Βόλος: Νεκρή 60χρονη – Πνίγηκε την ώρα που έτρωγε μπανάνα
Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στον Βόλο, όταν μία 60χρονη γυναίκα έχασε αιφνιδίως τη ζωή της την ώρα που έτρωγε μπανάνα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του magnesianews.gr, η γυναίκα βρισκόταν στο σπίτι της μαζί με τον σύζυγό της, απολαμβάνοντας το απογευματινό της γεύμα. Κάποια στιγμή ένιωσε έντονη δυσφορία, γεγονός που αρχικά δεν ανησύχησε ιδιαίτερα τον άνδρα της, καθώς θεώρησε πως επρόκειτο για κάτι παροδικό. Ωστόσο, η κατάστασή της επιδεινωνόταν λεπτό προς λεπτό, μέχρι που κατέρρευσε χάνοντας τις αισθήσεις της.
Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να φτάνουν στο σημείο και να ξεκινούν προσπάθειες ανάνηψης με ΚΑΡΠΑ και χρήση απινιδωτή. Παρά τις επίμονες ενέργειες, η γυναίκα δεν ανταποκρινόταν.
Η 60χρονη μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια και τους οικείους της.
Για το περιστατικό σχηματίστηκε δικογραφία για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της γυναίκας.
