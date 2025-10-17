Άρης: Μειώνονται οι πιθανότητες ο Ράτσιτς να προλάβει τον Παναθηναϊκό

Ο Ούρος Ράτσιτς συμμετείχε σε μέρος της σημερινής (17/10) προπόνησης, μετά από τρεις εβδομάδες, περίπου, όμως, θεωρείται πολύ δύσκολο να συμπεριληφθεί στην αποστολή του κυριακάτικου ντέρμπι του Άρη με τον Παναθηναϊκό στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Αντίθετα, ο Χαμζά Μεντίλ ολοκλήρωσε το πρόγραμμα εκγύμνασης χωρίς να αισθανθεί ενοχλήσεις και θέτει υποψηφιότητα ακόμα και για το βασικό σχήμα και το αριστερό άκρο της αμυντικής γραμμής.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης:

«Στην τελική ευθεία μπήκε η προετοιμασία της ομάδας μας για το κυριακάτικο εντός έδρας παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό (19/10, 19:30), στο πλαίσιο της 7ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος “Stoiximan Super League».

Στην προπόνηση της Παρασκευής οι ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ (ο Χαμζά Μεντίλ προπονήθηκε κανονικά, ο Ούρος Ράτσιτς συμμετείχε σε κομμάτι του προγράμματος, ενώ ο Κάρλες Πέρεθ έκανε θεραπεία και ατομικό) ακολούθησαν πρόγραμμα αποσυμφόρησης.

Αύριο, Σάββατο, μετά την ολοκλήρωση της απογευματινής προπόνησης στο “Δασυγένειο” θα ανακοινωθεί η αποστολή του μεθαυριανού αγώνα με την αθηναϊκή ομάδα».