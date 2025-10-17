newspaper
Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025
Ξανά στο στόχαστρο του Μαξίμου ο Τσίπρας – Πυρά Π. Μαρινάκη με αφορμή το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού
Πολιτική Γραμματεία 17 Οκτωβρίου 2025 | 18:47

Ξανά στο στόχαστρο του Μαξίμου ο Τσίπρας – Πυρά Π. Μαρινάκη με αφορμή το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού

Στο επίκεντρο των «γαλάζιων» πυρών παραμένει ο Αλέξης Τσίπρας, καθώς η νέα πολιτική κίνηση του πρώην πρωθυπουργού προξενεί ανησυχία στις τάξεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Στην ημερήσια διάταξη του Μαξίμου έχει ενταχθεί η αρνητική κριτική προς το πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα. Η κυβέρνηση ξαναζεσταίνει το γνώριμο αφήγημα περί «καταστροφικής διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ», βλέποντας την αναδιάταξη που φέρνει στο πολιτικό σκηνικό ο πρώην πρωθυπουργός.

Αυτήν τη φορά, ο Παύλος Μαρινάκης επανέφερε το εν λόγω αφήγημα εκμεταλλευόμενος ερώτηση που του έγινε για το βιβλίο «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ΣΚΑΪ.

Παρά το γεγονός ότι η νέα πολιτική κίνηση του Αλέξη Τσίπρα έχει ήδη ταράξει αρκετά τα λιμνάζοντα ύδατα σε Αριστερά/Κεντροαριστερά, όπου ήδη δρομολογούνται προπαρασκευαστικές κινήσεις για τυχόν ζυμώσεις και συμπορεύσεις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι οι εν λόγω εξελίξεις δεν προσφέρουν τίποτα στον δημόσιο διάλογο.

Υποστήριξε, δε, πως η «Πηνελόπη» στην «Ιθάκη» του κ. Τσίπρα είναι η εξουσία.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε: «Η αλήθεια είναι ότι το μόνο κοινό, είτε μιλήσουμε για το βιβλίο του κ. Τσίπρα είτε για να παραφράσουμε τον μεγάλο μας ποιητή, τον Καβάφη, το μόνο κοινό της Ιθάκης της αληθινής με την Ιθάκη του κ. Τσίπρα, είναι η Πηνελόπη που εδώ πέρα είναι η εξουσία. Νομίζω ότι αυτό είναι το οποίο θέλει να επιδιώξει ο κ. Τσίπρας.

Και επειδή στην Ιθάκη, όταν μιλάμε για Ιθάκη, μιλάμε για τον προορισμό και το ταξίδι, να θυμίσουμε στον κόσμο και να θυμηθούμε και εμείς ότι το ταξίδι ήταν τα capital controls, η Βουλή ανοιχτή, τα παρα-υπουργεία Δικαιοσύνης, οι αμετάκλητα καταδικασμένοι υπουργοί, οι πάνω από τριάντα νέοι φόροι και το κλείσιμο του Χρηματιστηρίου.

Και ο προορισμός, εκεί, δηλαδή, που φτάσαμε, ήταν τα πάνω από 100 δισεκατομμύρια φορτωμένα. Τώρα, από εκεί και πέρα, το έχουμε ξαναπεί, θεωρώ ότι όλη αυτή η ιστορία με τα υποτιθέμενα “κόμματα”, “κόμμα Πορτοσάλτε”, “κόμμα Μαρινάκη”, “κόμμα Τσίπρα”, “κόμμα οποιουδήποτε”, δεν προσφέρει τίποτα στη δημόσια συζήτηση. Σίγουρα, δεν υποτιμώ τα πρόσωπα.

Η πολιτική, όμως, είναι πολιτικές. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί, λοιπόν, μία κυβέρνηση να συγκριθεί, μία κυβέρνηση με ένα πρόγραμμα, με έναν απολογισμό, με μεταρρυθμίσεις, με αλλαγές, με σωστά, με λάθη, δεν μπορεί να συγκριθεί -ή αντίστοιχα και μια αντιπολίτευση όταν φέρει πρόγραμμα- και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, δεν μπορούν να συγκριθούν με υποτιθέμενα κόμματα, τα οποία είναι κόμμα του Α ή του Β, γιατί, ξέρετε κάποια στιγμή, όταν και εφόσον γίνουν αυτά τα κόμματα, είτε είναι του κ. Τσίπρα είτε οποιουδήποτε άλλου, θα πρέπει να μιλήσουν για όλα. Με ποιους θα κυβερνήσουν, πώς θα κυβερνήσουν, τι θα πουν για την εξωτερική πολιτική, για την άμυνα, για την ενέργεια».

Σε αυτό το σημείο ο κ. Μαρινάκης ερωτήθηκε εάν συμπεριλαμβάνει στο ίδιο σκεπτικό τη νέα πολιτική κίνηση του Αντώνη Σαμαρά, η οποία επίσης προξενεί ανησυχία το Μαξίμου, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να απαντά:

«Βλέπω να μετριούνται κόμματα – ονόματα. Τα κόμματα δεν είναι ονόματα. Σίγουρα τα πρόσωπα παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο, αλλά ένα κόμμα, είτε είναι στην κυβέρνηση είτε είναι στην αντιπολίτευση, είναι ένα σύνολο ανθρώπων, με πρώτο τον αρχηγό τους, είναι προγράμματα, είναι θέσεις, είναι απόψεις, είναι, για παράδειγμα μετά τις εκλογές, ποιος θέλουμε να συναντιέται με τον Τούρκο Πρόεδρο, ποιος θέλουμε να πηγαίνει στις Συνόδους Κορυφής; Τι θέλουμε να λέει η Ελλάδα. Τα κόμματα δεν είναι ούτε αποτέλεσμα ακτιβισμού ούτε αποτέλεσμα ενός τραγικού γεγονότος, ούτε αποτέλεσμα συγκίνησης. Τα κόμματα είναι κορυφαίος θεσμός στη Δημοκρατία μας και ψηφίζονται από πολίτες στις εκλογές».

Μητσοτάκης: Μιλούσε στη Βουλή αλλά κοιτούσε τη δυσαρέσκεια στη «γαλάζια» βάση και την κριτική Καραμανλή-Σαμαρά
Πολιτική 17.10.25

Μητσοτάκης: Μιλούσε στη Βουλή αλλά κοιτούσε τη δυσαρέσκεια στη «γαλάζια» βάση και την κριτική Καραμανλή-Σαμαρά

Η παρουσία του Κυρ. Μητσοτάκη στη Βουλή και οι αναφορές του με το βλέμμα στην έντονη δυσαρέσκεια κομματιού της βάσης της ΝΔ για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, αλλά και στην κριτική των δύο πρώην πρωθυπουργών.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Μητσοτάκης: «Η αμφισβήτηση της εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη μπορεί να γίνει αυτοεκπληρούμενη προφητεία»
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Μητσοτάκης: «Η αμφισβήτηση της εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη μπορεί να γίνει αυτοεκπληρούμενη προφητεία»

Ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε την Περιφερειακή Έδρα του Πρωτοδικείου Αθηνών στο Περιστέρι, όπου επισήμανε ότι η μεταρρύθμιση «προωθείται με πείσμα, επιμονή και εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη».

Σύνταξη
Βουλή: Από τις 27 Οκτώβρη η εισαγωγή του «κόφτη» στα μικρόφωνα στην αίθουσα της Ολομέλειας
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Βουλή: Από τις 27 Οκτώβρη η εισαγωγή του «κόφτη» στα μικρόφωνα στην αίθουσα της Ολομέλειας

Το τεχνικό κομμάτι της όλης διαδικασίας έχει ήδη ολοκληρωθεί και το σύστημα που θα επιτρέπει στον εκάστοτε προεδρεύοντα να κλείνει τα μικρόφωνα των βουλευτών που ξεπερνούν κατά πολύ το προβλεπόμενο από τον Κανονισμό χρόνο στις τοποθετήσεις τους είναι ήδη τοποθετημένο

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Γερουλάνος: «Η αναγέννηση της αγροτικής παραγωγής βασική αποστολή του ΠΑΣΟΚ» – Σκληρή απάντηση σε Φεύγα για Τέμπη
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Γερουλάνος: «Η αναγέννηση της αγροτικής παραγωγής βασική αποστολή του ΠΑΣΟΚ» – Σκληρή απάντηση σε Φεύγα για Τέμπη

«Βλέπουμε να μαραζώνει και να καταστρέφεται η αγροτική παραγωγή» σημείωσε ο κ. Γερουλάνος, που απάντησε στον Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΝΔ για τον Άγνωστο Στρατιώτη και το μνημείο των Τεμπών

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Τσουκαλάς για δηλώσεις Φεύγα: Τα όσα είπε για τους νεκρούς των Τεμπών δείχνουν την απόλυτη έλλειψη ενσυναίσθησης της ΝΔ
Άγνωστος Στρατιώτης 17.10.25

Τσουκαλάς: Οι δηλώσεις Φεύγα για τους νεκρούς των Τεμπών δείχνουν την απόλυτη έλλειψη ενσυναίσθησης της ΝΔ

«Τα παιδιά των Τεμπών δεν έπεσαν για την πατρίδα» δήλωσε ο Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας, Βασίλης Φεύγας προκαλώντας την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Κακλαμάνης σε Βελόπουλο για την επίθεση στον Καιρίδη: Να αντιστεκόμαστε στην «κακία» ή την «κακιά» στιγμή του εαυτού μας
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Κακλαμάνης σε Βελόπουλο για την επίθεση στον Καιρίδη: Να αντιστεκόμαστε στην «κακία» ή την «κακιά» στιγμή του εαυτού μας

Η έντονη αντιπαράθεση Κυριάκου Βελόπουλου και Δημήτρη Καιρίδη, έλαβε χώρα χθες κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Ολομέλεια της βουλής για την εξωτερική πολιτική.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Η «στεναχώρια» Δούκα, οι «κομμένοι» από την ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ και ο διάλογος με Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Η «στεναχώρια» Δούκα, οι «κομμένοι» από την ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ και ο διάλογος με Τσίπρα

Οι νέες δηλώσεις του Χάρη Δούκα για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Η «στεναχώρια» για τα στελέχη που έμειναν εκτός ΚΟΕΣ και ο διάλογος με Τσίπρα

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΕΕ: Τι προβλέπει η συμφωνία στήριξης της «αμυντικής βιομηχανίας» – Πώς αντέδρασαν οι ομάδες της ευρωβουλής
Πολεμική ετοιμότητα 17.10.25

Τι προβλέπει η συμφωνία στήριξης της «αμυντικής βιομηχανίας» της ΕΕ - Πώς αντέδρασαν οι ομάδες της ευρωβουλής

Το Συμβούλιο της ΕΕ και το Ευρωκοινοβούλιο ήρθαν σε προσωρινή συμφωνία για τη «στήριξη της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας»

Σύνταξη
Συνεχίζονται τα αντιπολιτευτικά πυρά για την εξωτερική πολιτική – «Προβληματική κατάσταση»
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Συνεχίζονται τα αντιπολιτευτικά πυρά για την εξωτερική πολιτική – «Προβληματική κατάσταση»

Συνεχίζεται η αντιπαράθεση για την εξωτερική πολιτική - Δουδωνής (ΠΑΣΟΚ) και Χουρδάκης (Κίνημα Δημοκρατίας), ανέφεραν ότι ο πρωθυπουργός ασκεί προσωπική πολιτική ενώ έκαναν λόγο για προβληματική κατάσταση - Τι είπε ο Βρεττάκος (ΝΔ)

Σύνταξη
Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα – Το πολιτικό θρίλερ του 2015 και μια διακήρυξη ελπίδας για το μέλλον
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα – Το πολιτικό θρίλερ του 2015 και μια διακήρυξη ελπίδας για το μέλλον

«Ιθάκη» είναι ο τίτλος που διάλεξε ο Αλέξης Τσίπρας για το βιβλίο του που κυκλοφορεί τον Νοέμβριο. Στα 11+1 κεφάλαια περιγράφει τα συγκλονιστικά γεγονότα του 2015 -2019, μιλά για τους πρωταγωνιστές, αποκαλύπτει ντοκουμέντα. «Ένας λαός που σταματά να ονειρεύεται το καλύτερο, είναι έτοιμος να αποδεχτεί το χειρότερο» γράφει στο τελευταίο κεφάλαιο μιλώντας για το όραμα του για τη χώρα.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Οι αγρότες ακόμα ψάχνουν τις «μεγάλες μεταρρυθμίσεις», στα εθνικά η χώρα βρίσκεται μόνιμα πίσω απ’ τις εξελίξεις
in Confidential 17.10.25

Οι αγρότες ακόμα ψάχνουν τις «μεγάλες μεταρρυθμίσεις», στα εθνικά η χώρα βρίσκεται μόνιμα πίσω απ’ τις εξελίξεις

Μόνος πατριώτης στη χώρα ο πρωθυπουργός και τα μέλη της ΝΔ, καθώς σύμφωνα με τον ίδιο όσοι ασκούν κριτική στην εξωτερική πολιτική είναι «ψευτοπατριώτες». Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι... μεταρρυθμίσεις.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Δημοσκόπηση: Θετικά αξιολογείται η απόφαση Τσίπρα να παραιτηθεί – Στο 21,8% η βάση για ένα «κόμμα Τσίπρα»
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Δημοσκόπηση: Θετικά αξιολογείται η απόφαση Τσίπρα να παραιτηθεί – Στο 21,8% η βάση για ένα «κόμμα Τσίπρα»

Η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και το ενδεχόμενο να δημιουργήσει κόμμα είναι πλέον από τα βασικά ερωτήματα στις δημοσκοπήσεις. Η νέα έρευνα της MRB επιβεβαιώνει ότι οι πολίτες επικροτούν την απόφασή του, ενώ η βάση για ένα πιθανό «κόμμα Τσίπρα» τοποθετείται στο 21,8%.

Σύνταξη
Η «μετωπική» Ανδρουλάκη-Μητσοτάκη λίγο πριν το Άμστερνταμ, το «ντεκόρ» στον Τραμπ και η πρόταση για «νέο Ελσίνκι»  
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Η «μετωπική» Ανδρουλάκη-Μητσοτάκη λίγο πριν το Άμστερνταμ, το «ντεκόρ» στον Τραμπ και η πρόταση για «νέο Ελσίνκι»  

Το δριμύ «κατηγορώ» του Νίκου Ανδρουλάκη κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα «ήρεμα νερά». Η «μάχη» για τα ελληνοτουρκικά και το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για ένα «νέο Ελσίνκι».

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Και τώρα τι θα γίνουμε χωρίς βαρβάρους… – Η εμμονή του Μητσοτάκη με τον Τσίπρα
Παρασκήνιο 17.10.25

Και τώρα τι θα γίνουμε χωρίς βαρβάρους… – Η εμμονή του Μητσοτάκη με τον Τσίπρα

Όλα σε θυμίζουν απλά και αγαπημένα… ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη εμφάνισή του στη Βουλή μετά την παραίτηση Τσίπρα δεν άντεξε να μην αναφέρει το όνομά του και να μην εξαπολύσει επίθεση εναντίον του, ζητώντας από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ περίπου να αναφωνήσει απεταξάμην… Τσίπρα.

Ειδικός Συνεργάτης
Δημοσκόπηση: Δυσαρέσκεια για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στην υπόθεση Ρούτσι – Έλλειψη εμπιστοσύνης στη Δικαιοσύνη
Απεργία πείνας 17.10.25

Δημοσκόπηση: Δυσαρέσκεια για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στην υπόθεση Ρούτσι – Έλλειψη εμπιστοσύνης στη Δικαιοσύνη

Αρνητικά κρίνουν οι πολίτες την κυβερνητική στάση απέναντι στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ευρήματα της δημοσκόπησης της MRB για τη συνολική εμπιστοσύνη των πολιτών στη Δικαιοσύνη, ειδικά μετά τα Τέμπη.

Σύνταξη
Άρης: Πρόβλημα υγείας αντιμετωπίζει ο Βοριαζίδης, θα υποβληθεί σε επέμβαση
uncategorized 17.10.25

Άρης: Πρόβλημα υγείας αντιμετωπίζει ο Βοριαζίδης, θα υποβληθεί σε επέμβαση

Στο χειρουργείο οδηγείται ο νεαρός μέσος καθώς στις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε διαπιστώθηκε εξεργασία στα γεννητικά του όργανα. Στο πλευρό του η ΠΑΕ Άρης: «Θα βγει νικητής στη μάχη που θα δώσει»

Σύνταξη
«Μακάμπι και Χάποελ Τελ Αβίβ κατέθεσαν αίτημα στη Euroleague προκειμένου να παίζουν στο Ισραήλ»
Μπάσκετ 17.10.25

«Μακάμπι και Χάποελ Τελ Αβίβ κατέθεσαν αίτημα στη Euroleague προκειμένου να παίζουν στο Ισραήλ»

Όπως αποκαλύπτουν δημοσιεύματα από την Ισπανία, Μακάμπι και Χάποελ Τελ Αβίβ έχουν καταθέσει γραπτό αίτημα στη Euroleague προκειμένου να δίνουν τους εντός έδρας αγώνες τους στο Ισραήλ.

Σύνταξη
Τζόναθαν Άντιτς: Ποιος είναι ο φερόμενος πατροκτόνος του μεγιστάνα της Mango – Μπέκαμ, αμύθητη περιουσία, κακή σχέση
Θρίλερ 17.10.25

Τζόναθαν Άντιτς: Ποιος είναι ο φερόμενος πατροκτόνος του μεγιστάνα της Mango – Μπέκαμ, αμύθητη περιουσία, κακή σχέση

Η τραγική πτώση του ιδρυτή του κολοσσού της μόδας Mango, Ισακ Άντιτς, από ύψος περίπου 150 μέτρων κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στην Ισπανία τον περασμένο Δεκέμβριο, πήρε μια συγκλονιστική και σκοτεινή τροπή με τον γιο του να φέρεται να είναι ο κύριος ύποπτος

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Aναντολού Εφές – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 17.10.25

LIVE: Aναντολού Εφές – Παναθηναϊκός

LIVE: Aναντολού Εφές – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την αναμέτρηση Aναντολού Εφές – Παναθηναϊκός, για την 5η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Μήπως οι απαγορεύσεις των social media για τους νέους μας γυρνάνε στην Βικτωριανή Εποχή;
Νέος ηθικός πανικός 17.10.25

Μήπως οι απαγορεύσεις των social media για τους νέους μας γυρνάνε στην Βικτωριανή Εποχή;

Όπως οι βικτωριανές νόρμες επιδίωκαν να διατηρήσουν μια συγκεκριμένη κοινωνική τάξη, οι σημερινοί περιορισμοί των social media κινδυνεύουν να επιβάλουν μια στενή οπτική για το πώς πρέπει να είναι η ψηφιακή ζωή

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΗΠΑ: Το 80% των εργαζομένων που διαχειρίζονται τα πυρηνικά όπλα της χώρας κινδυνεύει με απόλυση
Κόσμος 17.10.25

Το 80% των εργαζομένων που διαχειρίζονται τα πυρηνικά όπλα των ΗΠΑ κινδυνεύει με απόλυση

Με προσωπικό ασφαλείας απειλεί να μείνει η Διοίκηση για την Πυρηνική Ασφάλεια των ΗΠΑ, απολύοντας το 80% των εργαζομένων της, εξαιτίας της διαφωνίας στον προϋπολογισμό της αμερικανικής κυβέρνησης

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: ο Ντέσερς εκτός ευρωπαϊκής λίστας, ο Πάντοβιτς στη θέση του
Europa League 17.10.25

Παναθηναϊκός: ο Ντέσερς εκτός ευρωπαϊκής λίστας, ο Πάντοβιτς στη θέση του

Ο Παναθηναϊκός χρησιμοποίησε τον κανονισμό της UEFA για μία αλλαγή στη λίστα της και αντικατέστησε τον Σίριλ Ντέσερς με τον Μίλος Πάντοβιτς. Πιο σοβαρός ο τραυματισμός του Νιγηριανού.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ο Φειδίας Παναγιώτου με μύτη κλόουν κάνει την «πιο μεγάλη ανακοίνωση της ζωής του» – Ιδρύει κόμμα
Trash 17.10.25

Ο Φειδίας Παναγιώτου με μύτη κλόουν κάνει την «πιο μεγάλη ανακοίνωση της ζωής του» – Ιδρύει κόμμα

Το κόμμα του Φειδία Παναγιώτου, «Άμεση Δημοκρατία», μοιάζει λιγότερο με μια πραγματική προσπάθεια αλλαγής και περισσότερο με μια φαντασίωση τεχνολογικής και θεατρικής πολιτικής.

Σύνταξη
Ο Κομπανί και ο πεινασμένος Χάρι Κέιν
Ποδόσφαιρο 17.10.25

Ο Κομπανί και ο πεινασμένος Χάρι Κέιν

Ο τεχνικός της Μπάγερν Μονάχου Βίνσεντ Κομπανί δεν διεκδικεί να εύσημα για τον καταπληκτικό Χάρι Κέιν και παράλληλα …έδειξε το μυστικό του Αγγλου επιθετικού

Βάιος Μπαλάφας
Η πρώην σύζυγος του αστυνομικού της Βουλής μιλά για την υπόθεση φρίκης – «Ήθελε να πειράζω τα παιδιά και να βλέπει»
Ελλάδα 17.10.25

Η πρώην σύζυγος του αστυνομικού της Βουλής μιλά για την υπόθεση φρίκης – «Ήθελε να πειράζω τα παιδιά και να βλέπει»

Τα σκηνικά που περιγράφει γυναίκα προκαλούν αποστροφή - Η δίκη για την ίδια και τον πρώην σύζυγό της, αστυνομικό της Βουλής, έχει προγραμματιστεί για 7 Ιανουαρίου του 2026

Σύνταξη
Μεσσηνία: Μπορούν οι κληρονόμοι του επιστάτη να διεκδικήσουν την περιουσία που του άφησε ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ;
Ελλάδα 17.10.25

Μεσσηνία: Μπορούν οι κληρονόμοι του επιστάτη να διεκδικήσουν την περιουσία που του άφησε ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ;

Ο δικηγόρος, Σπύρος Δημητρίου και ο συμβολαιογράφος, Ιωάννης Κόνσουλας, εξηγούν στο Live News εάν μπορούν οι κληρονόμοι του επιστάτη να διεκδικήσουν την περιουσία που του άφησε το 68χρονος

Σύνταξη
Τραμπ: «Ο Πούτιν θέλει να τελειώσει τον πόλεμο» – Ζελένσκι: «Είμαι έτοιμος να μιλήσω με οποιοδήποτε τρόπο»
Στο επίκεντρο οι Tomahawk 17.10.25 Upd: 21:01

Τραμπ: «Ο Πούτιν θέλει να τελειώσει τον πόλεμο» - Ζελένσκι: «Είμαι έτοιμος να μιλήσω με οποιοδήποτε τρόπο»

Ο Ζελένσκι ζητά επίμονα από τις ΗΠΑ να παρέχουν στην Ουκρανία πυραύλους Tomahawk - «Είναι κλιμάκωση, αλλά θα το συζητήσουμε», απάντησε μετά από ερώτηση δημοσιογράφου ο Τραμπ

Σύνταξη
Τα παράνομα, ερωτικά γράμματα του Αλμπέρ Καμύ στην Μαρία Καζαρές – «Να διαχειριστούμε μια παράλογη ζωή»
Έρωτας κι αντίσταση 17.10.25

Τα παράνομα, ερωτικά γράμματα του Αλμπέρ Καμύ στην Μαρία Καζαρές - «Να διαχειριστούμε μια παράλογη ζωή»

Ο «οιονεί γάμος» του Γάλλου, αλγερινής καταγωγής, λογοτέχνη Αλμπέρ Καμύ και της Γαλλίδας, ισπανικής καταγωγής, ηθοποιού, Μαρία Καζαρές ήταν μια «σύμπραξη ίσων» λένε όσοι ξέρουν -ωστόσο, ο Καμύ ήταν ήδη παντρεμένος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βρετανία: 55 χρόνια μυστήριο – Η οικογένεια μιας εξαφανισμένης 3χρονης αντιμετωπίζει τον ύποπτο δολοφόνο
Βρετανία 17.10.25

Μετά από 55 χρόνια, η οικογένεια μιας μικρής που χάθηκε στην παραλία αντιμετωπίζει τον φερόμενο δολοφόνο

Ένας άνδρας, γνωστός ως «Μέρκιουρι», είχε κατηγορηθεί το 2017 μετά από ομολογία που είχε δώσει ως έφηβος, αλλά η δίκη του κατέρρευσε το 2019 επειδή η ομολογία θεωρήθηκε ακατάλληλη ως αποδεικτικό στοιχείο για τη δολοφονία.

Σύνταξη
Μεσσηνία: Στο δρομολόγιο διαφυγής του ενός 22χρονου αναζητά τρίτο εμπλεκόμενο η ΕΛ.ΑΣ. για το έγκλημα στη Φοινικούντα
Ελλάδα 17.10.25

Στο δρομολόγιο διαφυγής του ενός 22χρονου αναζητά τρίτο εμπλεκόμενο η ΕΛ.ΑΣ. για το έγκλημα στη Φοινικούντα

Η Αστυνομία ζήτησε διευκρινίσεις από τον 22χρονο που παραδόθηκε στις Αρχές - Τα όσα έχει περιγράψει στην αρχική του κατάθεση για το πώς έφυγε από τη Φοινικούντα δεν έχουν πείσει τους αστυνομικούς

Σύνταξη
Aρμονία είναι ο τίτλος της Τελετής Έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Σαν Σίρο του Μιλάνου
Άλλα Αθλήματα 17.10.25

Aρμονία είναι ο τίτλος της Τελετής Έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Σαν Σίρο του Μιλάνου

Τις λεπτομέρειες για την Τελετή Εναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών στις 6 Φεβρουαρίου, αποκάλυψε η Οργανωτική Επιτροπή, ενώ θα περιλαμβάνει και απόδοση τιμής στον Τζιόρτζιο Αρμάνι.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
