Φοβερό στατιστικό: Σκόραρε Έλληνας παίκτης του Άρη μετά από 1,5 χρόνο

Ένα ιδιαίτερο στατιστικό ξεχώρισε στην αναμέτρηση του Άρη με τον Παναθηναϊκό για την 7η αγωνιστική της Super League. Ο Τάσος Δώνης βρήκε δίχτυα στην πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα της ομάδας της Θεσσαλονίκης, ισοφαρίζοντας τον Παναθηναϊκό (1-1) και βάζοντας τέλος σε ένα σερί που κρατούσε περίπου 1,5 χρόνο.

Το τελευταίο γκολ Έλληνα ποδοσφαιριστή για την ομάδα του Άρη είχε σημειωθεί πριν 522 μέρες, στις 15 Μαΐου 2024 από τον Γιάννη Φετφατζίδη απέναντι στη Λαμία.

Τα γκολ που είχε σκοράρει ο Άρης πριν τον Δώνη

Από τότε, ο Άρης είχε σκοράρει 49 φορές σε 48 αναμετρήσεις, με όλα τα γκολ να προέρχονται από ξένους παίκτες. Η επιστροφή στα γκολ από Έλληνες παίκτες ήρθε από τον 28χρονο Δώνη, ο οποίος είχε ξεκινήσει την πορεία του από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού πριν μετακομίσει στη Γιουβέντους.

Το ντεμπούτο του είχε ακόμη έναν συμβολισμό αφού ο πατέρας του, Γιώργος Δώνης, είχε κάνει την πρώτη του εμφάνιση στη μεγάλη κατηγορία στο ίδιο γήπεδο, τον Δεκέμβριο του 1990, ως παίκτης του ΠΑΣ Γιάννινα.