Φουρτούνα στο Μαξίμου πριν την «Ιθάκη» του Τσίπρα – Τώρα το «μαξιλάρι» μας έσωσε στην πανδημία
Πολιτική Γραμματεία 20 Οκτωβρίου 2025 | 17:00

Φουρτούνα στο Μαξίμου πριν την «Ιθάκη» του Τσίπρα – Τώρα το «μαξιλάρι» μας έσωσε στην πανδημία

Η κυβέρνηση άθελά της παραδέχτηκε ότι η ΝΔ το καλοκαίρι του 2015 έβαλε πλάτη για μια συμφωνία που τελικά αποδείχθηκε επωφελής για τη χώρα. Το «μαξιλάρι» του Τσίπρα ήταν τελικά το εισιτήριο για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η άσκηση που ενδυναμώνει τους μυς και το έντερο

Η άσκηση που ενδυναμώνει τους μυς και το έντερο

Spotlight

Μετά τη δημοσιοποίηση από το in των πρακτικών του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών την επομένη του δημοψηφίσματος του 2015 το επικείμενο βιβλίο Τσίπρα κάνει την κυβέρνηση να στρογγυλεύει όλο και περισσότερο τις θέσεις της για το «καταστροφικό 3ο μνημόνιο».

Αφού η κυβέρνηση λοιπόν έριξε τους τόνους για το αν τελικά ο κ. Τσίπρας έκανε τελικά κωλοτούμπα ή όχι, σειρά έχει τώρα το στρογγύλεμα και ουσιαστικά η παραδοχή ότι το 3ο μνημόνιο και η επιλογή της «καθαρής εξόδου» από τα μνημόνια αποδείχθηκε τελικά επωφελής, με το κεφαλαιακό «μαξιλάρι» των 37 δισ. ευρώ να συμβάλει σημαντικά στην πανδημία του κορονοϊού.

Στη σημερινή συνέντευξη Τύπου των πολιτικών συντακτών ο κ. Μαρινάκης – άθελά του ποιος ξέρει – στελέχη της Αριστεράς κάνουν λόγο για παραδοχή ότι η ΝΔ το καλοκαίρι του 2015 έβαλε πλάτη για μια συμφωνία που τελικά ωφέλησε τη χώρα, όταν κάποιοι σύντροφοι του κ. Τσίπρα είχαν άλλη άποψη, όπως είπε.

Ο λόγος στον ίδιο τον κυβερνητικό εκπρόσωπο:

«Και επειδή ο κόσμος πρέπει να ακούει τα πράγματα απλά και κατανοητά, εάν οι τότε κακοί, δήθεν προδότες και δήθεν γερμανοτσολιάδες βουλευτές της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ δεν έβαζαν την πατρίδα πάνω από το κομματικό συμφέρον και δεν ψήφιζαν να μείνει η χώρα στην Ευρώπη τότε επί των ημερών του κ. Τσίπρα, η Ελλάδα πιθανότατα θα ήταν εκτός Ευρώπης και για να το κάνουμε απλό στον κόσμο, όταν η Ελλάδα μετά από κάποια χρόνια θα ερχόταν αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή υγειονομική κρίση, δεν θα είχαμε τα 40 δισ για να μην κλείσουν οι επιχειρήσεις, δεν θα έπαιρναν οι εργαζόμενοι αυτό το ελάχιστο που έπαιρναν το μήνα για να επιβιώσουν, δεν θα είχαμε τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στα εμβόλια, δεν θα μιλούσαμε για Ταμείο Ανάκαμψης…. Η ιστορία, λοιπόν, έχει γραφτεί. Βιβλία μπορεί να γραφτούν όσα θέλει όποιος θέλει, είτε ιστορικά είτε μυθιστορήματα. Θα δούμε τι βιβλίο θα είναι αυτό το βιβλίο».

Η Ιθάκη μάλλον επιβεβαιώνεται επτά χρόνια μετά.

Τελικά και έξοδο από τα μνημόνια είχαμε και καθαρό διάδρομο χάρη στα 37 δισ. που άφησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ως μαξιλάρι κόντρα στην ισχυρή τότε απαίτηση της ΝΔ και του κεντρικού τραπεζίτη Γιάννη Στουρνάρα για πιστοληπτική γραμμή στήριξης (που ισοδυναμούσε με 4ο μνημόνιο), είναι το δηκτικό σχόλιο στελεχών της Αριστεράς, ιδιαίτερα όσων ανήκουν στη λεγόμενη «φρουρά Τσίπρα». «Τελικά ήταν καλή η συμφωνία γιατί μας έβγαλε από τα μνημόνια και αν δεν είχαμε τα 37 δισ μαξιλάρι θα πεθαίναμε στον κορονοϊό;» ήταν το χαρακτηριστικό σχόλιο.

Όσο πλησιάζει η «Ιθάκη» μάλλον θα δούμε και άλλα επεισόδια ιστορικού αναθεωρητισμού και δεν είναι ο Αλέξης Τσίπρας που θα «ξαναγράψει την ιστορία» στο βιβλίο του, αλλά οι αντίπαλοί του που ξαναγράφουν τη δική τους.

Stream newspaper
