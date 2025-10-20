Ο Κένι Λόγκινς ζητά να αφαιρεθεί το «Danger Zone» από το νέο βίντεο-meme του Τραμπ

Ο Κένι Λόγκινς κατήγγειλε το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποίησε το τραγούδι του «Danger Zone» σε ένα ΑΙ βίντεο, στο οποίο ο πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίζεται σε ένα μαχητικό αεροσκάφος να εκτοξεύει κάτι που μοιάζει με περιττώματα στους διαδηλωτές του κινήματος No Kings.

«Πρόκειται για μη εξουσιοδοτημένη χρήση του ‘Danger Zone’. Κανείς δεν μου ζήτησε την άδεια, την οποία θα είχα αρνηθεί, και ζητώ να αφαιρεθεί αμέσως η ηχογράφηση μου από αυτό το βίντεο», δήλωσε ο Λόγκινς σε μια δήλωση που μοιράστηκε με το Variety.

«Δεν μπορώ να φανταστώ καν γιατί κάποιος να θέλει η μουσική του να χρησιμοποιηθεί ή να συνδεθεί με κάτι που δημιουργήθηκε με μοναδικό σκοπό να μας διχάσει. Πάρα πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να μας χωρίσουν και πρέπει να βρούμε νέους τρόπους να ενωθούμε», συνέχισε ο Λόγκινς.

«Είμαστε όλοι Αμερικανοί και είμαστε όλοι πατριώτες. Δεν υπάρχει εμείς και αυτοί[…] Είμαστε όλοι μαζί. Είμαστε όλοι μαζί σε αυτό και ελπίζω ότι μπορούμε να αγκαλιάσουμε τη μουσική ως έναν τρόπο να γιορτάσουμε και να ενωθούμε».

Το τραγούδι «Danger Zone» του Λόγκινς χρησιμοποιήθηκε στην ταινία «Top Gun» του 1986 με τον Τομ Κρουζ, με την οποία φαίνεται να συνδέεται το βίντεο του Τραμπ.

«Η πρώτη διαμαρτυρία No Kings έγινε πριν από 250 χρόνια»

Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, σχεδόν 7 εκατομμύρια άνθρωποι συμμετείχαν σε περισσότερες από 2.700 διαδηλώσεις «No Kings» και στις 50 πολιτείες το Σάββατο, 18 Οκτωβρίου, για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στις πολιτικές που έχει υιοθετήσει η κυβέρνηση Τραμπ -συμπεριλαμβανομένων των επιδρομών της ICE.

Διασημότητες όπως ο Μαρκ Ράφαλο, ο Τζίμι Κίμελ, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο και η Γκλεν Κλόουζ εξέφρασαν την υποστήριξή τους στις διαδηλώσεις.

We’re built different. Have a good night, everyone. 👑 pic.twitter.com/4WBVxq2Cfe — The White House (@WhiteHouse) October 19, 2025

«Η πρώτη διαμαρτυρία No Kings έγινε πριν από 250 χρόνια. Οι Αμερικανοί αποφάσισαν ότι δεν ήθελαν να ζουν υπό την κυριαρχία του Βασιλιά Γεωργίου Γ’. Κήρυξαν την ανεξαρτησία τους και έδωσαν έναν αιματηρό αγώνα για τη δημοκρατία. Από τότε, έχουμε δύο και μισό αιώνες δημοκρατίας. Συχνά δύσκολη, μερικές φορές χαοτική, πάντα απαραίτητη. Τώρα έχουμε έναν επίδοξο βασιλιά που θέλει να μας την πάρει: τον βασιλιά Ντόναλντ τον Πρώτο. Γ@μα τον. Ξανασηκωνόμαστε, αυτή τη φορά, υψώνοντας τη φωνή μας με μη βίαιο τρόπο για να δηλώσουμε: Όχι βασιλιάδες», είπε ο Ντε Νίρο σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok, στο οποίο καλούσε τους Αμερικανούς να βγουν στους δρόμους.

*Με πληροφορίες από: Variety