Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι: Ρήξη χιαστού ο Παπαγιάννης και νοκ-άουτ για 8 μήνες!

Ο Γιώργος Παπαγιάννης ήταν ο μεγάλος άτυχος της αναμέτρησης της Εφές με τον Παναθηναϊκό στην Κωνσταντινούπολη, καθώς τραυματίστηκε σοβαρά και αποχώρησε από το ματς, με τους χειρότερους φόβους να επιβεβαιώνονται μια μέρα μετά το ματς.

Ο Έλληνας σέντερ υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο και θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου, όπως ανέφερε η Εφές με επίσημη ανακοίνωση της και υπολογίζεται ότι θα επιστρέψει στη δράση σε περισσότερους από 8 μήνες!

Αυτό σημαίνει ότι μέσα στις επόμενες μέρες ο Παπαγιάννης θα κάνει επέμβαση και εφόσον όλα πάνε καλά θα ξεκινήσει τον δύσκολο δρόμο της αποθεραπείας που θα πάρει μίνιμουμ 8 μήνες, μιας και πρόκειται για έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό, ειδικά για το ύψος που έχει ο Έλληνας σέντερ.

Ο Παπαγιάννης και ο σοκαριστικός τραυματισμός και η ενημέρωση και για τον Οσμάνι:

Panathinaikos Aktor’u ağırladığımız karşılaşmada sol omzunda zedelenme meydana gelen Ercan Osmani’nin tedavisine başlanırken, oyuncumuzun yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması beklenmekte. Kısa süre içerisinde sol dizindeki ön çapraz bağ yaralanması için ameliyatı… pic.twitter.com/FW6SOCKSkq — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) October 18, 2025

Αξίζει να σημειωθεί πως η Εφές ενημέρωσε και για την κατάσταση του Ερτσάν Οσμάνι που τραυματίστηκε στον αριστερό ώμο και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για περίπου τρεις εβδομάδες.