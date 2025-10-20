Αεροσκάφος μεταφοράς φορτίου που εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι βγήκε από τον διάδρομο κατά την προσγείωσή του στο διεθνές αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ και κατέληξε στη θάλασσα, αναφέρει ανακοίνωση της εταιρείας που διαχειρίζεται τον αερολιμένα, ενώ τοπικά ΜΜΕ μετέδωσαν πως δυο άνθρωποι είναι νεκροί (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Tyrone Siu).

Ο βόρειος διάδρομος αποπροσγειώσεων του αεροδρομίου έκλεισε μετά το συμβάν, ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία, πάντως οι άλλοι δύο διάδρομοι, ο κεντρικός και ο νότιος, συνεχίζουν να λειτουργούν.

Το πλήρωμα του αεροσκάφους διασώθηκε, δύο μέλη από το προσωπικό εδάφους έχασαν τη ζωή τους, και ένα ακόμα αγνοείται

⚡️🇭🇰Un avion cargo sort de la piste, percute un véhicule au sol et tombe dans la mer à l’aéroport de Hong Kong Le vol AirACT 747-400 a dérapé hors de la piste après avoir atterri à l’aéroport de Hong Kong. Selon certaines informations, l’avion a percuté un véhicule… pic.twitter.com/w6M4bLMf0P — X⚡️INFOLIVE (@xinfolive) October 19, 2025

Το δυστύχημα καταγράφηκε στις 03:50 (τοπική ώρα· χθες στις 22:50 ώρα Ελλάδας) και το αεροδρόμιο ανέφερε πως το αεροσκάφος έφερε κωδικό πτήσης της Emirates. Η εταιρεία των ΗΑΕ δεν απάντησε αμέσως όταν της ζήτησε σχόλιο το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Το τετραμελές πλήρωμα διασώθηκε, σύμφωνα με τη διαχειρίστρια του αεροδρομίου. Ενα μέλος του προσωπικού εδάφους διασώθηκε και άλλο ένα αγνοείται, πρόσθεσε.

Two ground crew dead at HKIA as an Emirates registered 747 leaves runway and skids into the sea.https://t.co/35eveK3nlf https://t.co/GNIZOY08Wm pic.twitter.com/rdiYKkd1aZ — Aaron Busch (@tripperhead) October 20, 2025

Ωστόσο, η εφημερίδα South China Morning Post έγραψε στην ψηφιακή της έκδοση ότι δυο άνδρες, μέλη του προσωπικού εδάφους, που επέβαιναν σε όχημα, έχασαν τη ζωή τους.

Ανήκε σε τουρκική εταιρεία

Ο εξειδικευμένος ιστότοπος Flightradar24 ανέφερε μέσω X πως το αεροσκάφος ήταν Boeing 747 μεταφοράς φορτίων. Πρόσθεσε πως ανήκε στην airACT, τουρκική εταιρεία που υπενοικιάζει αεροσκάφη μεταφοράς φορτίων σε μεγάλες εταιρείες του κλάδου.

The aircraft that went off runway 07L in Hong Kong is a Boeing 747-481(BDSF) with registration number TC-ACF. Flight #EK9788 arrived from Dubai after a 6h 53min flight. This Boeing 747 made its first flight in May 1993 (32 years ago). https://t.co/7iOAcGyZk8 pic.twitter.com/zQRh17rP2b — Flightradar24 (@flightradar24) October 19, 2025

Η airACT δεν απάντησε όταν της ζήτησε σχόλιο το Reuters, πέραν του ωραρίου λειτουργίας της.