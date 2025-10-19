Καμία πατρίδα για τους Ολυμπιονίκες…

Ο Φερνάντο Ρομάι, ένας από τους πιο εμβληματικούς παίκτες στην ιστορία του ισπανικού μπάσκετ, χρησιμοποίησε την παρουσία του στην εκπομπή «Y ahora Sonsoles» του τηλεοπτικού σταθμού Antena 3 για να θίξει ένα θέμα που παραμένει ταμπού: την απουσία αξιοπρεπούς συνταξιοδότησης για τους παλιούς Ολυμπιονίκες και επαγγελματίες αθλητές της Ισπανίας.

Ο Ρομάι, που κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 1984 με την εθνική ομάδα μπάσκετ, υπήρξε επίσης μέλος της αποστολής στους Αγώνες της Μόσχας το 1980, συμμετείχε σε τρεις Παγκόσμιες διοργανώσεις και τέσσερα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, ενώ φόρεσε τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης για πολλά χρόνια, πανηγυρίζοντας δεκάδες τίτλους. Οι Ελληνες φίλαθλοι τον θυμούνται καλά από τις μάχες της Εθνικής μας με την Ισπανία και των ελληνικών συλλόγων με τη Ρεάλ τις δεκαετίες του ’80 και του ’90.

Παρά τα επιτεύγματά του, αποκάλυψε ότι δεν διαθέτει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη που να του εξασφαλίζει μια αξιοπρεπή σύνταξη, καθώς για μεγάλο μέρος της καριέρας του οι αθλητές δεν είχαν δικαίωμα να καταβάλουν εισφορές στη Κοινωνική Ασφάλιση. «Εκείνα τα χρόνια δεν μπορούσαμε να συνεισφέρουμε στο ασφαλιστικό σύστημα. Ήταν κάτι που θεωρούσαμε δεδομένο, μέχρι που ήρθε η στιγμή της συνταξιοδότησης και καταλάβαμε το κενό», είπε χαρακτηριστικά.

Ο βετεράνος άσος ανέφερε ότι έχει ήδη μιλήσει με τον Υφυπουργό Αθλητισμού, ο οποίος τον διαβεβαίωσε ότι το θέμα βρίσκεται πλέον «στα χέρια της Κοινωνικής Ασφάλισης». Όπως εξήγησε, η κατάσταση είναι πιο εύκολη για αθλητές ομαδικών σπορ, που διαθέτουν περισσότερα χρόνια καταγεγραμμένης προϋπηρεσίας, αλλά πολύ πιο σύνθετη για όσους ανήκαν σε ατομικές ομοσπονδίες.

«Σε άλλες χώρες το έλυσαν διαφορετικά, κάνοντας ακόμα και ένα είδος “δημοσιοϋπαλληλικής” κάλυψης για τους αθλητές», τόνισε ο Ρομάι. «Εμείς, δυστυχώς, δεν είχαμε τη δυνατότητα να φορολογούμαστε κανονικά».

Ο πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής αποκάλυψε ακόμη ότι αρκετοί συναθλητές του ζουν σήμερα με συντάξεις κάτω από 600 ευρώ, παρά τη συμμετοχή τους σε δύο ή περισσότερους Ολυμπιακούς Αγώνες. «Ανάλογα με τη διάρκεια και το επίπεδο της καριέρας, μπορεί να σου λείπουν πολλά χρόνια ασφάλισης. Κάποιοι λαμβάνουν τη μη ανταποδοτική ελάχιστη σύνταξη», είπε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ο Ρομάι απηύθυνε έκκληση προς την Πολιτεία: «Ας βρεθεί μια λύση σύντομα, γιατί πολλοί αθλητές αντιμετωπίζουν ήδη σοβαρά προβλήματα. Έδωσαν τη ζωή τους για τη χώρα και τώρα ζητούν απλώς αξιοπρέπεια».

Η παρέμβασή του, πέρα από προσωπική μαρτυρία, άνοιξε ξανά τη συζήτηση στην Ισπανία για το δικαίωμα των αθλητών σε δίκαιη κοινωνική προστασία, ένα ζήτημα που συνδέεται με τη διαχρονική αναγνώριση και μέριμνα της πολιτείας προς όσους εκπροσώπησαν τα εθνικά χρώματα στα υψηλότερα επίπεδα του αθλητισμού.