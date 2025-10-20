Σάλο έχει προκαλέσει ένα βίντεο, που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, και δείχνει ένα περιπολικό με ανοιχτό πορτ μπαγκάζ να μεταφέρει ένα ψυγείο στην περιοχή του Καματερού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα ανήκει σε αστυνομικό τμήμα της Δυτικής Αττικής και έχει ήδη διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) προκειμένου να αποσαφηνιστεί ποιος οδηγούσε και υπό ποιες συνθήκες συνέβη το περιστατικό. Το αποτέλεσμα της ΕΔΕ θα καθορίσει αν θα επιβληθούν πειθαρχικές κυρώσεις, καθώς οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι το συμβάν δεν συνδέεται με υπηρεσιακή ανάγκη.

Στα πλάνα φαίνεται ότι το ψυγείο δεν είναι ασφαλισμένο στο πορτ μπαγκάζ, γεγονός που δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο για άλλους οδηγούς και πεζούς.

Το βίντεο, που έχει γίνει viral, δημοσιεύθηκε στο TikTok από χρήστη, ο οποίος το συνόδευσε με τη λεζάντα: «Το περιπολικό δεν είναι ταξί». Τη φράση αυτή είχε λάβει ως απάντηση η Κυριακή Γρίβα ζητώντας βοήθεια από αστυνομικό του κέντρου της ΕΛ.ΑΣ. λίγο πριν τη δολοφονία της έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων.

Το viral βίντεο με το περιπολικό

Το βίντεο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα, με σχόλια που δηκτικά σχολιάζουν την ασφάλεια και τη χρήση των υπηρεσιακών οχημάτων, όπως: «Πού αλλού; Καματερό» και «Εμάς θα μας γράψουν γιατί βάλαμε τη σακούλα με τις μπανάνες στο πίσω κάθισμα».

«Τα περιπολικά δεν είναι ταξί», «Αλλά για να συνοδεύσουν την κοπέλα στο σπίτι της δεν ήτανε το περιπολικό ταξί και την σκότωσε έξω από το Τμήμα», «Ταξί δεν είναι, είναι όμως φορτηγό», είναι επίσης κάποια από τα σχόλια.