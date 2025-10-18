Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι: Ρήξη χιαστού ο Παπαγιάννης και νοκ-άουτ για 8 μήνες!
Ο Γιώργος Παπαγιάννης υπέστη ρήξη χιαστού, θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου και θα μείνει εκτός δράσης για περισσότερους από 8 μήνες
- Επιμένει για το… καλό των εργαζομένων με 13ωρο και 10ωρη «τετραήμερη εργασία» η Κεραμέως
- taz: Τίτλοι τέλους για την μαέστρο των τυπωμένων τίτλων
- Η αντιπολίτευση στριμώχνει την κυβέρνηση για τον «Άγνωστο Στρατιώτη» – «Διχαστική, επικοινωνιακή διαχείριση»
- Δακτύλιος: Πότε επιστρέφει στο κέντρο της Αθήνας
Ο Γιώργος Παπαγιάννης ήταν ο μεγάλος άτυχος της αναμέτρησης της Εφές με τον Παναθηναϊκό στην Κωνσταντινούπολη, καθώς τραυματίστηκε σοβαρά και αποχώρησε από το ματς, με τους χειρότερους φόβους να επιβεβαιώνονται μια μέρα μετά το ματς.
Ο Έλληνας σέντερ υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο και θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου, όπως ανέφερε η Εφές με επίσημη ανακοίνωση της και υπολογίζεται ότι θα επιστρέψει στη δράση σε περισσότερους από 8 μήνες!
Αυτό σημαίνει ότι μέσα στις επόμενες μέρες ο Παπαγιάννης θα κάνει επέμβαση και εφόσον όλα πάνε καλά θα ξεκινήσει τον δύσκολο δρόμο της αποθεραπείας που θα πάρει μίνιμουμ 8 μήνες, μιας και πρόκειται για έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό, ειδικά για το ύψος που έχει ο Έλληνας σέντερ.
Ο Παπαγιάννης και ο σοκαριστικός τραυματισμός και η ενημέρωση και για τον Οσμάνι:
Panathinaikos Aktor’u ağırladığımız karşılaşmada sol omzunda zedelenme meydana gelen Ercan Osmani’nin tedavisine başlanırken, oyuncumuzun yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması beklenmekte.
Kısa süre içerisinde sol dizindeki ön çapraz bağ yaralanması için ameliyatı… pic.twitter.com/FW6SOCKSkq
— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) October 18, 2025
Αξίζει να σημειωθεί πως η Εφές ενημέρωσε και για την κατάσταση του Ερτσάν Οσμάνι που τραυματίστηκε στον αριστερό ώμο και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για περίπου τρεις εβδομάδες.
- LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Τσέλσι
- Ρομπ Μάρσαλ, ο αθόρυβος εγκέφαλος πίσω από τη νίκη της McLaren
- LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Παναργειακός
- Βασικός και πάλι ο Βαλμπουενά για τον Ολυμπιακό Β’
- Το «NBA Europe» φέρνει σεισμό: ο Περσικός Κόλπος έτοιμος να αλλάξει το πρόσωπο του ευρωπαϊκού μπάσκετ
- Ιστορική καινοτομία στην πολωνική Ekstraklasa – Ο διαιτητής θα φορά «Ref Cam» για πρώτη φορά
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις