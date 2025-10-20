newspaper
Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
19.10.2025 | 02:30
Πόζαρε με όπλο στα social media - Επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. στο σπίτι 48χρονου
Χονγκ Κονγκ: Αεροσκάφος κατέληξε στη θάλασσα κατά την προσγείωση – Νεκρά 2 μέλη από το προσωπικό εδάφους
Κόσμος 20 Οκτωβρίου 2025 | 04:00

Χονγκ Κονγκ: Αεροσκάφος κατέληξε στη θάλασσα κατά την προσγείωση – Νεκρά 2 μέλη από το προσωπικό εδάφους

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν εμπορικό αεροσκάφος κατέληξε στη θάλασσα κατά την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Αεροσκάφος μεταφοράς φορτίου που εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι βγήκε από τον διάδρομο κατά την προσγείωσή του στο διεθνές αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ και κατέληξε στη θάλασσα, αναφέρει ανακοίνωση της εταιρείας που διαχειρίζεται τον αερολιμένα, ενώ τοπικά ΜΜΕ μετέδωσαν πως δυο άνθρωποι είναι νεκροί (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Tyrone Siu).

Ο βόρειος διάδρομος αποπροσγειώσεων του αεροδρομίου έκλεισε μετά το συμβάν, ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία, πάντως οι άλλοι δύο διάδρομοι, ο κεντρικός και ο νότιος, συνεχίζουν να λειτουργούν.

Το πλήρωμα του αεροσκάφους διασώθηκε, δύο μέλη από το προσωπικό εδάφους έχασαν τη ζωή τους, και ένα ακόμα αγνοείται

Το δυστύχημα καταγράφηκε στις 03:50 (τοπική ώρα· χθες στις 22:50 ώρα Ελλάδας) και το αεροδρόμιο ανέφερε πως το αεροσκάφος έφερε κωδικό πτήσης της Emirates. Η εταιρεία των ΗΑΕ δεν απάντησε αμέσως όταν της ζήτησε σχόλιο το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Το τετραμελές πλήρωμα διασώθηκε, σύμφωνα με τη διαχειρίστρια του αεροδρομίου. Ενα μέλος του προσωπικού εδάφους διασώθηκε και άλλο ένα αγνοείται, πρόσθεσε.

Ωστόσο, η εφημερίδα South China Morning Post έγραψε στην ψηφιακή της έκδοση ότι δυο άνδρες, μέλη του προσωπικού εδάφους, που επέβαιναν σε όχημα, έχασαν τη ζωή τους.

Ανήκε σε τουρκική εταιρεία

Ο εξειδικευμένος ιστότοπος Flightradar24 ανέφερε μέσω X πως το αεροσκάφος ήταν Boeing 747 μεταφοράς φορτίων. Πρόσθεσε πως ανήκε στην airACT, τουρκική εταιρεία που υπενοικιάζει αεροσκάφη μεταφοράς φορτίων σε μεγάλες εταιρείες του κλάδου.

Η airACT δεν απάντησε όταν της ζήτησε σχόλιο το Reuters, πέραν του ωραρίου λειτουργίας της.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Διεθνείς αγορές: Προβληματίζουν οι τράπεζες – «Κατσαρίδες» σέρνονται προς την Ευρώπη;

Διεθνείς αγορές: Προβληματίζουν οι τράπεζες – «Κατσαρίδες» σέρνονται προς την Ευρώπη;

Economist: Ο πλούσιος κόσμος ζει πολύ πέρα ​​από τις δυνατότητές του

Economist: Ο πλούσιος κόσμος ζει πολύ πέρα ​​από τις δυνατότητές του

Τα επτά στάδια της απόρριψης
Άκυρο 19.10.25

Τα επτά στάδια της απόρριψης

Όλοι το έχουμε ζήσει, έστω μια φορά στη ζωή μας. Τι μπορούμε όμως να κάνουμε ώστε να μην απογοητευόμαστε -περισσότερο από όσο χρειάζεται- από την απόρριψη;

Σύνταξη
Χετάφε – Ρεάλ Μαδρίτης 0-1: O Εμπαπέ «έστειλε» τη «Βασίλισσα» ξανά στην κορυφή
Ποδόσφαιρο 20.10.25

Χετάφε – Ρεάλ Μαδρίτης 0-1: O Εμπαπέ «έστειλε» τη «Βασίλισσα» ξανά στην κορυφή

Ο Κιλιάν Εμπαπέ με γκολ που σημείωσε στο 80o λεπτό της αναμέτρησης με τη Χετάφε, χάρισε τη νίκη στη Ρεάλ Μαδρίτης με 1-0 και «κράτησε» τη «βασίλισσα» στην κορυφή της βαθμολογίας.

Σύνταξη
Νίκολιτς: «Μία δύσκολη νύχτα, άσχημη ήττα»
Ποδόσφαιρο 20.10.25

Νίκολιτς: «Μία δύσκολη νύχτα, άσχημη ήττα»

Μάρκο Νίκολιτς δήλωσε ότι «αναλαμβάνω το μέρος της ευθύνης που μου αναλογεί για κάποιες επιλογές μου», μετά την εντός έδρας ήττα της ΑΕΚ από τον ΠΑΟΚ

Σύνταξη
ΕΘΑΑΕ: Δώδεκα προγράμματα σπουδών σε εκκρεμότητα μεταξύ των οποίων και οι τρεις νομικές σχολές
ΕΘΑΑΕ 19.10.25

Δώδεκα προγράμματα σπουδών στα ιδιωτικά ΑΕΙ σε εκκρεμότητα - Εκτός σε πρώτη φάση «βαριές» σχολές

Το Ανώτατο Συμβούλιο της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) ενέκρινε 16 από τα 28 συνολικά προγράμματα σπουδών που είχαν κατατεθεί από τα τέσσερα μη κρατικά πανεπιστήμια. Δώδεκα προγράμματα παραμένουν σε εκκρεμότητα μεταξύ αυτών τρεις νομικές σχολές και μία ιατρική.

Σύνταξη
Σκληρή στάση της ΕΠΟ για τον προπηλακισμό Λανουά στην ΟΠΑΠ Αρένα – Το θέμα θα φτάσει σε δικαιοσύνη και UEFA
Ποδόσφαιρο 19.10.25

Σκληρή στάση της ΕΠΟ για τον προπηλακισμό Λανουά στην ΟΠΑΠ Αρένα – Το θέμα θα φτάσει σε δικαιοσύνη και UEFA

Η θέση της ΕΠΟ «ότι η γηπεδούχος ΠΑΕ ευθύνεται για την οργάνωση και την ασφάλεια του αγώνα» και ότι «ενώπιον της δικαιοσύνης θα κληθούν όσοι κινούνται στο άμεσο περιβάλλον της ΠΑΕ ΑΕΚ και δημιουργούν κλίμα τοξικότητας και μίσους» δείχνουν τις επόμενες ενέργειες

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Ο Μπαλντίνι φέρνει τον Πράντε για τεχνικό διευθυντή
Super League 19.10.25

Ο Μπαλντίνι φέρνει τον Πράντε για τεχνικό διευθυντή στον Παναθηναϊκό

Οπαδοί και ιδιοκτησία της Φιορεντίνα αμφισβητούν έντονα τον Ντανιέλε Πράντε και αυτός σκέφτεται σοβαρά να αποδεχτεί την πρόταση του Μπαλντίνι για τη διοίκηση του Παναθηναϊκού.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Η Κιμ Καρντάσιαν εμφανίστηκε στο γκαλά του Academy Museum με καλυμμένο το πρόσωπο της – Αλλά γιατί;
Maison Margiela 19.10.25

Η Κιμ Καρντάσιαν εμφανίστηκε στο γκαλά του Academy Museum με καλυμμένο το πρόσωπο της – Αλλά γιατί;

Το πρόσωπό της Κιμ Καρντάσιαν ήταν ελαφρώς ορατό λόγω του συνόλου που επέλεξε και, οι θαυμαστές της ίσως αναρωτιούνται γιατί επέλεξε να εμφανιστεί κάπως ινκόγκνιτο σε μια τόσο σημαντική βραδιά.

Σύνταξη
Ο Τραμπ κάλεσε τον Ζελένσκι να συνάψει συμφωνία με τον Πούτιν – «Ρισκάρετε να αντιμετωπίσετε την καταστροφή»
Financial Times 19.10.25

Ο Τραμπ κάλεσε τον Ζελένσκι να αποδεχθεί τους όρους του Πούτιν ή να βρεθεί αντιμέτωπος με την καταστροφή

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να άσκησε πιέσεις στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αποδεχθεί τους όρους του Βλαντιμίρ Πούτιν για ειρηνευτική συμφωνία

Σύνταξη
Κύπρος: Η εμφατική νίκη του Τουφάν Ερχιουρμάν στα κατεχόμενα και το πρώτο μήνυμα στην Άγκυρα
Το αποτέλεσμα των «εκλογών» 19.10.25 Upd: 23:52

Η εμφατική νίκη του Τουφάν Ερχιουρμάν στα κατεχόμενα και το πρώτο μήνυμα στην Άγκυρα

Ο Τουφάν Ερχιουρμάν εκλέγεται από τον πρώτο γύρο των παράνομων εκλογών στα κατεχόμενα καταγράφοντας ιστορική και μεγάλη νίκη έναντι του Ερσίν Τατάρ. Τι σηματοδοτεί η εκλογή του για την επίλυση του Κυπριακού.

Σύνταξη
