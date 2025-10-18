Το in στη μαζική κινητοποίηση υπέρ της Παλαιστίνης στην Κρήτη – Πορεία προς τη βάση της Σούδας

Με μεγάλη συμμετοχή πολιτών όχι μόνο από την Κρήτη, αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, πραγματοποιήθηκε σήμερα η δεύτερη ημέρα κινητοποιήσεων υπέρ του παλαιστινιακού λαού στο νησί.

Βασικό αίτημα των διαδηλωτών ο άμεσος τερματισμός των πολεμικών συγκρούσεων, ενώ εξέφρασαν ξανά την αντίθεσή τους στη λειτουργία της στρατιωτικής βάσης της Σούδας, ζητώντας να φύγει από ελληνικό έδαφος η αμερικανική βάση.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το κίνημα αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό, «η βάση της Σούδας, αποτελεί προμετωπίδα της ελληνικής εγκληματικής συνενοχής στη γενοκτονία» και ότι εάν «η Σούδα είναι ορμητήριο πολέμου, εμείς γινόμαστε ορμητήριο αλληλεγγύης».

Η σημερινή διαμαρτυρία

Η σημερινή διαμαρτυρία ξεκίνησε με συγκέντρωση στην Πλατεία Ρολόι στα Χανιά και συνεχίστηκε με μηχανοκίνητη πορεία προς το Ακρωτήρι, όπου έγινε συγκέντρωση στο Μουζουρά με ομιλίες, καλλιτεχνικά δρώμενα και στη συνέχεια πορεία προς τη Βάση.

«Ο αγώνας ενάντια στη γενοκτονία στη Γάζα σημαίνει αγώνα ενάντια στην στήριξη της Δύσης στο Ισραήλ» υπογράμμισε ο ακτιβιστής Ιάσονας Αποστολόπουλος, που ήταν μεταξύ των ομιλητών.

Οι διαδηλωτές καταδίκασαν τον ρόλο που διαδραματίζει η βάση στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και κατηγόρησαν την ελληνική κυβέρνηση για στενή συνεργασία με το Ισραήλ, κάνοντας λόγο για «σφιχταγκαλιάσματα» με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό.

«Κανένας δεν είναι ελεύθερος χωρίς ελεύθερη Παλαιστίνη», «Καμία συνεργασία με το Ισραήλ», «Να κλείσουν οι βάσεις στη Σούδα» ήταν ορισμένα από τα συνθήματα που φώναξαν οι διαδηλωτές.

Οι διαδηλωτές παρέμειναν σε απόσταση ασφαλείας από την είσοδο της αμερικανικής βάσης, καθώς η πρόσβαση προς τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις είχε αποκλειστεί με οδοφράγματα, προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενα επεισόδια.

Ευρεία συμμετοχή φοιτητών και εργατικών σωματείων

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν φοιτητές από το Πολυτεχνείο Κρήτης και τις σχολές του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο και το Ρέθυμνο.

Επιπλέον, στην πορεία έδωσαν το «παρών» εκπρόσωποι από 30 εργατικά σωματεία και συλλόγους, εκφράζοντας αλληλεγγύη στον παλαιστινιακό λαό και δηλώνοντας την κατηγορηματική τους αντίθεση σε κάθε εμπλοκή της Ελλάδας σε πολεμικές επιχειρήσεις μέσω ξένων στρατιωτικών βάσεων.

Επίσης, στη διαμαρτυρία συμμετέχουν στελέχη του ΚΚΕ-μλ, του ΜέΡΑ25, της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, του Ρουβίκωνα, του March To Gaza Greece και αναρχικά μπλοκ κυρίως από Κρήτη, Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την πρώτη ημέρα της διαμαρτυρίας, στην πορεία που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά, συμμετείχαν χιλιάδες κόσμου, στέλνοντας το μήνυμα της συμπαράστασης στο δοκιμαζόμενο λαό της Παλαιστίνης.