κλίμακας, έχει πληγεί επανειλημμένα από πυραύλους και drones, θέτοντας σε κίνδυνο εκατομμύρια νοικοκυριά που εξαρτώνται από το αέριο για θέρμανση τον χειμώνα.

Στις 3 Οκτωβρίου, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μία από τις μεγαλύτερες μέχρι σήμερα επιθέσεις, εκτοξεύοντας 35 πυραύλους και 60 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εναντίον εγκαταστάσεων φυσικού αερίου στις περιφέρειες Χάρκιβ και Πολτάβα, σύμφωνα με την κρατική ενεργειακή εταιρεία Naftogaz.

Οι επιθέσεις κατέστρεψαν περίπου το 60% της παραγωγής φυσικού αερίου της Ουκρανίας, σύμφωνα με τις πηγές του Bloomberg. Η Naftogaz χαρακτήρισε την επίθεση «την πιο μαζική» κατά υποδομών φυσικού αερίου από την αρχή του πολέμου.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Στεφάν Μπουζνά (Euronext): Τι δεν είπε στους μετόχους της ΕΧΑΕ

Στεφάν Μπουζνά (Euronext): Τι δεν είπε στους μετόχους της ΕΧΑΕ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Εργασία: «Πάλι ξενύχτησα δουλεύοντας» – Τι επιπτώσεις έχει;

Εργασία: «Πάλι ξενύχτησα δουλεύοντας» – Τι επιπτώσεις έχει;

Τράπεζες
Τράπεζες: Γιατί δεν τραβάνε τα επιδοτούμενα δάνεια για κατοικίες

Τράπεζες: Γιατί δεν τραβάνε τα επιδοτούμενα δάνεια για κατοικίες

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Τραμπ – Αλμπανέζι υπέγραψαν κρίσιμη συμφωνία για τις σπάνιες γαίες, συζητούν για υποβρύχια
Διεθνής Οικονομία 21.10.25

Τραμπ – Αλμπανέζι υπέγραψαν κρίσιμη συμφωνία για τις σπάνιες γαίες, συζητούν για υποβρύχια

Τραμπ – Αλμπανέζι συμφώνησαν οι δύο χώρες να επενδύσουν 1 δισ. δολάρια η καθεμία τους επόμενους 6 μήνες σε έργα εξόρυξης και επεξεργασίας

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Πεκίνο ή Ουάσιγκτον: Ποιός μπορεί να διαχειριστεί το χάος στην εποχή μας;
«MAD» 19.10.25

Πεκίνο ή Ουάσιγκτον: Ποιός μπορεί να διαχειριστεί το χάος στην εποχή μας;

Αν η πυρηνική ισορροπία του Ψυχρού Πολέμου επέβαλλε αμοιβαία αυτοσυγκράτηση, ο σημερινός οικονομικός ανταγωνισμός ανάμεσε σε Πεκίνο και Ουάσιγκτον μοιάζει να ανταμείβει την κλιμάκωση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο CEO της Walmart μιλά – και προκαλεί
Ταράζει τα νερά 19.10.25

Ο CEO της Walmart μιλά – και προκαλεί

Ο CEO της Walmart παίρνει θέση για την πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ – και ανοίγει έναν νέο κύκλο αντιπαράθεσης

Νατάσα Σινιώρη
Gen Z: Μπορεί και θέλει αυτή η γενιά να εργαστεί με τα πρότυπα των προηγούμενων γενεών;
Διεθνής Οικονομία 18.10.25

Μπορεί και θέλει η Gen Z να εργαστεί με τα πρότυπα των προηγούμενων γενεών;

Μια διευθύνουσα σύμβουλος περιγράφει κάποια από τα χαρακτηριστικά της Gen Z στον εργασιακό χώρο: Χρειάζονται δουλειά, όμως θέλουν ρουτίνα και κατανόηση των αξιών τους

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Ανδρουλάκης ετοιμάζεται για νέο «πόλεμο» στη Βουλή -Τι θα πει για «Άγνωστο Στρατιώτη», εθνικά και εργασιακά
Πολιτική Γραμματεία 21.10.25

Ο Ανδρουλάκης ετοιμάζεται για νέο «πόλεμο» στη Βουλή -Τι θα πει για «Άγνωστο Στρατιώτη», εθνικά και εργασιακά

Νέα παρέμβαση Ανδρουλάκη στη Βουλή- Τι θα πει για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, τα εργασιακά και την εξωτερική πολιτική

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Το Μαξίμου επιστρέφει στην στρατηγική της αντιπολίτευσης στην… αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 21.10.25

Το Μαξίμου επιστρέφει στην στρατηγική της αντιπολίτευσης στην… αντιπολίτευση

Κυβερνητικοί κύκλοι εκτιμούν πως ελλείψει ενός θετικού αφηγήματος και με δεδομένη την πίεση τόσο από τον αγροτικό κόσμο όσο όμως και από το κίνημα των Τεμπών η μόνη επιλογή που μπορεί να δώσει ώθηση στην κυβέρνηση είναι η ανάδειξη των αδυναμιών της αντιπολίτευσης

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Τουλάχιστον 1.000 άστεγοι στην Αθήνα – Βράδυ στους δρόμους της πόλης υπό βροχή
Ελλάδα 21.10.25

Τουλάχιστον 1.000 άστεγοι στην Αθήνα - Νυχτερινή «φωτογραφία» της αστεγίας υπό βροχή

Η καταγραφή των αστέγων στον Δήμο της Αθήνας για πρώτη φορά μετά το 2018 σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο, έλαβε χώρα το βράδυ της Δευτέρας – Το in ακολούθησε τις ομάδες καταγραφής

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Οι αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ το 2026
Οικονομία 21.10.25

Οι αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ το 2026

Ποιοι θα πληρώσουν λιγότερο φόρο, ποιοι θα πρέπει να διορθώσουν το Ε9, πότε θα έρθουν τα νέα εκκαθαριστικά και πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Με το πτυχίο ή χωρίς: Οι ανισότητες στην εργασιακή εμπειρία των γυναικών
Eκπαιδευτικό χάσμα 21.10.25

Με το πτυχίο ή χωρίς: Οι ανισότητες στην εργασιακή εμπειρία των γυναικών

Σύμφωνα με νέα έρευνα, οι γυναίκες με πανεπιστημιακό τίτλο επωφελούνται από μεγαλύτερη ευελιξία και καλύτερα προνόμια στις δουλειές τους, ενώ όσες δεν έχουν σπουδάσει βλέπουν τις ευκαιρίες τους να συρρικνώνονται

Σύνταξη
Δημοκρατία σε κίνδυνο: 10 πράγματα πέρα απ’ τις διαδηλώσεις που μπορούν να κάνουν οι πολίτες
Κόσμος 21.10.25

Δημοκρατία σε κίνδυνο: 10 πράγματα πέρα απ’ τις διαδηλώσεις που μπορούν να κάνουν οι πολίτες

Από την Ευρώπη έως τη Λατινική Αμερική, από την Ασία έως την Αφρική, κινήματα για την δημοκρατία προσπαθούν να εμποδίσουν την εξάπλωση αυταρχικών πρακτικών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο αποκαλεί νταή τον Τραμπ και στηρίζει τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις «No Kings»
«Όχι στους βασιλιάδες» 21.10.25

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο αποκαλεί νταή τον Τραμπ και στηρίζει τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις «No Kings»

«Δεν πρέπει να χαλαρώσουμε, διότι δεν πρόκειται να φύγει από τον Λευκό Οίκο» ανέφερε σε συνέντευξη του ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, καλώντας τον λαό να συνεχίσει να διαδηλώνει εναντίον του Τραμπ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Καμπανάκι για την κλιματική κρίση: Τα τοπία του πλανήτη σύντομα δεν θα έχουν άγρια ζώα
«Να δράσουμε» 21.10.25

Καμπανάκι για την κλιματική κρίση: Τα τοπία του πλανήτη σύντομα δεν θα έχουν άγρια ζώα

Η Μάργκο Ράγκετ, φωτογράφος άγριας ζωής, χτυπάει τον κώδωνα του κινδύνου για το μέλλον που θα έχουν τα άγρια ζώα του πλανήτη. Προειδοποιεί ότι «δεν μπορούμε να εφησυχάζουμε».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ: Ενοχος για ανθρωποκτονία σωφρονιστικός υπάλληλος με θύμα αφροαμερικανό κρατούμενο
Ξυλοδαρμός Αφροαμερικανού 21.10.25

Δικαστικός πέλεκυς σε σωφρονιστικό υπάλληλο για υπόθεση που είχε συγκλονίσει τις ΗΠΑ

Ενοχος για ανθρωποκτονία κρίθηκε σωφρονιστικός υπάλληλος ο οποίος ενεπλάκη στον μέχρι θανάτου ξυλοδαρμό αφροαμερικανού κρατούμενου, υπόθεση που συγκλόνισε τις ΗΠΑ τον Δεκέμβριο του 2024.

Σύνταξη
Λίβανος: Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει υποδομές παρά την κατάπαυση του πυρός
uncategorized 21.10.25

Λίβανος: Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει υποδομές παρά την κατάπαυση του πυρός

Νέες επιδρομές κατά υποδομών στον νότιο Λίβανο εξαπέλυσαν οι ισραηλινές δυνάμεις, παρά την κατάπαυση του πυρός, ακολουθώντας «συστηματική πολιτική» καταστροφών, σύμφωνα με την κυβέρνηση της χώρας.

Σύνταξη
Βραζιλία: Αδειοδοτούν γεώτρηση για πετρέλαιο στα ανοιχτά του Αμαζονίου παραμονές της COP30
Αντιφάσεις Λούλα 21.10.25

Γεώτρηση πετρελαίου στον Αμαζόνιο μαζί με σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα

Το έργο εξερευνητικής γεώτρησης στα ανοιχτά του Αμαζονίου, το οποίο αδειοδοτήθηκε, προώθησε ο κεντροαριστερός πρόεδρος της Βραζιλίας, που θα είναι οικοδεσπότης της συνόδου του ΟΗΕ για το κλίμα.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο Ζελένσκι θεωρεί «επιτυχημένη» τη γεμάτη «βωμολοχίες» συνάντησή του με τον Τραμπ
Ουκρανία 21.10.25

«Πετυχημένη» για τον Ζελένσκι η γεμάτη «βωμολοχίες» συνάντησή του με τον Τραμπ

Ο Ζελένσκι έκρινε «επιτυχημένη» τη συνάντησή του με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, για την οποία δημοσιογραφικές πληροφορίες ανέφεραν ότι ήταν γεμάτη από βωμολοχίες του προέδρου των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Συρία: Οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι κατάσχεσαν 12 εκατομμύρια χάπια Captagon
Συρία 21.10.25

Κατάσχεσαν ένα βουνό... Captagon

Το υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας ανακοίνωσε ότι οι «δυνάμεις ασφαλείας» κατάσχεσαν «περίπου 12 εκατομμύρια χάπια captagon στην περιφέρεια αλ Ντουμάιρ» της χώρας.

Σύνταξη
Τραμπ – Αλμπανέζι υπέγραψαν κρίσιμη συμφωνία για τις σπάνιες γαίες, συζητούν για υποβρύχια
Διεθνής Οικονομία 21.10.25

Τραμπ – Αλμπανέζι υπέγραψαν κρίσιμη συμφωνία για τις σπάνιες γαίες, συζητούν για υποβρύχια

Τραμπ – Αλμπανέζι συμφώνησαν οι δύο χώρες να επενδύσουν 1 δισ. δολάρια η καθεμία τους επόμενους 6 μήνες σε έργα εξόρυξης και επεξεργασίας

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο