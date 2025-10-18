Ο Μιγκέλ Αλφαρέλα αποτελεί το σημείο αναφοράς στην αποστολή του Άρη, ενόψει του αυριανού (19/10) ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο «Κλεάνθης Βικελίδης», για την 7η αγωνιστική της Super League.

Ο Αλφαρέλα θα κάνει το ντεμπούτο του με τους κιτρινόμαυρους, ενώ στη διάθεση του Χιμένεθ τέθηκαν και οι Γένσεν και Μεντίλ. Αντίθετα, δεν υπολογίζεται ο Ούρος Ράτσιτς, που δεν ξεπέρασε πλήρως το πρόβλημα τραυματισμού του, όπως και ο Κάρλες Πέρεθ. Ακόμα, εκτός έμεινε ο Μιχάλης Βοριαζίδης, που θα υποβληθεί τη Δευτέρα σε χειρουργική επέμβαση.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης:

«Με την προπόνηση, που έγινε σήμερα το απόγευμα στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των ποδοσφαιριστών του ΑΡΗ για τον εντός έδρας αγώνα με τον Παναθηναϊκό (19/10), στο πλαίσιο της 7ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος «Stoiximan Super League» της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

Η αποστολή της ομάδας μας για το αυριανό παιχνίδι στο Κλεάνθης Βικελίδης (19:30) αποτελείται από τους εξής ποδοσφαιριστές:

Διούδης, Αθανασιάδης, Καράι, Tejero, Fadiga, Mendyl, Frydek, Fabiano Leismann, Pedro Alvaro, Sundberg, Rose, Jensen, Monchu Rodriguez, Mamadou Gning, Misehouy, Dudu Rodrigues, Sisto, Morutan, Loren Moron, Kadewere, Αλφαρέλα, Γιαννιώτας, Δώνης, Γαλανόπουλος, Παναγίδης.

Εκτός αποστολής έμειναν οι Uros Racic (προέρχεται από τραυματισμό), Carles Perez (τραυματίας), Lovro Majkic, Μιχάλης Βοριαζίδης, Κώστας Χαρούπας και Σαραφιανός Παπασαραφιανός».