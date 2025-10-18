science
18.10.2025
Ποδηλατικός Γύρος Αθήνας: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί την Κυριακή
Ιωάννινα: Εντυπωσιακό – Έχουν τον ίδιο αριθμό ειδών πεταλούδας με ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο
18 Οκτωβρίου 2025

Ιωάννινα: Εντυπωσιακό – Έχουν τον ίδιο αριθμό ειδών πεταλούδας με ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο

Τα Ιωάννινα έχουν μια ξεχωριστή βιοποικιλότητα - Τι αποδεικνύει έρευνα που έκανε ο Νίκος Φιλιππίδης στο πλαίσιο της διπλωματικής του

Όσα είδη πεταλούδας υπάρχουν συνολικά στο Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφηκαν στην πόλη των Ιωαννίνων, αναδεικνύοντας την μοναδική βιοποικιλότητα της περιοχής.

Ο Νίκος Φιλιππίδης ενθαρρύνει τους πολεοδόμους να λάβουν υπόψη τους τα αποτελέσματα της έρευνάς του κατά τον σχεδιασμό δομών στα Ιωάννινα

Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από έρευνα που έκανε ο Νίκος Φιλιππίδης στο πλαίσιο της διπλωματικής του, που εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Διατήρησης της Βιοποικιλότητας (BCL) στο Τμήμα ΒΕΤ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, υπό την επίβλεψη της καθηγήτριας Βασιλικής Κατή και της Δρ. Όλγας Τζωρτζακάκη.

«Βρήκα 59 είδη πεταλούδων στα Γιάννενα τη στιγμή που τόσα υπάρχουν συνολικά στο Ηνωμένο Βασίλειο και 64 σε όλη την Ολλανδία αντίστοιχα», λέει στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο κ. Φιλιππίδης, ο οποίος παρουσίασε την πτυχιακή του τον Ιούλιο του 2025.

Στα Ιωάννινα υπάρχουν 59 είδη πεταλούδων.

1.258 πεταλούδες στα Ιωάννινα

Όπως εξηγεί, πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες πεταλούδων και περιβαλλοντικών δεδομένων σε 27 διαδρομές και σε τρεις ζώνες αστικοποίησης: μέσα στα Γιάννενα, στους εξωτερικούς λόφους και στην ημιαστική περιοχή, όπου καταγράφηκαν συνολικά 1.258 άτομα πεταλούδων που ανήκουν σε 59 είδη.

«Ερευνήσαμε τις διαφορές στη ποικιλότητα πεταλούδων και τη σύνθεση των κοινοτήτων τους, καθώς και στα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά μεταξύ των τριών ζωνών αστικοποίησης. Συνολικά, η ποικιλότητα των πεταλούδων δεν παρουσίασε καμία στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις ζώνες. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η πόλη των Ιωαννίνων φιλοξενεί μια σχετικά πλούσια ποικιλότητα πεταλούδων και προσφέρει σημαντική αξία για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Οι σημαντικότεροι περιβαλλοντικοί παράγοντες που επηρεάζουν τα πρότυπα ποικιλότητας των πεταλούδων στην πόλη σχετίζονταν με τη βλάστηση, τις τεχνητές αδιαπέραστες επιφάνειες και την παρουσία νερού», αναφέρει ο κ. Φιλιππίδης.

Στην έρευνα του υπογραμμίζει, μάλιστα, ότι στη μελέτη της προοπτικής των αστικών τοπίων ως καταφύγια βιοποικιλότητας, οι πεταλούδες αποτελούν ιδανικούς οργανισμούς μελέτης, χάρη στην ευαισθησία τους σε οικολογικές αλλαγές -όπως η αστικοποίηση- και της συνολικής τους χρησιμότητας ως εξαιρετικοί δείκτες βιοποικιλότητας.

«Μπορεί οι πεταλούδες να είναι οργανισμοί που τους «προσπερνάμε» λίγο στην καθημερινότητά μας, αλλά αποτελούν δείκτες βιοποικιλότητας για ένα υγιές οικοσύστημα», διευκρινίζει.

Πανέμορφη φωτογραφία με πεταλούδα.

Εντοπίστηκε και είδος που βρίσκεται στην Κόκκινη Λίστα της Ευρώπης

Στην έρευνά του εντόπισε και ένα είδος που θεωρείται κινδυνεύον στην Κόκκινη Λίστα της Ευρώπης, το Anthocharis damone και το Thymelicus lineola, που έχει καταγραφεί ως τρωτό.

«Είναι σημαντική η αναγνώριση και ενεργή ενίσχυση της δυνατότητας των αστικών ενδιαιτημάτων να λειτουργούν ως καταφύγια βιοποικιλότητας, ειδικά για επικονιαστές όπως οι πεταλούδες. Κατανοώντας τους περιβαλλοντικούς παράγοντες που καθορίζουν τη βιοποικιλότητα στις πόλεις και λαμβάνοντας υπόψιν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και απαιτήσεις της κάθε περιοχής, ο αστικός σχεδιασμός μπορεί να καταστεί ενισχυτικός προς την τοπική βιοποικιλότητα και να στηρίξει πλούσιες βιοκοινότητες, συμβάλλοντας έτσι θετικά στις προσπάθειες για διατήρηση της βιοποικιλότητα.

Μία από τις φωτογραφίες που παραχώρησε ο Νίκος Φιλιππίδης στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο κ. Φιλιππίδης ενθαρρύνει τους πολεοδόμους να λάβουν υπόψη τους τα αποτελέσματα κατά τον σχεδιασμό δομών στην πόλη, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνδεσιμότητα των οικοτόπων και τον πλούτο φυτών που προσφέρουν νέκταρ, ώστε να επιτευχθεί ένα θετικό για τη βιοποικιλότητα αποτέλεσμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο