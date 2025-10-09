newspaper
Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
09.10.2025 | 09:30
Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και κέντρο – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Τα ρωσικά χτυπήματα στην Ουκρανία θα επηρεάσουν και τους Ευρωπαίους ενόψει χειμώνα
Κόσμος 09 Οκτωβρίου 2025 | 10:32

Τα ρωσικά χτυπήματα στην Ουκρανία θα επηρεάσουν και τους Ευρωπαίους ενόψει χειμώνα

Η εντατικοποίηση των ρωσικών επιθέσεων κατά των ουκρανικών υποδομών αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας εγκυμονεί πραγματικούς κινδύνους, άμεσους για την Ουκρανία και έμμεσους για την Ευρώπη

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μικροδουλειές που μας «τρώνε» τη μισή μέρα χωρίς να το καταλαβαίνουμε

Μικροδουλειές που μας «τρώνε» τη μισή μέρα χωρίς να το καταλαβαίνουμε

Spotlight

Αλυσιδωτές επιπτώσεις στην αγορά ενέργειας της Ευρώπης αναμένεται να έχει o σφοδρός βομβαρδισμός της Ρωσίας κατά των υποδομών φυσικού αερίου της Ουκρανίας ενόψει του χειμώνα, καθώς η Ουκρανία θα αντλεί περισσότερο καύσιμο από τους δυτικούς γείτονές της.

Μπορεί η ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου να μπαίνει στον χειμώνα σχετικά «χαλαρή», χάρη στην άνοδο των παγκόσμιων προμηθειών LNG, ωστόσο, σύμφωνα με το Reuters η αυξημένη ζήτηση αερίου από την Ουκρανία θα απαιτούσε από την Ευρώπη να ενισχύσει τις εισαγωγές LNG, ωθώντας τις τιμές υψηλότερα.

Γιατί συμβαίνει αυτό όμως;

Παραδοσιακά, η Ουκρανία εξήγαγε αέριο προς την Ευρώπη, μεταφέροντας ρωσικό καύσιμο βάσει μεγάλου συμβολαίου διαμετακόμισης που αντιστοιχούσε σε περίπου 5% των συνολικών εισαγωγών της ΕΕ το 2024 και απέφερε σημαντικά έσοδα στο Κίεβο.

Η ροή αυτή σήμαινε πως το δίκτυο αποθηκών και αγωγών της Ουκρανίας αρχικά είχε αποφύγει ρωσικά πλήγματα, όμως αυτό άλλαξε όταν η συμφωνία διαμετακόμισης έληξε την 1η Ιανουαρίου 2025.

Έτσι, η Ουκρανία σήμερα, πέρα από την εγχώρια παραγωγή της -που έφτασε περίπου τα 19 bcm πέρυσι- εισάγει αέριο μέσω διασυνδετήριων αγωγών από την Ουγγαρία, την Πολωνία και τη Σλοβακία. Έχει επίσης αρχίσει να χρησιμοποιεί αγωγούς μέσω των Βαλκανίων για να εισάγει μικρούς όγκους LNG που εκφορτώνονται στην Ελλάδα και την Κροατία.

Μισοάδειες αποθήκες

Ωστόσο, την Παρασκευή, η Μόσχα εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη επίθεσή της στις ουκρανικές υποδομές αερίου από την αρχή του πολέμου, η οποία, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της κρατικής εταιρείας πετρελαίου και αερίου Naftogaz, προκάλεσε κρίσιμες ζημιές σε εγκαταστάσεις. Ακολούθησαν επιπλέον πλήγματα το Σαββατοκύριακο σε υποδομές παροχής αερίου για πολίτες.

Μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές σε ποιο βαθμό τα πλήγματα έχουν πλήξει την εγχώρια παραγωγή φυσικού αερίου της Ουκρανίας. Ωστόσο, σύμφωνα με το Reuters, μπορεί να έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο από το μεγάλο πλήγμα του Μαρτίου που μείωσε την παραγωγή πάνω από το 1/3.

Την ίδια στιγμή η Ουκρανία σπεύδει να αναπληρώσει τις αποθήκες πριν από την έλευση του χειμώνα, όταν η ζήτηση για θέρμανση απογειώνεται. Μπορεί η χώρα να λειτουργεί τη μεγαλύτερη υπόγεια αποθήκη φυσικού αερίου στην Ευρώπη, -χωρητικότητας 31 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων (bcm)- ωστόσο αυτή τη στιγμή διαθέτει μόνο το 42% της χωρητικότητας, σύμφωνα με την Έρισα Πάσκο, αναλύτρια φυσικού αερίου στην Energy Aspects. Το νούμερο αυτό περιλαμβάνει περίπου 4,7 bcm στρατηγικών αποθεμάτων που είναι δυσκολότερο να αξιοποιηθούν, πρόσθεσε.

Αν οι τρέχουσες ζημιές στην παραγωγή της Ουκρανίας είναι σε παρόμοια κλίμακα με του περσινού χειμώνα, η χώρα πιθανότατα θα χρειαστεί να αυξήσει τις εισαγωγές από τους Ευρωπαίους μεταξύ Οκτωβρίου και Μαρτίου σε 2,1 έως 4,1 bcm, από προηγούμενη εκτίμηση 1,5 bcm, σύμφωνα με την Πάσκο.

«Η πλήρωση των αποθηκών είναι πολύ κάτω από τον ιστορικό μέσο όρο και η Ουκρανία πιθανότατα θα λάβει περισσότερα προληπτικά μέτρα αυτόν τον χειμώνα, δεδομένων των συνεχών επιθέσεων στις υποδομές φυσικού αερίου της», δήλωσε η Πάσκο.

Η Ευρώπη πιέζεται

Έτσι, συνεχίζει το Reuters, η ισχυρότερη ζήτηση από την Ουκρανία θα αυξήσει την πίεση στη γειτονική ευρωπαϊκή αγορά αερίου, η οποία έχει υποστεί δραματικό μετασχηματισμό μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022.

Οι ρωσικές εξαγωγές αερίου προς την Ευρώπη κατέρρευσαν από πάνω από 150 bcm το 2021, ή 45% των συνολικών εισαγωγών, σε 52 bcm, ή 19%, το 2024, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕ. Η ΕΕ εξετάζει τρόπους για τον πλήρη τερματισμό των ρωσικών εισαγωγών έως το 2027.

Η ταχεία αυτή μεταβολή οδήγησε σε ισχυρό σοκ τιμών ενέργειας στην Ευρώπη, καθώς η ήπειρος έσπευσε να εισαγάγει μεγάλους όγκους ακριβότερων φορτίων LNG.

Στους πρώτους εννέα μήνες του 2025, οι εισαγωγές LNG της Ευρώπης αυξήθηκαν κατά 27% σε 108 bcm, εκ των οποίων τα φορτία από τις ΗΠΑ αντιστοιχούσαν σε 63%, σύμφωνα με στοιχεία του think tank Bruegel.

Η άνοδος των εισαγωγών LNG υπήρξε κρίσιμη για την αναπλήρωση των αποθεμάτων πριν από τον χειμώνα. Τα αποθέματα της ΕΕ βρίσκονταν στο 83% της χωρητικότητας τότε, χαμηλότερα από το 93% την ίδια περίοδο πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία του κλαδικού φορέα Gas Infrastructure Europe.

Έτσι, η εντατικοποίηση των ρωσικών επιθέσεων κατά των ουκρανικών υποδομών αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας εγκυμονεί πραγματικούς κινδύνους για την ουκρανική οικονομία και τον πληθυσμό καθώς μπαίνει ο χειμώνας. Ο αντίκτυπος των πληγμάτων θα γίνει αισθητός και στην Ευρώπη.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Κόκκαλης: Άνοιξε νέα εποχή για την Intralot

Κόκκαλης: Άνοιξε νέα εποχή για την Intralot

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μικροδουλειές που μας «τρώνε» τη μισή μέρα χωρίς να το καταλαβαίνουμε

Μικροδουλειές που μας «τρώνε» τη μισή μέρα χωρίς να το καταλαβαίνουμε

World
Ντίμον: Ο CEO της JPMorgan προειδοποιεί για κίνδυνο διόρθωσης στη Wall Street

Ντίμον: Ο CEO της JPMorgan προειδοποιεί για κίνδυνο διόρθωσης στη Wall Street

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Σε τρία στρατόπεδα η Fed για τα επιτόκια – Τι έδειξαν τα πρακτικά
Συνεχιζόμενη αβεβαιότητα 09.10.25

Σε τρία στρατόπεδα η Fed για τα επιτόκια – Τι έδειξαν τα πρακτικά

Ο μοναχικός δρόμος του εκλεκτού του Τραμπ, Στίβεν Μίραν. Υποστήριξε μία μεγαλύτερη μείωση κατά μισή ποσοστιαία μονάδα και περισσότερες μειώσεις τους επόμενους μήνες.

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
Γκεοργκίεβα: «Η αβεβαιότητα είναι η νέα κανονικότητα στην παγκόσμια οικονομία»
Διεθνής Οικονομία 08.10.25

Γκεοργκίεβα: «Η αβεβαιότητα είναι η νέα κανονικότητα στην παγκόσμια οικονομία»

Η επικεφαλής του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, λέει ότι η παγκόσμια οικονομία είναι «καλύτερα απ’ ό,τι φοβόμασταν, αλλά χειρότερα απ’ ό,τι χρειαζόμαστε»

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
Η Ευρώπη επιταχύνει το ψηφιακό ευρώ
Ο φόβος της επόμενης μέρας 08.10.25

Η Ευρώπη επιταχύνει το ψηφιακό ευρώ

Η Κομισιόν και το Ευρωσύστημα προχωρούν με το σχέδιο του ψηφιακού ευρώ, ενώ οι ιδιωτικές τράπεζες επιδιώκουν να ενσωματώσουν τις υπάρχουσες πλατφόρμες πληρωμών

Γεώργιος Μαζιάς
Η Γαλλία αντιμέτωπη με μία ενδεχόμενη μη έγκριση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026
Διεθνής Οικονομία 07.10.25

Η Γαλλία αντιμέτωπη με μία ενδεχόμενη μη έγκριση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026

Όλο και πιο μακριά φαίνεται να πηγαίνει η δημιουργία προϋπολογισμού στη Γαλλία για το έτος 2026, μετά την πρόωρη παραίτηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί

Σύνταξη
To άγνωστο colpo grosso της Κίνας να αγοράζει ιρανικό πετρέλαιο ατιμώρητα
Κατασκευές για πετρέλαιο 06.10.25

To άγνωστο colpo grosso της Κίνας να αγοράζει ιρανικό πετρέλαιο ατιμώρητα

Το σύστημα μέσω του οποίου το ιρανικό πετρέλαιο «ανταλλάσσεται» με κινεζικές κατασκευές υποδομών εμπλέκει δύο βασικούς κινεζικούς παίκτες: μια κρατική ασφαλιστική εταιρεία και έναν χρηματοδοτικό μηχανισμό

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Άρσεναλ εμπνέεται από το «Μπερναμπέου» για τη μεγάλη ανακαίνιση του «Emirates»
Ποδόσφαιρο 09.10.25

Η Άρσεναλ εμπνέεται από το «Μπερναμπέου» για τη μεγάλη ανακαίνιση του «Emirates»

Οι «Κανονιέρηδες» σχεδιάζουν να αυξήσουν τη χωρητικότητα του γηπέδου τους από 62.000 σε 80.000 θεατές και μελετούν το μοντέλο του νέου Σαντιάγο Μπερναμπέου ως παράδειγμα τεχνολογικής και εμπορικής μεταμόρφωσης.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Χρυσό» ρινικό σπρέι υπόσχεται επανάσταση ενάντια στις ψυχικές και τις νευροεκφυλιστικές διαταραχές
Επιστήμες 09.10.25

«Χρυσό» ρινικό σπρέι υπόσχεται επανάσταση ενάντια στις ψυχικές και τις νευροεκφυλιστικές διαταραχές

Ιταλοί ερευνητές ανέπτυξαν ένα ρινικό σπρέι που βασίζεται σε χρυσά νανοσωματίδια τα οποία μεταφέρουν μια στοχευμένη θεραπεία απευθείας στον εγκέφαλο - η προσέγγιση έχει ήδη κατοχυρωθεί με πατέντα.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Αλεξανδρούπολη: Άνοιξε πόρτα ασθενοφόρου και έπεσε η ασθενής στον δρόμο – «Τίποτα σημαντικό» λέει η εταιρεία
Στην Αλεξανδρούπολη 09.10.25

Άνοιξε πόρτα ασθενοφόρου και η ασθενής κατέληξε στον δρόμο - «Τίποτα σημαντικό» η απάντηση της εταιρείας

«Η ασθενής ήταν δεμένη πάνω το φορείο και έπεσε με μηδενική ταχύτητα - Να σκεφτείτε δεν κατάλαβε τίποτα...» δήλωσε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας ασθενοφόρων για το απίστευτο ατύχημα στην Αλεξανδρούπολη

Σύνταξη
Ντόρα Μπακογιάννη: Ο Σαμαράς έχει από καιρό κόψει τις γέφυρες με τη ΝΔ – Τι είπε για Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 09.10.25

Ντόρα Μπακογιάννη: Ο Σαμαράς έχει από καιρό κόψει τις γέφυρες με τη ΝΔ – Τι είπε για Τσίπρα

Το σχόλιο της Ντόρας Μπακογιάννη για την απουσία του Αντώνη Σαμαρά από την εκδήλωση για το βιβλίο του Ευριπίδη Στυλιανίδη - Τι είπε για Τσίπρα, πώς σχολίασε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Τουρκία: Στο στόχαστρο ηθοποιοί και τραγουδιστές για ναρκωτικά – Ανάμεσά τους και η Χαντισέ του Düm Tek Tek
19 προσαγωγές 09.10.25

Σάλος στην Τουρκία: Στο στόχαστρο ηθοποιοί και τραγουδιστές για ναρκωτικά - Ανάμεσά τους και η Χαντισέ του Düm Tek Tek

Στην προσαγωγή 19 ηθοποιών, influencer και τραγουδιστών προχώρησαν οι αρχές στην Τουρκία για χρήση ναρκωτικών - Κλήθηκαν για εξετάσεις αίματος

Σύνταξη
Μετρό: Απελαύνεται ο 19χρονος πρόσφυγας που συνελήφθη για επίθεση σε οδηγό στη Δουκίσσης Πλακεντίας
Στη Δουκίσσης Πλακεντίας 09.10.25

Ξεκινούν διαδικασίες απέλασης για τον 19χρονο πρόσφυγα που συνελήφθη για επίθεση σε οδηγό του Mετρό

Η διαδικασία ανάκλησης του καθεστώτος ασύλου που είχε ο 19χρονος ενεργοποιήθηκε άμεσα μετά το περιστατικό σε συρμό της Γραμμής 3 του Μετρό - Μήνυση έχει υποβάλει η ΣΤΑ.ΣΥ

Σύνταξη
Ο Λαπόρτα πανηγυρίζει για το ματς της Μπαρτσελόνα στο Μαϊάμι, αλλά οι παίκτες φωνάζουν: «Δεν είναι σωστό αυτό…»
Ποδόσφαιρο 09.10.25

Ο Λαπόρτα πανηγυρίζει για το ματς της Μπαρτσελόνα στο Μαϊάμι, αλλά οι παίκτες φωνάζουν: «Δεν είναι σωστό αυτό…»

Η La Liga μεταφέρει το ματς Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ στις ΗΠΑ, με τον πρόεδρο των «μπλαουγκράνα», Ζοάν Λαπόρτα να κάνει λόγο για «μεγάλη ευκαιρία», αλλά τους ποδοσφαιριστές να εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια.

Σύνταξη
Αλέκος Συσσοβίτης: «Πάντα κοιτάμε τα νούμερα γιατί ζούμε σε καπιταλιστικές και ανταγωνιστικές κοινωνίες»
«Είναι το ψωμί μας» 09.10.25

Αλέκος Συσσοβίτης: «Πάντα κοιτάμε τα νούμερα γιατί ζούμε σε καπιταλιστικές και ανταγωνιστικές κοινωνίες»

«Η τηλεθέαση της σειράς είναι μέρος της δουλειάς μου και σαφέστατα με απασχολεί. Κάποτε δεν έδινα μεγάλη σημασία αλλά τώρα είναι το ψωμί μας», είπε μεταξύ άλλων ο Αλέκος Συσσοβίτης

Σύνταξη
Γάζα: Τι γνωρίζουμε για την καταρχήν συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς – Τα θολά σημεία και τι ακολουθεί
Ισραήλ - Χαμάς 09.10.25

«Ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες»: Τι γνωρίζουμε για τη συμφωνία για τη Γάζα - Τα θολά σημεία και τι ακολουθεί

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ και η Χαμάς συμφώνησαν στο πρώτο βήμα του σχεδίου του για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα - Τι προβλέπει

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Τα Ψαρά απέκτησαν πλωτό ασθενοφόρο
Ενίσχυση 09.10.25

Τα Ψαρά απέκτησαν πλωτό ασθενοφόρο

Δήμαρχος Ηρωικής Νήσου Ψαρών: «Η άφιξη του σκάφους στα Ψαρά αποτελεί σημείο καμπής για την υγειονομική θωράκιση του νησιού».

Σύνταξη
Χούπης: Η δια βίου μάθηση κι εκπαίδευση και η συνεχής καλλιέργεια αποτελούν προτεραιότητα του ΓΕΕΘΑ
Πολιτική 09.10.25

Χούπης: Η δια βίου μάθηση κι εκπαίδευση και η συνεχής καλλιέργεια αποτελούν προτεραιότητα του ΓΕΕΘΑ

Ο Στρατηγός Χούπης αναγορεύθηκε σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σύνταξη
Λύκειο: Αλλάζει το σύστημα προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 09.10.25

Αλλάζει το σύστημα εξετάσεων στο λύκειο - Ποιοι θα δίνουν μόνο προφορικά

Τι προβλέπει η ρύθμιση του νομοσχεδίου του υπ. Παιδείας για τις Ακαδημίες Επαγγελματικής Κατάρτισης, που ψηφίστηκε χθες, για όσους φοιτούν στο λύκειο και δεν συγκεντρώνουν Γενικό Μέσο Όρο 10

Σύνταξη
Ο επικεφαλής αθλητισμού στη Σαουδική Αραβία άναψε… φωτιές για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 09.10.25

Ο επικεφαλής αθλητισμού στη Σαουδική Αραβία άναψε… φωτιές για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο Τουρκί Αλ-Σέιχ, που είναι επικεφαλής αθλητισμού στη Σαουδική Αραβία άναψε… φωτιές για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, λέγοντας πως είναι πολύ κοντά σε συμφωνία για πώληση σε νέο επενδυτή…

Σύνταξη
Πέντε ομάδες προκαλούν «πονοκέφαλο» στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και αβεβαιότητα για την πολιτική της επιβίωση
Κόσμος 09.10.25

Πέντε ομάδες προκαλούν «πονοκέφαλο» στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και αβεβαιότητα για την πολιτική της επιβίωση

Έλλειψη εμπιστοσύνης φαίνεται ότι δείχνουν αρκετές ομάδες προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία είναι ξανά αντιμέτωπη με προτάσεις μομφής

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Λάζαρος Κυρίζογλου από την Αρχαία Ολυμπία: «Η Αυτοδιοίκηση δεν παραχωρεί καμία αρμοδιότητα»
Αυτοδιοίκηση 09.10.25

Λάζαρος Κυρίζογλου από την Αρχαία Ολυμπία: «Η Αυτοδιοίκηση δεν παραχωρεί καμία αρμοδιότητα»

Σταθερή στις θέσεις η Κεντρική Ένωσης Δήμων Ελλάδας. Ο Πρόεδρος Λάζαρος Κυρίζογλου από την Αρχαία Ολυμπία ήταν ξεκάθαρος αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης.

Σύνταξη
Θλίψη στην Μπόκα Τζούνιορς: «Έφυγε» ο προπονητής της ομάδας Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο – Ποια ήταν η ασθένεια που έπασχε… (pics)
Ποδόσφαιρο 09.10.25

Θλίψη στην Μπόκα Τζούνιορς: «Έφυγε» ο προπονητής της ομάδας Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο – Ποια ήταν η ασθένεια που έπασχε… (pics)

Ο σπουδαίος Αργεντινός τεχνικός της Μπόκα Τζούνιορς, Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο πέθανε στα 69 του χρόνια αφήνοντας πίσω του μια μεγάλη ποδοσφαιρική καριέρα.

Σύνταξη
Must Read
Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο