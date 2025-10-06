Άρης: Ανεβάζει στροφές ο Πέρεθ

Σημαντική βελτίωση σημείωσε η κατάσταση της υγείας του Κάρλες Πέρεθ, που ξεκίνησε ατομικό πρόγραμμα εκγύμνασης. Μόνος του γυμνάστηκε και ο Αλφαρελά, ενώ αντίθετα συμμετείχε στην προπόνηση χωρίς να αισθανθεί ενοχλήσεις ο Γένσεν. Πρόγραμμα αποθεραπείας ακολούθησαν οι Ράτσιτς και Μεντίλ.

Στο σημερινό πρόγραμμα οι ποδοσφαιριστές του Άρη χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Πρόγραμμα αποθεραπείας και αποφόρτισης για το πρώτο, ασκήσεις ενεργοποίησης, παιχνίδια σε μικρό χώρο και ασκήσεις ενδυνάμωσης για το δεύτερο γκρουπ.

Αύριο, Τρίτη, οι ποδοσφαιριστές της ομάδας της Θεσσαλονίκης θα προπονηθούν πρωί και απόγευμα στο Δασυγένειο. Τις επόμενες ημέρες οι Κίτρινοι θα προσπαθήσουν να δουλέψουν υπό τις οδηγίες του Ισπανού τεχνικού, Μανόλο Χιμένεθ, προκειμένου να παρουσιαστούν καλύτεροι μετά τη διακοπή για τους αγώνες των εθνικών ομάδων.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης:

«Πρωινή προπόνηση στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο περιλάμβανε το πρόγραμμα της Δευτέρας.

Στο σημερινό πρόγραμμα οι ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Πρόγραμμα αποθεραπείας και αποφόρτισης για το πρώτο, ασκήσεις ενεργοποίησης, παιχνίδια σε μικρό χώρο και ασκήσεις ενδυνάμωσης για το δεύτερο γκρουπ.

Ο Φρέντρικ Γένσεν συμμετείχε στο πρόγραμμα, οι Κάρλες Πέρεθ και Μιγκέλ Αλφαρέλα έκαναν ατομικό, ενώ οι Ούρος Ράτσιτς και Χαμζά Μεντίλ συνέχισαν το πρόγραμμα θεραπείας.

Αύριο, Τρίτη, οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας θα προπονηθούν πρωί και απόγευμα στο Δασυγένειο».