Άρης: Χωρίς Γένσεν αλλά με δύο επιστροφές η αποστολή κόντρα στον ΟΦΗ

Ο Μανόλο Χιμένεθ δεν θέλησε να ρισκάρει με τη συμμετοχή του Φρέντρικ Γένσεν στην αποστολή του σαββατιάτικου (4/10, 18:00) εκτός έδρας παιχνιδιού που θα δώσει ο Άρης με τον ΟΦΗ, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Super League.

Εκτος έμειναν και οι τραυματίες Μιγκέλ Αλφαρέλα, Ούρος Ράτσιτς, Χαμζά Μεντίλ και Κάρλες Πέρεθ. Αντίθετα, ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού του και επιστρέφει ο Τίνο Καντεβέρε.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης:

«Στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο προπονήθηκαν σήμερα οι ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ.

Μετά την ολοκλήρωση της προπόνησης της Πέμπτης ανακοινώθηκε η αποστολή της ομάδας μας, η οποία αποτελείται από τους εξής ποδοσφαιριστές:

Αθανασιάδης, Διούδης, Καράι, Tejero, Fadiga, Frydek, Fabiano Leismann, Pedro Alvaro, Sundberg, Monchu Rodriguez, Mamadou Gning, Misehouy, Morutan, Sisto, Dudu Rodrigues, Loren Moron, Kadewere, Γιαννιώτας, Δώνης, Γαλανόπουλος, Παναγίδης, Βοριαζίδης.

Οι Φρέντρικ Γένσεν, Μιγκέλ Αλφαρέλα, Ούρος Ράτσιτς, Χαμζά Μεντίλ και Κάρλες Πέρεθ συνέχισαν τα προγράμματά τους.

* Η αποστολή του ΑΡΗ θα αναχωρήσει αύριο το πρωί για την Καλαμάτα (μέσω Αθηνών) και το απόγευμα της Παρασκευής θα προπονηθεί σε γήπεδο της μεσσηνιακής πρωτεύουσας ενόψει του αγώνα του Σαββάτου με τον Ο.Φ.Η., που θα γίνει στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» της Τρίπολης (04/10, 18:00), στο πλαίσιο της 6ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος «Stoiximan Super League» της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026».