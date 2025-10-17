Ξανά στο στόχαστρο του Μαξίμου ο Τσίπρας – Πυρά Π. Μαρινάκη με αφορμή το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού

Στην ημερήσια διάταξη του Μαξίμου έχει ενταχθεί η αρνητική κριτική προς το πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα. Η κυβέρνηση ξαναζεσταίνει το γνώριμο αφήγημα περί «καταστροφικής διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ», βλέποντας την αναδιάταξη που φέρνει στο πολιτικό σκηνικό ο πρώην πρωθυπουργός.

Αυτήν τη φορά, ο Παύλος Μαρινάκης επανέφερε το εν λόγω αφήγημα εκμεταλλευόμενος ερώτηση που του έγινε για το βιβλίο «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ΣΚΑΪ.

Παρά το γεγονός ότι η νέα πολιτική κίνηση του Αλέξη Τσίπρα έχει ήδη ταράξει αρκετά τα λιμνάζοντα ύδατα σε Αριστερά/Κεντροαριστερά, όπου ήδη δρομολογούνται προπαρασκευαστικές κινήσεις για τυχόν ζυμώσεις και συμπορεύσεις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι οι εν λόγω εξελίξεις δεν προσφέρουν τίποτα στον δημόσιο διάλογο.

Υποστήριξε, δε, πως η «Πηνελόπη» στην «Ιθάκη» του κ. Τσίπρα είναι η εξουσία.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε: «Η αλήθεια είναι ότι το μόνο κοινό, είτε μιλήσουμε για το βιβλίο του κ. Τσίπρα είτε για να παραφράσουμε τον μεγάλο μας ποιητή, τον Καβάφη, το μόνο κοινό της Ιθάκης της αληθινής με την Ιθάκη του κ. Τσίπρα, είναι η Πηνελόπη που εδώ πέρα είναι η εξουσία. Νομίζω ότι αυτό είναι το οποίο θέλει να επιδιώξει ο κ. Τσίπρας.

Και επειδή στην Ιθάκη, όταν μιλάμε για Ιθάκη, μιλάμε για τον προορισμό και το ταξίδι, να θυμίσουμε στον κόσμο και να θυμηθούμε και εμείς ότι το ταξίδι ήταν τα capital controls, η Βουλή ανοιχτή, τα παρα-υπουργεία Δικαιοσύνης, οι αμετάκλητα καταδικασμένοι υπουργοί, οι πάνω από τριάντα νέοι φόροι και το κλείσιμο του Χρηματιστηρίου.

Και ο προορισμός, εκεί, δηλαδή, που φτάσαμε, ήταν τα πάνω από 100 δισεκατομμύρια φορτωμένα. Τώρα, από εκεί και πέρα, το έχουμε ξαναπεί, θεωρώ ότι όλη αυτή η ιστορία με τα υποτιθέμενα “κόμματα”, “κόμμα Πορτοσάλτε”, “κόμμα Μαρινάκη”, “κόμμα Τσίπρα”, “κόμμα οποιουδήποτε”, δεν προσφέρει τίποτα στη δημόσια συζήτηση. Σίγουρα, δεν υποτιμώ τα πρόσωπα.

Η πολιτική, όμως, είναι πολιτικές. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί, λοιπόν, μία κυβέρνηση να συγκριθεί, μία κυβέρνηση με ένα πρόγραμμα, με έναν απολογισμό, με μεταρρυθμίσεις, με αλλαγές, με σωστά, με λάθη, δεν μπορεί να συγκριθεί -ή αντίστοιχα και μια αντιπολίτευση όταν φέρει πρόγραμμα- και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, δεν μπορούν να συγκριθούν με υποτιθέμενα κόμματα, τα οποία είναι κόμμα του Α ή του Β, γιατί, ξέρετε κάποια στιγμή, όταν και εφόσον γίνουν αυτά τα κόμματα, είτε είναι του κ. Τσίπρα είτε οποιουδήποτε άλλου, θα πρέπει να μιλήσουν για όλα. Με ποιους θα κυβερνήσουν, πώς θα κυβερνήσουν, τι θα πουν για την εξωτερική πολιτική, για την άμυνα, για την ενέργεια».

Σε αυτό το σημείο ο κ. Μαρινάκης ερωτήθηκε εάν συμπεριλαμβάνει στο ίδιο σκεπτικό τη νέα πολιτική κίνηση του Αντώνη Σαμαρά, η οποία επίσης προξενεί ανησυχία το Μαξίμου, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να απαντά:

«Βλέπω να μετριούνται κόμματα – ονόματα. Τα κόμματα δεν είναι ονόματα. Σίγουρα τα πρόσωπα παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο, αλλά ένα κόμμα, είτε είναι στην κυβέρνηση είτε είναι στην αντιπολίτευση, είναι ένα σύνολο ανθρώπων, με πρώτο τον αρχηγό τους, είναι προγράμματα, είναι θέσεις, είναι απόψεις, είναι, για παράδειγμα μετά τις εκλογές, ποιος θέλουμε να συναντιέται με τον Τούρκο Πρόεδρο, ποιος θέλουμε να πηγαίνει στις Συνόδους Κορυφής; Τι θέλουμε να λέει η Ελλάδα. Τα κόμματα δεν είναι ούτε αποτέλεσμα ακτιβισμού ούτε αποτέλεσμα ενός τραγικού γεγονότος, ούτε αποτέλεσμα συγκίνησης. Τα κόμματα είναι κορυφαίος θεσμός στη Δημοκρατία μας και ψηφίζονται από πολίτες στις εκλογές».