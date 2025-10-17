sports betsson
Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Άρης: Πρόβλημα υγείας αντιμετωπίζει ο Βοριαζίδης, θα υποβληθεί σε επέμβαση
Ποδόσφαιρο 17 Οκτωβρίου 2025 | 20:58

Άρης: Πρόβλημα υγείας αντιμετωπίζει ο Βοριαζίδης, θα υποβληθεί σε επέμβαση

Στο χειρουργείο οδηγείται ο νεαρός μέσος καθώς στις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε διαπιστώθηκε εξεργασία στα γεννητικά του όργανα. Στο πλευρό του η ΠΑΕ Άρης: «Θα βγει νικητής στη μάχη που θα δώσει»

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τι μαρτυρά ο ύπνος σου για την υγεία σου

Τι μαρτυρά ο ύπνος σου για την υγεία σου

Spotlight

Μια δύσκολη μάχη καλείται να δώσει ο Μιχάλης Βοριαζίδης, όμως, όλος ο οργανισμός του Άρη βρίσκεται στο πλευρό του, προκειμένου να αναδειχτεί νικητής.

Ο νεαρός Έλληνας μεσοεπιθετικός υποβλήθηκε σε εξετάσεις, στις οποίες βρέθηκε εξεργασία στα γεννητικά του όργανα. Ο ποδοσφαιριστής θα χρειαστεί να υποβληθεί τη Δευτέρα σε χειρουργική επέμβαση και άπαντες εύχονται όλα να πάνε καλά.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης:

«Υπάρχουν, δυστυχώς, στιγμές που η ζωή μας επιφυλάσσει δυσάρεστες εκπλήξεις και μας δοκιμάζει…

Μια τέτοια βιώνει εδώ και λίγες ώρες ο Μιχάλης Βοριαζίδης.

Ο 21χρονος μέσος, κατόπιν εξετάσεων που του έγιναν σήμερα από τον γιατρό της ομάδας μας, Ιωάννη Χρίστου, βρέθηκε να έχει εξεργασία στα γεννητικά του όργανα.

Την Δευτέρα θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου και θα ακολουθηθούν όλα τα πρωτόκολλα, ώστε να επιστρέψει υγιής κοντά μας.

Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ και όλη η οικογένεια του ΑΡΗ στεκόμαστε στο πλευρό του Μιχάλη και είμαστε βέβαιοι ότι θα βγει νικητής από αυτήν την περιπέτεια και θα επιστρέψει ακόμη πιο δυνατός κοντά μας.

Μιχάλη είσαι δυνατός και όλοι εμείς είμαστε κοντά σου!».

Headlines:
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Χάθηκαν 8 δισ. σε μία εβδομάδα – Η χειρότερη του 2025

Χρηματιστήριο Αθηνών: Χάθηκαν 8 δισ. σε μία εβδομάδα – Η χειρότερη του 2025

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τι μαρτυρά ο ύπνος σου για την υγεία σου

Τι μαρτυρά ο ύπνος σου για την υγεία σου

Ποντοπόρος
ΙΜΟ: Αναβλήθηκε για ένα χρόνο η συνεδρίαση για την πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας

ΙΜΟ: Αναβλήθηκε για ένα χρόνο η συνεδρίαση για την πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Ο Γιαζιτσί, το γραφείο του Μεντιλίμπαρ και τα λόγια του «ξανθού»…
Ποδόσφαιρο 17.10.25

Ο Γιαζιτσί, το γραφείο του Μεντιλίμπαρ και τα λόγια του «ξανθού»…

Ο Ολυμπιακός περιμένει πολλά από τον Γιαζιτσί. Ο ίδιος εμφανίζεται έτοιμος να κάνει τα πάντα. Το είπε στον Μεντιλίμπαρ και παλεύει να του το δείξει στο Ρέντη. Ο Βάσκος δεν αγαπάει τα λόγια, αλλά την εικόνα του γηπέδου. Και έχει θέσει άπαντες σε επιφυλακή, προετοιμάζοντάς τους για χρόνο και... «ευθύνες».

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Μπάσκετ 17.10.25

Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός 81-95: Με κορυφαίους τους Οσμάν και Γιουρτσεβέν

Με τον Οσμάν να κάνει ρεκόρ πόντων (29) και τον Γιουρτσεβέν να προσθέτει 15, ο Παναθηναϊκός νίκησε εμφατικά στην Πόλη με 95-81. Σοκαριστικός τραυματισμός για Παπαγιάννη, τραυματίστηκε και ο Οσμάνι.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Ο Γιαζιτσί, το γραφείο του Μεντιλίμπαρ και τα λόγια του «ξανθού»…
Ποδόσφαιρο 17.10.25

Ο Γιαζιτσί, το γραφείο του Μεντιλίμπαρ και τα λόγια του «ξανθού»…

Ο Ολυμπιακός περιμένει πολλά από τον Γιαζιτσί. Ο ίδιος εμφανίζεται έτοιμος να κάνει τα πάντα. Το είπε στον Μεντιλίμπαρ και παλεύει να του το δείξει στο Ρέντη. Ο Βάσκος δεν αγαπάει τα λόγια, αλλά την εικόνα του γηπέδου. Και έχει θέσει άπαντες σε επιφυλακή, προετοιμάζοντάς τους για χρόνο και... «ευθύνες».

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός 81-95: Με κορυφαίους τους Οσμάν και Γιουρτσεβέν – Σοκ με Παπαγιάννη
Μπάσκετ 17.10.25

Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός 81-95: Με κορυφαίους τους Οσμάν και Γιουρτσεβέν

Με τον Οσμάν να κάνει ρεκόρ πόντων (29) και τον Γιουρτσεβέν να προσθέτει 15, ο Παναθηναϊκός νίκησε εμφατικά στην Πόλη με 95-81. Σοκαριστικός τραυματισμός για Παπαγιάννη, τραυματίστηκε και ο Οσμάνι.

Σύνταξη
Εφές – Παναθηναϊκός: Σοβαρός τραυματισμός για Παπαγιάννη! Αποχώρησε με καροτσάκι κλαίγοντας! (vid)
Μπάσκετ 17.10.25

Σοβαρός τραυματισμός για Παπαγιάννη! Αποχώρησε με καροτσάκι κλαίγοντας!

Ο Γιώργος Παπαγιάννης πάτησε άσχημα στο παρκέ, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο αριστερό γόνατο, όπως όλα δείχνουν σοβαρά. Αποχώρησε για τα αποδυτήρια πάνω σε ειδικό καροτσάκι, κλαίγοντας...

Σύνταξη
LIVE: Aναντολού Εφές – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 17.10.25

LIVE: Aναντολού Εφές – Παναθηναϊκός

LIVE: Aναντολού Εφές – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την αναμέτρηση Aναντολού Εφές – Παναθηναϊκός, για την 5η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Ο Κομπανί και ο πεινασμένος Χάρι Κέιν
Ποδόσφαιρο 17.10.25

Ο Κομπανί και ο πεινασμένος Χάρι Κέιν

Ο τεχνικός της Μπάγερν Μονάχου Βίνσεντ Κομπανί δεν διεκδικεί να εύσημα για τον καταπληκτικό Χάρι Κέιν και παράλληλα …έδειξε το μυστικό του Αγγλου επιθετικού

Βάιος Μπαλάφας
Aρμονία είναι ο τίτλος της Τελετής Έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Σαν Σίρο του Μιλάνου
Άλλα Αθλήματα 17.10.25

Aρμονία είναι ο τίτλος της Τελετής Έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Σαν Σίρο του Μιλάνου

Τις λεπτομέρειες για την Τελετή Εναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών στις 6 Φεβρουαρίου, αποκάλυψε η Οργανωτική Επιτροπή, ενώ θα περιλαμβάνει και απόδοση τιμής στον Τζιόρτζιο Αρμάνι.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Εχει παγίδες η στήριξη στον Γιοβάνοβιτς
Ποδόσφαιρο 17.10.25

Εχει παγίδες η στήριξη στον Γιοβάνοβιτς

Η Εθνική με τον Γιοβάνοβιτς κέρδισε μόνο τη Λευκορωσία και ηττήθηκε δυο φορές από τη Δανία και μια από την Σκωτία. Τι θα γίνει αν δεν κερδίσει στα δυο τελευταία παιχνίδια;

Βάιος Μπαλάφας
Αθηναϊκός: Καταγγελία στη FIBA για προσβλητική ανάρτηση της Μπεσίκτας
Μπάσκετ 17.10.25

Αθηναϊκός: Καταγγελία στη FIBA για προσβλητική ανάρτηση της Μπεσίκτας

Η τουρκική ομάδα προέβη σε ανάρτηση, η οποία παρουσιάζει τις παίκτριες του Αθηναϊκού ως... σερβιτόρες – Στην επεξεργασμένη φωτογραφία και η Μαριέλλα Φασούλα που αγωνίζεται στην τουρκική ομάδα.

Σύνταξη
«100 χρόνια ελληνικό ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε» – Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Τύπου 2025 – 2026
Ποδόσφαιρο 17.10.25

«100 χρόνια ελληνικό ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε» – Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Τύπου 2025 – 2026

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αθλουμένων Εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης ανακοίνωσε ότι η φετινή διοργάνωση του ποδοσφαίρου Τύπου είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια ελληνικό ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε.

Σύνταξη
H τραυματιοφορέας για Βιλντόζα: «Με έπιασε από το λαιμό και με σήκωσε, η γυναίκα του μου τραβούσε τα μαλλιά»
Μπάσκετ 17.10.25

H τραυματιοφορέας για Βιλντόζα: «Με έπιασε από το λαιμό και με σήκωσε, η γυναίκα του μου τραβούσε τα μαλλιά»

Η τραυματιοφορέας που κατήγγειλε την επίθεση του Βιλντόζα και της συζύγου του, αναφέρεται με λεπτομέρειες στο περιστατικό που συνέβη στην Ιταλία και προκάλεσε αίσθηση.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Γιαζιτσί, το γραφείο του Μεντιλίμπαρ και τα λόγια του «ξανθού»…
Ποδόσφαιρο 17.10.25

Ο Γιαζιτσί, το γραφείο του Μεντιλίμπαρ και τα λόγια του «ξανθού»…

Ο Ολυμπιακός περιμένει πολλά από τον Γιαζιτσί. Ο ίδιος εμφανίζεται έτοιμος να κάνει τα πάντα. Το είπε στον Μεντιλίμπαρ και παλεύει να του το δείξει στο Ρέντη. Ο Βάσκος δεν αγαπάει τα λόγια, αλλά την εικόνα του γηπέδου. Και έχει θέσει άπαντες σε επιφυλακή, προετοιμάζοντάς τους για χρόνο και... «ευθύνες».

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Μεσανατολικό: Η Χαμάς θα παραδώσει τη σορό ενός ακόμη ομήρου
Στο Ερυθρό Σταυρό 17.10.25

Μεσανατολικό: Η Χαμάς θα παραδώσει τη σορό ενός ακόμη ομήρου

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ, ανέκτησαν τη σορό ενός Ισραηλινού αιχμαλώτου στη Γάζα, σύμφωνα με την παλαιστινιακή οργάνωση. Ωστόσο δεν έδωσε πληροφορίες ποιος είναι ο νεκρός.

Σύνταξη
Ξαναχτίζοντας τη Γάζα: Το δύσκολο έργο της ανοικοδόμησης για έναν λαό που παλεύει να επιβιώσει
Κόσμος 17.10.25

Ξαναχτίζοντας τη Γάζα: Το δύσκολο έργο της ανοικοδόμησης για έναν λαό που παλεύει να επιβιώσει

Η Γάζα, βυθισμένη στη φρίκη του πολέμου και της καταστροφής, βρίσκεται αντιμέτωπη με το δύσκολο έργο της ανοικοδόμησης μιας κοινωνίας που παλεύει να επιβιώσει και να ελπίσει ξανά

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός 81-95: Με κορυφαίους τους Οσμάν και Γιουρτσεβέν – Σοκ με Παπαγιάννη
Μπάσκετ 17.10.25

Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός 81-95: Με κορυφαίους τους Οσμάν και Γιουρτσεβέν

Με τον Οσμάν να κάνει ρεκόρ πόντων (29) και τον Γιουρτσεβέν να προσθέτει 15, ο Παναθηναϊκός νίκησε εμφατικά στην Πόλη με 95-81. Σοκαριστικός τραυματισμός για Παπαγιάννη, τραυματίστηκε και ο Οσμάνι.

Σύνταξη
Μυστήριο με τον 44χρονο που έπεσε στο κενό από τον Πύργο Απόλλων – «Ακούσαμε ένα μπαμ, νομίζαμε ότι έγινε έκρηξη»
Ελλάδα 17.10.25

Μυστήριο με τον 44χρονο που έπεσε στο κενό από τον Πύργο Απόλλων – «Ακούσαμε ένα μπαμ, νομίζαμε ότι έγινε έκρηξη»

Ο 44χρονος ήταν πατέρας ενός παιδιού και η σύζυγός του είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί του - Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα κίνητρα που οδήγησαν τον άτυχο άνδρα στο απονενοημένο διάβημα

Σύνταξη
ΟΗΕ: Τα πλήγματα του στρατού του Ισραήλ κατά οχημάτων στον Λίβανο θα μπορούσαν να είναι «εγκλήματα πολέμου»
Παράνομα πλήγματα 17.10.25

ΟΗΕ: Τα πλήγματα του στρατού του Ισραήλ κατά οχημάτων στον Λίβανο θα μπορούσαν να είναι «εγκλήματα πολέμου»

Ο στρατός του Ισραήλ υποστηρίζει ότι πλήττει στόχους της Χεζμπολάχ. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων έχει στοχεύσει ανθρώπους που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα, οδηγούσαν τα αυτοκίνητά τους ή χειρίζονταν εκσκαφείς.

Σύνταξη
Γιώργος Καπουτζίδης: Γράφει ιστορία με την ίντερσεξ θεία Σταματίνα – «Ι.Κ.Τ.Ο.Λ.Α. όπως ενσυναίσθηση!»
Μπράβο! 17.10.25

Γιώργος Καπουτζίδης: Γράφει ιστορία με την ίντερσεξ θεία Σταματίνα – «Ι.Κ.Τ.Ο.Λ.Α. όπως ενσυναίσθηση!»

Ο Γιώργος Καπουτζίδης έκανε πάλι αυτό που ξέρει καλά, να εργαλειοποιεί την τηλεόραση για να διδάξει αξίες, ενσυναίσθηση, συμπερίληψη και σεξουαλική διαπαιδαγώγηση για μικρά και κυρίως μεγάλα (κάπως φοβικά;) παιδιά

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Εφές – Παναθηναϊκός: Σοβαρός τραυματισμός για Παπαγιάννη! Αποχώρησε με καροτσάκι κλαίγοντας! (vid)
Μπάσκετ 17.10.25

Σοβαρός τραυματισμός για Παπαγιάννη! Αποχώρησε με καροτσάκι κλαίγοντας!

Ο Γιώργος Παπαγιάννης πάτησε άσχημα στο παρκέ, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο αριστερό γόνατο, όπως όλα δείχνουν σοβαρά. Αποχώρησε για τα αποδυτήρια πάνω σε ειδικό καροτσάκι, κλαίγοντας...

Σύνταξη
«Μακάμπι και Χάποελ Τελ Αβίβ κατέθεσαν αίτημα στη Euroleague προκειμένου να παίζουν στο Ισραήλ»
Μπάσκετ 17.10.25

«Μακάμπι και Χάποελ Τελ Αβίβ κατέθεσαν αίτημα στη Euroleague προκειμένου να παίζουν στο Ισραήλ»

Όπως αποκαλύπτουν δημοσιεύματα από την Ισπανία, Μακάμπι και Χάποελ Τελ Αβίβ έχουν καταθέσει γραπτό αίτημα στη Euroleague προκειμένου να δίνουν τους εντός έδρας αγώνες τους στο Ισραήλ.

Σύνταξη
Τζόναθαν Άντιτς: Ποιος είναι ο φερόμενος πατροκτόνος του μεγιστάνα της Mango – Μπέκαμ, αμύθητη περιουσία, κακή σχέση
Θρίλερ 17.10.25

Τζόναθαν Άντιτς: Ποιος είναι ο φερόμενος πατροκτόνος του μεγιστάνα της Mango – Μπέκαμ, αμύθητη περιουσία, κακή σχέση

Η τραγική πτώση του ιδρυτή του κολοσσού της μόδας Mango, Ισακ Άντιτς, από ύψος περίπου 150 μέτρων κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στην Ισπανία τον περασμένο Δεκέμβριο, πήρε μια συγκλονιστική και σκοτεινή τροπή με τον γιο του να φέρεται να είναι ο κύριος ύποπτος

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Aναντολού Εφές – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 17.10.25

LIVE: Aναντολού Εφές – Παναθηναϊκός

LIVE: Aναντολού Εφές – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την αναμέτρηση Aναντολού Εφές – Παναθηναϊκός, για την 5η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Μήπως οι απαγορεύσεις των social media για τους νέους μας γυρνάνε στην Βικτωριανή Εποχή;
Νέος ηθικός πανικός 17.10.25

Μήπως οι απαγορεύσεις των social media για τους νέους μας γυρνάνε στην Βικτωριανή Εποχή;

Όπως οι βικτωριανές νόρμες επιδίωκαν να διατηρήσουν μια συγκεκριμένη κοινωνική τάξη, οι σημερινοί περιορισμοί των social media κινδυνεύουν να επιβάλουν μια στενή οπτική για το πώς πρέπει να είναι η ψηφιακή ζωή

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΗΠΑ: Το 80% των εργαζομένων που διαχειρίζονται τα πυρηνικά όπλα της χώρας κινδυνεύει με απόλυση
Κόσμος 17.10.25

Το 80% των εργαζομένων που διαχειρίζονται τα πυρηνικά όπλα των ΗΠΑ κινδυνεύει με απόλυση

Με προσωπικό ασφαλείας απειλεί να μείνει η Διοίκηση για την Πυρηνική Ασφάλεια των ΗΠΑ, απολύοντας το 80% των εργαζομένων της, εξαιτίας της διαφωνίας στον προϋπολογισμό της αμερικανικής κυβέρνησης

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: ο Ντέσερς εκτός ευρωπαϊκής λίστας, ο Πάντοβιτς στη θέση του
Europa League 17.10.25

Παναθηναϊκός: ο Ντέσερς εκτός ευρωπαϊκής λίστας, ο Πάντοβιτς στη θέση του

Ο Παναθηναϊκός χρησιμοποίησε τον κανονισμό της UEFA για μία αλλαγή στη λίστα της και αντικατέστησε τον Σίριλ Ντέσερς με τον Μίλος Πάντοβιτς. Πιο σοβαρός ο τραυματισμός του Νιγηριανού.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ο Φειδίας Παναγιώτου με μύτη κλόουν κάνει την «πιο μεγάλη ανακοίνωση της ζωής του» – Ιδρύει κόμμα
Trash 17.10.25

Ο Φειδίας Παναγιώτου με μύτη κλόουν κάνει την «πιο μεγάλη ανακοίνωση της ζωής του» – Ιδρύει κόμμα

Το κόμμα του Φειδία Παναγιώτου, «Άμεση Δημοκρατία», μοιάζει λιγότερο με μια πραγματική προσπάθεια αλλαγής και περισσότερο με μια φαντασίωση τεχνολογικής και θεατρικής πολιτικής.

Σύνταξη
Ο Κομπανί και ο πεινασμένος Χάρι Κέιν
Ποδόσφαιρο 17.10.25

Ο Κομπανί και ο πεινασμένος Χάρι Κέιν

Ο τεχνικός της Μπάγερν Μονάχου Βίνσεντ Κομπανί δεν διεκδικεί να εύσημα για τον καταπληκτικό Χάρι Κέιν και παράλληλα …έδειξε το μυστικό του Αγγλου επιθετικού

Βάιος Μπαλάφας
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο