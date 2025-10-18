sports betsson
Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025
Άρης: Με Αλφαρέλα απέναντι στον Παναθηναϊκό
Ποδόσφαιρο 18 Οκτωβρίου 2025 | 23:00

Άρης: Με Αλφαρέλα απέναντι στον Παναθηναϊκό

Ο Αλφαρέλα συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στην αποστολή του Άρη για το αυριανό (19/10) εντός έδρας ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Vita.gr
Το άγχος «γράφει» στο σώμα – Οι προειδοποιητικές ενδείξεις

Το άγχος «γράφει» στο σώμα – Οι προειδοποιητικές ενδείξεις

Spotlight

Ο Μιγκέλ Αλφαρέλα αποτελεί το σημείο αναφοράς στην αποστολή του Άρη, ενόψει του αυριανού (19/10) ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο «Κλεάνθης Βικελίδης», για την 7η αγωνιστική της Super League.

Ο Αλφαρέλα θα κάνει το ντεμπούτο του με τους κιτρινόμαυρους, ενώ στη διάθεση του Χιμένεθ τέθηκαν και οι Γένσεν και Μεντίλ. Αντίθετα, δεν υπολογίζεται ο Ούρος Ράτσιτς, που δεν ξεπέρασε πλήρως το πρόβλημα τραυματισμού του, όπως και ο Κάρλες Πέρεθ. Ακόμα, εκτός έμεινε ο Μιχάλης Βοριαζίδης, που θα υποβληθεί τη Δευτέρα σε χειρουργική επέμβαση.

Την αποστολή του Άρη απαρτίζουν οι: Διούδης, Αθανασιάδης, Καράι, Tejero, Fadiga, Mendyl, Frydek, Fabiano Leismann, Pedro Alvaro, Sundberg, Rose, Jensen, Monchu Rodriguez, Mamadou Gning, Misehouy, Dudu Rodrigues, Sisto, Morutan, Loren Moron, Kadewere, Αλφαρέλα, Γιαννιώτας, Δώνης, Γαλανόπουλος, Παναγίδης.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης:

«Με την προπόνηση, που έγινε σήμερα το απόγευμα στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των ποδοσφαιριστών του ΑΡΗ για τον εντός έδρας αγώνα με τον Παναθηναϊκό (19/10), στο πλαίσιο της 7ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος «Stoiximan Super League» της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

Η αποστολή της ομάδας μας για το αυριανό παιχνίδι στο Κλεάνθης Βικελίδης (19:30) αποτελείται από τους εξής ποδοσφαιριστές:

Διούδης, Αθανασιάδης, Καράι, Tejero, Fadiga, Mendyl, Frydek, Fabiano Leismann, Pedro Alvaro, Sundberg, Rose, Jensen, Monchu Rodriguez, Mamadou Gning, Misehouy, Dudu Rodrigues, Sisto, Morutan, Loren Moron, Kadewere, Αλφαρέλα, Γιαννιώτας, Δώνης, Γαλανόπουλος, Παναγίδης.

Εκτός αποστολής έμειναν οι Uros Racic (προέρχεται από τραυματισμό), Carles Perez (τραυματίας), Lovro Majkic, Μιχάλης Βοριαζίδης, Κώστας Χαρούπας και Σαραφιανός Παπασαραφιανός».

World
Υπερπλούσιοι: Γιατί δεν επενδύουν πια στην πολυτέλεια

Υπερπλούσιοι: Γιατί δεν επενδύουν πια στην πολυτέλεια

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Μισθοί: Αυξάνονται οι ανισότητες στην Ελλάδα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

Μισθοί: Αυξάνονται οι ανισότητες στην Ελλάδα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

LIVE: Ρόμα – Ίντερ
Ποδόσφαιρο 18.10.25

LIVE: Ρόμα – Ίντερ

LIVE: Ρόμα – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρόμα – Ίντερ για την 7η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Η νοοτροπία και η σκέψη μας πρέπει να είναι ίδια σε όλα τα παιχνίδια»
Ποδόσφαιρο 18.10.25

Μεντιλίμπαρ: «Η νοοτροπία και η σκέψη μας πρέπει να είναι ίδια σε όλα τα παιχνίδια»

Ο Χοσέ Λουίς; Μεντιλίμπαρ, παρά το 2-0 επί της ΑΕΛ, τόνισε οτι δεν του άρεσε ο τρόπος με τον οποίο οι παίκτες του αντιμετώπισαν το παιχνίδι και πως θα πρέπει σε όλα τα ματς να δείχνουν τον ίδιο ζήλο.

Σύνταξη
Ο Χάαλαντ βάζει γκολ και στον… ύπνο του
On Field 18.10.25

Ο Χάαλαντ βάζει γκολ και στον… ύπνο του

Ο Νορβηγός σέντερ φορ της Σίτι, οδήγησε την ομάδα του στη νίκη και κόντρα στην Έβερτον, δημιουργώντας ένα φανταστικό σερί σκοραρίσματος

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: Παναιτωλικός – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 18.10.25

LIVE: Παναιτωλικός – ΟΦΗ

LIVE: Παναιτωλικός – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναιτωλικός – ΟΦΗ για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Ο Ορτέγκα της επίθεσης και ο Μάνσα
On Field 18.10.25

Ο Ορτέγκα της επίθεσης και ο Μάνσα

Ο Αργεντίνος μπακ είχε και πάλι ασίστ, δείχνοντας ότι φέτος βοηθάει τον Ολυμπιακό και στο δημιουργικό κομμάτι του παιχνιδιού, ενώ ο Βραζιλιάνος στόπερ έδειξε πολύ καλά στοιχεία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μάντσεστερ Σίτι – Έβερτον 2-0: Νίκη με… υπογραφή του τρομερού Χάαλαντ (pic)
Ποδόσφαιρο 18.10.25

Μάντσεστερ Σίτι – Έβερτον 2-0: Νίκη με… υπογραφή του τρομερού Χάαλαντ (pic)

Ο Νορβηγός Έρλινγκ Χάαλαντ έκανε τη διαφορά και οδήγησε τη Μάντσεστερ Σίτι σε νίκη με 2-0 επί της Έβερτον – Στις καθυστερήσεις ισοφάρισε η Κρίσταλ Πάλλας κόντρα στην Μπόρνμουθ (3-3).

Σύνταξη
ΗΠΑ: To Στέιτ Ντιπάρτμεντ προειδοποιεί για «επικείμενη επίθεση της Χαμάς εναντίον Παλαιστινίων»
Κόσμος 19.10.25

To Στέιτ Ντιπάρτμεντ προειδοποιεί για «επικείμενη επίθεση της Χαμάς εναντίον Παλαιστινίων»

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία κατηγορεί τη Χαμάς πως έχει σχεδιάσει επιθέσεις κατά Παλαιστινίων φωτογραφίζοντας τις συμμορίες που εξοπλίζει το Ισραήλ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο CEO της Walmart μιλά – και προκαλεί
Ταράζει τα νερά 19.10.25

Ο CEO της Walmart μιλά – και προκαλεί

Ο CEO της Walmart παίρνει θέση για την πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ – και ανοίγει έναν νέο κύκλο αντιπαράθεσης

Νατάσα Σινιώρη
Βρετανία: Πενταετής φυλάκιση σε άνδρα που απείλησε τον Νάιτζελ Φάρατζ
Κόσμος 19.10.25

Βρετανία: Πενταετής φυλάκιση σε άνδρα που απείλησε τον Νάιτζελ Φάρατζ

Ο άνδρας σε βίντεο που ανέβασε στο TikTok, κατονόμασε τον Φάρατζ και δείχνοντας ένα τατουάζ AK-47 χειρονομούσε σαν να πυροβολούσε. Καταδικάστηκε και σε 8 μηνές για παράνομη είσοδο στη χώρα.

Σύνταξη
Γάζα: «Χτύπησε το κουδούνι» χωρίς σχολεία – 300.000 μαθητές ξεκινούν μαθήματα λέει η UNRWA
Κόσμος 18.10.25

Χτύπησε το κουδούνι στη Γάζα χωρίς σχολεία - 300.000 μαθητές ξεκινούν μαθήματα λέει η UNRWA

Μετά από περισσότερα από δύο χρόνια μακριά από την εκπαίδευση, τα σχολεία στη Γάζα ξεκίνησαν ψηφιακά με 8.000 εκπαιδευτικούς. Δέκα χιλιάδες παιδιά θα παρακολουθήσουν μαθήματα διά ζώσης

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γάζα: Η Χαμάς παρέδωσε ακόμη δύο σορούς Ισραηλινών ομήρων
Σύνολο 12 18.10.25

Γάζα: Η Χαμάς παρέδωσε ακόμη δύο σορούς Ισραηλινών ομήρων

Οι σοροί παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό. Mε τη σειρά του θα τις δώσει στον ισραηλινό στρατό. Η Χαμάς προειδοποιεί ότι το κλείσιμο του περάσματος στη Ράφα θα εμποδίσει την ανάσυρση περισσότερων νεκρών.

Σύνταξη
Kύπρος: Συνελήφθη πρώην ποδοσφαιριστής για τη δολοφονία Δημοσθένους
Κόσμος 18.10.25

Kύπρος: Συνελήφθη πρώην ποδοσφαιριστής για τη δολοφονία Δημοσθένους

Ο ύποπτος ποδοσφαιριστής θα οδηγηθεί στο δικαστήριο για να εκδοθεί διατάγματος για την προφυλάκισή του - Ο δολοφονηθείς Σταύρος Δημοσθένους ήταν και πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας της Καρμιώτισσας,

Σύνταξη
«Ήσουν πάντα κάπου αλλού»: Τα παιδιά του Μπεν Στίλερ σπάνε τη σιωπή τους για τον απόντα πατέρα τους
«Σε ταξίδι, σε πρεμιέρα» 18.10.25

«Ήσουν πάντα κάπου αλλού»: Τα παιδιά του Μπεν Στίλερ σπάνε τη σιωπή τους για τον απόντα πατέρα τους

«Είχες τόσους ρόλους — ηθοποιός, σκηνοθέτης, παραγωγός, πατέρας. Μερικές φορές ένιωθα ότι ο τελευταίος αυτός ρόλος ερχόταν τελευταίος», δήλωσε ο 20χρονος Κουίν αναφερόμενος στον πατέρα του Μπεν Στίλερ

Σύνταξη
Μεσσηνία: Δεν εντοπίστηκαν ίχνη πυρίτιδας στα ρούχα του φερόμενου «εκτελεστή» – Αύριο οι απολογίες των δύο συλληφθέντων
Ελλάδα 18.10.25

Μεσσηνία: Δεν εντοπίστηκαν ίχνη πυρίτιδας στα ρούχα του φερόμενου «εκτελεστή» – Αύριο οι απολογίες των δύο συλληφθέντων

Οι δύο 22χρονοι αλληλοκατηγορούνται για το ποιος πυροβόλησε και σκότωσε τους δύο άνδρας στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα - Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Θέτις 3-1: Νικηφόρα πρεμιέρα για τις «ερυθρόλευκες»
Άλλα Αθλήματα 18.10.25

Ολυμπιακός – Θέτις 3-1: Νικηφόρα πρεμιέρα για τις «ερυθρόλευκες»

Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος βόλεϊ γυναικών, τα κορίτσια του Ολυμπιακού έχασαν το πρώτο σετ, όμως με εννιά μπλοκ και επτά άσους επικράτησαν τελικά με 3-1 σετ επί της ομάδας της Βούλας.

Σύνταξη
Gen Z: Μπορεί και θέλει αυτή η γενιά να εργαστεί με τα πρότυπα των προηγούμενων γενεών;
Διεθνής Οικονομία 18.10.25

Μπορεί και θέλει η Gen Z να εργαστεί με τα πρότυπα των προηγούμενων γενεών;

Μια διευθύνουσα σύμβουλος περιγράφει κάποια από τα χαρακτηριστικά της Gen Z στον εργασιακό χώρο: Χρειάζονται δουλειά, όμως θέλουν ρουτίνα και κατανόηση των αξιών τους

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Εφιαλτικές στιγμές σε πτήση – Χειραποσκευή πήρε φωτιά [Βίντεο]
Αναγκαστική προσγείωση 18.10.25

Εφιαλτικές στιγμές σε πτήση - Χειραποσκευή πήρε φωτιά

Βίντεο δείχνουν τη φωτιά στον αποθηκευτικό χώρο και τους επιβάτες πανικόβλητους. Μπαταρία λιθίου αναφλέχθηκε στη χειραποσκευή ενός επιβάτη η οποία ήταν αποθηκευμένη στο ντουλάπι πάνω από τα καθίσματα.

Σύνταξη
Μαρούσι – Άρης Betsson 108-103: Πρώτη νίκη για τους Αμαρουσιώτες, σε ματς με δύο παρατάσεις! (vid)
Μπάσκετ 18.10.25

Μαρούσι – Άρης Betsson 108-103: Πρώτη νίκη για τους Αμαρουσιώτες, σε ματς με δύο παρατάσεις! (vid)

Ο Άρης Betsson επέστρεψε από το -16 με το οποίο έχανε στα τέλη της 3ης περιόδου, όμως το Μαρούσι είχε σε εξαιρετική μέρα τους Κινγκ και Μέικον κι έτσι επικράτησε με 108-103 μετά από δύο παρατάσεις!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Την ώρα που η οικονομία «πετάει», η ανισότητα αυξάνεται και οι φτωχοί εργαζόμενοι πολλαπλασιάζονται
Οικονομία 18.10.25

Την ώρα που η οικονομία «πετάει», η ανισότητα αυξάνεται και οι φτωχοί εργαζόμενοι πολλαπλασιάζονται

Από την ευημερία των αριθμών με την οικονομία να «ανθίζει», μέχρι την ευημερία των καθημερινών ανθρώπων, ο δρόμος είναι πολύ μακρύς ειδικά για τις γυναίκες, τους «εργαζόμενους φτωχούς» και τους νέους.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
