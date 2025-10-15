Άρης: Ανεβάζουν ρυθμούς ενόψει Παναθηναϊκού Ράτσιτς και Μεντίλ
Βελτιώνεται η κατάσταση των Ράτσιστς και Μεντίλ που ταλαιπωρήθηκαν από τραυματισμούς το προηγούμενο διάστημα, με τις πιθανότητες να προλάβουν το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό να είναι αυξημένες.
- «Αγαπώ τον Μωάμεθ»: Γιατί η Ινδία διώκει τους μουσουλμάνους της χώρας;
- Διπλός συναγερμός σε Κρυονέρι και Άγιο Δημήτριο για άτομα που απειλούσαν να αυτοκτονήσουν
- Η αύξηση των βάναυσων επιθέσεων των Ισραηλινών εποίκων σε όλη την κατεχόμενη Δυτική Όχθη σε χάρτες
- ΕΔΕ για περιστατικό ξυλοδαρμού μαθητή σε δημοτικό σχολείο στη Θεσσαλονίκη
Στο κυριακάτικο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (19/10, 19:30) έχουν στρέψει την προσοχή τους άπαντες στον Άρη, ενώ ο Μανόλο Χιμένεθ περιμένει τους Χαμζά Μεντίλ και Ούρος Ράτσιτς.
Οι δυο ποδοσφαιριστές ανεβάζουν ρυθμούς και προσπαθούν να προλάβουν το σημαντικό αυτό παιχνίδι.
Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης:
«Πρωινή προπόνηση στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο περιλάμβανε το σημερινό πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ (ενεργοποίηση, ασκήσεις ενδυνάμωσης, τακτική και παιχνίδι).
Οι Χαμζά Μεντίλ και Ούρος Ράτσιτς, που -αμφότεροι- ξεκίνησαν να ανεβάζουν ρυθμό, στην προπόνηση της Τετάρτης έκαναν και πάλι ατομικό, ενώ ο Κάρλες Πέρεθ, από την πλευρά του, συνέχισε το πρόγραμμά του (θεραπεία και ατομικό).
Στις προπονήσεις συμμετέχει κανονικά ο Ολιμπίου Μορουτσάν, ο οποίος ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Ρουμανίας.
Αύριο, Πέμπτη, η προπόνηση είναι προγραμματισμένη για το πρωί στο «Δασυγένειο» ενόψει της εντός έδρας αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό (19/10, 19:30), στο πλαίσιο της 7ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος «Stoiximan Super League»».
- Euroleague: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Βιλερμπάν (pic)
- Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν 91-85: Τρίτη νίκη με ηγέτη τον Χολμς
- ΠΑΟΚ – Τρέπτσα 85 -74: Με λίγο άγχος, αλλά νικηφόρα η πρεμιέρα του στο Europe Cup
- Σίνερ – Τσιτσιπάς 2-0: Σε άλλο επίπεδο ο Ιταλός (vid)
- Άρης: Ανεβάζουν ρυθμούς ενόψει Παναθηναϊκού Ράτσιτς και Μεντίλ
- Πανιώνιος – Μπουργκ 56-66: Ήταν άστοχος και ηττήθηκε για 2η φορά (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις