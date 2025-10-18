Ο Ολυμπιακός έστειλε μήνυμα σε Παπαγιάννη-Οσμάνι: «Ανυπομονούμε να σας δούμε πίσω»
Ερτζάν Οσμάνι και Γιώργος Παπαγιάννης τραυματίστηκαν στο Εφές - Παναθηναϊκός και η ΚΑΕ Ολυμπιακός τους έστειλε ευχές για ταχεία ανάρρωση.
Σοβαρά προβλήματα τραυματισμών προέκυψαν στην Εφές, στην αναμέτρηση απέναντι στον Παναθηναϊκό για την 5η αγωνιστική της Euroleague. Ο μεγάλος άτυχος ήταν ο Γιώργος Παπαγιάννης που υπέστη ρήξη χιαστού και θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, ενώ ο Ερτζάν Οσμάνι έβγαλε τον ώμο του και θα απουσιάσει για τρεις εβδομάδες.
Ο Ολυμπιακός έστειλε το δικό της μήνυμα στους δύο παίκτες της τουρκικής ομάδας, και τους ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση και να επιστρέψουν στα παρκέ.
Το μήνυμα της ΚΑΕ Ολυμπιακός
«Στέλνουμε δύναμη και θερμές ευχές στον Ερτζάν Οσμάνι και τον Γιώργο Παπαγιάννη.
Ευχόμαστε και στους δύο ομαλή και γρήγορη ανάρρωση. Ανυπομονούμε να σας δούμε πίσω εκεί που σας αξίζει».
Sending strength and warm wishes to Ercan Osmani and Giorgos Papagiannis.
Wishing you both a smooth and speedy recovery. Can’t wait to see you back where you belong. #OlympiacosBC https://t.co/hkDVC5Gq5i
— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) October 18, 2025
