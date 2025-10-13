Άρης: Τα δεδομένα για Ράτσιτς ενόψει Παναθηναϊκού

Ο Ούρος Ράτσιτς κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το κυριακάτικο εντός έδρας ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ο Σέρβος χαφ ανεβάζει καθημερινά ρυθμούς και ακολουθεί, πλέον, ατομικό πρόγραμμα εκγύμνασης, ενώ το ίδιο ισχύει και με τον Χαμζά Μεντίλ.

Ο Μανόλο Χιμένεθ περιμένει την επιστροφή των δυο παικτών στις προπονήσεις, ενώ εξαιρετικά απίθανο θα πρέπει να θεωρείται το να προλάβει το συγκεκριμένο ματς ο Κάρλες Πέρεθ.

Η προπόνηση της Δευτέρας, που ήταν πρωινή και έγινε στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο, ξεκίνησε με ασκήσεις ενεργοποίησης και ολοκληρώθηκε με παιχνίδια σε μικρό χώρο (υψηλής έντασης). Αύριο, Τρίτη, θα ακολουθηθεί το ίδιο πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης:

«Επιστροφή σήμερα στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ ενόψει του αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο Κλεάνθης Βικελίδης (19/10, 19:30), στο πλαίσιο της 7ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος «Stoiximan Super League».

Οι Χαμζά Μεντίλ και Ούρος Ράτσιτς ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα, ενώ ο Κάρλες Πέρεθ έκανε θεραπεία και ατομικό.

Αύριο, Τρίτη, θα ακολουθηθεί το ίδιο πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας (πρωινή προπόνηση στο Δασυγένειο)», ανέφερε η ομάδα της Θεσσαλονίκης στην ενημέρωσή της.